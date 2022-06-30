Cüneyt Arkın'a veda... Efsane jön son yolculuğuna uğurlanıyor

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85 yaşında aramızdan ayrılan efsane jön için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Tören, Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmlerinden kesitlerin yer aldığı sunum ile başladı. Arkın, dakikalarca ayakta alkışlandı.

BABASININ TABUTUNU SEVDİ

Cüneyt Arkın'ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı. Arkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi.



Cüneyt Arkın'ın naaşı törene dakikalar kala AKM sahnesine getirildi...



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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın da salondaki yerini aldı. Hayat arkadaşına son görevini yerine getirmek için salona gelen Betül Arkın zor anlar yaşadı.

Cüneyt Arkın'ın yakın dostları usta sanatçıyı anlattı...

EDİZ HUN: BEDENİMDEN BİR PARÇA KOPTU





"Acımız çok büyük. Sevgili Cüneyt'imizi ebediyete uğurluyoruz. Sene 1963 sevgili Cüneyt ile sinemaya girşimizin yılı... 59 yıl geçti. Olağanüstü bir insandı. Her rolün üstesinden gelirdi. Emsalsizdi. Çok çalışkandı azimliydi. Zamanın akışının içinde Medrano Sirki vardı. Dolmabahçe'de haftalarca eğitim aldı. Her rolün üstesinden gelebilmiş başarılı bir sanatçıdır. Amerikan sinemasında zamanında kovboy filmleri vardı. Aramızda onları hatırlayanlar vardır... Cüneyt gibi melekelere sahip değilllerdi. Kıta Avrupası'na geçtiğimizde James Bond filmlerini hatırlıyorum. Ama Cüneytteki ön sezi ve yaratıcılık onlarda yoktu.

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Fransa'ya geçtiğimde Alain Delon gibi isimler vardı, hepsi çok başarılıydı. ama Cüneyt'deki melekeler onlarda gelişmedi. İtalyan sinemasında mükemmel aktörler vardı. Cüneyt'teki emsalsiz enerjiye sahip değillerdi. Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Zaman akıyor, tarih değişiyor. Tarihin yapraklarına Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

Bugün hepimiz büyük bir acı içerisindeyiz. Gençlik yıllarımız, üniversite çağına kadar ki yıllarımız bir arada geçirdiğimiz günler sinema şeridi gibi akıp gidiyor. Fahrettin sinema dünyasına doktorluktan vazgeçip girmiş değerli bir arkadaşımdı.

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Fahrettin, İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. Fırsat buldukça Eskişehir’e gelir arkadaşlarıyla vakit geçirirdi. Çok büyük bir sanatçıydı. Fahrettin yalnızca büyük bir oyuncu değil, çok da iyi bir edebiyatçıydı. Lisede aynı sırayı paylaştık.

Eğer sinema dünyasına katılmasaydı, Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesini yapmak vardı. Bir diğer özelliği de katıksız bir Atatürkçüydü… Halk kahramanıydı, filmlerinde halk kahramanlarını temsil ederdi. Ben gençlere, yeni yetişen kuşaklara söylüyorum, Fahrettin’in bilinmeyen yönlerini araştıralım okuyalım.

SON PAYLAŞIMI OĞLUYLA

Yeşilçam anılarını sosyal medya hesabında takipçilerine anlatan Cüneyt Arkın, son paylaşımını 19 Haziran Babalar Günü'nde yapmıştı.

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SİNEMAYLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Bugüne kadar yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden. Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın kariyeri boyuncu dublör kullanmayı hep reddetti. Bu da bazen ölümlerden dönmesine neden oldu. İşte Cüneyt Arkın’ın yaşadığı 16 sakatlık.

1. Malkoçoğlu'nun üçüncü filminde kafa travması geçirerek 8 gün boyunca komada kaldı.

2. Selahattin Eyyübi filmi setinde attan düşünce omzu ezildi.

3. Bir başka aksiyon içerikli filmi Çöl Kartalı'nda boyun omurları ezildi.

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4. Battal Gazi filminde boyun omurları ikinci kez ezildi. Ama ona vız gelirdi bütün bunlar...

5. Sakatlanmalar devam ediyor: Çıtkırıldım adlı filminde sağ el kemikleri parçalandı.

6. Cehenneme Bir Yolcu Var filminin setinde çatlak diziyle bir şekilde oynadı, sonra dizinin üstüne düştü ve eklem içi apse yaptı. Buna rağmen vız gelirdi bu da!

7. Çöl Kartalı filminde attan düşmekle kalmayıp, atın altında kaldı.

8. Cüneyt Arkın'ı kim durdurabilir ki? Çıtkırıldım filminde sol göz ve kaşları yarıldı.

9. Şafakta Üç Kurşun filminde sol omzu çıktı.

10. Ama adam Wolverine gibi, anında iyileşiyor... Malkoçoğlu'nda sol kısmındaki dört kaburgası kırıldı.

11. Adsız Cengaver filminde orta ve yüzük parmakları kesildi.

12. Cici Gelin filminin setinde bel fıtığı oldu.

13. Sol bacağı 6 ay boyunca hiç tutmadı. Ama o Cüneyt Arkın'dı!

14. Akıncılar Geliyor filminde sol diz kapağı çatladı.

15. Adsız Cengaver filminde sol bilek kemikleri de kırıldı.

16. Vücudunun her bölgesi bir badire atlatmaya kararlıydı. Bu kez de Hacı Murat filminde sol kaval kemiği kırıldı. Kırık olsa da durabildi Cüneyt Arkın!