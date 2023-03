Kraliçe'nin en özel mirası 'doğurmadığı' kızına kaldı

Haberin Devamı

SİYAHLAR İÇİNDEKİ KADININ BÜYÜK ACISI

Ama bütün bunların yanında biri vardı ki o kişi aileye sonradan katılmış olmasına rağmen cenaze töreninin çeşitli evrelerinde Kraliçe'nin kendi öz çocuklarından daha fazla ilgi çekti. Bunun nedeni de diğer akrabaları gibi duygularını gizlemek yerine etrafını saran kameralara ve meraklı bakışlara aldırmadan gözyaşlarını serbest bırakmasıydı.

Kim bilir belki de gerçekten acısı öylesine büyüktü ki 'anne' diye seslendiği Elizabeth'in kaybından doğan yıkımı saklamaya, protokol gereği de olsa gözyaşlarını tutmaya gücü, kuvveti kalmamıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in sonsuzluğa uğurlandığı o günlerde işte akıllarda en çok bu siyahlar içindeki kadının dışa yansıyan acısı kaldı.

Haberin Devamı

KRALİÇE'DEN KALAN 'ÖZEL MİRAS'

2022 yılının eylül ayındaki Kraliçe'ye veda törenlerinde, gözünden yaş eksik olmayan o kadın şimdi bambaşka bir nedenle yine bütün ilgi dolu bakışları üzerinde topladı. Üstelik bu kez hem yüzünü güldüren hem de Kraliçe'den kendine kalan özel bir "miras" sayesinde. Artık gözyaşı dökmek yerine, aile içindeki yeni konumunun tadını çıkarıp etrafına gülücükler dağıtıyor. Çünkü o kadın, bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in sahip olduğu o unvanın yeni sahibi. Yani o acılı kadın, 10 Mart 2023 tarihi itibariyla artık Edinburgh Düşesi. Ki bu unvan, öldüğünü güne kadar Kraliçe'nin elindeydi.

Evet... Sözün bu noktasında İngiliz kraliyet ailesinde olup bitenleri merakla izleyenler hangi aile üyesini kast ettiğimizi anladı zaten. Sophie Rhys Jones... Evlilik sonrası adıyla Wessex Kontesi Sophie!

Kocası Prens Edward'ın 59'uncu doğum günü olan 10 Mart'ta ağabeyi Kral Charles tarafından Edinburgh Dükü ilan edilmesinden sonra artık Sophie de hiyerarşide biraz daha yükseldi. Edinburgh Dükü'nün karısı olarak Edinburgh Düşesi unvanını aldı.

Gözden Kaçmasın Dedesi son kararını verdi: Tarihe geçme şansını büyük amcaya kaptırdı Haberi görüntüle





Haberin Devamı

UYGUN ZAMANI BEKLEDİ

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım, bu unvanın kime gideceği çok uzun zamandır merak konusuydu. Kraliçe'nin kocası Prens Philip, Elizabeth ile evlenirken ona Edinburgh Dükü unvanı verilmişti. Dolayısıyla Kraliçe'nin taşıdığı unvanlardan biri de Edinburgh Düşesi'ydi. Philip'in 2021'deki ölümünden sonra bu unvan, aileden kimseye verilmedi. Kraliçe'nin ölümünden sonra aynı merak bir kez daha uyandı.

Sonuçta artık bu iki unvanı taşıyan kimse olmadığına göre herkes kimin bu "şerefe" ulaşacağını büyük bir merakla beklemeye başladı. Bir ara Charles'ın, söz konusu unvanı torunu Charlotte'a vereceği ileri sürülse de kulislerde uzun süredir başka bir söylenti dolaşıyordu. Charles, Edinburgh Dükü unvanını en küçük kardeşi Edward'a vermek için uygun zamanı bekliyordu. Nitekim öyle de oldu. 10 Mart'taki 59'uncu doğum gününde Edward, yıllarca babasının taşıdığı unvanın sahibi oldu. Sonuç olarak karısı Sophie de bundan böyle Edinburgh Düşesi konumuna yükseldi.

Haberin Devamı





KRALİÇE'YE 'ANNE' DİYORDU

Aslına bakılırsa ailenin içine doğan ve bu unvanı alması gayet doğal olan Edward'ın hiyerarşideki yeni yeri kimseyi çok heyecanlandırmadı. Asıl dikkat çeken kişi karısı Sophie oldu. Çünkü Kraliçe'ye yakınlığıyla bilinen, onu erken yaşta yitirdiği annesinin yerine koyan ve "anne" diye hitap eden Sophie, çok uzun zamandır kraliyet ailesinin gizli silahlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Geçmişte yarattığı büyük skandalı saymazsak İngiliz kraliyet ailesinin çizgisini hiç bozmayan üyelerinden biri olan Sophie, etrafındaki herkesle çok da iyi geçinmediği bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in en yakınlarından biriydi. Kral Charles başta olmak üzere aile üyeleriyle de arası her zaman iyi oldu. Özellikle Prens William'ın eşi Kate Middleton ile kardeş gibi geçindikleri aile hayatından yansıyan bir gerçek. Ama birçok yoruma göre Charles, hem kendisiyle arası iyi olan hem de annesi Elizabeth ile iyi geçinen gelin Sophie'yi kardeşi aracılığıyla bu şekilde ödüllendirmiş oldu.

Haberin Devamı





YENİ UNVANIYLA İLK ZİYARETİNİ YAPTI

Bu kararın ardından artık Edward ile Sophie, aile içi hiyerarşide iyice yükseldi. Protokol kuralları gereği Edward ile Sophie, en kıdemli kraliyet ailesi üyeleri arasına katıldı. Çift, Edinburgh Dükü ve Edinburgh Düşesi ilan edilmelerinin ardından ilk iş olarak İskoçya'da Edinburgh'yu ziyaret etti. Orada da halkın geniş bir kesimimin sevgi gösterileriyle karşılandı.

SIRADAN BİR AİLENİN KIZI OLARAK DOĞDU

Sophie'nin neden bu kadar ilgi çektiğine gelirsek... Sophie Rhys Jones sıradan bir ailenin kızı. Yani evlenmeden önce herhangi bir soyluluk unvanı taşımıyordu. Artık Kate Middleton, Meghan Markle gibi isimler sayesinde çok şaşırtıcı olmayan bir hale gelse de İngiliz kraliyet ailesinin ilk "halktan" gelinlerinden biri. Aileye katıldığı ilk dönemlerde Kraliçe'nin başını ağrıtan bir skandalın kahramanı olsa da Sophie sonradan Kraliçe'nin en sevdiği ve iyi geçindiği gelinine dönüştü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dedesinin bir tanesi! Kral değil sadece büyükbaba Haberi görüntüle





EVLİLİK YOLUYLA AİLEYE GİREN İLK ORTA SINIF KÖKENLİ GELİN

1965 yılında dünyaya gelen Sophie Rhyse Jones, İngiliz kraliyet ailesine evlilik yoluyla giren ilk orta sınıf üyesi. 1999 yılında Prens Edward ile evlenen Sophie, bundan sonra Wessex Kontesi unvanını aldı. Sophie Rhyse Jones'un annesi bir sekreterdi, babası da bir lastik şirketinde yönetici olarak çalışıyordu.

Kraliçe'nin gözde gelini, 1987 yılında müstakbel kocası Edward ile tanıştığında bir radyoda çalışıyordu. Daha sonra bir Halkla İlişkiler Firması kurdu ve çocuk kitaplarının tanıtım işlerini üstlendi. Sophie, 1999'da Prens Edward ile evlendiğinde kısa saçları nedeniyle o sıralar ölümü daha çok yeni olan Prenses Diana'ya benzetildi.

Gözden Kaçmasın Mirasını bırakacak bir ailesi bile kalmamıştı: Zümrüt gözlerinin yaşı hiç dinmedi Haberi görüntüle





SKANDALI EKSİK OLMADI

Her ne kadar son dönemlerde Kraliçe'nin en güvendiği ve en iyi anlaştığı gelini olarak bilinse de Sophie de aileye girdikten kısa bir süre sonra büyük bir skandalın kahramanı oldu. 2001 yılında o dönem sansasyonel haberlerle bilinen ve sonra bir skandalın ardından kapanan News of the World gazetesi muhabirinin "oyununa geldi". Sophie o sırada halkla ilişkiler sektöründe çalışmayı sürdürüyordu.

Arap şeyhi kılığına giren muhabir, Sophie ile sohbetinin ses kaydını daha sonra yayınladığında da yer yerinden oynadı. Sophie o sohbette, ülkenin önde gelenleri hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu sırada yanında iş ortağı Murray Harkin de vardı. Skandalın büyümesine Harkin'in de "katkısı" oldu.

ÖYLE KELİMELER KULLANDI Kİ!

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Sophie o sohbette dönemin başbakanı Tony Blair hakkında "cahil" ifadesini kullandı. Blair'in avukat olan eşi Cherie için de korkunç bir tip tam anlamıyla... Hala çalışıyor. Sanırım o bile kocasının başbakanlığının bu kadar sürebileceğini düşünmüyordu'' dedi. Eski Başbakan John Major'ı Kraliyet ailesinin birçok kusurunu örtmekle suçlayan, Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından hazırlanan bütçeyle dalga geçen ve ''hepsi seçim için, çok oy kaybedecekler'' yorumunda bulunan Sophie, Kraliyet ailesini de bol bol eleştirdi.

Sophie'nin skandal yaratan sohbetinde Charles ile iki oğlu William ve Harry'nin de adı geçti. Sophie o sohbette Charles ile Camilla hakkında "İngiltere'nin popülaritesi en düşük çifti" ifadesini kullandı. Halkın Camilla'yı kraliçe olarak görmek istemediğini de belirtti. Gazete muhabirinin tuzağına iyice düşen Sophie o sohbette William ve Harry için "garip ve salak" Prens Andrew ve Sarah Ferguson'ın kızları Beatrice ile Eugenie hakkında da "ömür boyu problem olacaklar" diye konuştu. Sonra da iki prensesin asalet unvanları sayesinde çalışmadan geçinmek istediklerini ileri sürdü.

Bu skandala Prens Edward'ın adı da karıştı. Prens'in karısı Sophie'nin şirketi için "müşteri peşine düştüğü" iddiaları ortaya atıldı. İşte bu korkunç skandalın ardından Sophie uzun süre "İngiliz kraliyet ailesindeki kara koyun" olarak anıldı.

Fakat geçen zaman içinde Sophie ne yaptı ne etti Kraliçe'nin güvenini kazanmayı başardı. Aslında aileye katıldıktan sonra kraliyet görevleriyle ilgili olarak da bazı zorluklar yaşadı; uyum sağlamakta güçlük çekti. Fakat bu konuda bizzat Kraliçe tarafından yardım eli uzandı. Sophie ile Kraliçe giderek yakınlaştı ve küçük gelini 2. Elizabeth'in yakın dostu haline geldi.

Kraliçe ile Sophie'nin özellikle de pandemi yasaklarının gevşemeye başlamasından sonra sık sık bir araya gelip vakit geçirdiği belirtiliyor. Askeri tarihe merakı olan gelin ile kayınvalidenin bu konuda uzun sohbetler yaptığı, kraliyet arşivlerindeki tarihi dokümanları incelediği belirtiliyor. Özetle Kraliçe 2. Elizabeth, Sophie'yi kendisi dünyaya getirmemişti ama ilerleyen zaman içinde anne- kız gibi yakınlaştılar.

OĞLUNA YENİ UNVAN KIZINA YİNE BİR ŞEY YOK

Sophie Rhyse Jones ile kocası Edward'ın iki tane çocuğu bulunuyor: 18 yaşındaki Lady Louise ile 15 yaşındaki James. Özellikle Lady Louise son dönemde kraliyet ailesinin öne çıkarılan üyelerinden biri olarak biliniyor. Prens Andrew'nun adının karıştığı cinsel taciz skandalından sonra Sophie, Edward ve kızları Louise eskisinden daha çok kamuoyu karşısına çıkmaya başladı.

Madem çiftin çocuklarından söz ettik... Anne ve babası Edinburgh Dükü ve Düşesi olan James, babasının bugüne kadar taşıdığı Wessex Kontu unvanının yeni sahibi oldu.Fakat ablası Louise için böyle bir gelişme olmadı. Yani genç kız hala herhangi bir unvanın sahibi değil. Sadece soylu bir aileden geldiğini belirten Lady unvanını taşıyor. Son gelişmelerin ardından aslında bu durum da eleştiri konusu oldu. İngiliz kraliyet ailesinin "çağdışı" kurallarının Louise'i olumsuz etkilediğini savunanlar seslerini yükseltmeye başladı.