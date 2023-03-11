En acı ödül töreni: Gencecik yaşta ölmeseydi o da bu heyecanı yaşayacaktı

Haberin Devamı

KIRMIZI HALIYA ÇIKACAK BELKİ DE ÖDÜL SEVİNCİ YAŞAYACAKTI

Çünkü eğer yaşasaydı yarın akşam 95'inci kez yapılacak olan Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) töreninde ekip arkadaşlarıyla birlikte kırmızı halıya çıkacaktı. Belki de başrolünü üstlendiği ve üç dalda Oscar adayı olan Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) adlı filmin ödül gecesindeki zaferini kutlayacaktı.

Gözden Kaçmasın 2023 Oscar adayları açıklandı: Tam 11 dalda adaylık rekoru kırdı Haberi görüntüle

'ANİDEN GELEN ÇOK BÜYÜK BİR ACI'

Elbette şu sıralarda büyük bir heyecanla ödül gecesini bekleyen ekip arkadaşları, özellikle filmin yönetmeni Ruben Östlund, genç yaşta hayata veda eden Charlbi Dean Kriek'i unutmadı. Törene sayılı saatler kala onu bir kez daha andı. Östlund, Triangle of Sadness adlı filmde birlikte çalıştığı Kriek hakkında "Kariyeri çok heyecanlı bir yere doğru gidiyordu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Charlbi Dean Kriek, tam da film ekibiyle birlikte Toronto Film Festivali'ndeki gösterime gitmeden iki hafta önce aniden hayata veda etti. Yönetmen Östlund bu konuda "Tam da bu basın turuna gitmek üzereydik, birlikte filmi tanıtacaktık. Ama aramızdan biri, yaptığı işin tanıtımı için orada olamadı." Yönetmen Östlund, genç yıldızın erken kaybının bütün film ekibi için beklenmedik bir acı olduğunu sözlerine ekledi.

ÜÇ DALDA OSCAR ADAYI: Yönetmenliğini Ruben Östlund'un üstlendiği, Charlbi Dean Kriek'in yanı sıra Harris Dickinson ve Woody Harrelson'ın da yer aldığı kalabalık bir kadronun kamera karşısına geçtiği Triangle of Sadness, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi orijinal senaryo dallarında Oscar adayı.





32 YAŞINDA ÖLMÜŞTÜ

Modellikten oyunculuğa geçen ve herkesin kısa sürede "yıldız" olmasına kesin gözüyle baktığı genç oyuncu, geçen yılın ağustos ayında henüz 32 yaşında ani bir hastalığın ardından hayata veda etti. 75'inci Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanan Triangle of Sadness filmindeki perfomansıyla dikkat çeken Kriek'in ölüm nedeni ilk anda açıklanmadı. Zaten acı gerçek de yapılan otopsinin ardından aylar sonra açıklandı.

Gözden Kaçmasın Yıllarca gizlediği tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarım deliye döndü Haberi görüntüle

Haberin Devamı

ÖLÜMÜNDEN DÖRT AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Charlbi Dean Kriek ölümünden sadece dört ay önce Luke Chase Volker ile nişanlanmıştı. Bu mutlu olay için de New York'un Manhattan kentinde bir sokağı tercih etmişti genç çift. Bunun nedeni de bu sokağın,ilk kez öpüştükleri yer olmasıydı. Ana vatanı olan Güney Afrika Cape Town'ın yanı sıra Hollywood Hills ve New York'ta da evleri bulunan Charlbi Dean, nişanlısı ve köpeğiyle birlikte yaşıyordu.

GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI YILLAR SONRA ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Genç yaşta hayata veda eden Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da ölümün kıyısından dönmüştü. O yılın ekim ayında meslektaşı Ashton Schnehage ile birlikte bir trafik kazası geçirdi. Geçirdiği operasyondan sonra hayata tutundu. Dean, o kazadan kalan izleri hala bedeninde taşıyordu. Zaten aylar sonra ölüm nedeninin de geçirdiği bu kaza olduğu ortaya çıktı. Bir başka deyişle kaza sırasında ölmedi ama kazanın bıraktığı izler yüzünden genç yaşında hayata veda etti.

Haberin Devamı

Adli tıp uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre geçirdiği o kazanın ardından doktorlar Charlbi'nin dalağını almak zorunda kaldı. Bu durum da onu bazı enfeksiyonlara açık hale getirdi. Kriek, Capnocytophaga adlı bir bakteriyi kaptı. Dalağı alınmış olduğu için de bünyesi kendini iyi bir şekilde savunamadı. Sonunda da sepsis nedeniyle henüz 32 yaşındayken hayata veda etti.

SON MODA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA: Charli Dean Kriek, ölümünden kısa bir süre önce de İstanbul'a gelmiş ve bir mode çekiminde kamera karşısına geçmişti. Bu, Kriek'in son çekimi oldu aynı zamanda. O çekimde sevgilisi de Kriek'e eşlik etmişti.

GÜNEY AFRİKA'DA DÜNYAYA GELDİ

Charlbi Dean, 5 Şubat 1990'da Güney Afrika'da dünyaya geldi. Modelliğe de henüz 6 yaşındayken başladı, çeşitli reklamlar ve kataloglar için kamera karşısına geçti. 12 yaşına geldiğinde de bir modellik ajansıyla anlaşma imzaladı. 14 yaşından sonra evde eğitim görmeye başladı. Bu sırada bir yandan da bir tiyatro okuluna devam etti.