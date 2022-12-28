Bakmayın şimdi para içinde yüzdüğüne: Hayatımın özeti kaşındıran eski bir battaniye

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O AYRINTIYI KENDİSİ ANLATTI

Bugün milyon dolarlık malikanelerde yaşayan, tek bir adımlarıyla servet kazanan, paralarını hiç canlarını sıkmadan rahatça harcayan bu ünlülerin hepsi öyle varlıklı ailelerden gelmiyor. Her ne kadar bazıları, bugünkü kariyerlerini ve hayatlarını anne ya da babalarının "nüfuzlu soyadları" üzerine kurmuş olsa da bazıları gerçekten bir başarı öyküsünün kahramanları. Zaten çocukluğu ve gençliği zor ekonomik koşullarda geçen bu ünlülerden bazılarını ve öykülerini de artık yakından biliyor olmalısınız...Ama bunlardan biriyle ilgili tuhaf bir ayrıntı var. Biraz ona bakalım istedik.

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O BATTANİYE DİKKAT ÇEKİNCE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Hayatının ilk yıllarını böyle yokluk içinde geçiren ünlülerden biri de Jennifer Lopez. Sinema ve müzik dünyasında yıllara meydan okuyan, özel hayatında da aradığı mutluluğu en azından şimdilik bulan 53 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez öyle refah içinde bir geçmişten gelmiyor. Bronx'ta, bugün sahibi olduğu malikanelerin yanından bile geçmeyecek mütevazı bir evde, kısıtlı koşullarda geçti Lopez'in çocukluğu ve ilk gençliği. Daha doğrusu, yaşamının şöhret oluncaya kadarki bölümü. Lopez'in çalışma hayatında ne kadar disiplinli ve çalışkan olduğunu artık herkes biliyor. Bütün bunlara, başarılı olma hırsı da eklenince bugün artık dünyanın en zengin insanlarından biri. Toplam servetinin de 400 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

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Gösteri dünyasındaki adıyla JLo, bu servet içinde para harcarken de çok fazla düşünmüyor. Son olarak da moda devi Hermes'in imzasını taşıyan battaniyeleri tartışma konusu oldu. Herkesin kolayca erişemeyeceği bir fiyata satılan bu battaniyelerin Jennifer Lopez'i bir tartışma konusu yapmasına hatta yıldızın kendi sitesinde bu konuda bir yazı kaleme almasına gelirsek...

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KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN KIŞ AYLARINDA NE KADAR ÜŞÜDÜĞÜNÜ UNUTMADI

Bunun nedeni Lopez'in evinde verdiği Noel partisinden sosyal medya sayfasına yansıyan fotoğraflar. O karelerde Lopez, ünlü bir moda markasının elbisesini giyiyordu. Ayrıca yıldızın hediye seçenekleri arasında sunduğu o ünlü battaniye de daha ilk bakışta dikkat çekti. Lopez'in Noel ve yeni yıl hediyesi seçenekleri arasında sunduğu bu battaniyelerin ortalama fiyatının 1000 doların üzerinde olduğu belirtiliyor. İşte Lopez, o battaniyenin neden gözde hediyelikleri arasında yer aldığını, kendi hayatıyla ilgili gelişmeleri paylaştığı On The JLo adlı bülteninde anlattı. Lopez'in satırlarından anlaşıldığı kadarıyla sahip olduğu onca servete rağmen "o kısıtlı koşullarda yaşayan küçük kız çocuğunun, kışın ne kadar üşüdüğünü" hâlâ hiç unutmamış ünlü yıldız.

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Eski nişanlısı Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve bu kez muradına eren Jennifer Lopez, kaleme aldığı ve abonelerine gönderdiği bültende o battaniyenin kendisine neleri hatırlattığını samimi bir şekilde anlattı. 1969 doğumlu olan Jennifer Lopez, 70'li ve 80'li yıllardaki aile yaşantısına gönderme yaparak "Tonlarca paramız yoktu" diye yazarak başladı satırlarına... Bu ünlü moda firmasının imzasını taşıyan o battaniyelerin de ona çocukluğunu hatırlattığını ekledi. Gelin Lopez'in satırlarına bir bakalım.

UZUN SÜRE SAHİP OLDUĞU TEK ŞEY O ESKİ VE KAŞINDIRAN BATTANİYE

"Ben büyürken sahip olduğum en rahatlatıcı şeylerden biri beni kaşındıran bir battaniyeydi. Bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bu benim altı yaşımdan genç bir kız oluncaya kadar sahip olduğum tek battaniyeydi." Lopez, o battaniyenin üç renkten oluştuğunu, kırmızı, turuncu ve beyaz olduğunu da yazdı. Ünlü yıldız, kış aylarında çok soğuk olan New York'ta büyüdüğünü ve o battaniyeyi bedeninde hissetmenin kendisi için rahatlatıcı bir yanı olduğunu ekledi.

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Satırlarından anlaşıldığına göre Jennifer Lopez, o kaşındıran battaniyenin verdiği sıcaklık hissini hiç unutmadı. Yine kendi bülteninde kaleme aldığına göre " o kaşındıran yılların battaniyesi"nin yarattığı hissi kendisine bunca yıl sonra hatırlatan tek şey ise o ünlü moda markasının battaniyesi. Lopez bu konuda şu satırları ekledi: "Bazen Ben ve çocuklar bu tenimi kaşındıran yün ürünlere olan sevgimle dalga geçer. Ama bu his bana çocukluğumu hatırlatıyor."Bu arada Lopez, birçok kişinin, sanki bulutların üzerinde yatıyormuş hissi yaratan battaniyeleri sevdiğinin farkında olduğunu yazdı.

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ŞÖHRET OLUNCA REFAHA KAVUŞTU

Tam adıyla Jennifer Lynn Lopez, 24 Temmuz 1969'da New York Bronx'ta dünyaya geldi. Anne ve babası Porto Riko doğumlu ve her ikisi de çocukluk yıllarında ABD'ye göç etti. Bronx'ta büyümenin kendisini nasıl etkilediğini 2020 yılında verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı Lopez: "Orada büyümek gerçekten beni şekillendirdi. Çünkü hiçbir şeyin fazlasına sahip değildik." Fakat kısıtlı koşullarda büyümenin kendisi için bugünlere ulaşmasını sağlayan itici güç olduğunu da belirtmişti Lopez.