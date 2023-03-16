Bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k sevgilisini bÃ¶yle savundu: Seri halde aldatÄ±yor ama Ã§ok iyi baba

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KARDEÅžÄ°NÄ°N EN YAKIN ARKADAÅžIYLA BÄ°LE ALDATMIÅžTI

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± aldatmayÄ± affeden ya da en azÄ±ndan fazla bÃ¼yÃ¼tmeyen Ã¼nlÃ¼lerle dolu. HayranlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§ok eleÅŸtirilseler de bazÄ±larÄ± bÃ¶yle yapmayÄ± tercih ediyor. Bunun son Ã¶rneÄŸini de TV yÄ±ldÄ±zÄ± Khloe Kardashian sergiledi.

Kendisini, bir deÄŸil birkaÃ§ kez, Ã¼stelik hamileyken, daha da Ã¶tesi kardeÅŸi Kylie Jenner'Ä±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±yla aldatan Tristan Thompson'Ä± affetti gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re. Her ne kadar onunla yeniden dÃ¼zenli bir iliÅŸkiye baÅŸlamamÄ±ÅŸ olsa da bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k Thompson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Hatta Ã§ift, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir kez daha bebek sahibi bile oldu.

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BÄ°R BAÅžKA KADINDAN Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU

Khloe Kardashian, kendisini hamileyken kardeÅŸi Kylie'nin yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Jordyn Woods ile bile aldatan Thompson'Ä± o zaman affetti ve bir ÅŸans daha verdi. Sonra Tristan Thompson, huyundan vazgeÃ§meyip bir de Ã¼stÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k Maralee Nichol adlÄ± spor eÄŸitmeniyle tek gecelik iliÅŸki yaÅŸayÄ±p bir de onu hamile bÄ±rakÄ±nca romantik iliÅŸkisini bitirdi. Ama belki de kÄ±zÄ± True'nun hatÄ±rÄ±na onu hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karmadÄ±. Bununla da yetinmedi taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da olsa ondan bir de erkek bebek sahibi oldu.

Hatta sosyal medyadan kendisini defalarca aldatan eski sevgilisine Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de takiplerinin eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutuldu Kardashian.

Megan

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Khloe Kardashian, Tristan Thompson'Ä±n 32'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. Thompson'Ä±n Jordan Craig ile olan iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen 6 yaÅŸÄ±ndaki Prince, kendisinin Thompson ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya getirdiÄŸi kÄ±zÄ± True ve adÄ±nÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± oÄŸullarÄ±yla Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. O paylaÅŸÄ±ma da "Sen gerÃ§ekten harika bir babasÄ±n" notunu yazdÄ±. Ä°ÅŸte bu not, Kardashian'Ä±n sosyal medya takipÃ§ilerini Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±.

Bir takipÃ§isi Tristan Thompson'Ä±n Maralee Nichols ile iliÅŸkisinden doÄŸan oÄŸlu Theo'yu kabullenmediÄŸini ve hiÃ§ ilgilenmediÄŸini hatÄ±rlatÄ±p "Peki minik Theo'ya ne olacak?" diye sordu. Bir baÅŸka takipÃ§isi Thompson'Ä±n Ã§ocuklarÄ±ndan biriyle yani Theo ile hiÃ§ ilgilenmediÄŸi halde nasÄ±l en iyi baba olabileceÄŸini sordu.Â Bir baÅŸkasÄ± da Thompson'Ä±n iyi bir baba olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±ndan biriyle hiÃ§ tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

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Tristan Thompson ile Khloe Kardashian'Ä± aslÄ±nda defalarca aldattÄ±. Fakat bunlarÄ±n iÃ§inde en Ã§ok konuÅŸulanÄ± Kylie Jenner'Ä±n arkadaÅŸÄ± Jordyn Woods ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu. Bu durum epey kapsamlÄ± bir skandala neden oldu. ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re, kÄ±z kardeÅŸlerin en genci Kylie Jenner'Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Jordyn Woods ile ablasÄ± Khloe'nin sevgilisi Tristan Thompson birlikte bir kaÃ§amak yaptÄ±. Daha Ã¶nce bebeÄŸinin doÄŸumuna gÃ¼nler kala aldatÄ±lÄ±p sevgilisini affeden Khloe Kardashian, bu kez Thompson'a kapÄ±yÄ± gÃ¶sterdi. Ama yine de iliÅŸkisini tamamen bitirmedi.

AslÄ±nda ilk haber Khloe Kardashian ile Tristan Thompson'Ä±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± oldu. Fakat kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bunun sÄ±radan bir ayrÄ±lÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±, perde arkasÄ±nda bambaÅŸka olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndaki gerÃ§ek de bir skandalÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±. Kylie Jenner'Ä±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Jordyn Woods, Khloe Kardashian'Ä±n sevgilisi Tristan Thompson ile yakÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

'TUTKU YOK, SADECE BENÄ° DUDAÄžIMDAN Ã–PTÃœ'

Woods'un annesi Kylie, bu iddialarÄ± kesin bir dille yalanladÄ± ve "KÄ±zÄ±m Kylie'nin en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±, bÃ¶yle bir ÅŸey yapmaz" dedi. Tristan Thompson da sosyal medya hesabÄ±ndan bu iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

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Jordyn Woods, en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±nÄ±n ablasÄ±nÄ±n sevgilisi Thompson ile yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Jada Pinkett Smith'in programÄ±nda aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Woods o programda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde "AramÄ±zda tutku yok, sadece beni dudaÄŸÄ±mdan Ã¶ptÃ¼" demiÅŸti. Fakat Kardashian- Jenner ailesinin buna yanÄ±tÄ± ise o kadar hafif olmadÄ±. GenÃ§ kadÄ±na olan kÄ±zgÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmekten Ã§ekinmediler. Kylie Jenner ise Jordyn Woods'u hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±.Bu arada Kylie Jenner da en iyi arkadaÅŸÄ±, en yakÄ±n dostu Jordyn Woods'u hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±. Fakat genÃ§ kÄ±zÄ±n hem ablasÄ± aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hem de en iyi arkadaÅŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸu konuÅŸuluyor.

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TEK GECELÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN DÃœNYAYA GELEN BEBEÄžÄ° KABUL ETMEDÄ°

Daha sonra Thompson ile Kardashian arasÄ±ndaki iliÅŸki tamamen bitmedi. Ä°lerleyen zamanlarda ortaya yine bir aÅŸk Ã¼Ã§geni Ã§Ä±ktÄ±. Ama bu kez kahramanlardan biri farklÄ±ydÄ±. Bu Ã¼Ã§lÃ¼den Ã¶zellikle Thompson ile Nichols ise son dÃ¶nemde gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Bunun nedeni de Thopmson'Ä±n daha Khloe Kardashian ile sevgiliyken birlikte olduÄŸu 31 yaÅŸÄ±ndaki spor eÄŸitmeni Maralee Nichols'Ä±n bu iliÅŸkiden dÃ¼nyaya gelen bebeÄŸi.

Maralee Nichols, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Tristan Thopmson ile iliÅŸkisinden bir bebek dÃ¼nyaya getirdi. Ama daha Ã¶nce de Thompson'a karÅŸÄ± nafaka davasÄ± aÃ§tÄ±. Bunun ardÄ±ndan da bu iliÅŸkiyle ilgili bilinmeyenler gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Maralee Nichols'Ä±n Thompson'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dokÃ¼manlarÄ±na gÃ¶re basketbolcu, sevgilisi Khloe Kardashian'Ä± aldattÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmasÄ±n diye Ã¶nlem almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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Nichols'Ä±n mahkemeye sunduÄŸu dokÃ¼manlara gÃ¶re Tristan Thompson, genÃ§ kadÄ±ndan bebeÄŸi aldÄ±rmasÄ±nÄ± istedi. Bunun iÃ§in de 75 bin dolar para Ã¶dedi. AyrÄ±ca Nichols'u, bu sezonun ardÄ±ndan basketboldan emekli olacaÄŸÄ± ve yakÄ±nda iÅŸsiz kalacaÄŸÄ± konusunda uyardÄ±. Bebek dÃ¼nyaya gelirse hiÃ§bir ÅŸekilde hayatÄ±nda olmayacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Maralee Nichols ise ne bebeÄŸi aldÄ±rmayÄ± ne de 75 bin dolarÄ± almayÄ± kabul etti. Spor eÄŸitmeni Maralee Nichols, Thompson'dan bebeÄŸi iÃ§in nafakanÄ±n yanÄ± sÄ±ra hamilelik ve doÄŸum masraflarÄ±nÄ±n da karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti.

Â Tristan Thompson'Ä±n Khloe Kardashian ile iliÅŸkisinden True adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Jordan Craig ile birlikteliÄŸinden de Prince adlÄ± bir oÄŸlu bulunuor. Maralee Nichols'dan dÃ¼nyaya gelen bebeÄŸiyle birlikte Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± oldu.