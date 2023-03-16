Efsane oyuncunun hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisi yok: Kendime acÄ±mÄ±yorum, Ã¶lÃ¼mden de korkmuyorum

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KARÄ°YERÄ° Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R DÃ–NÃœM NOKTASI OLDU

BÃ¶yle kÄ±saca anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu filmi hatÄ±rladÄ±nÄ±z mÄ±? Ã–zellikle de bugÃ¼n belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼zerindeyseniz, bu film yani GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back to the Future) sizin de zihninizde silinmez izler bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Robert Zemeckis'in yÃ¶nettiÄŸi film, o kadar beÄŸenildi ki sonra devamÄ± da geldi.

O seri, Marty'yi canlandrÄ±ran Michael J. Fox iÃ§in bambaÅŸka bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. AslÄ±nda o zamana kadar aralarÄ±nda Aile BaÄŸlarÄ±'nÄ±n(Family Ties) bulunduÄŸu bir dizi yapÄ±mla Ã§oktan tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ama yine de hafÄ±zalara Gelece DÃ¶nÃ¼ÅŸ serisinin sevimli Marty'si olarak kazÄ±ndÄ±.

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Ä°LERÄ° YAÅžTA BEKLENEN HASTALIK ONU 29 YAÅžINDA BULDU!Â

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n diÄŸer tarafÄ±na bakarsak Michael J. Fox'un, hatÄ±ralarda bu karakterle yer etmesinin baÅŸka bir nedeni daha var. GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ ile kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hretin tam da zirvesindeyken oyuncunun cephesinden gelen bir haber hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼ ve bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼yle dirense de kariyerinin daha fazla geliÅŸmesini yavaÅŸlattÄ±.Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Michael J. Foxx, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸi daha da trajik hale getiren ayrÄ±ntÄ±, aslÄ±nda ileri yaÅŸta beklenen bir hastalÄ±k olan Parkinson'Ä±n, Fox'Ä± Ã§ok genÃ§ yaÅŸta ele geÃ§irmiÅŸ olmasÄ±ydÄ±. Oyuncu, o sÄ±rada henÃ¼z 29 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.Â

EN BÜYÜK DESTEÄžÄ° 1988'DE EVLENDÄ°ÄžÄ° EÅžÄ°NDEN GÖRDÜ: Michael J. Fox; hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle asla hayata küsmedi. MesleÄŸini sürdürdü, hatta arada kitap bile yazdÄ±. Bu konudaki en büyük destekçisi ise karÄ±sÄ± Terry Pollan oldu. Zorlu süreçte hem dört çocuÄŸunu büyüttü Pollan hem de kocasÄ±nÄ±n hayatÄ±na destek olmak için elinden geleni yaptÄ±.





MÃœCADELESÄ° BÄ°R BELGESELE DÃ–NÃœÅžTÃœ

Kariyerinin en parlak dÃ¶neminde zorlu bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele etmek zorunda kalan Michael J. Fox'un yaÅŸamÄ±ndan kesitler ÅŸimdi bir belgesele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. "Still: A Michael J. Fox Movie" adlÄ± bu belgeselin ilk gÃ¶sterimi SXSW Film & TV Festivali kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Belgeselin yÃ¶netmeni Davis Guggenheim ile Michael J. Fox, etkinlik kapsamÄ±nda bir sohbet etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±.

Fox, o sohbet sÄ±rasÄ±nda, hayatÄ± boyunca kendisiyle birlikte kalacak olan Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla nasÄ±l mÃ¼cadele ettiÄŸini anlattÄ±. Daha doÄŸrusu, hastalÄ±ÄŸÄ±n "kendisini ele geÃ§irmesini nasÄ±l engellediÄŸini" ifade etti.

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'KENDÄ°ME ACIYABÄ°LÄ°RÄ°M, AMA BUNA ZAMANIM YOK'

61 yaÅŸÄ±ndaki Michael J. Fox, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ± konusunda nasÄ±l bir sÃ¶zcÃ¼ gibi davranÄ±p insanlarÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi sorulduÄŸunda buna "BaÅŸka seÃ§eneÄŸim yoktu, hepsi bu. Sahip olduÄŸum her ÅŸeyden vazgeÃ§mek zorundayÄ±m. Elimden gelenin en iyisini yapmalÄ±yÄ±m" diye yanÄ±t verdi.

Fox; o sohbet sÄ±rasÄ±nda baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler de sarf etti: "Merhamet, iyi huylu bir taciz biÃ§imidir. Kendim iÃ§in Ã¼zÃ¼lebilirim, kendime acÄ±yabilirim, ama buna zamanÄ±m yok. Bu hastalÄ±ktan Ã¶ÄŸrenilecek Ã§ok ÅŸey var. O yÃ¼zden 'Haydi bunu yapalÄ±m' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve devam ettim."

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'PARKINSON BERBAT, AMA HARÄ°KA BÄ°R HAYATIM VAR'

Fox, bu projede yÃ¶netmen Davis Guggenheim ile Ã§alÄ±ÅŸmaya nasÄ±l karar verdiÄŸini de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: " BasitÃ§e ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim ki, hayranlarÄ±m bana hayatÄ±mÄ± verdi. Ben de benim iÃ§in ellerinden geleni yapan bu insanlara ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunmak ve zamanÄ±mÄ± onlar iÃ§in harcamak istedim." GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Michael J. Fox, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu belirtip "Parkinson berbat, ama harika bir hayatÄ±m var. Bunun iÃ§in mÃ¼teÅŸekkirim" diye konuÅŸtu.

Fox hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra da Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Ã¼lÃ¼ oyuncu: "HiÃ§bir piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m yok. YapmanÄ±z gerekeni yapmak istiyorsunuz. Ama kendinizi de Ã¶ldÃ¼rmek istemezsiniz" dedi.

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35 YILLIK KARISINA Ã–VGÃœLER YAÄžDIRDI

Michael J. Fox, 1988 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun annesi Tracy Pollan'Ä±n da kendisine ne kadar destek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Oyuncu "Tracy, ailemize ihtiyacÄ± olan her ÅŸeyi verdi. Ailemizdeki her iyi ÅŸey, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her iyi ÅŸey onun sayesinde oldu" diyerek sevgisini sÃ¶zcÃ¼klere dÃ¶ktÃ¼.

Michael J. Fox ile Tracy Pollan, tam dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu birlikte bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ler. OÄŸullarÄ± Sam Michael 33 yaÅŸÄ±nda; ikiz kÄ±zlarÄ± Aquinnah Kathleen ile Schuyler Frances 28 yaÅŸÄ±na girdi. Ã‡iftin kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± Esme Annabelle ise 21 yaÅŸÄ±nda.

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'KAFAMDA HASTALIKLI DÃœÅžÃœNCELER YOK, Ã–LÃœMDEN KORKMUYORUM'

Michael J. Fox, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m zorluklara raÄŸmen hayata gerÃ§ekten de sÄ±msÄ±kÄ± baÄŸlÄ±. Bunun bir Ã¶rneÄŸini de geÃ§en yÄ±l gittiÄŸi bir basketbol maÃ§Ä±nda sergilemiÅŸti. Rahat yÃ¼rÃ¼yemediÄŸi iÃ§in o gÃ¼n tekerlekli sandalye kullanan Fox, hastalÄ±kla geÃ§en neredeyse 30 yÄ±l iÃ§inde iyimserliÄŸini hiÃ§ yitirmedi.

Parkinson ile ilgili bilinÃ§lendirme konusunda aktif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da olan Fox Ã¶nceki yÄ±l AARP dergisine konuÅŸtu. Oyuncu, hastalÄ±ÄŸÄ± kesin olarak tedavi edilemese de yine de Ã¶lÃ¼mden korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Family Ties (Aile BaÄŸlarÄ±) adlÄ± diziden ikinci kez ayrÄ±lan Michael J. Fox, hastalÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼zleÅŸtiÄŸini ve onu Ã§oktan kabullendiÄŸini de belirtti.

Herkesin kendisine sÃ¼rekli olarak "hastalÄ±ktan kurtulup kurtulamayacaÄŸÄ±nÄ±" sorduÄŸunu anlatan oyuncu sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Onlara 'bilim zor' diyorum. Yani bu sorunun yanÄ±tÄ± hayÄ±r. Ama ben gerÃ§ekten mutlu bir adamÄ±m. Kafamda hastalÄ±klÄ± bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce yok. Ã–lÃ¼mden hiÃ§ korkmuyorum."

Â 'KAYINPEDERÄ°MÄ°N Ã–LÃœMÃœ BANA Ã‡OK ÅžEY Ã–ÄžRETTÄ°'

Fox, Ã¶lÃ¼mle ilgili fikirlerinin geliÅŸmesinde kayÄ±npederinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n etkisi olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ± geÃ§en yÄ±l. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu deneyimin sonucunda kendi Ã¶lÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de dÃ¼ÅŸÃ¼nce perspektifine girdiÄŸini anlatan Michael J. Fox "Ama o karanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde; her Zaman minnettarlÄ±ÄŸÄ±, kabulÃ¼ ve gÃ¼veni benimseyen kayÄ±npederim bana bazÄ± fikirler verdi. Minnettar olduÄŸum ÅŸeyleri fark etmeye baÅŸladÄ±m. Bunun yanÄ± sÄ±ra diÄŸer insanlarÄ±n zorluklara nasÄ±l tepki verdiÄŸinin de ayÄ±rdÄ±na vardÄ±m" diye konuÅŸtu.

Michael J. Fox sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "EÄŸer minnettarlÄ±k duyacaÄŸÄ±nÄ±z hiÃ§bir ÅŸeyiniz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, etrafÄ±nÄ±za bakmaya devam edin. Sadece iyi ÅŸeyler olmasÄ±nÄ± ve ondan sonra bunlar iÃ§in minnettar olmayÄ± bekleyemezsiniz."

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HASTALIÄžI 29 YAÅžINDAYKEN TEÅžHÄ°S EDÄ°LDÄ°

Michael J. Fox, 1991 yÄ±lÄ±nda, henÃ¼z 29 yaÅŸÄ±ndayken Parkinson teÅŸhisi aldÄ±. O sÄ±rada Doc Hollywood adlÄ± yapÄ±m iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu. Fox, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda paparazzilerin kendisini hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda kamuoyunu bilgilendirmesi iÃ§in zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Kanada doÄŸumlu oyuncu o gÃ¼n olanlarÄ± anlatÄ±rken " HastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z teÅŸhis edilmesinden 7 ya da 8 yÄ±l sonraydÄ±. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduÄŸu binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda durmuÅŸ ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komÅŸularÄ±mÄ±n bu kadar kalabalÄ±kla baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve onlara gerÃ§eÄŸi sÃ¶yledim" diye konuÅŸmuÅŸtu. Fox o aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n bu durumla ilgilendiÄŸini, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

BÄ°R VAKIF KURDU

Michael J. Fox, Parkinson teÅŸhisini 1991 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 29 yaÅŸÄ±ndaÅŸken aldÄ±. 1998 yÄ±lÄ±nda da durumunu kamuoyuna aÃ§Ä±kladÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda durumu iyiye gitmediÄŸi iÃ§in oyunculuktan emekli olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. O zamandan beri de kesin bir tedavisi olmayan bu hastalÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ oldu. Bu konuda araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Michael J. Fox VakfÄ±'nÄ± kurdu. Fox, bu vakfÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 2000 ile 2006 arasÄ±nda 78 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±. Ä°sveÃ§ Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisini savunan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle 5 Mart 2010 tarihinde kendisine fahri doktora verdi.

Michael J Fox ve Tracy Pollan'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuklu mutlu bir evliliÄŸi var. AktÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi karÄ±sÄ± Tracy.





PROJE DEFALARCA REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Madem baÅŸlarda sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettik bir de GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back to the Future) serisi konusunda hafÄ±zamÄ±zÄ± tazeleyelim. Senaryosunu Bob Gale'in yazdÄ±ÄŸÄ±, ynetmenliÄŸini Robert Zemeckis'in Ã¼stlendiÄŸi 1985 tarihli filmin yapÄ±mcÄ± koltuÄŸunda ise Steven Spielberg oturuyordu. Michael J Fox'un filmdeki rol arkadaÅŸlarÄ±, Ã§Ä±lgÄ±n doktor Brown rolÃ¼nde Christopher Lloyd'un yanÄ± sÄ±ra Crispin Glover, Lea Thompson ve Thomas F. Wilson'dÄ±.

Zemeckis ve Gale, babasÄ± okul Ã§aÄŸÄ±ndayken onunla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Gale'Ä±n fikrine yoÄŸunlaÅŸÄ±p filmin senaryosunu yazmaya baÅŸladÄ±. BirÃ§ok stÃ¼dyo, Zemeckis'in Romancing the Stone filminin giÅŸedeki baÅŸarÄ±sÄ±na kadar bu projeyi geri Ã§evirdi. Sonunda Universal Pictures ve yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼ yapÄ±mcÄ± Steven Spielberg kabul etti. AslÄ±nda Marty karakteri iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kiÅŸi Eric Stoltz'du. Ama onun bu rol iÃ§in uygun kiÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±nca yerine Michael J Fox getirildi.

GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ gÃ¶sterime girdiÄŸinde 380 milyon dolar hasÄ±lat elde etti. Sinema tarihinin Ã§ok izlenen ve yÃ¼ksek hasÄ±lat getiren filmlerinden biri olarak yerini aldÄ±. Bu ilk filmin baÅŸarÄ±sÄ±ndan sonra yine Robert Zemeckis yÃ¶netiminde 1989 ve 1990'da iki devam filmi daha yapÄ±ldÄ±.

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