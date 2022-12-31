Hem yeni yıl, hem yeni yaş kutlaması: Güzel günler bizi bekliyor aşkım!

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EN SEKSİ ÇİFT, GÖZLERDEN UZAK 'GİZLİ' CENNETTE

Bu sözünü ettiğimiz çift, gösteri dünyasının her zaman gülümseyen ve birbirlerine olan sevgilerini hep belli eden çiftlerinden Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello. 'Gösteri dünyasının en seksi çifti' unvanını taşıyan Vergara ve Manganiello, hem Noel'i, hem yeni yılı hem de yakışıklı oyuncunun 28 Aralık'taki doğum gününü kutlamak için Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Casa Chipi Chipi'ye uçtu ABD'den. Bu arada yeri gelmişken buranın, Kolombiyalı Vergara ile eşi Manganiello'nun sık sık tatil için gittiği ve "gizli cennet" diye tanımladığı bir yer olduğunu hatırlatalım. Karayipler'in bu köşesi, uzun süredir Manganiello ve Vergara'ya da aile ve yakınlarına da kalabalıklardan uzaklaşma fırsatı sunuyor.

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'DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AŞKIM'

Bu kısa hatırlatmanın ardından dönelim çiftin kutlamasına. 28 Aralık 1976'da dünyaya gelen Joe Manganiello, yeni yaşını karısı Sofia Vergara, bazı aile yakınları ve dostlarıyla bu gizli cennette kutladı. Çift, zaten bir süredir Noel ve yeni yılı kutlamak için Karayipler'deki yazlık evlerinde bulunuyordu. Sofia Vergara, 2015 yılında evlendiği Manganiello'nun doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. Manganiello'nun, kumsalda çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Vergara, yanına da "Doğum günün kutlu olsun aşkım. 2023 senin için harika bir yıl olacak" diye yazdı. Vergara'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

BİRBİRLERİNİ BİR PARTİDE GÖRÜP AŞIK OLDULAR

2015 yılında evlenen Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun aşk öyküsü daha birbirleriyle tanışmadan önce farklı kişilerin davetiyle gittikleri bir partide başladı. O gün takvimler 2014 yılını gösteriyordu. Vergara o partide o kadar çekici görünüyordu ki bu durum Manganiello'nun da dikkatinden kaçmadı. Oyuncu, birkaç yıl önce The Jess Cagle Show'a konuk olduğunda Sofia Vergara'yı ilk kez nerede gördüğünü ve o an neler hissettiğini anlatmıştı. Manganiello o programda şöyle konuşmuştu: Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım."

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Sözlerinin devamından anlaşıldığına göre Vergara da onu o partide gördüğünde çok etkilenmişti. Bundan sonrasını gelin yine Joe Manganiello'nun o programda anlattığı şekliyle dinleyelim: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."

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Bunun nedenine gelirsek... Joe Manganiello, Vergara'nın nişanlısının da aynı partide olduğunu sanıyordu. Fakat konuşmanın ilerleyen dakikalarında Vergara'nın nişanlısından ayrılmış olduğunu da öğrendi. Joe Manganiello ile Sofia Vergara o gece tanıştılar. Birkaç hafta sonra da Vergara, nişanlısından ayrıldığını basına da açıkladı. Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi.

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Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı aradı. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.

İLK EVLİLİĞİNİ 18 YAŞINDA YAPMIŞTI

Joe Manganiello, Sofia Vergara ile ilk evliliğini yaptı. Bu, Vergara'nın ise ikinci evliliği. Kolombiyalı güzel oyuncu ilk evliliğini, henüz 18 yaşındayken anavatanında yaptı. Çocukluk aşkı Joe Gonzales ile evlenen Vergara, Monolo adını verdiği bir erkek çocuk annesi oldu. Fakat bu evliliği uzun sürmedi, Vergara 21 yaşında kocasından boşandı. Evlenmeden bir yıl önce plajda güneşlenirken bir model ajanı tarafından keşfedilen Vergara, zaten model olarak kariyerine başlamıştı. Bir süre ülkesi Kolombiya'da yaşadıktan sonra şansını denemek için ABD'ye gitti. Orada da bir oyuncu olarak başarıyı yakaladı. Böylece aslında diş hekimi olmak isteyen Vergara kendine bambaşka bir hayat kurmuş oldu.

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200 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Sofia Vergara, rol aldığı Modern Family dizisiyle ekranın en çok kazananları listesinde ilk sıralara yerleşti. Bölüm başına 500 bin dolar kazanan Vergara, son yıllarda da Americas Got Talent adlı yarışmada jüri üyesi olarak görev yaptı. Vergara'nın toplam serveti 200 milyon dolara yakın.

SPORDAN HİÇ KOPAMADI

Vergara'nın eşi Joe Manganiello, ise 1.96 santim boyuyla genelde aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızlarından biri olarak biliniyor. Hırvat kökenli bir anne ile İtalyan kökenli bir babanın oğlu olarak ABD'de dünyaya gelen Manganiello, çocukluk ve gençlik yıllarında hep sporla ilgilendi. Aynı zamanda eğitim yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çektikleri filmler sayesinde oyunculuğa da merak sardı. Los Angeles'a taşınıp Carnegie Mellon'da oyunculuk dersleri almaya başladı. Örümcek Adam filmindeki Flash Thompson karakteri ve True Blood dizisindeki Alcide Herveaux karakteri ile herkes onu tanıdı. Daha sonra Knight of Cups , The Batman (Deathstroke), Drunk Parents gibi yapımlarda yer aldı.

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