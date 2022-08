Güzellik uğruna estetik kurbanı olan top modelden acı itiraf: Reklamlara kandım, pişmanım!

Haberin Devamı

'DÜZELTİLEMEYECEK ŞEKİLDE DEFORME OLDUM'

Fakat aradan zaman geçti. Elbette yaşı ilerledi, eskisi kadar kamera karşısına çıkmamaya, defilelere katılmamaya başladı. Ama bunun tek nedeni yılların geçip gitmesi değildi. Çünkü kendi kuşağından ünlü modeller çalışmayı sürdürüyordu. Onun gözlerden uzaklaşmasının bambaşka bir nedeni vardı: Güzel görünümünü korumak için yaptırdığı estetik operasyonlar! İşler öylesine kötü gitmişti ki sonradan "hayatı boyunca düzeltilemeyecek bir şekilde deforme olduğunu" itiraf etti. Bir süre sonra da yaşadıklarını gizlememeye, bütün açıklığıyla anlatmaya başladı. Görünüşe göre hemcinslerini bu konuda uyarmak için daha fazla ayrıntı vermeye başladı.

MUHTEŞEM 6'LIDAN BİRİYDİ

Magazin gündemini yakından takip edenler, bir dönemin efsane modeli Linda Evangelista'dan söz ettiğimizi hemen anladılar. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington ve Claudia Schiffer ile birlikte 90'ların 'Muhteşem 6'lısı' arasında yer alan 57 yaşınaki Evangelista, bir modelin başına gelebilecek en kötü olayla karşılaştı. Kilosunu ve fiziksel görünümünü korumak için yaptırdığı yağ dondurma işlemi sonrasında vücudu, kendi deyimiyle düzeltilmesi mümkün olmayacak şekilde deforme oldu.

SAMİMİ İTİRAFLAR

Uzun süre kameralardan da meraklı gözlerden de uzak kalan Evangelista, artık usul usul gün yüzüne çıkıp yaşadıklarını anlatmaya başladı. Linda Evangelista, gelecek ay yayınlanacak olan Vogue dergisinin İngiltere baskısına yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

GÖRDÜĞÜ REKLAMLARDAN ETKİLENEREK YAPTIRMIŞ

Linda Evangelista, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilmesine yol açan fiziksel özelliklerine büyük zarar veren bu işlemi, gördüğü reklamlardan etkilenerek yaptırdığını itiraf etti. Evangelista bu konuda şunları söyledi: "Bu yağ dondurma ile ilgili reklamlar, bütün çok okunan ve izlenen basın organlarındaydı. Ve tekrar tekrar soruyorlardı: "Aynada gördükleriniz hoşunuza gidiyor mu?". Sanki bunları bana söylüyorlardı."

'SİHİRLİ İKSİRİ İÇTİM, AMA TERS TEPTİ'

Top model, kendisinin de vücudunun bazı bölgelerindeki bir türlü eritemediği inatçı yağlardan dertli olduğunu anlattı. Üstelik bu reklamlarda anlatılanlara göre herhangi bir operasyona gerek yoktu. Yani bir tür sihirli iksir! Bundan sonrasını şu sözlerle özetledi Evangelista: "Bu sihirli iksiri içtim. Ama geri tepti."

KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTIĞI BÖLGELER BİR ANDA ŞİŞTİ: Evangelista daha önce People dergisine verdiği röportajında yaşadığı korkunç dönemi anlatmıştı. Model, yağ dondurma işleminden sonraki iki- üç ay içinde uyluklarında ve göğüs bölgesinde şişlikler fark etmeye başladığını anlattı. Küçültmek istediği bölgelerin bir anda ve anlaşılmaz şekilde irileşmeye başladığını ekledi. İlerleyen süreçte bu bölgelerin artık hissiz hale geldiğini belirtti ünlü model.

SANKİ AKLIMI KAYBETMİŞTİM!

İşte Linda Evangelista'nın gördüğü reklamlardan etkilenerek yaptırdığı bu uygulama onun başına hiç beklemediği işler açtı. Vücudu korkunç bir şekilde deforme oldu. Sonra da bunları düzelttirmek için çeşitli yöntemler denedi. Bu korkunç gelişmenin ardından yaşadıklarını da People dergisine şöyle anlatmıştı Evangelista: "Sorunu kendim çözmeye çalıştım. Çünkü bir şeyleri yanlış yaptığımı düşünüyordum. Daha fazla diyet ve daha fazla egzersiz yapmaya başladım. Hiç yemek yemediğim bir noktaya geldim. Bir süre sonra da aklımı kaybettiğimi düşünmeye başladım."

KLİNİĞİN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Yine People dergisine bütün çabalarının sonucunda durumu düzelmeyince bu kez doktora gittiğini anlattı Linda Evangelista. O ziyaretin ardından kendisine "paradoksal yağ hiperplazisi" teşhisi konulduğunu sözlerine ekledi. Doktorunun, kendisine yağ dondurma operasyonu yapan klinikle bağlantı kurduğunu söyledi Evangelista. Klinik de meydana gelen deformasyonları ücretsiz olarak düzeltmeyi teklif etti. Fakat bunun karşılığında Evangelista'dan bir isteği vardı: Gizlilik anlaşması imzalaması. Linda Evangelista bunu reddetti ve sorunu çözmek için bu kez yağ aldırma operasyonu (liposuction) yaptırmaya karar verdi. 2016 yılında bu kez de bu operasyon için bıçak altına yattı Evangelista. Sonrasında yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Yağ aldırdıktan sonra sekiz hafta boyunca kompresyon giysisi, kuşak ve çene kayışı kullanmak zorunda kaldım. Çünkü bana dikkatli olmazsam PAH'ın (Paradoksal Yağ Hiperplazisi) tekrarlayabileceği söylendi. Ardından 2017 yılında ikinci bir yağ aldırma operasyonu da geçirdim."

YAĞ HÜCRESİ HİPERLAZİSİ (PARADOKSAL YAĞ HİPERLAZİSİ) NEDİR?: Yağ ve hücre kalıntılarından oluşan cildinizin esnek ve nemli kalmasına yardımcı olan hafif yağlı bir tabaka oluşturur. Yağ hiperplazisi, yağ bezleri sıkışan sebum ile genişlediğinde ortaya çıkar. Bu durum, ciltte, özellikle de yüzde parlak şişlikler oluşturur

SU, KEREVİZ SAPI VE ELMAYLA YAŞADI

Model, Vogue dergisine konuştuğunda bu süreçte kilo vermek için hiçbir şey yiyip içmediğini de itiraf etti. "Çok utanıyordum, bütün paramı harcadım. Düşünebildiğim tek yöntem ise sıfır kalori ile beslenmekti. Yani sadece su içtim. Ya da bazı zamanlarda kereviz sapı, bazen de bir tane elma yedim. Aklımı kaybediyordum" diye konuştu Evangelista.

'BİLSEYDİM BU RİSKİ ALMAZDIM'

Evangelista şu sıralarda kendisini olduğu gibi sevmeye çalıştığını anlattı. Ama hemen ardından da "Bu yaptırdığı işlemlerden hala pişman olduğunu" ekledi. Sonra da bir dönemin ünlü modeli Linda Evangelista'dan bir itiraf geldi: " Eğer bunun yan etkileri arasında geçim kaynağını kaybetmenin ve depresyona girip kendinden nefret etmenin de bulunduğunu bilseydim bu riski almazdım."

'ARTIK BENİ MAYOYLA GÖRMEYECEKSİNİZ, BU KESİN'! Model, bu geçirdiği zorlu sürecin psikolojik etkilerinin henüz bitmediğini de gizlemedi. Bu konuda arkadaşlarından büyük destek aldığını da söyledi. "Ruhsal tedavi aldım mı? Kesinlikle hayır. Ama arkadaşlarımdan ve moda sektöründen aldığım destekten dolayı minnettarım. Şurası kesin ki beni mayo ile göremeyeceksiniz. Fotoğraflarımı rötuşlamadan, bazı vücut düzelticiler kullanmadan iş bulmam zor olacak."

'BİZ FANTEZİ YARATIYORUZ'

Linda Evangelista, bütün bu yaşadıklarının yeniden gündeme gelmesini sağlayan Vogue dergisi çekimi için usta fotoğrafçı Steven Meisel'ın objektifinin karşısına geçti. Her ne kadar yaşadıkları yüzünden deforme olduğunu söylese de o karelerde Evangelista eski dönemlerini aratmayacak kadar güzel görünüyor. Fakat bu konuda söyledikleri de var Evangelista'nın... "Her zaman yüzümdeki bu elastik bantlarla dolaşamam. Nedir biliyor musunuz, kendimi olduğum gibi sevmeye çalışıyorum. Ama bu fotoğraflar... Şu fotoğraflara bir bakın... Ben her zaman fantaziler yaratmak için burada olduğumuzu düşünüyorum."

Bir dönem "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen insanı" unvanını taşıyan Linda Evangelista, vücudundaki yağ hücrelerini dondurmak için geçirdiği ama sonra hayatını zindana çeviren estetik operasyonların ardından yaşadığı fiziksel ve ruhsal acıları anlattı People dergisine. Yağ aldırma yani Liposuction'a alternatif olarak görülen Yağ Dondurma yönteminden sonra Evangelista'nın vücudu geri dönülmez bir biçimde deforme oldu. Ünlü model, çalışamaz hale geldiğini ileri sürerek Estetik Operasyon yapan klinik aleyhine 50 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.

HAREKETLİ ÖZEL HAYAT: Modellik kariyerine 16 yaşında başlayan Linda Evangelista, Elite Model Look ajansı tarafından keşfedildi. 1987'de Elite model ajansının Paris ofisinin başkanı olan milyoner Gerald Marie ile evlendi. 1993 yılında boşandı. 2006 Ekim ayında dünyanın en zengin iş adamlarından, şimdi Sinema oyuncusu Salma Hayek'le evli olan François-Henri Pinault ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Augustin James isimli bir oğlu oldu. 90'ların en ünlü top modellerinden biri olan Evangelista; NARS, Fendi, L'Oreal, Chanel, Moschino gibi pek çok ünlü markayla çalıştı.Ünlü model, 2014 yılında servetinin 18 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) olduğunu söylemişti. Gerard Marie ile evliliği bittikten sonra ABD'ye giden Evangelista, oyuncu Kyle MacLachlan ile altı yıl süren bir romantik ilişki yaşadı. Bunun ardından 1998'de Fransa milli futbol takımının kalecisi Fabien Barthez ile aşk yaşadı. Evangelista bu ilişkiden anne olmaya hazırlanırken bir düşük yaptı. Bundan sonra Evangelista şu anda 15 yaşında olan oğlunu dünyaya getirdi. Bu bebeğin babasının kim olduğunu uzun süre sakladı. Fakat daha sonra oğlunun babasının, 2005 ile 2006 arasında ilişki yaşadığı iş insanı François Henri Pinault olduğu ortaya çıktı. Pinault, sonradan ünlü oyuncu Salma Hayek ile evlendi.

Linda Evangelista her zaman genç ve formda görünmek isteyenler için "ibret" niteliğinde sözler de sarf etti: "Neden kendi bedenimize bunu yapma ihtiyacı hissediyoruz. Her zaman yaşlanacağımı biliyordum. Vücudumda bazı değişimler olacağını da. Ama bu şekilde görüneceğimi hiç düşünmemiştim." Evangelista bu yaşadıklarının ardından kimliğini kaybettiğini de sözlerine ekledi. "Fiziksel olarak kendimi tanıyamıyorum. Ama kendimi insan olarak da tanıyamıyorum artık. O kadın (kendi eski halinden söz ediyor) bir şekilde gitti.

'ÜZERİMDEKİLERİ ÇIKARMAMI İSTEDİLER'

Evangelista, modellik kariyerinin daha ilk basamağında yaşadığı kötü bir deneyimi de saklamadı, bir kez daha anlattı. 16 yaşında Japonya'da bulunduğu sırada bir kontrat imzaladığını anlattı Evangelista. Sonra da yaşadığı kötü deneyimi gözler önüne serdi: "Ajansa gittim ve bana 'üzerindekileri çıkar, ölçülerini alacağız' dediler. Oysa zaten ölçülerimi biliyorlardı. Beni çıplak görmek istediler. Bu bir 'çıplak poz verir misin?' konuşması değildi. Bu 'çıplak poz vereceksin' konuşmasıydı. Oradan çıktım ve annemi aradım. O da bana büyükelçiliğe gitmemi söyledi. Onun söylediğini yaptım ve büyükelçilik beni evime gönderdi."