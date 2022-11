Çocukluğumdan beri hep evlenmeyi hayal ediyordum: Sonunda muradına erdi!

Haberin Devamı

MERAKLI GÖZLERDEN UZAKTA EVLENDİLER

Bu sözler, bu yaz gözlerden uzak bir şekilde yönetmen Taika Waititi ile hayatını birleştiren şarkıcı Rita Ora'ya ait. Sadece bir yıldan biraz fazla bir zamandır birlikte olan Ora ve Waititi'nin, Londra'da meraklı gözlerden uzak bir şekilde evlendiği ortaya çıkmıştı. Ora'nın gizli düğün öncesi Louis Theroux'ya verdiği röportajda sarf ettiği bu ilginç sözleri ortaya çıktı. Ünlü sanatçının bu röportajı önümüzdeki hafta yayınlanacak.

'AŞIK OLUNCA TUTKULU BİR İNSANA DÖNÜŞÜYORUM'

32 yaşındaki Rita Ora röportajda Taika Waititi ile çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Şarkıcı Theroux'ya verdiği röportajda " Aşık olmaya aşığım" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşık olduğum zaman son derece tutkulu bir insana dönüşüyorum."

ROBERT PATTINSON İLE BİRLİKTE PARTİYE GİTTİ

Rita Ora'nın çiçeği burnunda kocası Taika Waititi bir sinema yönetmeni. Kendisine Oscar kazandıran Jojo Rabbit adlı filmle tanınan Waititi, daha önce Rita Ora ile nasıl tanıştıklarını ve ilişkilerinin nasıl başladığını anlatmıştı. Yönetmen; Rita Ora ile 2020 yılında, Avustralya'da kendi evinde verdiği bir partide ilk kez karşılaştıklarını anlattı. Rita Ora'nın, Alacakaranlık serisiyle tanınan Robert Pattinson'ın partiye getirdiğini ekledi.

'AYNI ZAMANDA ÇOK İYİ ARKADAŞIZ'

Taika Waititi, Rita Ora ile tanıştıktan sonra bir süre arkadaşlık ettiklerini belirtip "O dönemde ikimiz de farklı ilişkiler içindeydik. Rita ile aramızda iyi bir arkadaşlık vardı. Sonra bunu yıkmaya karar verdik." Taika Waititi o röportajda hem kendisinin hem de Rita Ora'nın çok sıkı çalıştıklarını belirtip "Bunu seviyorum. İkimizin de özgürlüğü var ve aynı zamanda çok iyi arkadaşız."

BUNDAN BÖYLE 'BAYAN ORA WAITITI': İleri sürülenlere göre Rita Ora, düğünün ardından kendisinin Bayan Waititi Ora olarak bilinmek istediğini söyledi.





İRİ TAŞLI YÜZÜKLERLE ROMANTİK BİR EVLİLİK TEKLİFİ OLMADI

Rita Ora ve Taika Waititi'nin evlenecekleri ilk duyulduğunda İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir yakınları "Rita ile Taika, gösterişli ve kalabalık bir tören istemiyorlar. Bu onlar için sadece aşık olmak ve ilişkilerini resmiyete dökmekle ilgili bir durum. Daha mutlu olamazlardı" diye konuşmuştu. Yine aynı kaynak, aralarında değerli yüzüklerle yapılan bir evlilik teklifi de olmadığını. Sadece Rita Ora ve Taika Waititi'nin birbirlerine "Seninle evlenmek istiyorum" dediklerini söylemişti.

'İNSANIN BİRLİKTE EĞLENECEĞİ BİRİNİ BULMASI GÜZEL'

Rita Ora ve Taika Waititi, bu ayın ilk günlerinde düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde birlikte sunuculuk yapmıştı. O gece Ora, Waititi'nin "en sevdiği insan" olduğunu belirtip "insanın birlikte çalışırken eleneceğini birini bulması güzel" diye eklemişti.

HAYATIMI, İLİŞKİM ÜZERİNE KURMUYORUM

Rita Ora, Louis Theroux ile yaptığı röportajda Taika Waititi'ye olan aşkını ve onunla birlikte mutlu olduğunu saklamasa da hoşuna gitmeyen bir ayrıntıyı da saklamadı: Basının ilişkisine yönelen ilgisi. Özellikle de kadın ünlülerin bu konuda bütün ilginin merkezine yerleştiğini, erkek ünlüler için bunun geçerli olmadığını söyleyip bu durumu eleştirdi Ora. "Aşkı seviyorum, aşık olmayı seviyorum. Bu harika ve eğlenceli. Hem aşık olmayı kim sevmez? Hayatımı dolu dolu yaşıyorum. Aşk söz konusu olduğunda da fazlasıyla tutkulu birine dönüşüyorum. Ama hayatımı, sadece ilişkim üzerine kurmuş değilim" diye konuştu ünlü şarkıcı.

'ERKEKLERE BÖYLE SORULAR SORULMUYOR'

Rita Ora, basının özel hayat konusunda kadın ve erkek ünlülere farklı yaklaşımını eleştirmekten geri durmadı Theorux ile röportajında "Bak şimdi... Biz kadınız. Erkekler böyle sorularla karşılaşmıyor. Kimse onlara 'Ah, senin 100 tane kız arkadaşın olmuştu' demiyor. Bazen bunu soran da oluyor ama genellikle erkekler böyle sorularla karşılaşmıyor."

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

Rita ora ile Taika Waititi geçen yılın mart ayından bu yana birlikteler. Ora, işi gereği Avustralya'da bulunduğu sırada çift sık sık samimi şekilde birlikte görüntüleniyordu. Hatta bu samimiyetleri bir dönem bazı eleştirilere konu olmuştu. O dönemde Thor serisinin son halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturuyordu.Oscar ödüllü Waititi, çekim molalarından birinde, o dönemde sevgili olduğuRita Ora ve filminde oynayan Tessa Thompson (yukarıda) ile birlikte aşırı samimi görüntüler sergilemişti.

'ÇOCUKLARIMA ÖZLEM DUYUYORDUM'

Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği Waititi, Ora ve Thompson sohbet ederken birbirlerini zaman zaman öpücüklere de boğmuştu. O görüntülerin de Thor filminin yapımcılarını rahatsız ettiği haberleri basına yansımıştı. Taika Waititi çok konuşulan o görüntülerle ilgili olarak bazı açıklamalar yapmıştı. Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Waititi " Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi. Jojo Rabbit filmiyle uyarlama senaryo dalında Oscar ödülü kazanan 47 yaşındaki Taika Waititi "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" diye konuştu. Yeni Zelandalı Taika Waititi, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini belirterek "Etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu" vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.

YÖNETMENİN AZARLANDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Taika Waititi'nin o görüntüleri ThorLove and Thunder'ın yapımcılarını kızdırmıştı. Bu görüntülerin ise yapım şirketi tarafından "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edildi. Bu balkon görüntüleri Thor filminin yapımcısı Marvel şirketinin de onun bağlı bulunduğu Disney'in yöneticilerini de çok kızdırdı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde Waititi'nin, bu görüntüler yüzünden azarlandığı ileri sürüldü. Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi. Her ne kadar Taika Waititi'nin hızlı yaşadığı, gece hayatını ve partileri sevdiği bilinse de bu kadarının filmin yapımcılarına bile fazla geldiği ileri sürüldü.

WAITITI KARISINDAN AYRILMIŞTI

Taika Waititi ya da gerçek adıyla Taika Daid Cohen 1975 yılında Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Waititi'nin 2003 tarihli kısa filmi Two Cars, One Night En İyi Canlı Aksiyon dalında ona Oscar adaylığı getirdii. Babası, ailesinde Kanadalı kanı da bulunan bir Maori yerlisi annesi ise Rus kökenli bir Musevi olan Waititi. aynı zamanda bir oyuncu. Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) filmiyle en iyi özgün senaryo dalında Oscar kazanan Waititi son olarak Thor: Love and Thunder filmini yönetti. Şimdi ajandasında gelecek yıl gösterime girecek olan Next Goal Wins adlı film var. Taika Waititi daha önce film yapımcısı Chelsea Winstanley ile evliydi. 10 yaşında Te Hinekāhu, ve altı yaşında Matewa Kiritapu adında iki kızı bulunan çift 2018 yılında ayrıldı.

KOSOVA DOĞUMLU

Rita Ora ya da gerçek adıyla Rita Sahatçiu ise 1990 Kosova, Priştine doğumlu. Arnauvut bir ailenin kızı olan Rita, adını, dedesinin çoksevdiği, bir dönemin ünlü yıldızı Rita Hayworth'tan alıyor. Rita Ora henüz bir yaşındayken aile İngiltere'ye taşındı. Ora, Batı Londra'da Portobello Road yakınlarında büyüdü. Annesi Vera bir psikiyatr babası Besnik ise bir pus sahibiydi. Rita Ora, mikrofonla ilk kez babasının sahip olduğu bu pub sayesinde tanıştı.

KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

2009 Eurovision şarkı yarışmasında İngiltere seçmelerine katıldı. Ama hazır hissetmediğini ileri sürüp yarışmadan çekildi. Sonrasında menajeri ABD'li bir plak şirketiyle iletişime geçti. New York'a giden Rita Ora, Jay Z ile tanıştı. Ülkeye gittikten tam 48 saat sonra Rock Nation şirketiyle anlaşma imzaladı. Aynı yıl Jay Z'nin Young Forever şarkısının videosunda kısa bir görüntüde yar aldı. 2010'da Drake'in klibinde yer aldı. 2011 yılı boyunca Rita Ora, Youtube'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti Sonra da bugünlere geldi.

COSTA GAVRAS'IN OĞLUYLA AŞK YAŞAMIŞTI

Rita Ora bugüne kadar Rob Kardashian, James Arthur, Andrew Garfield, Travis Barker gibi ünlülerle anılmıştı. Bir ara dö ünlü Yunan yönetmen Costa Gavras'ın Micele Ray ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Romain ile romantik bir ilişki yaşamıştı. Çiftin, Yunanistan tatili magazin basınında geniş yer bulmuştu.

ANNESİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Rita Ora'dan ve onun hayatından söz etmişken annesini atlamak olmaz. Çünkü, ünlü şarkıcının 55 yaşındaki annesi Vera Ora, sosyal medyanın en çok takip edilen kullanıcılarından biri. Hatta onun bir tür sosyal medya fenomeni olduğunu söylemek yanlış değil. Yani bir yandan Rita Ora, şarkılarıyla ortalığı kasıp kavururken diğer yandan annesi Vera sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Bir psikiyatr olan Vera Ora ya da gerçek adıyla Veda Sahatçiu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

KIZININ TEK RAKİBİ

Takipçilerinin "kızının tek rakibi sensin" dediği Vera Ora, sosyal medya sayfasından kimi zaman çıktığı tatillerde çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Kimi zaman da sağlıkla ilgili bilgiler veriyor. Vera Ora bazen de Rita başta olmak üzere çocuklarının geçmiş yıllarından fotoğraflar paylaşıyor.

