Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse!

Güncelleme Tarihi:

#Brooklyn Beckham#Nicola Anne Peltz#David Beckham
Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 15:34

2020'den başlayıp iki yıl boyunca tüm dünyayı kapalı kapılar ardında esir eden Covid 19 pandemisi, nice planın ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden oldu. 2022'de hem virüsün "insafa gelmesi" hem yapılan aşılar nedeniyle kısıtlamalar usul usul kalkınca da gösteri dünyasında "perde" yeniden açıldı. Hem de kelimenin tam anlamıyla "zincirlerinden kurtulmuş" gibi... İki yıl boyunca ertelenen galalar, ödül törenleri ardı ardına gerçekleşti. Elbette mutlu günlerini gerçekleştirmek için bekleyen ünlülerin düğün sezonu da başlamış oldu. Bazıları her ne kadar geçen iki yıl boyunca uygulanan kısıtlamalar sırasında bile sabredemeyip evlense de bazı ünlüler özellikle her şeyin eski haline gelmesini, yani 2022 yılını bekledi.

Haberin Devamı

DÜĞÜNDEN SONRA KENDİ AİLESİNDEN UZAKLAŞIP KARISININ AİLESİNE YAKLAŞTI
İşte bunlardan biri de gösteri dünyasının genç çiftiydi. Geçen yıl evlenmeyi planlamışlardı ancak devam eden kısıtlamalar, onları engelledi. Sonunda bu yılın nisan ayında gerçekten çok gösterişli bir törenle evlendiler. Gerçi bu törenin ardından gelin, damat, kayınvalide ve kayınpeder arasında gerilimler yaşandı. Ya da zaten yaşanan gerilimler su yüzüne çıktı. Aradan geçen bunca zamana rağmen, çok ünlü bir ailenin oğlu olan ve birçok iddiaya göre babasının soyadı sayesinde bugünkü konumuna sahip olan damat, karısının ailesine yanaşıp kendi ailesine sırt çevirdi. Öyle ki artık önemli günlerde bile onlarla bir araya gelmiyor. İşte o damat şimdi düğün öncesi gerilimini samimiyetle anlattı.

Haberin Devamı

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse


HERKES BİR KIZ ÇOCUĞU DAHA KAZANDIKLARINI DÜŞÜNÜYORDU
Magazin dünyasında olup bitenleri yakından takip edenler David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn ve karısı Nicola Anne Peltz'ten söz ettiğimizi anladı zaten. Geçen nisan ayında Peltz'in, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan babasının okyanus manzaralı Florida malikanesinde evlenen genç çift için o gösterişli törenin ardından hayat bambaşka bir yöne gitti. Özellikle de 23 yaşındaki Brooklyn için. Birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen Beckham ailesi, o törenin ardından çehresini değiştirdi.

Gözden Kaçmasın

Soran olursa Nicolanın kocası dersinizSoran olursa 'Nicola'nın kocası' dersiniz! Haberi görüntüle

Herkes Victoria ve David'in yeni bir kız çocuğu kazandığını düşünürken tam tersi oldu. Düğün önceki Nicola ile Beckham ailesi arasında sıcak bir ilişki vardı. Bu durum sosyal medya hesaplarına da yansıyordu zaten. Birlikte çıkılan tatiller, gelin ile kayınvalidenin samimi pozları, Nicola ile Beckham ailesinin en küçüğü Harper'ın kız kardeş pozları... Ama düğünden sonra tablo değişti. Oğulları Brooklyn, Beckham çiftinden giderek uzaklaştı ve eşi Nicola'nın ailesiyle yakınlaştı. Geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası kapsamında Brooklyn ve Nicola,Victoria Beckham'ın yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katılınca herkes aralarının düzeldiğini sandı. Fakat son yaşananlar durumun öyle olmadığını gösterdi. Brooklyn, Noel ve yeni yıl tatilinde ailesinin yanına gitmedi, karısıyla tatile çıktı.

Haberin Devamı

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse

NİKÂHA DAKİKALAR KALA DAMAT BÜYÜK BİR KORKUYA KAPILDI
Durum özetle böyle... Öte yandan kendisini sosyal medya hesaplarında "Nicola'nın kocası" diye tanıtan, hatta nikâhın ardından karısının soyadını bile kendi soyadına ekleten Brooklyn Beckham düğün öncesi hissettikleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde şimdi. Karısına deli gibi aşık olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen Brooklyn Beckham, Interview dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o röportajda, Nicola Anne Peltz'in kendisiyle evlenmeyi istememe ihtimali yüzünden sinirlerinin çok gerildiğini itiraf etti.

Gözden Kaçmasın

10 tane bebek hayali: Biz de çocuk yapacağız, ama bildiğiniz gibi değil10 tane bebek hayali: Biz de çocuk yapacağız, ama bildiğiniz gibi değil!Haberi görüntüle

Bu yılın 9 Nisan günü, Brooklyn ile 27 yaşındaki Nicola, aralarında Eva Longoria, Spice Girls'den Mel C ve Melanie Brown, tenis yıldızı Serena Williams'ın da bulunduğu ünlü konukların katılımıyla evlenmişti. Peltz ailesinin 103 milyon dolar değerindeki malikanesinde gerçekleşen törende gelin Nicola 4 milyon dolarlık Valentino gelinliğiyle göz kamaştırdı. O sırada Brooklyn Beckham da gelinin babasının kolunda, malikanenin üst katından inip nikahın kıyılacağı yerde kendisine doğru geleceği anın hayallerini kuruyordu. Interview dergisine verdiği röportajda işte tam o anda büyük bir korkuya kapıldığını anlattı Brooklyn Beckham: "Biraz gergindim... Aslında çok gergindim. Hemen öncesinde "Aman Tanrım, ya Nicola aşağıya inmezse" diye düşündüm" diye konuştu.

Haberin Devamı

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse

'ONU GÖRÜR GÖRMEZ AĞLADIM'
O gergin anını şöyle anlattı Beckham "Ben tetikteydim. En iyi arkadaşımla evleniyor olduğumu düşündüm. Ama 'ya istemezse' fikri de kafamdaydı. Yine de alt kata indim. Sonra onu görür görmez ağladım. Harika bir gündü. "

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse

GELİN KAYNANA GERİLİMİ
Sonunda Brooklyn Beckham, kaygılarının yersiz olduğunu gördü ama başka sorunlar başladı. Brooklyn ile Nicola Anne nikahtan sonra kelimenin tam anlamıyla soyadı değişimi yaptılar. Yani her ikisi de birbirlerinin soyadlarını aldı: Nicola Anne Peltz Beckham ve Brooklyn Peltz Beckham. Bu durumdan David ve Victoria'nın hoşlanmadığı söylentileri daha düğünün ertesi günü başladı. Ama keşke her şey bu kadarla sınırlı kalsaydı. Çünkü farklı gelişmeler de oldu. Özellikle Victoria ve Nicola Anne arasındaki "gelin-kaynana gerilimi" dünya basınının manşetlerinde uzun süre kaldı. Bunları bir hatırlayalım.

Haberin Devamı

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse
Brooklyn, David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü. Henüz küçük bir bebekken anne ve babasının kucağında onların düğününde de yer almıştı. 

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse

DÜĞÜNDE DANS KRİZİ: GELİN YERİNE KAYINVALİDE
Önce düğün gününden başlayalım. Çünkü ileri sürülenlere göre Brooklyn Beckham'ın "Ya Nicola benimle evlenmezse" diye kıvrandığı törende bambaşka sorunlar yaşandı. İngiliz basınında yer alan ve düğün konuklarına dayandırılan haberlere göre Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasında "dans krizi" yaşandı. Hatta gerilim öyle bir seviyeye yükseldi ki gelin, annesi ve kız kardeşi eşliğinde salonu bile terk etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Zavallı, yaşlı Victoria Artık esas kadın değilsin, torun gelmeden bu işi çözZavallı, yaşlı Victoria! Artık 'esas kadın' değilsin, torun gelmeden bu işi çöz!Haberi görüntüle

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğününe katılanların anlattığına göre olaylar şöyle gelişti: Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti. Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse

KAYINVALİDEYE ÖVGÜLER
Bazı düğün konuklarının anlattığına göre Victoria Beckham, oğlu ile gelininin ilk dans şarkısını "çaldı" ve o şarkı eşliğinde anne- oğul dansını yaptı. Konukların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nın kendilerini anons etmesini ve ardından da söz konusu şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.

Gözden Kaçmasın

Hem yeni yıl, hem yeni yaş kutlaması: Güzel günler bizi bekliyor aşkımHem yeni yıl, hem yeni yaş kutlaması: Güzel günler bizi bekliyor aşkım!Haberi görüntüle

Düğünde yaşanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuşmasında da Victoria Beckham'a övgüler yağdırdı, ağırlıklı olarak onun hakkında konuştu. Victoria'nın "ne kadar harika biri" olduğunu anlattı. İşte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e ağır geldi. İleri sürülenlere göre annesi ve kız kardeşi Brittany eşliğinde salonu terk etti. Düğün konuklarının anlattığına göre bu olup bitenler Brooklyn Beckham'ı da rahatsız etti ve kendini arada kalmış hissetmesine yol açtı.

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse

GELİNLİK KRİZİ
Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz Beckham arasında bir de çok konuşulan bir gelinlik gerilimi var. Bu konuda da Nicola Anne Peltz bu konuda da bazı dergilere konuştu. Hatta bazı sözleri gerilimi yumuşatacak türdendi. ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz ile eşi Claudia Heffner Peltz'in kızı olan 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz Beckham, kocasının ailesi ile aralarında bir "kan davası" olduğu iddialarını reddetti. Gerilimin odak noktasında olduğu ileri sürülen "gelinlik" konusuna da değindi. Spice Girls ile müzik dünyasında ün kazandıktan sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham'ın, gelinliğini dikmek için yeteri kadar zamanı olmadığını, bu yüzden de başka bir modacıdan gelinlik giydiğini anlattı. Bu yüzden Beckham çifti ile aralarında bir kavga olmadığını belirten Nicola Anne Peltz Beckham sözlerini şöyle sürdürdü: " Hiçbir aile mükemmel değildir."

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse
Beckham çifti bu yıl Noel'i Brooklyn yanlarında olmadan diğer çocukları Romeo, Cruz ve Harper Seven ile birlikte kutladı.

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse

BABA BECKHAM'DAN OĞLUNA 'AYAĞINI DENK AL' İDDİASI
Bir ara bütün bu gerilime nokta koymak için David Beckham'ın da olaya el koyduğu haberleri yayıldı. Buna göre baba Beckham, oğluyla yüzleşti. İddialara göre David Beckham'ı böyle bir adım atmaya iten de gelini Nicola'nın Grazia dergisine verdiği röportaj oldu. Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre röportajın yayınlanmasından sonra David Beckham da düğünden bu yana yaşanan gerilim nedeniyle 23 yaşındaki Brooklyn ile yüzleşmek zorunda kaldı. Radar'ın iddiasına göre David Beckham oğluna "Biz bu ailede böyle yapmayız. Biliyor musun ne, biz bu aileye böyle yapmayız" dedi. 47 yaşındaki Beckham bunun ardından da oğluna bir tür ultimatom olarak yorumlanan şu sözleri sarf etti: "Bundan sonra olacaklar sana bağlı. Ama bu kadar drama bize yeter!"

Gözden Kaçmasın

Eski yıla üstsüz vedaEski yıla üstsüz vedaHaberi görüntüle

Radar internet sitesine konuşan bir kaynak gelini Nicola'nın Grazia'ya verdiği röportajın, David Beckham'ı dehşete düşürdüğünü belirtti. Bu kaynağa göre Beckham gelininin "ailenin kirli çamaşırlarını toplumun gözü önünde yıkıyormuş gibi göründüğünü" söyledi.

Nikâha dakikalar kala korku içini kemirmiş: Ya bugün benimle evlenmek istemezse
FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM

ONU ÜZGÜN GÖRMEYE DAYANAMAM: Brooklyn Beckham bütün bu karmaşa içinde tarafını baştan seçti. Bunu da bir röportajında söylediği "Dürüstçe söyleyebilirim ki karım benim birinci önceliğim. Ve ben onu üzgün görmeyi asla istemem. Biz yüzde 100 birbirimizin arkasındayız ve yolumuza böyle devam ediyoruz" sözleriyle gözler önüne serdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brooklyn Beckham#Nicola Anne Peltz#David Beckham

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele