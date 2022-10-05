Tom Brady ile Gisele Bündchen boşanıyor!

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NFL tarihinin en büyük oyun kurucusu olarak gösterilen Tom Brady ile dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen'in 13 yıllık mutlu evliliği sona eriyor.

New York Post'un magazin sayfası olan Page Six'in haberine göre Tom Brady ve Gisele Bündchen, boşanma avukatları tuttu. Avukatlar bir süredir mal paylaşımının nasıl yapılacağı ve çocukların velayetinin nasıl olacağı ile ilgili toplantılar gerçekleştiriyor.

SERT TARTIŞMA SONRASI EVLER AYRILDI

2009 yılında evlenen Brady ile Bündchen'in Benjamin adında 12 yaşında bir oğulları ve Vivian adında, 9 yaşında bir kızları var. Habere göre geçtiğimiz aylarda şiddetli bir tartışma yaşayan ünlü çift o günden bu yana ayrı yaşıyor. Aradan geçen süreye rağmen iki tarafta da yumuşama olmayınca boşanma avukatları tutuldu ve resmi süreç için hazırlıklar başladı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Page Six'in kaynağı; "Bu tartışmanın evliliği bitireceğini asla düşünmezdim ama iki taraf da geri adım atmadı ve artık iş ciddiye bindi. Avukatlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar." dedi.

Tom Brady ve Gisele Bündchen tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Son olarak Miami'de görüntülenen Gisele Bündchen'in parmağında yüzük olmaması dikkat çekti.

26 MİLYON DOLARLIK MÜLKLERİ VAR

13 yıllık evliliği bitirmeye hazırlanan Tom Brady ve Gisele Bündchen'in değerleri 26 milyon doları bulan mülkleri olduğu belirtiliyor. Tom Brady'nin Tampa Bay Buccaneers'da forma giymesi sebebiyle son yıllarını Florida'da geçiren ünlü çiftin Amerika'nın çeşitli yerlerinde mülklerinin olduğu biliniyor.

Şubat ayında emeklilik kararı alan ancak kısa süre sonra bu kararından dönen Tom Brady, profesyonel sözleşmesi ve sponsorluklarıyla yılda 250 milyon dolardan fazla kazanıyor.

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"EMEKLİLİKTEN DÖNMESİ İPLERİ KOPARDI"

NFL tarihinde en çok şampiyonluk yüzüğü olan Tom Brady, geçen sezon Super Bowl'a kalamamaları sonrası kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Brady'nin futbolu bırakmasında en büyük etkenin Brezilyalı eşi olduğu biliniyordu. Ancak futbol sevgisi ağır basan Brady, 45 yaşında geri dönme kararı aldı. Bu kararın, Gisele Bündchen'in tepkisine rağmen alındığı ve çiftin büyük bir kriz yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı.

ÖZETLE TOM BRADY KİMDİR?

2000 NFL Draftı'nda New England Patriots'ın 6.tur 199. sıra seçimi olan Tom Brady, 22 sezonda 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı.

20 sezon oynadığı New England Patriots'ın takım tarihinde kazandığı tüm şampiyonluklarda yer alan Tom Brady, 2019'da Tampa Bay Buccaneers'la anlaştı.



Yeni takımına lk sezonunda 18 yıl sonra şampiyonluk getiren 44 yaşındaki efsanevi oyuncu, bu yılın Ocak ayında emekliliğini açıklamıştı.

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En fazla şampiyonluk yüzüğü bulunan oyuncu konumunda olan Tom Brady, NFL'de en çok şampiyon olan iki takımdan daha fazla şampiyonluğa sahip.