Milyonlarca kişiyle birlikte babasının yeniden doğuşunu izledi

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ÜNLÜLERE EŞLİK EDENLER DİKKAT ÇEKTİ

Elbette hafızalara kazınanların bir kısmı ünlülerin kırmızı halıdaki kıyafet seçimleri. Ama kırmızı halıya damgasını vuran başka gelişmeler de oldu. Onlar da çok uzun süre hafızalardan silinecek gibi değil. Töreni, özellikle de ünlülerin kırmızı halıda objektiflere poz verdiği anları dikkatle takip edenler o gecenin bir özelliğini de fark etmiştir.

Birçok ünlü Oscar törenine eşi yada sevgilisiyle katılır yıllardır. Geçmiş yıllarda anne ve babalarıyla kırmızı halıya çıkanları da hatırlıyoruz. Bu yılın özelliği ise birçok ünlüye törende çocuklarının eşlik etmesiydi.

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ÇOCUĞUNU KAPAN KIRMIZI HALIYA ÇIKTI

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, kızı ve oğluyla birlikte Oscar gecesine gitti. Andie MacDowell'a kızı Rainey eşlik etti. Laura Dern'in kızı Jaya, annesinin yanında güzelliğiyle ilgi çekti. Tıpkı onlar gibi bir başkası daha vardı yanında çocuğuyla törene giden. Rol aldığı The Banshees of Inisherin adlı filmle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı olan ama ödülü kaçıran İrlandalı oyuncu Colin Farrell.

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YİNE DE BİR EKSİK VARDI

Her ne kadar Farrell, ödül töreninden eli boş dönse de onun için kolay unutulacak bir gece değildi. Çünkü o törende yanında 13 yaşındaki küçük oğlu Henry Tadeusz vardı. Farrell ile Henry, birbirine benzer takım elbiseler giymişlerdi. Kırmızı halıda bir yandan objektiflere poz verirken diğer yandan da birbirlerine gülümseyerek sohbet ediyorlardı. Oscar heykelini kaçırmış olsa da o gece Colin Farrell için gerçek bir gurur gecesiydi. Biri daha vardı ki belki Farrell, onun da yanında olmasını isterdi ama o mutlu ve heyecanlı gecede o yanında değildi.

Colin Farrell'ın eski sevgilisi Alicja Bachleda-Curuś'un ilişkisinden dünyaya gelen küçük oğlu Henry, sanki kendisi de 40 yıllık tecrübesi varmış gibi davrandı kameralar karşısında. Colin Farrell, her ne kadar törene küçük oğluyla katılmış olsa da evde onları heyecanla TV'den izleyen başka biri daha vardı: Büyük oğlu James. 19 yaşındaki James, törende babasına ve kardeşine eşlik edemedi. Çünkü nadir bir genetik hastalık olan Angelman sendromuyla dünyaya geldiği için özel bir bakıma gereksinim duyuyordu. Farrell ile model Kim Bordenave'nin ilişkisinden dünyaya gelen James, yürüme, konuşma gibi konularda gelişim yavaşlığına yol açıyor.

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HENRY'NİN RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Farrell, Oscar gecesinde ödül kazanamadı ama geçen ay Altın Küre töreninde iki oğluna seslenip "James ve Henry, siz benim hayatımın aşkısınız. Sizi seviyorum" demişti. Belki aday olduğu Oscar ödülünü de kazansaydı yine aynı şekilde iki oğluna olan sevgisini ifade edecekti.

BABALARININ 'YENİDEN DOĞUŞUNU' İZLEDİLER

The Whale (Balina) adlı filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını evine götüren Brendan Fraser'a da törende iki oğlu Leland ile Holden eşlik etti. O gece mutluluğuna ve heyecanına ortak olan bir başka kişi ise hayat arkadaşı Jeanne Moore oldu.

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Brendan Fraser'ın Afton Smith ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu bir anlamda babalarının yeniden doğuşunu izledi. Çok başarılı kariyeri beklenmedik bir anda düşüşe geçen Brendan Fraser, bir yandan ailevi sorunlar diğer yandan maddi sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıştı. Bu arada bir tacize uğradığını ileri sürdüğü için bir süre de Hollywood'un kara listesinde yer almıştı oyuncu. Fakat yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği The Whale sayesinde kariyeri yeniden toparlandı ve deyim yerindeyse küllerinden yeniden doğdu Brendan Fraser.

ÜNLÜ OYUNCUYA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ: Brendan Fraser'ın oğlu Leland'ın babasının gençliğine olan benzerliği de dikkat çekti.

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KIZINI KIRMIZI HALIYA ALIŞTIRIYOR

Tören çocuğuyla katılan ünlülerden biri de Salma Hayek'ti. Güzel oyuncu, François Henry Pinault ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki kızı Valentina Paloma ile birlikte hem ödül töreninde hem de ardından düzenlenen partide boy gösterdi.

AİLE BOYU TÖRENDE

Oscar gecesine aile boyu katılan ünlülerden biri Angela Bassett oldu. Oscar ödülünü kaçıran ve bu konudaki hayal kırıklığını gizlemeyen Bassett'a törende ikizleri Browyn ile Slater Vance eşlik etti. Tabii ki kocası Courtney Vance de onun heyecanına ortak oldu.

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GÜZEL KIZIYLA KIRMIZI HALIYA ÇIKTI

Laura Dern; törende kızı Jaya Harper ile birlikte törenin konukları arasında yer aldı. Ben Harper ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Jaya, güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı. Dern ve Harper'ın Jaya dışında 21 yaşında Ellery Walker adında bir de oğlu bulunuyor.

OĞLU BOYUNU GEÇMİŞ

Top Gun: Maverick filminin oyuncularından Jennifer Connelly, en küçük oğlu Stellan Connelly Bettany ile birlikte törene katıldı.

OĞLUYLA EL ELE

Törende sunuculuk görevi üstlenen Julia Louis Dreyfuss da gecenin gururlu annelerinden biriydi. Çünkü yanında oğlu Henry Hall vardı.

Tecrübeli oyuncu Andie MacDowell, kırmızı halıda Rainey Qualley ile birlikte hoz verdi. Güzel oyuncunun iki tane kızı daha bulunuyor.

İKİ ÇOCUĞU DA YANINDAYDI

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yanında ise tören gecesi Tess Bu ile Olmo vardı. Yönetmenin Jonas adında bir başka oğlu daha bulunuyor.