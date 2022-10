Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Haberin Devamı

BAZEN GERÇEK HAYATIN KENDİSİ OLUR

Çünkü bazen insan aşkı ya da huzuru bulduğunu düşünüp sevdiği kişiyle yeni bir hayata başlar. Aslında yanıldığını da belli bir süre sonra fark eder. Sonra karşısına yeni biri çıkar ve işte o sırada "Eros'un oklarından" kurtulamaz. Eski yuva yıkılır, yenisi kurulur. Geride 'kalbi kırık' en az bir kişi kalsa da bazen işler yolunda gider. Ama bazen de gerçekten "yuva yıkanın yuvası olmaz" deyişi, hayatın ta kendisi olur! Gösteri dünyası bunun örnekleriyle dolu.

ARTIK GERÇEĞİ TARAFLAR DA SAKLAMIYOR

Şöyle bir hafızanızı zorladığınızda ünlülerin 'aşk üçgenlerini' gözünüzün önüne getirip neler olup bittiğini hatırlarsınız zaten. Son günlerde tıpkı bu şekilde "hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan bir evliliğin yıkılmak üzere olduğu" artık kahramanlarının da saklamaya çalışmadığı bir durum.

ÇOCUKLAR ONLARI BİR ARADA TUTMAYA YETMEDİ

Moda ve spor dünyasının iki ünlüsünün 2009'da kurduğu, iki- hatta bazen üç- çocuklu mutlu yuva, yıkılmadan önceki son sallantıları yaşıyor. Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Brezilyalı model Gisele Bundchen ile spor dünyasının yıldızlarından olan eşi Tom Brady boşanmak üzere. Son gelen haberler, bu evlilikten iki çocuk annesi olan 42 yaşındaki modelin, boşanma avukatına başvurduğu yolunda. Kısaca söylersek, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Gisele Bundchen ile Tom Brady boşanmak üzere. Biri kız, diğeri erkek iki çocukları onları bir arada tutmaya yetmedi.

HAMİLE SEVGİLİNİN GÖZYAŞLARI: Son günlerde boşanma nedeniyle konuşulan çiftin evliliği olaylı bir şekilde başlamıştı. Onların bu mutluluğunun geri planında da karnı burnunda terk edilen ve bebeğini kendi başına büyüten bir başka kadının, Tom Brady'nin eski sevgilisi, oyuncu Bridget Moynahan'ın gözyaşları vardı. Gelin o yılları bir hatırlayalım.

SEVGİLİSİ HAMİLE KALDI AMA BRADY'NİN BAŞKA PLANLARI VARDI

Tom Brady ile Bridget Moynahan, üç yıllık bir ilişki yaşadılar. Sonra Moynahan, sevgilisine mutlu haberi verdi: Bir bebekleri olacaktı. Ama görünüşe göre Brady'nin başka planları vardı. Kısa bir süre önce Leonardo DiCaprio'dan ayrılan model Gisele Bundchen'e aşık olmuştu. Bu aşk da karşılıksız değildi üstelik. Moynahan hamile olmasına rağmen onu Gisele uğruna terk etti.

'OĞLUMA HAKSIZLIK ETMEK İSTEMEDİM'

2000'lerin ilk yarısında bu aşk ve kahramanları çok konuşuldu. Bundchen, sevgilisinin başka bir kadından baba olmak üzere olduğunu duyunca kendini kötü hissettiğini gizlemedi. O sırada Bridget Moynahan hiç konuşmadı. Fakat yıllar sonra o zor dönemde hissettiklerini satırlara döktü. Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlı kitapta hamileyken terk edilmenin nasıl bir duygu olduğunu şöyle anlattı: "Kendi başıma bir bebek sahibi olmaktan dolayı kaybolmuş gibi hissediyordum" Sonra da o sırada neden hiç konuşmadığını "oğluma haksızlık etmek istemedim" diyerek ifade etti. Bridget Moynahan, oğluna kendi soyadını verdi.

'BONUS ÇOCUK' DİYORDU: Bu arada şunu da hatırlatalım. Bridget Moynahan ile Tom Brady'nin oğlu John Edward Thomas, babasından uzak kalmadı. Sık sık babası ve onun eşi Bundchen ile görüştü, onlarla ve iki çocuklarıyla, yani kardeşleriyle vakit geçirdi. Gisele Bundchen de ona masallardaki kötü 'kalpli üvey anne' gibi davranmadı. Brady ile evliliğinden Vivien ve Benjamin adında iki çocuk dünyaya getiren Gisele Bundchen, onu da "bonus çocuk" olarak adlandırdı.

DÜĞÜNDE SİLAHLAR KONUŞTU

Gisele Bundchen ve Tom Brady'nin evliliği sadece bu açıdan değil düğünde yaşananlar yüzünden de olaylı olmuştu. Gisele ile Tom önce ABD'de sade bir nikahla evlendi. Ardından da Kosta Rika'daki Santa Teresa'da bir düğün yaptı. İşte o düğün sırasında bir haber ajansının muhabiri düğünü görüntülemeye çalışıyordu. Korumalardan biri bunu engellemek istedi ve muhabire "Fotoğraf makineni ver" dedi. O vermeyip düğün mekanından uzaklaşmaya çalışınca da koruma silahına davranıp muhabirin aracına ateş etti. Şans eseri olayla kimsenin burnu kanamadı.

ONLARIN YUVASI DA YIKILDI: Tom Brady ve Gisele Bundchen, eskilerin o ünlü deyişini hatırlatan tek ünlü çift değil. Gelin, aşkları uğruna eşlerinden ayrılıp yeniden evlenen ama sonra bir türlü mutluluğu bulamayan o ünlü çiftleri de bir hatırlayalım.

DÜET YAPARKEN AŞIK OLMUŞLARDI, AMA YÜRÜMEDİ

Amerikalı country şarkıcısı Miranda Lambert ile Blake Shelton birlikte düet yaparken aralarında bir aşk doğacağından haberleri bile yoktu. O çalışmalar sırasında birbirlerine aşık oldular. Ama Shelton açısından bir problem vardı: Eros'un oku onu kalbinden vurduğunda gençlik aşkı Kanyette Williams ile evliydi. Yine de bu durum Lambert ile yeni bir hayat kurmasına engel olmadı. Çift, 2011 yılında evlendi. Fakat evlilik 2015'e kadar sürdü. Blake Shelton, Voice adlı yarışmada bir başka meslektaşı Gwen Stefani ile bir ikili oluşturduğu dönemde Lambert ile evliliklerinin bittiğini açıkladı. Sonuç:Blake Shelton, geçen yıldan bu yana Stefani ile evli.

Bu kez bir aşk üçgenine değil, aşk dörtgenine gelelim. TV dünyasına damgasını vuran yapımcı Aaron Spelling'in kızı olan Tori , Charlie Shanian ile evliyken bir filmde Dean McDermott ile birlikte kamera karşısına geçti. O sırada Dermott da Mary Jo Eustace ile evliydi. Ama ne Spelling ne de McDermott, aşka direnebildi. Yani başka bir deyişle söylersek ikisi de eşlerini aldattı. Sonra Tori Spelling ile Dean McDermott evlendiler. Beş tane çocukları oldu. Ama son bir yıldır çiftin evliliği sallantıda.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Johnny Depp ile Amber Heard'ün evliliği de bir ihanet üzerine kuruldu. Depp, The Rum Diary filminde oynadığı sırada 14 yıldır Fransız oyuncu Vanessa Paradis ile birlikteydi. Çiftin iki çocuğu vardı. Fakat Depp, rol arkadaşı Amber Heard'ün cazibesine karşı koyamadı. Çiftin kamera önünde başlayan iş arkadaşlıkları aşka dönüştü. Johnny Depp, Heard uğruna Vanessa Paradis'yi terk etti ve Heard ile evlendi. Ama bu evlilik sadece iki yıl sürebildi. Çift, yollarını ayırdı ayırmasına da aralarındaki hesaplaşma bir türlü bitmek bilmedi. Birbirlerine dava üstüne dava açtılar. Hatta bu davalarda yıllar önce kapalı kapılar ardında yaşadıkları her şey ortalığa saçıldı.

EN ÜNLÜ AŞK ÜÇGENLERİNDEN BİRİ

Gösteri dünyasının aşk üçgenleri denilince akla hemen gelen isimleri sayalım: Jennifer Aniston, Brad Pitt ve Angelina Jolie. Pitt, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde kendisi kadar tanınmayan bir oyuncu olan Jennifer Aniston ile evlendi. Bu evlilik mutlu bir şekilde sürüyordu. Ta ki Pitt, Angelina Jolie ile birlikte Bay ve Bayan Smith adlı film için kamera karşısına geçene kadar. Pitt ile Jolie'nin sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Brad Pitt, Aniston'dan boşandı.

DEPP İLE HEARD GİBİ

Brangelina adıyla anılan çift, altı çocuklarıyla birlikte dışarıdan kusursuz görünen bir hayat yaşıyordu. Fakat sonradan bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. 2016'da Jolie, Pitt'e karşı boşanma davası açtı. Aradan yıllar geçti ama tıpkı Johnny Depp ile Amber Heard gibi onların hesaplaşması da bitmedi. Aralarındaki gerilim, karşılıklı davalar ve dudak uçuklatan iddialarla sürüyor.

20 YIL SONRA BİTTİ

Biraz daha gerilere gidelim ve Melanie Griffith ile Antonia Banderas'ın hikayesini hatırlayalım. 90'lı yıllarda Two Much filminde birlikte kamera karşısına geçtiklerinde ikisi de başkalarıyla evliydi. Griffith o dönemde üçüncü eşi Don Johnson ile evliydi. Banderas ise Ana Leza ile bir yuva kurmuştu. Onların da setteki ortak çalışmaları aşka dönüştü. Hiç geriye bakmadan eşlerinden boşanıp 1996 yılında evlendiler. Bir tane çocukları dünyaya geldi. Fakat mutlu başlayan evlilikleri günün birinde sona erdi. Hem de tam 20 yıl sonra. Eski çift, yine de ortak geçmişin hatırına birbirleriyle iyi geçiniyor.

EŞİNDEN BOŞANIR BOŞANMAZ JLO İLE EVLENDİ

Son dönemde Ben Affleck ile evliliğiyle konuşulan Jennifer Lopez ile Marc Anthony'nin ilişkisi ortaya çıktığında bir başka kadının da adı sık sık geçiyordu: Marc Anthony'nin eşi Dayanara Torres. İddialara göre Marc Anthony, JLo ile ilişkiye başladığında hala Torres ile evliydi. Zaten 2004 yılında ondan boşandıktan hemen sonra Lopez ile evlendi. Çiftin, biri kız diğeri erkek ikizleri dünyaya geldi. 2011'de yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Boşanmaları, resmi olarak 2014 yılında gerçekleşti.

BAZILARI DA GERÇEKTEN ARADIĞINI BULDU: Biraz önce söyledik ya, "eskiler her zaman haklı değil" diye. Şu andaki eşlerinin hayatına "öteki kadın" ya da "öteki adam" olarak giren ama sonuç olarak gerçekten sağlam yuvalar kuranlar da var. Gelin şimdi de onlara bir bakalım.

'BU ADAMIN KARISI OLMAK İÇİN DOĞMUŞUM'

Julia Roberts'ın, hayatıyla ilgili planları arasında "evli bir kameramana aşık olmak" yoktu büyük olasılıkla. Kendisi ne düşündü bilinmez ama hayat ona, rol aldığı The Mexican filminin setinde büyük bir sürpriz hazırlamıştı. Çünkü şu anda evli olduğu görüntü yönetmeni, kameraman Danny Moder ile o filmin setinde tanıştı. Moder o dönemde Vera Steimberg ile evliydi. Ama Roberts'a duyduğu aşk uğruna ondan ayrıldı. Robert, yıllar sonra gelecekteki eşini gördüğünde neler hissettiğini "Bu adamın karısı olmak için doğmuştum" diyerekanlatmıştı. Çift, 2002 yılında evlendi. Üç çocuklarıyla mutlu bir evlilikleri var.

ESKİDEN ÇOCUKLARININ DADISIYDI

Şimdi bir skandalla başlayan mutlu bir evliliğe bakalım. Ethan Hawke, meslektaşı Uma Thurman'ı evliyken onu, çocuklarının dadısı Ryan Shawhughes ile aldattı. Elbette bu büyük bir skandaldı. İkili 2008'de resmi olarak hayatlarını birleştirdi. Şimdi Hawke ve Shawhughes, evli, mutlu ve çocuklu.

25 YAŞ FARKA RAĞMEN

Michael Douglas'ın hala deli gibi aşık olduğu eşi Catherine Zeta Jones da onun hayatına "öteki kadın" olarak girmişti. Güzel oyuncu ile tanıştığında Douglas ilk eşi Diandra ile evliydi. Fakat sonradan anlattığına göre son dönemlerde çok da mutlu değildi. Kendisinden 25 yaş genç olan Catherine Zeta Jones uğruna Diandra'da yüklü bir tazminat ödeyerek boşandı. Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, 2000 yılında evlendi. Bir ara bir sarsıntı yaşasalar da iki çocuklu evlilikleri mutlu bir şekilde sürüyor.

EN ÜNLÜ 'ÖTEKİ KADIN'

Dünyanın en ünlü "öteki kadını" ise Büyük Britanya Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles. Gençlik yıllarında tanışan ve romantik ilişki yaşayan çiftin hayatına başka evlilikler, bu evliliklerden dünyaya gelen çocuklar bile girdi. Ama hiçbiri onları tam olarak birbirlerinden koparamadı. 2005'te evlendiler. "Diana'nın hayatını karartan kadın" olarak bilinen Camilla, şimdi kralın eşi olarak hayatına devam ediyor.

