Tek rakibi Angelina! AylardÄ±r bu geceye hazÄ±rlanÄ±yordu

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ÃœnlÃ¼lerin aylar sÃ¼ren hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ± ve ÅŸimdi hepsi en ÅŸÄ±k, en Ã¶zenli halleriyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya, kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Gelin 95'inci Oscar Ã–dÃ¼lleri'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda boy gÃ¶steren yÄ±ldÄ±zlara ve kÄ±yafetlerine bir bakalÄ±m.

Bir sÃ¼re Ã¶nce bazÄ± ruhsal sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan model Cara Delevingne, Oscar gecesinin en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ±ndan biriydi. Delevingne gece iÃ§in gÃ¶z alÄ±cÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± renkte bir elbise tercih etti. AynÄ± renk yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±lar giyen top model, saÃ§larÄ±nÄ± da sÄ±msÄ±kÄ± topladÄ±.

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Delevingne'in kÄ±yafetinin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± ise saÄŸ tarafÄ±ndaki derin yÄ±rtmacÄ± oldu. Top modelin, poz verirken bacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karmasÄ± da yÄ±llar Ã¶nce Angelina Jolie'nin yine bir Oscar tÃ¶reninde giydiÄŸi siyah elbiseyi ve o elbisenin yÄ±rtmacÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Jolie de 2012 yÄ±lÄ±ndaki tÃ¶rende saÄŸ tarafÄ±ndaki derin yÄ±rtmaÃ§ nedeniyle Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.Â

Cara Delevingne'in elbisenin tasarÄ±mÄ±, sÄ±rtÄ±ndaki dÃ¶vmeyi de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyordu.Â

Marilyn Monroe'yu canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Blonde filmiyle bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapan Ana de Armas'Ä±n elbisesinin etek kÄ±smÄ± "deniz kÄ±zÄ±" esintileri taÅŸÄ±yordu.

Paul Mescal 70'li yÄ±llarÄ±n Ã§izgilerini taÅŸÄ±yan takÄ±mÄ±yla dikkat Ã§ekti.

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Emily Blunt, beyaz elbisesi iÃ§inde son derece zarif gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.Â

Jennifer Connelly de siyah giyinmeyi tercih etti.

Black Panther: Wakanda Forever filmindeki performansÄ±yla dikkat Ã§eken Angela Bassett, gÃ¶z alÄ±cÄ± bir renk tercih etti.

IdriS Elba'nÄ±n eÅŸi Sabrina Dhowre Elba, gecenin en iddialÄ± rengini tercih etti.

Phoebe Waller-Bridge'in sade ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±.

Zoe Saldana'ya eÅŸi Marco Perego eÅŸlik etti.

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TÃ¶renin erkenci konuklarÄ±ndan biri Vansessa Hudgens oldu. Etek ve gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ± beyaz, geri kalanÄ± siyah elbisesiyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti yÄ±ldÄ±z.

Elvis, filminde Elvis Presley'i canlandÄ±ran ve performansÄ±yla en iyi erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ne aday gÃ¶sterilen Austin Butler, klasik bir ÅŸÄ±klÄ±k iÃ§inde.

Hudgens kameralara tek baÅŸÄ±na poz verdi amaÂ Cole Tucker ile niÅŸanÄ±nÄ± simgeleyen yÃ¼zÃ¼k uzaktan bile dikkat Ã§ekti.Â

Moda dÃ¼nyasÄ±nda 'bedensel pozitivizmin Ã¶ncÃ¼lerinden Ashley Graham, ve uÃ§uÅŸan elbisesiyle tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. O da gecenin en Ã§ok tercih edilen rengi olan siyahÄ± tercih etti.Â

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Gecenin en ilginÃ§ tasarÄ±mlarÄ±ndan birini Monica Barbaro giydi. GÃ¼zel oyuncunun elbisesi Ã¶nden bakÄ±nca bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Barbaro'nun elbisesinin arkadan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ ise bu ÅŸekilde.

Model Winnie Harlow, gecede pek tercih edilmeyen sarÄ± renkte giyindi.

Nikki Novak elbisesiyle dans ederek poz verdi.

AktivistÂ Malala Yousafzai pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir ÅŸÄ±klÄ±k sergiledi.

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Everything Everywhere All At Once ile en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar adayÄ± olan Jamie Lee Curtis sade giyindi. Efsane oyuncu Tony Curtis'in kÄ±zÄ± olan Jamie Lee'nin uzun kariyeri boyunca ilk kez bu Ã¶dÃ¼le aday gÃ¶sterildiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Lauren Ridloff, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± kostÃ¼mÃ¼yle ÅŸÄ±k bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

Fai Bing Bing bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu gecenin en ÅŸÄ±klarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalarda yer edecek.

Sofia Carson, beyaz ve gÃ¶steriÅŸli bir elbise tercih etti.

Elizabeth Olsen, siyahlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.Â

MeksikalÄ± yÃ¶netmen Alfonso Cuaron tÃ¶rene Ã§ocuklarÄ± Bu ve Olmo ile birlikte katÄ±ldÄ±.Â GÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken Tess Bu Cuaron, babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Harry Potter ve Azkaban TutsaÄŸÄ± filminde de rol almÄ±ÅŸtÄ±.Â

Zuri Hall, siyah elbisesini aynÄ± renk eldivenlerle tamamladÄ±.

1985y yÄ±lÄ±nda BaÅŸka TanrÄ±'nÄ±n Ã‡ocuklarÄ± filmiyle Oscar kazanan iÅŸitme engelli oyuncu Marlee Matlin de siyah giyindi.

PolonyalÄ± oyuncuÂ Sandra Drzymalska saÃ§ rengine uygun giysisiyle dikkat Ã§ekti.

Katie Lowes ve eÅŸi Adam Shapiro, objektiflere eÄŸlenceli pozlar verdi.Â

GeÃ§en yÄ±l CODA ile en iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan iÅŸitme engelli oyuncu Troy Kotsur eÅŸi Deanne Bray ile tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.

Whale (Balina) ile en iyi erkek oyuncu adayÄ± olan Brendan Fraser.Â

GECENÄ°N EN SIRADIÅžI GÄ°YÄ°NENLERÄ°

Biraz da Oscar gecesinin, "deneysel' giyinen Ã¼nlÃ¼lerine bakalÄ±m mÄ±? Kimi Ã¼zerine birkaÃ§ beden bol gelen bir kÄ±yafet giydi. Kimi giysisinin katlarÄ± iÃ§indeneredeyse kayboldu. Bu tercihleri iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± yorumlar alsa da adlarÄ±ndan sÃ¶z ettirmeyi baÅŸardÄ±lar yine de. Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ler.

Florence Pugh, ilginÃ§ giyinen Ã¼nlÃ¼lerden biriydi.Â

Allison Williams'Ä±n katmanlÄ± kÄ±yafeti de gecenin en Ã§ok konuÅŸulanlarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.Â

Diane Warren'Ä±n en Ã§ok ayakkabÄ±larÄ± gÃ¶z alÄ±cÄ±ydÄ±.Â

Dasha Navalnaya'nÄ±n (saÄŸda) elbisesinin rengi Ã¶ylesine parlak ki uzun sÃ¼re bakmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Â





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