Depp'in arkadaşından Amber Heard'e ağır sözler: Entrikacı ve fırsatçı!

Haberin Devamı

YILIN DAVASI

ABD'nin Virginia kentinde görülen ve altı hafta boyunca bütün dünyanın dikkatini yönelttiği davadan Depp "muzaffer" bir şekilde ayrıldı. Amber Heard ise büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Depp'in "itibarımı geri kazandım" diye nitelendirdiği bu sonuç Heard'ü tatmin etmese de en azından şimdilik eski çiftin yargı önündeki hesaplaşması bitti. Fakat tarafların birbirleri hakkında söyleyecekleri bitmedi. Hatta üçüncü kişiler de görüşlerini saklamıyor artık.

DEPP'İN DESTEKÇİSİ

Bu kez işin içine Depp'in arkadaşları karıştı. Bunlardan biri olan 55 yaşındaki Doug Stanhope'un,No Encore for the Donkey adlı kitabında yer alan eski çiftle ilgili satırlar bir kez daha gündeme geldi.Depp'in yakın arkadaşı olan Stanhope'un, eski çift arasındaki gerilimin başladığı günden beri Johnny Depp'i desteklediğini ve bunu da gizlemediğini hatırlatalım yeri gelmişken.

Haberin Devamı

EN ZOR ANLARINDA ONU MANİPÜLE EDİYORDU

Stanhope kitabında, 2016 yılına kadar uzandı ve Depp'in annesinin ölümü, hemen ardından da Amber Heard'ün ona boşanma davası açtığı dönemde yaşananları anlattı. Doug Stanhope, Depp için zorlu olan bu süreçte Heard'ün, onu her zamankinden daha çok ve daha büyük bir güçle manipüle ettiğini ileri sürdü. Onun iddiasına göre Heard, en zayıf anlarını kollayıp sürekli olarak Depp'i manipüle ediyordu.

Stanpohe arkadaşı Depp'in tacizkar bir ilişkiye saplanıp kaldığını ileri sürdü. Komedyen kitabında, Johnny Depp gibi ünlü birinin böylesine bir tuzağın içine düşmüş olmasının akıl almaz olduğunu DA yazdı.

'ENTRİKACI VE FIRSATÇI'

Dough Stanhope, Amber Heard hakkında "entrikacı ve fırsatçı" nitelendirmesini de yaptı.

Haberin Devamı

'ZAYIF ZAMANLARINDA HAYATINI MAHVETTİĞİNİ GÖRDÜK'

Bu; Stanhope'un, Heard hakkında ağır konuştuğu ilk örnek değil. 2016'da çiftin olaylı boşanma sürecinin ilk döneminde deHeard, eski eşi Depp'i kendisine şiddet uygulamakla suçladığında Stanhope buna karşı çıkmıştı. Kaleme aldığı bir makalele de bu konudan söz etmişti. O dönemde kendisi ve o sırada birlikte olduğu kız arkadaşı Bingo'nun çifti çok uzun zamandır tanıdığını belirtti Stanhope. Sonra da "Amber Heard'ün, Depp'in zayıf zamanlarında hayatını mahvettiğini gördük" demişti o dönemde.

Haberin Devamı

Doug Stanhope'un makalesinde ileri sürdüğüne göre Depp,Amber Heard'ün ileride kendisine yapacakları hakkında da ipuçları vermişti.İddiasına göre Depp , Heard'ün kendisini terk edeceğini ve eğer koşullarını kabul etmezse onu halkın gözü önünde küçük düşürmek için yalan söylemekle tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

STANHOPE ALEYHİNE KARALAMA DAVASI AÇTI AMA SONRA GERİ ADIM ATTI

Amber Heard, kendisiyle ilgili bu iddiaları yüzünden Stanpohe hakkında Arizona'da bir karalama davası açtı. Bütün iddialarının "yalan ve iftira" olduğunu savundu. Fakat Amber Heard sonra bu davayı geri çekti. Heard'ün temsilcileri güzel oyuncunun çalışmalarına geri döndüğünü, normal ve mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti.

'KEŞKE DAVAYI GERİ ÇEKMESEYDİ'

Doug Stanhope kitabında işte bu davadan da söz eti. Sonra da Heard hakkında daha fazla şey öğrendikçe ve düşündükçe o davanın açılmasını daha çok istediğini de ekledi.

Haberin Devamı

DAVADA NE OLMUŞTU? Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karalama davası aktörün lehine sonuçlandı. Jüri, Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'e, 10 milyon dolar tazminat, 5 milyon dolar da cezai tazminat, yani toplam 15 milyon dolarödemesine karar verdi. Fakat yargıç Penny Azcarete, Virginia eyaleti yasalarını uygulayarak cezai tazminat miktarını 350 bin dolara indirdi. Azcarate, "Yasaya uygun olarak, Johnny Depp'in tazminatına ilişkin 350.000 dolarlık yasal üst sınır olan cezai tazminat miktarını değiştireceğini" söyledi. Öte yandan jüri, Depp'in de Heard'e hakaret ettiğine kanaat getirerek onu da eski eşine 2 milyon dolar tazminat ödeme cezasına çarptırdı.

TAZMİNATI NASIL ÖDEYECEK?

Sonragözler Amber Heard'ün bu parayı nasıl ödeyeceğine çevrildi. Her ne kadar Heard'ün maddi durumu net olarak bilinmese de duruşmadaki tanıklıklar, oyuncunun bu konuda yeteri kadar kaynağı olduğu konusunda kuşku uyandırdı. Duruşma sırasında Heard, Aquaman serisinin ilk filmi için 1 milyon dolar, Aquaman and the Lost Kingdom için de 2 milyon dolar ödeme aldığını doğrulamıştı. Bu arada Heard, maddi durumuyla ilgili başka bir itirafta da bulundu duruşma sırasında. Amber Heard, daha önce söz verdiği gibi bir yardım kuruluşuna 7 milyon dolar bağış yapmadığını çünkü eski eşinin kendisine 50 milyon dolarlık dava açtığını belirtmişti.

Haberin Devamı

Johnny Depp, Amber Heard ile boşanma sürecinde hem maddi hem madevi olarak büyük zarar gördü. Özellikle de 2020 yılında kariyeri de düşüşe geçti. Bu konudaki en çarpıcı olay ise The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasını kaybetmesi oldu. O dava sırasında eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı. Oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı. Bu arada serinin yazarı olan J.K. Rowling, dava süreci devam ederken Johnny Depp ile çalıştığı için Harry Potter serisinin oyuncuları ve izleyicileri tarafından eleştirilmişti.

Eski eşi Johnny Depp ile yasalar önünde karşı karşıya gelen ve aktörün kendisine açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard olup bitenin ardından Savannah Guthrie'nin NBC için hazırladığı Today adlı programa konuk oldu ve davayla ilgili soruları yanıtladı. Programın, ekrana gelen tanıtımında Amber Heard'ün dava ve sonucunda çıkan karar ile ilgili çarpıcı sözleri yer aldı.

ADİL BİR ŞEKİLDE SONUÇLANMADIĞINI SAVUNDU

Amber Heard, The Rum Dairy adlı filmin setinde tanıştığı Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşadı. Çift, 2015 yılında evlendi ancak sadece iki yıl sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar. Depp'in kendisine karşı açtığı iftira davasını kaybeden Heard, Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtlarken jürinin kararına değindi. Onları suçlamadığını söyleyen Heard yine de davanın adil bir şekilde sonuçlanmadığını savundu.

'JOHNNY, SEVİLEN BİR KİŞİ OLDUĞU İÇİN...' Jüriyi anladığını söyleyen Amber Heard, eski eşi Depp'in "sevilen bir kişi" olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar. O harika bir aktör." Heard'ün öne sürdüğü çarpıcı iddialardan biri de Depp'in ücretli çalışanlarını tanık kürsüsüne çıkardığı oldu.

Heard, sosyal medyadaki Johnny Depp destekçiliğinin de davanın sonucunu etkilediğini savundu. Altı haftalık dava sırasında sosyal medyada Johnny Depp lehine bir hava oluştuğunu söyledi. Oyuncu, özellikle de sosyal medyada yoğun bir negatif etki altında kaldığını belirtti ve gördüğü muamelenin "haksızlık" olduğunu sözlerine ekledi.Amber Heard "Birilerinin benim hakkımda düşündüklerini umursamıyorum. Evimin mahremiyetinde, evliliğimde, kapalı kapılar ardında yaşadıklarım hakkında insanların bulunduğu yargılar da umurumda değil. Ortalama bir insanın bütün bunlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta da bunları kişisel almıyorum" dedi. Ondan sonra da şunları sözlerine ekledi: " Ama birisi benim bütün bu nefreti hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünüyorsa, gözlerimin içine bakıp sosyal medyada haklı bir şekilde temsil edildiğimi söyleyemezsiniz. Bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz."