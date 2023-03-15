Uğradığı tacizi satır satır anlattı: Öğretmenim beni zorla öptü, annem ve babam bizi yakaladı

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AKLINA GELMEYEN BAŞNA GELDİ

'Geçmişinde travma yaratan korkunç bir tecrübe yaşamıştı. Üstelik bütün bunlar ailesinin onu "asiliği biraz törpülensin" diye gönderdiği özel bir yatılı okulda yaşamıştı. Belki de aklına gelmeyen başına gelmişti.

Gönderildiği yatılı okulda, kendilerini eğitmekle görevli kişilerin tacizine uğramıştı. Birkaç sene önce bu konuda açılan bir davada gözyaşları içinde tanıklık bile yaptı. Ama bütün yaşadıklarını anılarını anlattığı kitabında da satırlara döktü.

'NE KADAR DA ÖZEL BİR OLDUĞUMU SÖYLÜYORDU'

Sözünü ettiğimiz bu ünlü kişi Hilton otellerinin varisi olarak bilinen Paris Hilton'dan başkası değil. Daha kısa bir süre önce Carter Reum ile evliliğinden taşıyıcı anne yöntemiyle Phoenix adını verdikleri bir bebek sahibi olan 42 yaşındaki Hilton, yakınlarda piyasaya çıkan Paris: The Memoir adlı kitabında yatılı okulda uğradığını tacizi anlattı. Zaten bu konuda birkaç yıl önce de bazı açıklamalar yapan Hilton, kitabında biraz daha fazla ayrıntılı bilgi verdi yaşadıkları hakkında.

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Paris Hilton, gerçek adını açıklamadığı ancak "yakışıklı" olduğunu belirtip Bay Abercrombie adını taktığı eğitmeninin kendisine aşık olduğunu ve bununla yetinmeyip taciz ettiğini anlattı. Hilton'ın anlattığına göre eğitmeni, ona telefon numarasını verdi ve "iletişimimizi gizli tut" diye tembihte bulundu. Sonrasını da kitabında şöyle anlattı Paris Hilton: " Bay Abercrombie beni neredeyse her gün arıyordu. Saatlerce benim ne kadar olgun, güzel ve entelektüel olduğum hakkında konuşuyorduk. Nasıl da yanlış anlaşıldığımı ve özel biri olduğumu söylüyordu."

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SÜREKLİ ÜNLÜ ÇİFTLERİN YAŞ FARKINDAN SÖZ EDİYORDU

Paris Hilton'un anlattığına göre söz konusu öğretmeni aralarındaki yaş farkının önemli olmadığın ifade etmek için de o dönemde evli olan ve aralarında 13 yaş fark olan Prens Charles ile Prenses Diana'yı örnek gösteriyordu. Buna ek olarak Elvis Presley'in Priscilla Presley'e aşık olduğu zaman sonradan evlendiği karısının henüz 14 yaşında olduğunu hatırlatıyordu.

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Paris Hilton'un anlattığına göre kitabında adı Bay Abercrombie olarak geçen eğitmeni, annesi Kathy ve babası Rick evde olmadığında da Paris'i ailesinin evinde ziyaret etmeye başlamıştı. Bir keresinde öğretmeninin arabasındayken Bay Abercrombie'nin aniden kendisini çekip öpmeye başladığını ve annesiyle babasının da onları yakaladığını satırlarına ekledi.

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'UZUN SÜRE ERKEKLERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMADIM'

Yazdığına göre Paris Hilton'ın ailesi onu daha sonra yaşaması için Fransa'ya büyükannesinin yanına gönderdi. Bu yaşadıkları yüzünden uzun süre erkeklerle uygun ilişkiler kuramadığını da gizlemedi. Paris Hilton'ın kitabında altını çizdiği başka bir ayrıntı daha var: "Pedofili hakkında konuşabilmek benim onlarca yılımı aldı. Onu bir çocuk tacizcisi konumuna getirmek kendimi de kurban konumuna getirmekti."

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KORKUNÇ OLAYLAR YATILI OKULDA BAŞINA GELDİ

Henüz kitabı piyasaya çıkmadan önce Paris Hilton'ın bu konuda yazdıkları bazı alıntılarla basına yansımıştı. Hilton'ın o kitapta da satırlara döktüğüne göre ailesi onu ABD, Utah'ta bulunan yatılı okula gönderdi.

Bu okulun bir özelliği vardı: Aileler, bir türlü yola gelmeyen asi çocuklarının biraz olsun topluma uyum sağlamayı öğrenmesi için bu okula gönderiyordu. Paris Hilton da bu nedende o okulda eğitim görmesi için Utah'a gönderildi. Provo Canyon adlı okulda yaşananlar ise Hilton'un anlattığına göre korkunçtu,. Hilton, henüz reşit bile olmadığı o dönemde tacize uğradığını itiraf etti. Hatta o tacizlerin öncesinde kendilerine uyuşturucu benzeri bir madde verildiğini bu yüzden yarı bilinçsiz halde olduğunu ileri sürdü.

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SANKİ KAFAM, BEDENİMDEN AYRILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM

Hilton kitabında o dönemi şu satırlarla anlattı: Bana verilen hapları yuttum ve bir podyum mankeninin kusursuz maskesiyle duvara bakmaya başladım. Bize her ne verdilerse bu benim, kafamın bedenimden ayrılmış gibi hissetmeme neden oldu. Bu beni korkuttu. Bu yüzden kapsülleri yutmadım ve ilk fırsatta tükürmek için alt dudağımın içine sıkıştırdım."

Hilton, okul personelinin öğrenciler arasında favorileri olduğunu da yazdı kitabında. Genellikle güzel kızları seçtiklerini belirtip ardından da şu satırı ekledi: "Ama bunun güzellikle ilgili olduğunu sanmıyorum."

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'ONLAR TOPLUM İÇİNDE ZAYIF KİŞİLERDİ, GÜÇLERİ BİZE YETİYORDU'

Paris Hilton kitabında tüyler ürperten ayrıntılara yer verdi. Buna göre kendisinin de aralarında bulunduğu kız öğrenciler bazen revire götürülüyordu. Orada direnirlerse de şırınga içinde zerk edilen bir maddeyle etkisiz hale getiriliyorlardı. Kendisine böyle bir müdahale yapılmadığını söyleyen Hilton tanık olduğu bir ayrıntıyı da şöyle anlattı: "Bu şırınganın içindeki maddeyi bilmiyorum. Ama enjekte edilen çocukların yere düştüğünü gördüm."

Paris Hilton, başına gelen bu tacizi uygulayan okul personelini "Bence bunlar dış dünyada zayıf ola insanlardı. Bizim üzerimizde sahip oldukları gücü kullanan insanlardı.

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GENÇ YAŞINDA BU KARARI VERMİŞ

Bir süre önce Carter Reum ile Phoenix adını verdikleri bir bebek sahibi olan Hilton, son dönemde yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor. Annesi Kathy'nin "uğraşıyor ama hamile kalamıyor" sözlerine "istediğim an hamile kalabilirim" diye yanıt veren Hilton aslında taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya 20'i yaşlarında karar verdiğini anlatmıştı.

Glamour dergisinin İngiltere edisyonuna geçen ay bir röportaj veren Paris Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya çok önceden yani daha 20 yaşındayken karar verdiğini anlattı. Bunun altında da iki neden var söylediğine göre. Biri, Utah'ta kendisi gibi zengin aile çocuklarının devam ettiği Canyon School'da yatılı olarak kalıp eğitim gördüğü sırada uğradığı taciz. Diğer bir neden de 2000'li yılların ilk döneminde bir kadının doğum yapmasına tanık olduğu sırada yaşadığı travma.

ÇOCUK DOĞURMAKTAN BİR DE ÖLMEKTEN ÇOK KORKUYOR

Paris Hilton buna rağmen bir aileye ve bir bebeğe sahip olmayı çok istediğini hatta bunun hayatında en çok arzu ettiği şey olduğunu gizlemedi. "Sadece çok korkuyordum. Bir çocuk dünyaya getirmek ve ölüm bu dünyada beni her şeyden çok korkutan iki şey" diye ifade etti bu konudaki görüşünü.

Carter Reum ile birlikte bir erkek bebek sahibi olan Hilton bir de kız çocukları olmasını istediklerini söyledi. Bu yüzden de embriyo dondurduklarını ve yine aynı yöntemle yani taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olmayı planladıklarını gizlemedi.

20'Lİ YAŞLARINDA HAMİLE KALIP BEBEK ALDIRMIŞ

Hilton, aynı röportajda 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ama o bebeği doğurmamayı seçtiğini itiraf etti.



Bu arada Paris Hilton, yine aynı röportajda 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ve kürtaj yaptırdığını açıkladı. Bu konuyu da ilk kez gündeme getirdi yıldız. Hilton, 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ancak bebeğini aldırdığını ilk kez o röportajda itiraf etti. Bunun nedenini de "O sırada henüz anne olmaya hazır değildim" diyerek açıkladı. Ama ardından aslında bu konuyu çok konuşmak istemediğini çünkü bu olup bitenlerden utanç duyduğunu ekledi.