ÃœnlÃ¼ oyuncu topraÄŸa verildi: KocasÄ±nÄ±n alyansÄ±nÄ± boynunda taÅŸÄ±dÄ±

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VEFALI DOSTLAR

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Full House (Bizim Ev) dizisiyle TV tarihinin unutulmazlarÄ± arasÄ±na giren Bob Saget, beÅŸ gÃ¼n Ã¶nce beklenmedik bir ÅŸekilde hayata veda etti. 65 yaÅŸÄ±nda bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§en Saget, dÃ¼n de gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.





KOCASININ ALYANSINI BOYNUNDA TAÅžIDI

TÃ¶rende, ayakta durmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k eÅŸi Kelly Rizzo'ya Full House dizisindeki rol arkadaÅŸlarÄ± destek oldu. Rizzo'nun, kocasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra parmaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan evlilik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kolye gibi boynunda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.





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'O BENÄ°M HER ÅžEYÄ°MDÄ°'

Bob Saget'in "kimseyi sevebileceÄŸimi sanmÄ±yordum ki onunla tanÄ±ÅŸtÄ±m" dediÄŸi eÅŸi Kelly Rizzo "Bob, kesinlikle benim her ÅŸeyimdi" sÃ¶zleriyle eÅŸini andÄ±. Rizzo, Ã¶lÃ¼m haberinin duyulmasÄ±ndan hemen sonra basÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te "Tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±m ve olup bitenlere inanamÄ±yorum. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan, ailemizden, hayranlarÄ±ndan ve meslektaÅŸlarÄ±ndan gelen sevgi dolu Ã¶vgÃ¼ler beni Ã§ok etkiledi" dedi.





Bob Saget'in, Full House dizisindeki rol arkadaÅŸlarÄ± Mary Kate ve Ashley Olsen da törene katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±.

Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze tÃ¶renine, aralarÄ±nda Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross ve John Stamos'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ katÄ±ldÄ±. Saget'in topraÄŸa verilmesinin ardÄ±ndan Full House dizisinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Jeff Franklin'in evinde bir resepsiyon verildi.

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Yönetmen Judd Apatow da Saget'in cenaze törenine katÄ±lan ünlüler arasÄ±ndaydÄ±.

Saget'in Full House dizisinde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi John Stamos, yÄ±llardÄ±r oyuncunun en iyi dostuydu. EÅŸiyle birlikte tÃ¶rene katÄ±lan Stamos, Kelly Rizzo'ya tÃ¶ren boyu destek oldu. Stamos, arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberini aldÄ±ÄŸÄ± andan beri bu acÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Cenaze gÃ¼nÃ¼ de Twitter'da "Bu, benim hayatÄ±mÄ±n en zor gÃ¼nÃ¼ olacak" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Stamos'un eÅŸi Caitlin McHugh da Bob Saget'in acÄ±lÄ± eÅŸi Kelly Rizzo, tÃ¶rende ayakta durmakta zorlandÄ±kÃ§a ona yardÄ±mcÄ± oldu.ÃœnlÃ¼ televizyon yÃ¼zÃ¼ Jimmy Kimmel, tÃ¶rene eÅŸi Molly McNearney ile birlikte katÄ±ldÄ±.Bob Saget ile Kelly Rizzo'nun 2018'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne ÅŸarkÄ±larÄ±yla renk katan John Mayer, bu kez dostunu ebediyete uÄŸurladÄ±.

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DÄ°ZÄ°DEKÄ° KIZI DA GÃ–ZYAÅžLARI Ä°Ã‡Ä°NDE

Full House dizisinde Bob Saget'in oynadÄ±ÄŸÄ± karakterin kÄ±zÄ±nÄ± canlandÄ±ran Candace Cameron Bure tÃ¶ren boyu Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ gizleyemedi.

SEVENLERÄ° YIKILDI

Bir dÃ¶nemin efsane dizilerinden Full House'da (Bizim Ev) canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Danny Tanner karakteriyle tanÄ±nan Bob Saget'in ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ tÃ¼m sevenlerini ve onu ekrandan tanÄ±yanlarÄ± yasa boÄŸdu. Ama bir kiÅŸi var ki 65 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle birlikte kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±.

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Bob Saget ile Kelly Rizzo, 2018 yÄ±lÄ±nda California'da bir çiftlikte evlendiler. Törene aralarÄ±nda Candace Cameron Bure'in de bulunduÄŸu Full House dizisinden oyuncu arkadaÅŸlarÄ± da katÄ±ldÄ±.

O kiÅŸi de Saget'in 2018 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi ikinci eÅŸi Kelly Rizzo.Saget ile kendisinden 23 yaÅŸ genÃ§ olan Kelly Rizzo, 2015 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. Bu Saget iÃ§in aynÄ± zamanda hayatÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan biriydi. Ä°lk eÅŸi Sherri Kramer'den 1997 yÄ±lÄ±nda boÅŸanan Saget, hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda bir daha aÅŸÄ±k olamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yormuÅŸ.AktÃ¶r, 2017 yÄ±lÄ±nda bu konuda Closer dergisini Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sÃ¶ylemiÅŸti. Saget, ikinci eÅŸi Kelly'yi tanÄ±yÄ±ncaya kadar bir daha kimseye aÅŸÄ±k olmayacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti. " Sadece Ã§alÄ±ÅŸ, insanlarÄ± mutlu et ve onlar 90 yaÅŸÄ±na gelene kadar Ã§ocuklarÄ±na gÃ¶z kulak ol mantÄ±ÄŸÄ±ndayÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.Fakat 2015 yÄ±lÄ±nda Kelly Rizzo ile tanÄ±ÅŸÄ±nca bu fikri tamamen deÄŸiÅŸti. Bob Saget, eÅŸi Kelly Rizzo'ya nasÄ±l evlenme teklif ettiÄŸini de 2017 yÄ±lÄ±nda People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " Tuvalete gitmek iÃ§in kalktÄ±m ve kasayÄ± aÃ§tÄ±m. DÃ¶rt gÃ¼ndÃ¼r sakladÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ oradan Ã§Ä±kardÄ±m. Tek dizimin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ã¶ktÃ¼m. O sÄ±rada Kelly bana "Ne yapÄ±yorsun?" diye sordu. Ã‡ok duygusallaÅŸtÄ±, ben de Ã¶yle. AnlamlÄ± kelimelerle ifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m." Saget o rÃ¶portajda karÄ±sÄ± hakkÄ±nda "Onu Ã§Ä±lgÄ±nca seviyorum. O harika ve ben Ã§ok ÅŸanslÄ± bir adamÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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CANSIZ BEDENÄ° OTEL ODASINDA BULUNDU

Full House'da canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Danny Tanner karakteriyle, TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n unutulmazlarÄ± arasÄ±na giren Saget, pazar gÃ¼nÃ¼ Florida'daki Orlando kentinde kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±nda cansÄ±z bir halde bulundu. Saget'in Ã¶lÃ¼m nedeni henÃ¼z bilinmiyor. Orlando polisi yapÄ±lan ilk incelemede, aktÃ¶rÃ¼n cinayete kurban gittiÄŸine ya da uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ±na dair bir iÅŸaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.TecrÃ¼beli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD Ã§apÄ±nda turneye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluÅŸmuÅŸtu.

Tam adÄ± Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eÅŸi Sherri Kramer ile 1982 yÄ±lÄ±nda evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adÄ±nda üç tane kÄ±zÄ± dünyaya geydi. Çift, 1997 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±.

Full House dizisinde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Bob Saget ile John Stamos sonraki yÄ±llarda da dostluklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

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