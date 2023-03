Efsane oyuncunun hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisi yok: Kendime acÄ±mÄ±yorum, Ã¶lÃ¼mden de korkmuyorum

Haberin Devamı

KARİYERİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Böyle kısaca anlattığımız bu filmi hatırladınız mı? Özellikle de bugün belli bir yaşın üzerindeyseniz, bu film yani Geleceğe Dönüş (Back to the Future) sizin de zihninizde silinmez izler bırakmıştır büyük olasılıkla. Robert Zemeckis'in yönettiği film, o kadar beğenildi ki sonra devamı da geldi.

O seri, Marty'yi canlandrıran Michael J. Fox için bambaşka bir dönüm noktası oldu. Aslında o zamana kadar aralarında Aile Bağları'nın(Family Ties) bulunduğu bir dizi yapımla çoktan tanınmıştı ama yine de hafızalara Gelece Dönüş serisinin sevimli Marty'si olarak kazındı.

İLERİ YAŞTA BEKLENEN HASTALIK ONU 29 YAŞINDA BULDU!

Görüntünün diğer tarafına bakarsak Michael J. Fox'un, hatıralarda bu karakterle yer etmesinin başka bir nedeni daha var. Geleceğe Dönüş ile kazandığı şöhretin tam da zirvesindeyken oyuncunun cephesinden gelen bir haber hayranlarını çok üzdü ve bütün gücüyle dirense de kariyerinin daha fazla gelişmesini yavaşlattı.

Çünkü Michael J. Foxx, Parkinson hastalığına yakalanmıştı. İşi daha da trajik hale getiren ayrıntı, aslında ileri yaşta beklenen bir hastalık olan Parkinson'ın, Fox'ı çok genç yaşta ele geçirmiş olmasıydı. Oyuncu, o sırada henüz 29 yaşındaydı.

EN BÜYÜK DESTEĞİ 1988'DE EVLENDİĞİ EŞİNDEN GÖRDÜ: Michael J. Fox; hastalığı nedeniyle asla hayata küsmedi. Mesleğini sürdürdü, hatta arada kitap bile yazdı. Bu konudaki en büyük destekçisi ise karısı Terry Pollan oldu. Zorlu süreçte hem dört çocuğunu büyüttü Pollan hem de kocasının hayatına destek olmak için elinden geleni yaptı.





MÜCADELESİ BİR BELGESELE DÖNÜŞTÜ

Kariyerinin en parlak döneminde zorlu bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Michael J. Fox'un yaşamından kesitler şimdi bir belgesele dönüştü. "Still: A Michael J. Fox Movie" adlı bu belgeselin ilk gösterimi SXSW Film & TV Festivali kapsamında yapıldı. Belgeselin yönetmeni Davis Guggenheim ile Michael J. Fox, etkinlik kapsamında bir sohbet etkinliğine katıldı.

Fox, o sohbet sırasında, hayatı boyunca kendisiyle birlikte kalacak olan Parkinson hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Daha doğrusu, hastalığın "kendisini ele geçirmesini nasıl engellediğini" ifade etti.

'KENDİME ACIYABİLİRİM, AMA BUNA ZAMANIM YOK'

61 yaşındaki Michael J. Fox, Parkinson hastalığı konusunda nasıl bir sözcü gibi davranıp insanları harekete geçirdiği sorulduğunda buna "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım" diye yanıt verdi.

Fox; o sohbet sırasında başka çarpıcı sözler de sarf etti: "Merhamet, iyi huylu bir taciz biçimidir. Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim."

'PARKINSON BERBAT, AMA HARİKA BİR HAYATIM VAR'

Fox, bu projede yönetmen Davis Guggenheim ile çalışmaya nasıl karar verdiğini de şu sözlerle anlattı: " Basitçe şunu söyleyebilirim ki, hayranlarım bana hayatımı verdi. Ben de benim için ellerinden geleni yapan bu insanlara şükranlarımı sunmak ve zamanımı onlar için harcamak istedim." Görünüşe göre Michael J. Fox, hastalığının zor olduğunu belirtip "Parkinson berbat, ama harika bir hayatım var. Bunun için müteşekkirim" diye konuştu.

Fox hastalığını öğrendikten sonra da çalışmayı sürdürdü. Bu konuda da şunları söyledi ülü oyuncu: "Hiçbir pişmanlığım yok. Yapmanız gerekeni yapmak istiyorsunuz. Ama kendinizi de öldürmek istemezsiniz" dedi.

35 YILLIK KARISINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Michael J. Fox, 1988 yılında evlendiği dört çocuğunun annesi Tracy Pollan'ın da kendisine ne kadar destek olduğunu söyledi. Oyuncu "Tracy, ailemize ihtiyacı olan her şeyi verdi. Ailemizdeki her iyi şey, yaptığımız her iyi şey onun sayesinde oldu" diyerek sevgisini sözcüklere döktü.

Michael J. Fox ile Tracy Pollan, tam dört çocuğu birlikte büyüttüler. Oğulları Sam Michael 33 yaşında; ikiz kızları Aquinnah Kathleen ile Schuyler Frances 28 yaşına girdi. Çiftin küçük çocukları Esme Annabelle ise 21 yaşında.

'KAFAMDA HASTALIKLI DÜŞÜNCELER YOK, ÖLÜMDEN KORKMUYORUM'

Michael J. Fox, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata gerçekten de sımsıkı bağlı. Bunun bir örneğini de geçen yıl gittiği bir basketbol maçında sergilemişti. Rahat yürüyemediği için o gün tekerlekli sandalye kullanan Fox, hastalıkla geçen neredeyse 30 yıl içinde iyimserliğini hiç yitirmedi.

Parkinson ile ilgili bilinçlendirme konusunda aktif çalışmaları da olan Fox önceki yıl AARP dergisine konuştu. Oyuncu, hastalığı kesin olarak tedavi edilemese de yine de ölümden korkmadığını ve hayatını yaşadığını söyledi. Kamera karşısına geçtiği Family Ties (Aile Bağları) adlı diziden ikinci kez ayrılan Michael J. Fox, hastalığıyla yüzleştiğini ve onu çoktan kabullendiğini de belirtti.

Herkesin kendisine sürekli olarak "hastalıktan kurtulup kurtulamayacağını" sorduğunu anlatan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara 'bilim zor' diyorum. Yani bu sorunun yanıtı hayır. Ama ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok. Ölümden hiç korkmuyorum."

'KAYINPEDERİMİN ÖLÜMÜ BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ'

Fox, ölümle ilgili fikirlerinin gelişmesinde kayınpederinin ölümünün etkisi olduğunu anlatmıştı geçen yıl. Yaşadığı bu deneyimin sonucunda kendi ölümlülüğünün de düşünce perspektifine girdiğini anlatan Michael J. Fox "Ama o karanlığın içinde; her Zaman minnettarlığı, kabulü ve güveni benimseyen kayınpederim bana bazı fikirler verdi. Minnettar olduğum şeyleri fark etmeye başladım. Bunun yanı sıra diğer insanların zorluklara nasıl tepki verdiğinin de ayırdına vardım" diye konuştu.

Michael J. Fox sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz."

HASTALIĞI 29 YAŞINDAYKEN TEŞHİS EDİLDİ

Michael J. Fox, 1991 yılında, henüz 29 yaşındayken Parkinson teşhisi aldı. O sırada Doc Hollywood adlı yapım için kamera karşısına geçiyordu. Fox, daha sonra yaptığı bir röportajda paparazzilerin kendisini hastalığı hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi için zorladığını anlatmıştı.

Kanada doğumlu oyuncu o gün olanları anlatırken " Hastalığımız teşhis edilmesinden 7 ya da 8 yıl sonraydı. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduğu binanın kapısında durmuş ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komşularımın bu kadar kalabalıkla başa çıkmak zorunda olmadığını düşündüm ve onlara gerçeği söyledim" diye konuşmuştu. Fox o açıklamanın ardından rahatladığını çünkü insanların bu durumla ilgilendiğini, Parkinson hastalığına dikkat çekildiğini sözlerine ekledi.

BİR VAKIF KURDU

Michael J. Fox, Parkinson teşhisini 1991 yılında henüz 29 yaşındaşken aldı. 1998 yılında da durumunu kamuoyuna açıkladı. 2000 yılında durumu iyiye gitmediği için oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı. O zamandan beri de kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın sözcüsü oldu. Bu konuda araştırmalar yapılması amacıyla Michael J. Fox Vakfı'nı kurdu. Fox, bu vakfı aracılığıyla 2000 ile 2006 arasında 78 milyon dolar bağış topladı. İsveç Karolinska Enstitüsü, Parkinson hastalığının tedavisini savunan çalışması nedeniyle 5 Mart 2010 tarihinde kendisine fahri doktora verdi.

Michael J Fox ve Tracy Pollan'ın dört çocuklu mutlu bir evliliği var. Aktörün en büyük destekçisi karısı Tracy.





PROJE DEFALARCA REDDEDİLMİŞTİ

Madem başlarda sözünü ettik bir de Geleceğe Dönüş (Back to the Future) serisi konusunda hafızamızı tazeleyelim. Senaryosunu Bob Gale'in yazdığı, ynetmenliğini Robert Zemeckis'in üstlendiği 1985 tarihli filmin yapımcı koltuğunda ise Steven Spielberg oturuyordu. Michael J Fox'un filmdeki rol arkadaşları, çılgın doktor Brown rolünde Christopher Lloyd'un yanı sıra Crispin Glover, Lea Thompson ve Thomas F. Wilson'dı.

Zemeckis ve Gale, babası okul çağındayken onunla tanıştığını düşünen Gale'ın fikrine yoğunlaşıp filmin senaryosunu yazmaya başladı. Birçok stüdyo, Zemeckis'in Romancing the Stone filminin gişedeki başarısına kadar bu projeyi geri çevirdi. Sonunda Universal Pictures ve yürütücü yapımcı Steven Spielberg kabul etti. Aslında Marty karakteri için düşünülen kişi Eric Stoltz'du. Ama onun bu rol için uygun kişi olmadığı anlaşılınca yerine Michael J Fox getirildi.

Geleceğe Dönüş gösterime girdiğinde 380 milyon dolar hasılat elde etti. Sinema tarihinin çok izlenen ve yüksek hasılat getiren filmlerinden biri olarak yerini aldı. Bu ilk filmin başarısından sonra yine Robert Zemeckis yönetiminde 1989 ve 1990'da iki devam filmi daha yapıldı.