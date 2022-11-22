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Zeynep Gülmez'den eski eşi Tolga Güleryüz'e veda: Affet beni!

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#TOLGA GÜLERYÜZ#Baş Belası#ZEYNEP GÜLMEZ
Zeynep Gülmezden eski eşi Tolga Güleryüze veda: Affet beni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 09:52

Turneye çıkan “Baş Belası” oyununun ekibi önceki gece Amasya’da trafik kazası geçirdi. İçinde bulundukları minibüs, bir TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Oyuncu Zeynep Gülmez feci kazada hayatını kaybeden eski eşi Tolga Güleryüz andı.

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7 günlük turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürek sızlattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e eski eşi Zeynep Gülmez "Ben seni affettim. Affet beni..." diyerek seslendi.

Aralarından Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ile Filiz Özbek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz Samsun’daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi’nin hastane servisinde, Sergen Deveci’nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

AFFET BENİ!

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2015 yılında Tolga Güleryüz ile nikah masasına oturan Zeynep Gülmez eski eşinin vefatıyla yıkıldı. Sosyal medya hesabından Güleryüz'e veda eden Zeynep Gülmez, 'Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir boş! Ben seni affettim, affet beni' ifadelerini kullandı.

Zeynep Gülmezden eski eşi Tolga Güleryüze veda: Affet beni

Feci kazada hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz, 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile nikah masasına oturmuş çift daha sonra 2017 yılında anlaşmalı boşanmıştı.

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#TOLGA GÜLERYÜZ#Baş Belası#ZEYNEP GÜLMEZ

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