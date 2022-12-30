Oysa hamileyken bile jimnastik yapmıştı: Adriana Lima'nın karnına arkadaşları siper oldu

Haberin Devamı

GÖĞSÜNÜ GERE GERE KIRMIZI HALIYA ÇIKTI

Takvimler 2022 yılının mayıs ayını gösteriyordu. Covid 19 pandemisi nedeniyle 2020'de iptal edilen, geçen yıl da geleneksel takvimi değiştirilen Cannes Film Festivali, 75'inci yılını kutluyordu. Bu iki yıllık sakinliğin ardından, Mayıs 2022'de yine eski günlerine döndü dünyanın bu, en çok heyecanla beklenen sinema buluşması. Hollywood yıldızları, Avrupa sinemasının ünlüleri ve elbette her festivalin gediklileri olan moda dünyasının gözdeleri, hazırlıklarını çoktan tamamlamıştı. Sonra 17 Mayıs geldi ve 10 gün sürecek olan maraton başladı.

YANINDA SEVGİLİSİ, KARNINDA BEBEĞİ

Birbirinden usta yönetmenlerin en yeni filmlerini seyirciyle buluşturacağı, bazılarının büyük ödül Altın Palmiye için yarıştığı festivalin bu özelliği bir yana en renkli yanı kırmızı halısı. Sinema sanatına gönül veren herkesin, günün birinde adımlamak istediği o kırmızı halı, iki yıllık sessizliğin ardından bu yıl kelimenin tam anlamıyla rengarenkti. İşte o kırmızı halıda konuklardan biri vardı ki bu yıl ünlü oyuncuları bile gölgede bıraktı. Üstelik hiçbir filmin başrolünde oynamadığı halde. Bu konuk, o dönemde 41 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan top model Adriana Lima idi. Sevgilisi Andre Lemmers ile bir bebek bekleyen Lima, 75'inci Cannes Film Festivali kapsamında ilk olarak Top Gun Maverick filminin galasında kırmızı halıya çıktı. Yanında sevgilisi, karnında bebeğiyle kameraların karşısına geçen Lima, modelliğin de avantajlarını kullanarak uzun uzun, göğsünü gere gere poz verdi. O anların en dikkat çeken ayrıntısı, Lima'nın karnını açıkta bırakan bir kıyafet giymesiydi. Bu siyah elbise içinde, sevgilisi Lemmers ile aşk gösterisi de sergiledi Lima. Uzun yıllar podyumuna çıktığı Victoria's Secret'ın "emekli meleği" Lima, o galada Top Gun'un bütün yıldızlarını geride bıraktı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİK, GÖRÜNTÜSÜNDEKİ DEĞİŞİM

Onun 75'inci Cannes Film Festivali'ndeki misafirliği bununla sınırlı kalmadı. Top Gun: Maverick'in galasından bir hafta sonra bu kez Elvis filminin galasında boy gösterdi. Yanında yine sevgilisi Andre Lemmers vardı. Çiftin, kırmızı halıdaki aşk gösterileri bu galada da devam etti. Eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden iki kız çocuğu annesi olan Adriana Lima, bu kez de turuncu renkli, taşlarla süslenmiş bir kıyafet giyiyordu. Yine karnını gizleme gereği duymadı ünlü model. Yüzündeki şişkinlik, bedenindeki değişim doğal olarak hamileliğine bağlandı. Ama öyle ya da böyle Lima, bir kez daha gündeme damgasını vurdu.

Haberin Devamı

İLK İKİ DOĞUMUNDA HEMEN ZAYIFLAMIŞTI

Ünlü model, festivaldeki bu gövde gösterisinin ardından birkaç ay sessizliğe gömüldü. Sonra sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda Cyan adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Ardından yine sessizliğe gömüldü. Aradan iki buçuk ay geçti, bu kez çok da beklenmedik bir yerde ortaya çıktı: Katar'da düzenlenen FiFA Dünya Şampiyonası'nda. Yılların modeli Adriana Lima, görüntüsüyle bütün meraklı bakışları üzerine çekti. Kızları Valentina ve Sienna'yı dünyaya getirdiğinde durum daha farklıydı çünkü. Her iki doğumundan çok kısa süre sonra podyuma çıkacak kadar zayıflamıştı Lima. Ama bu kez daha farklıydı. Hamilelik kilolarından kurtulmamıştı. Görünüşe göre bunun için bir acelesi de yoktu.

Haberin Devamı

BELKİ DE BU ELEŞTİRİLERİN GELECEĞİNİ BİLİYORDU

Öte yandan Lima da gösteri dünyasının ünlülerinin bu gibi durumlarda karşılaştığı eleştirilerden nasibini aldı. Sadece üç ay önce üstelik de 40'lı yaşlarında üçüncü kez anne olması bile bu sert eleştirileri durduramadı. Fakat olayların bununla bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Adriana Lima, FIFA Dünya Kupası kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Carine Oitfield defilesine çıktı. Üzerinde beyaz bir elbise vardı. Bedenini saran bu derin yırtmaçlı elbise içindeki Adriana Lima, podyumdaki görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz yine eleştiri oklarını üzerine çekti. Onun eski görüntüleriyle şimdiki halini karşılaştıranlar, "artık Adriana büyük beden model oldu" diyenler, "Adriana'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz diyenler" sosyal medyayı doldurdu. Modacının sosyal medya sayfasındaki paylaşım, belki de Lima'nın bütün bu eleştirilerden haberdar olduğunu ya da en azından böyle bir tahmin yürüttüğünü düşündürdü. Çünkü o paylaşımda Lima, hamilelik kilolarını veremediğini gizlemek ister gibi meslektaşları Isabeli Fontana ve Alessandra Ambrosio ile birlikte; yan dönerek objektife poz vermişti. Ama sonra defileye çıktı ve yine her zamanki gibi üzerindeki kıyafeti tanıttı.

Haberin Devamı

'NE MUTLU Kİ KATI DİYETLERE TAVİZ VERMİYOR'

Bütün bunlar olurken,yani hamilelik kilolarını hemen veremediği için acımasızca eleştirilirken Adriana Lima'yı anlayanlar da vardı kuşkusuz. Kendileri de hamilelik kilolarından kısa sürede kurtulamayan hemcinsleri hemen savunmaya geçti. Moda deyimle Lima, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri Lima'nın neden hala eski formuna dönmediğini merak ettiklerini belirtip bu konuda eleştiri getirdi. Fakat başka birçok takipçisi de yeni anne olmuş bir kadının bu görüntüsünün normal olduğunu hatta kimsenin hamilelik kilolarından acele bir şekilde kurtulmak zorunda olmadığını savundu.

Gözden Kaçmasın Bütün kapılar yüzüne kapanmıştı: Komşular beni iç çamaşırıyla görürse ne der diye düşünmüştüm Haberi görüntüle

Adriana Lima'nın, diğer meslektaşlarının uyguladığı katı diyetleri uygulayıp, doğum sonrası kısa sürede kilo vermemesini olumlu bulanlar, bundan hoşlananlar çoktu. Bunlardan biri görüşünü " Ne mutlu ki, diğer modellerin uyguladığı katı diyetlere yüz vermiyor. Doğal bir vücudu var. Böyle görünmesi normal. Çünkü 40 yaşından sonra doğum yaptı" diye yazarak görüşünü bildirdi. Bu arada Lima'nın karın bölgesindeki şişkinlik kafaları da karıştırdı. Bazıları, bu görüntünün yeni doğum yapmış bir kadın için normal olduğunu savundu. Bazıları da "Acaba Lima, yine mi hamile?" sorusunu ortaya attı.

Oysa bütün bu eleştirileri getirenlerin göz ardı ettiği bir durum vardı. Bundan 4 yıl önce 2018 yılında, en kıdemli modeli olduğu ünlü iç giyim firmasından ayrıldıktan sonra farklı projelerle bağlantı halinde olmak istediğini özellikle tüm dünya çapında kadınları destekleyen oluşumlara ve etkinliklere yoğunlaşacağını" belirtmişti. Zaten Katar'da bulunduğu sırada da kadınlara yönelik bir etkinliğe konuk oldu.

HAMİLEYKEN BİLE SPOR YAPIYORDU

Adriana Lima, üçüncü hamileliğinden sonra bir türlü veremediği kilolarıyla gündem oladursun, onun bu dokuz ay boyunca egzersizlerini hiç aksatmadı. Hatta bu kadar yoğun egzersiz yaptığı için eleştiriliyordu. Lima bu konuda da özel bir eğitmenle çalıştığını ve hamileliğine özel hafifletilmiş egzersizler yaptığını söyledi. Lima, hamile kalmadan önce kick boks, boks, ağırlık kaldırma gibi egzersizler yapıyordu. Bu sayede de formunu koruyordu. Fakat Lima, oğlu Cyan'a hamile olduğu sırada bu egzersizleri hafiflettiğini belirtti.

KARNI BURNUNDA PODYUMA ÇIKTI

Bu arada hemen hatırlatalım ki Adriana Lima, hamileliği sırasında podyuma çıkmış ve o halde bile belirgin olan karın kaslarında dikkat çekmişti. Top model, geçen nisan ayında Los Angeles'ta düzenlenen Alexander Wang defilesine çıktı. Model, uzun çizmelerle tamamladığı siyah bir tasarımı tanıttı. Tasarımın karın kısmının açık olması ve Lima'nın giderek büyüyen karnını gözler önüne sermesi de dikkat çekti. O podyum yürüyüşünde giderek irileşen karnındaki kaslar ise olay oldu. Lima'dan "kaslı hamile" diye söz edildi sosyal medyada.

Bir zamanlar "Fiziğim el verdiği ölçüde mesleğimi sürdürmeyi planlıyorum" diyen Adriana Lima , kariyerinin en önemli kilometre taşı olan görüntüsü değişse bile yine de podyumda yürümeyi bırakacak gibi görünmüyor. Bu arada... Belli olmaz, birkaç ay sonra yine hamilelik öncesi olduğu gibi incecik bir Adriana görebiliriz. Ama gösteri dünyasında oyunun kuralları belli... Belki o zaman da "aşırı zayıflığıyla dikkat çekti" tarzı haberlere bile konu olabilir.

MİNİK OĞLUNU TAKİPÇİLERİYLE TANIŞTIRDI

Lima, 29 Ağustos'ta Cyan adını verdikleri erkek bebeğini dünyaya getirdi. Bu mutlu haberi de eylül ayında Instagram sayfasından duyurdu. Dünya Kupası sırasında da sevgilisi Andre Lemmers ile oğlu Cyan'ın bir fotoğrafını paylaştı. Brezilya milli futbol takımının formasını giyen baba oğulun fotoğrafının yanına "Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvanın verdiği mutluluğu görüyor" diye yazdı. Lima, yakında Cyan'ın ablalarıyla buluşup tekrar büyük ve mutlu bir aile olacaklarını belirtti. Daveti için FIFA'ya da teşekkür eden Lima Katar'daki anılarının sonsuza kadar kendileriyle birlikte kalacağını da ekledi.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ KIZI VAR: Ünlü modelin eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.