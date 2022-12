Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse!

Haberin Devamı

DÜĞÜNDEN SONRA KENDİ AİLESİNDEN UZAKLAŞIP KARISININ AİLESİNE YAKLAŞTI

İşte bunlardan biri de gösteri dünyasının genç çiftiydi. Geçen yıl evlenmeyi planlamışlardı ancak devam eden kısıtlamalar, onları engelledi. Sonunda bu yılın nisan ayında gerçekten çok gösterişli bir törenle evlendiler. Gerçi bu törenin ardından gelin, damat, kayınvalide ve kayınpeder arasında gerilimler yaşandı. Ya da zaten yaşanan gerilimler su yüzüne çıktı. Aradan geçen bunca zamana rağmen, çok ünlü bir ailenin oğlu olan ve birçok iddiaya göre babasının soyadı sayesinde bugünkü konumuna sahip olan damat, karısının ailesine yanaşıp kendi ailesine sırt çevirdi. Öyle ki artık önemli günlerde bile onlarla bir araya gelmiyor. İşte o damat şimdi düğün öncesi gerilimini samimiyetle anlattı.

Magazin dünyasında olup bitenleri yakından takip edenler David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn ve karısı Nicola Anne Peltz'ten söz ettiğimizi anladı zaten. Geçen nisan ayında Peltz'in, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan babasının okyanus manzaralı Florida malikanesinde evlenen genç çift için o gösterişli törenin ardından hayat bambaşka bir yöne gitti. Özellikle de 23 yaşındaki Brooklyn için. Birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen Beckham ailesi, o törenin ardından çehresini değiştirdi.

Herkes Victoria ve David'in yeni bir kız çocuğu kazandığını düşünürken tam tersi oldu. Düğün önceki Nicola ile Beckham ailesi arasında sıcak bir ilişki vardı. Bu durum sosyal medya hesaplarına da yansıyordu zaten. Birlikte çıkılan tatiller, gelin ile kayınvalidenin samimi pozları, Nicola ile Beckham ailesinin en küçüğü Harper'ın kız kardeş pozları... Ama düğünden sonra tablo değişti. Oğulları Brooklyn, Beckham çiftinden giderek uzaklaştı ve eşi Nicola'nın ailesiyle yakınlaştı. Geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası kapsamında Brooklyn ve Nicola,Victoria Beckham'ın yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katılınca herkes aralarının düzeldiğini sandı. Fakat son yaşananlar durumun öyle olmadığını gösterdi. Brooklyn, Noel ve yeni yıl tatilinde ailesinin yanına gitmedi, karısıyla tatile çıktı.

NİKÂHA DAKİKALAR KALA DAMAT BÜYÜK BİR KORKUYA KAPILDI

Durum özetle böyle... Öte yandan kendisini sosyal medya hesaplarında "Nicola'nın kocası" diye tanıtan, hatta nikâhın ardından karısının soyadını bile kendi soyadına ekleten Brooklyn Beckham düğün öncesi hissettikleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde şimdi. Karısına deli gibi aşık olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen Brooklyn Beckham, Interview dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o röportajda, Nicola Anne Peltz'in kendisiyle evlenmeyi istememe ihtimali yüzünden sinirlerinin çok gerildiğini itiraf etti.

Bu yılın 9 Nisan günü, Brooklyn ile 27 yaşındaki Nicola, aralarında Eva Longoria, Spice Girls'den Mel C ve Melanie Brown, tenis yıldızı Serena Williams'ın da bulunduğu ünlü konukların katılımıyla evlenmişti. Peltz ailesinin 103 milyon dolar değerindeki malikanesinde gerçekleşen törende gelin Nicola 4 milyon dolarlık Valentino gelinliğiyle göz kamaştırdı. O sırada Brooklyn Beckham da gelinin babasının kolunda, malikanenin üst katından inip nikahın kıyılacağı yerde kendisine doğru geleceği anın hayallerini kuruyordu. Interview dergisine verdiği röportajda işte tam o anda büyük bir korkuya kapıldığını anlattı Brooklyn Beckham: "Biraz gergindim... Aslında çok gergindim. Hemen öncesinde "Aman Tanrım, ya Nicola aşağıya inmezse" diye düşündüm" diye konuştu.

'ONU GÖRÜR GÖRMEZ AĞLADIM'

O gergin anını şöyle anlattı Beckham "Ben tetikteydim. En iyi arkadaşımla evleniyor olduğumu düşündüm. Ama 'ya istemezse' fikri de kafamdaydı. Yine de alt kata indim. Sonra onu görür görmez ağladım. Harika bir gündü. "

GELİN KAYNANA GERİLİMİ

Sonunda Brooklyn Beckham, kaygılarının yersiz olduğunu gördü ama başka sorunlar başladı. Brooklyn ile Nicola Anne nikahtan sonra kelimenin tam anlamıyla soyadı değişimi yaptılar. Yani her ikisi de birbirlerinin soyadlarını aldı: Nicola Anne Peltz Beckham ve Brooklyn Peltz Beckham. Bu durumdan David ve Victoria'nın hoşlanmadığı söylentileri daha düğünün ertesi günü başladı. Ama keşke her şey bu kadarla sınırlı kalsaydı. Çünkü farklı gelişmeler de oldu. Özellikle Victoria ve Nicola Anne arasındaki "gelin-kaynana gerilimi" dünya basınının manşetlerinde uzun süre kaldı. Bunları bir hatırlayalım.

Brooklyn, David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü. Henüz küçük bir bebekken anne ve babasının kucağında onların düğününde de yer almıştı.

DÜĞÜNDE DANS KRİZİ: GELİN YERİNE KAYINVALİDE

Önce düğün gününden başlayalım. Çünkü ileri sürülenlere göre Brooklyn Beckham'ın "Ya Nicola benimle evlenmezse" diye kıvrandığı törende bambaşka sorunlar yaşandı. İngiliz basınında yer alan ve düğün konuklarına dayandırılan haberlere göre Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasında "dans krizi" yaşandı. Hatta gerilim öyle bir seviyeye yükseldi ki gelin, annesi ve kız kardeşi eşliğinde salonu bile terk etti.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğününe katılanların anlattığına göre olaylar şöyle gelişti: Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti. Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.

KAYINVALİDEYE ÖVGÜLER

Bazı düğün konuklarının anlattığına göre Victoria Beckham, oğlu ile gelininin ilk dans şarkısını "çaldı" ve o şarkı eşliğinde anne- oğul dansını yaptı. Konukların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nın kendilerini anons etmesini ve ardından da söz konusu şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.

Düğünde yaşanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuşmasında da Victoria Beckham'a övgüler yağdırdı, ağırlıklı olarak onun hakkında konuştu. Victoria'nın "ne kadar harika biri" olduğunu anlattı. İşte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e ağır geldi. İleri sürülenlere göre annesi ve kız kardeşi Brittany eşliğinde salonu terk etti. Düğün konuklarının anlattığına göre bu olup bitenler Brooklyn Beckham'ı da rahatsız etti ve kendini arada kalmış hissetmesine yol açtı.

GELİNLİK KRİZİ

Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz Beckham arasında bir de çok konuşulan bir gelinlik gerilimi var. Bu konuda da Nicola Anne Peltz bu konuda da bazı dergilere konuştu. Hatta bazı sözleri gerilimi yumuşatacak türdendi. ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz ile eşi Claudia Heffner Peltz'in kızı olan 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz Beckham, kocasının ailesi ile aralarında bir "kan davası" olduğu iddialarını reddetti. Gerilimin odak noktasında olduğu ileri sürülen "gelinlik" konusuna da değindi. Spice Girls ile müzik dünyasında ün kazandıktan sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham'ın, gelinliğini dikmek için yeteri kadar zamanı olmadığını, bu yüzden de başka bir modacıdan gelinlik giydiğini anlattı. Bu yüzden Beckham çifti ile aralarında bir kavga olmadığını belirten Nicola Anne Peltz Beckham sözlerini şöyle sürdürdü: " Hiçbir aile mükemmel değildir."

Beckham çifti bu yıl Noel'i Brooklyn yanlarında olmadan diğer çocukları Romeo, Cruz ve Harper Seven ile birlikte kutladı.

BABA BECKHAM'DAN OĞLUNA 'AYAĞINI DENK AL' İDDİASI

Bir ara bütün bu gerilime nokta koymak için David Beckham'ın da olaya el koyduğu haberleri yayıldı. Buna göre baba Beckham, oğluyla yüzleşti. İddialara göre David Beckham'ı böyle bir adım atmaya iten de gelini Nicola'nın Grazia dergisine verdiği röportaj oldu. Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre röportajın yayınlanmasından sonra David Beckham da düğünden bu yana yaşanan gerilim nedeniyle 23 yaşındaki Brooklyn ile yüzleşmek zorunda kaldı. Radar'ın iddiasına göre David Beckham oğluna "Biz bu ailede böyle yapmayız. Biliyor musun ne, biz bu aileye böyle yapmayız" dedi. 47 yaşındaki Beckham bunun ardından da oğluna bir tür ultimatom olarak yorumlanan şu sözleri sarf etti: "Bundan sonra olacaklar sana bağlı. Ama bu kadar drama bize yeter!"

Radar internet sitesine konuşan bir kaynak gelini Nicola'nın Grazia'ya verdiği röportajın, David Beckham'ı dehşete düşürdüğünü belirtti. Bu kaynağa göre Beckham gelininin "ailenin kirli çamaşırlarını toplumun gözü önünde yıkıyormuş gibi göründüğünü" söyledi.

