Yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e veda: Kazadan 10 dakika önce 'Elimi tut' dedin, anlamadım... Hissetin mi?

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“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durağı Çorum'du.

Oyuncuların içinde bulunduğu minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

CEYHUN FERSOY'DAN TOLGA GÜLERYÜZ'E VEDA

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti:

"Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok…"

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'ELİMİ TUT' DEDİN, ANLAMADIM... HİSSETTİN Mİ TOLGA?

Ceyhun Fersoy, bir başka paylaşımında ise "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklımdan geçmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım. Kazadan 10 dakika önce 'bana elini versene' dedin... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga, çok yanıyorum" sözlerine yer verdi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sergiledikleri “Baş Belası” isimli tiyatro gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncuların kameraya yansıyan görüntülerde oyuncuların ve tiyatro ekibinin araçtan inerek tiyatro salonuna gitmeleri görülüyor.

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Oyuncular tiyatro gösterisinin ardından salondan ayrılarak minibüse biniyor. Tiyatro gösterisi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde ise oyuncuların gösterisi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca kazada hayatını kaybeden Özgür Karataş'ın da salon dışında çay içtiği görüntüler de kameralara yansıdı.

Çorum'daki tiyatro gösterisini organize eden Caner Erkan, "Çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şu anda ben de Amasya'ya gidiyorum" dedi.