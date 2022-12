'İlk buluşmamızda onun karısı olmak istedim': Ercan tam kalbinden vurdu

Haberin Devamı

Ne güzel aşk sözleri değil mi? Bir insan bunları ya da buna benzer sözleri ancak gerçekten ve tam yüreğinin derinliklerinden sevdiği birine söyler. Bu satırları yazan genç kadın, hayatının geri kalanını birlikte geçirmek istediğini, sevdiğine söylemekle yetinmedi, bunu sosyal medya aracılığıyla herkese ilan etti üstelik. Kim mi bu böyle peri masalı gibi görünen aşk öyküsünün kahramanları? Kendi deyimiyle "çok sevilmek istediği için hızlı kararlar veren ve bunun sonucunda hep yanlış erkeklerle birlikte olan" sonunda aradığını bulan bir genç kadın ve sevgisiyle onun ayaklarını yerden kesen genç bir adam.Haydi çok uzatmadan söyleyelim... Kamera karşısına geçtiği Gordie Shore adlı TV şovuyla tanınan Vicky Pattison ile geçmişte inşaatçı olarak çalışan, sonra bir TV yapımında kısa süre rol alan Ercan Ramadan.

'BANA NEFES ALMAYI ÖĞRETTİ'

Ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışan ve 2019 yılından bu yana romantik bir ilişki yaşayan 35 yaşındaki Pattison ve 28 yaşındaki Ramadan; kısa süre önce nişanlandı ve şimdi evlenip bir yuva kurmaya hazırlanıyor. Vicky Pattison "bana nefes almayı öğretti" dediği Ercan Ramadan ile ilişkilerinin başlamasının yıl dönümünü sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla kutladı. Genç kadın, bu paylaşımında Ramadan ile çeşitli dönemlerde çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bunları da duygu dolu bir mesaj eşliğinde paylaştı. Pattison, kelimenin tam anlamıyla Ercan Ramadan'a olan aşkının derinliğini "dünya aleme" duyurdu.

Vicky Pattison, o paylaşıma, uzun bir dönemi "sanki boğuluyormuş" gibi geçirdiğini ama Ercan Ramadan'ın hayatına girmesiyle birlikte hayatının değiştiğini ifade etti: "Sen bana nasıl nefes alacağımı öğrettin" diye yazdı Victy Pattison. Sonra nişanlısıyla ilişkilerinin başlamasının yıl dönümünü kutladı. Ardından şu satırlara yer verdi:"Daha ilk buluşmamızda sana aşık olduğumu biliyordum. Daha o zaman bu sahip olduklarımızın özel olacağını biliyordum."

'BİRLİKTE OLMAYI HAYÂL EDECEĞİM BAŞKA KİMSE YOK'

35 yaşındaki Vicky Pattison "Sana aşık olduğumdan bu yana dört yıl geçtiğine inanamıyorum. Kesinlikle zaman uçup gitti. Dünyada birlikte olmayı hayal edeceğim başka kimse yok. Seni seviyorum. Hayatımın geri kalanını, seninle birlikte seyahat ederek güzel yemekler yiyecek geçirmek için sabırsızlanıyorum" cümleleriyle mesajını sürdürdü.

ESKİDEN İNŞAATLARDA ÇALIŞIYORDU

Kendisine Vicky Pattison ile tanışmanın yolunu açan TV dünyasına adım atmada önce Ercan Ramadan, inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Sonra 2016 yılında kısacık bir süre İngiltere'de TV ekranlarının en çok bilinen şovlarından biri olan The Only Was is Essex'te görev aldı. Bu yapımdaki görevi kısa sürse de bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Pattison ise Ramadan ile tanışmadan önce çocukluk aşkı olduğunu söylediği John Noble ile kısa bir nişanlılık önemi geçirdi. Fakat ondan 2018 yılında ayrılan Pattison, bir ortak arkadaşları aracılığıyla Ercan Ramadan ile tanıştı. İkili arasında bir aşk doğdu. Ondan sonra da hiç ayrılmadılar.

DUBAİ'DE NİŞANLANDILAR

Pattison ile Ramadan, bu yılın şubat ayında gittikleri Dubai tatilinde nişanlandı. O tatilde Ercan Ramadan elinde bir yüzük kutusuyla Pattison'ın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Genç kadın da ona"evet" dedi. Pattison o anda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Vicky Pattison, nişan öncesinde OK! dergisine verdiği röportajda, Ercan Ramadan ile kısa süre birlikte olmalarına rağmen çok uzun yıllar birlikte olan çiftler gibi birbirlerini anladıklarını söylemişti. Genç kadın Ramadan'ın kendisine hayat hakkında çok şey öğrettiğini, onunla birlikte mutlu olduğunu ifade etti. Sonra da şunları söyledi: "Kendimi çok şanslı hissediyorum." Pattison'ın anlattığına göre Ercan Ramadan, onu ailesiyle tanıştırdı ve onlarla sıcak bir ilişkisi var. Vicky Pattison ayrıca bütün arkadaşlarının, nişanlısı Ercan'ı çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

'FRENE BASTI VE YUMURTALARINI DONDURDU'

Vicky Pattison ile Ercan Ramadan'ın gelecekte çocuk sahibi olma planları da var. Ama Pattison, bu konuda geçmişte yaptığı hatayı yapmak istemediği için biraz yavaşlamaya karar verdiğini gizlemedi. "Nişanlandıktan sonra hemen evlenmek ve çocuk sahibi olmak istedim. Ama sonra bu konuda acele etmemeye karar verdim. İkimiz de ayağımızı gaz pedalından çekip frene bastık." Pattison her ne kadar çocuk sahibi olma konusunda kararlılığını korusa da kendisinden biraz daha genç olan Ercan Ramadan'ı telaşa sürüklememek için bu konuda farklı bir adım attı. Bunu Ramadan da destekledi. Bunun üzerine kısa bir süre önce bir kliniğe gittiler ve Vicky Pattison yumurtalarını dondurdu.

'ÇOK SEVİLMEK İSTEDİM AMA HEP YANLIŞ ADAMLARLA BİRLİKTE OLDUM'

Pattison, başka bir röportajda geçmişte ilişkileri konusunda bazı hatalar yaptığını itiraf etmişti. "Hayatım boyunca çok sevilmek istediğim için acele kararlar verdim ve yanlış erkeklerle ilişkiler yaşadım. Bunun sonucunda güvensizlik oluştu. Ayrıca anne ve babamın evliliğinin ters gittiğine tanık oldum. Bu da benim evliliğe olan inancımı zedeledi. Ama Ercan ile durum farklı. Onunla tanıştığım anda evlenmek, bir yuva kurmak istedim. Bunu arkadaşlarıma da söyledim" diye konuştu genç kadın.

ÖZEL HAYATI ÇALKANTILIYDI

Vicky Pattison; Geordie Shore adlı yapımla adını duyurdu. Hatta gösteri dünyasında "Geordie Shore'un kraliçesi" olarak biliniyor. 2011 ile 12014 arasında bu yapımda görev alan Pattison daha sonra Ex on The Beach ve Judge Geordie adı yapımlarda kamera karşısına geçti. Yolunda gitmeyen özel hayatının acısını, kötü alışkanlıklarıyla gidermeye çalışan Pattison, 2013 yılında Geordie Shore adlı yapımın çekimleri sırasında bir gece kulübünde yüksek topuklu ayakkabılarını bir adama fırlattı. Bundan dolayı suçlu bulunan Pattison, 180 saat kamu hizmetiyapmak zorunda bırakıldı.