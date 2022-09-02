Depp'in arkadaşından Amber Heard'e ağır sözler: Entrikacı ve fırsatçı!

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YILIN DAVASI
ABD'nin Virginia kentinde görülen ve altı hafta boyunca bütün dünyanın dikkatini yönelttiği davadan Depp "muzaffer" bir şekilde ayrıldı. Amber Heard ise büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Depp'in "itibarımı geri kazandım" diye nitelendirdiği bu sonuç Heard'ü tatmin etmese de en azından şimdilik eski çiftin yargı önündeki hesaplaşması bitti. Fakat tarafların birbirleri hakkında söyleyecekleri bitmedi. Hatta üçüncü kişiler de görüşlerini saklamıyor artık.
DEPP'İN DESTEKÇİSİ
Bu kez işin içine Depp'in arkadaşları karıştı. Bunlardan biri olan 55 yaşındaki Doug Stanhope'un,No Encore for the Donkey adlı kitabında yer alan eski çiftle ilgili satırlar bir kez daha gündeme geldi.Depp'in yakın arkadaşı olan Stanhope'un, eski çift arasındaki gerilimin başladığı günden beri Johnny Depp'i desteklediğini ve bunu da gizlemediğini hatırlatalım yeri gelmişken.
EN ZOR ANLARINDA ONU MANİPÜLE EDİYORDU
Stanhope kitabında, 2016 yılına kadar uzandı ve Depp'in annesinin ölümü, hemen ardından da Amber Heard'ün ona boşanma davası açtığı dönemde yaşananları anlattı. Doug Stanhope, Depp için zorlu olan bu süreçte Heard'ün, onu her zamankinden daha çok ve daha büyük bir güçle manipüle ettiğini ileri sürdü. Onun iddiasına göre Heard, en zayıf anlarını kollayıp sürekli olarak Depp'i manipüle ediyordu.
Stanpohe arkadaşı Depp'in tacizkar bir ilişkiye saplanıp kaldığını ileri sürdü. Komedyen kitabında, Johnny Depp gibi ünlü birinin böylesine bir tuzağın içine düşmüş olmasının akıl almaz olduğunu DA yazdı.
'ENTRİKACI VE FIRSATÇI'
Dough Stanhope, Amber Heard hakkında "entrikacı ve fırsatçı" nitelendirmesini de yaptı.
'ZAYIF ZAMANLARINDA HAYATINI MAHVETTİĞİNİ GÖRDÜK'
Bu; Stanhope'un, Heard hakkında ağır konuştuğu ilk örnek değil. 2016'da çiftin olaylı boşanma sürecinin ilk döneminde deHeard, eski eşi Depp'i kendisine şiddet uygulamakla suçladığında Stanhope buna karşı çıkmıştı. Kaleme aldığı bir makalele de bu konudan söz etmişti. O dönemde kendisi ve o sırada birlikte olduğu kız arkadaşı Bingo'nun çifti çok uzun zamandır tanıdığını belirtti Stanhope. Sonra da "Amber Heard'ün, Depp'in zayıf zamanlarında hayatını mahvettiğini gördük" demişti o dönemde.
STANHOPE ALEYHİNE KARALAMA DAVASI AÇTI AMA SONRA GERİ ADIM ATTI
Amber Heard, kendisiyle ilgili bu iddiaları yüzünden Stanpohe hakkında Arizona'da bir karalama davası açtı. Bütün iddialarının "yalan ve iftira" olduğunu savundu. Fakat Amber Heard sonra bu davayı geri çekti. Heard'ün temsilcileri güzel oyuncunun çalışmalarına geri döndüğünü, normal ve mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti.
'KEŞKE DAVAYI GERİ ÇEKMESEYDİ'
Doug Stanhope kitabında işte bu davadan da söz eti. Sonra da Heard hakkında daha fazla şey öğrendikçe ve düşündükçe o davanın açılmasını daha çok istediğini de ekledi.
DAVADA NE OLMUŞTU? Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karalama davası aktörün lehine sonuçlandı. Jüri, Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'e, 10 milyon dolar tazminat, 5 milyon dolar da cezai tazminat, yani toplam 15 milyon dolarödemesine karar verdi. Fakat yargıç Penny Azcarete, Virginia eyaleti yasalarını uygulayarak cezai tazminat miktarını 350 bin dolara indirdi. Azcarate, "Yasaya uygun olarak, Johnny Depp'in tazminatına ilişkin 350.000 dolarlık yasal üst sınır olan cezai tazminat miktarını değiştireceğini" söyledi. Öte yandan jüri, Depp'in de Heard'e hakaret ettiğine kanaat getirerek onu da eski eşine 2 milyon dolar tazminat ödeme cezasına çarptırdı.
TAZMİNATI NASIL ÖDEYECEK?
Sonragözler Amber Heard'ün bu parayı nasıl ödeyeceğine çevrildi. Her ne kadar Heard'ün maddi durumu net olarak bilinmese de duruşmadaki tanıklıklar, oyuncunun bu konuda yeteri kadar kaynağı olduğu konusunda kuşku uyandırdı. Duruşma sırasında Heard, Aquaman serisinin ilk filmi için 1 milyon dolar, Aquaman and the Lost Kingdom için de 2 milyon dolar ödeme aldığını doğrulamıştı. Bu arada Heard, maddi durumuyla ilgili başka bir itirafta da bulundu duruşma sırasında. Amber Heard, daha önce söz verdiği gibi bir yardım kuruluşuna 7 milyon dolar bağış yapmadığını çünkü eski eşinin kendisine 50 milyon dolarlık dava açtığını belirtmişti.
Johnny Depp, Amber Heard ile boşanma sürecinde hem maddi hem madevi olarak büyük zarar gördü. Özellikle de 2020 yılında kariyeri de düşüşe geçti. Bu konudaki en çarpıcı olay ise The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasını kaybetmesi oldu. O dava sırasında eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı. Oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı. Bu arada serinin yazarı olan J.K. Rowling, dava süreci devam ederken Johnny Depp ile çalıştığı için Harry Potter serisinin oyuncuları ve izleyicileri tarafından eleştirilmişti.
ADİL BİR ŞEKİLDE SONUÇLANMADIĞINI SAVUNDU
Amber Heard, The Rum Dairy adlı filmin setinde tanıştığı Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşadı. Çift, 2015 yılında evlendi ancak sadece iki yıl sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar. Depp'in kendisine karşı açtığı iftira davasını kaybeden Heard, Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtlarken jürinin kararına değindi. Onları suçlamadığını söyleyen Heard yine de davanın adil bir şekilde sonuçlanmadığını savundu.
'JOHNNY, SEVİLEN BİR KİŞİ OLDUĞU İÇİN...' Jüriyi anladığını söyleyen Amber Heard, eski eşi Depp'in "sevilen bir kişi" olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar. O harika bir aktör." Heard'ün öne sürdüğü çarpıcı iddialardan biri de Depp'in ücretli çalışanlarını tanık kürsüsüne çıkardığı oldu.