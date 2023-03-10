Dedesi son kararını verdi: Tarihe geçme şansını büyük amcaya kaptırdı

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UNVANLAR BİRER BİRER EL DEĞİŞTİRİYOR

Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl eylül ayındaki ölümünden sonra yerine "yılların veliahtı" olan büyük oğlu Charles tahta geçti.Charles, uzun süre taşıdığı Galler Prensi unvanını, büyük oğlu William'a geçirdi. Bu sayede onun eşi Kate Middleton da Diana'nın ölümünden sonra bu unvanı resmen kullanan ilk aile üyesi olarak Galler Prensesi oldu.

EVDEN KOVDU AMA TORUNLARINA UNVAN VERDİ

Ama ailedeki değişim rüzgarı bununla bitmedi. Kral 3. Charles, "asi" oğlu Harry ile ailesini memnun edecek yeni adımı da attı. Her ne kadar Harry ile karısı, monarşi hakkında yenilir yutulur sözler sarf etmemiş olsa da ne Sussex Dükü ve Düşesi olan unvanlarını ellerinden aldı ne de başka bir yaptırım uyguladı.

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Kısa süre önce çiftin Londra'daki evi olan Frogmore Cottage'ı boşaltma emrini verse de çok geçmeden Harry ile Meghan'a aslında içten içe bekledikleri başka bir jest daha yaptı: Çocukları Archie ve Lilibet'e "prens" ve "prenses" unvanı verdi. Yani bundan böyle Harry ile Meghan'ın iki çocuğu Prens Archie ile Prenses Lilibet olarak anılacak.

HERKES BU UNVANIN KİME GEÇECEĞİNİ MERAK EDİYORDU

Charles'ın yaptığı aile içi değişiklikler hız kesmedi. Uzun süredir merak konusu olan başka bir unvanı kime verdiğini de bugün açıkladı. Babası Prens Philip'in annesi Elizabeth ile evlendikten sonra sahip olduğu Edinburgh Dükü unvanını en küçük kardeşi Edward'a geçirdi... Bu aynı zamanda Prens Edward ve karısı Sophie için bir 'mutlu gün hediyesi' oldu. Charles'ın, bu unvanı vermek için kardeşi Edward'ın 10 Mart'taki doğum gününü beklediğini de hatırlatalım.

Charles'ın babasına ait bu unvanı kime vereceği uzun bir süredir merak konusuydu. Edward, bugüne kadar Sophie Rhys Jones ile 1999 yılında evlendiğinde kendisine annesi tarafından verilen Wessex Kontu unvanını taşıyordu. Karısı Sophie de Wessex Kontesi olarak biliniyordu. Yeri gelmişken, hakkı olduğu halde çiftin iki çocukları James ve Louise için herhangi bir unvan talebinde bulunmadığını, bunun bilinçli tercihleri olduğunu da hatırlatalım.

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Charles'ın Edinburgh Dükü ve Düşesi unvanlarını kardeşi yerine torunu Charlotte için ayırdığı iddiaları da aylar önce basına yansımıştı. Eğer bu durum gerçekleşseydi William ile Kate'in kızı Charlotte Edinburgh Düşesi unvanıyla birlikte tarihe geçecekti. Çünkü her ne kadar toplum içinde kullanmıyor olsa da bu unvanı ölümüne kadar taşıyan kişi Kraliçe 2. Elizabeth'ti. Kocası Philip, Edinburgh Dükü unvanı taşıdığı için Kraliçe de aynı zamanda Edinburgh Düşesi unvanına sahipti. Eğer bu unvan Charlotte'a verilseydi, 7 yaşındaki küçük kız, 2. Elizabeth'in ardından bu unvana sahip olan aile üyesi olarak tarihe geçecekti. Ama dedesinin kararıyla bu unvanı büyük amcası Edward'a kaptırdı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Prens Philip'in ölümünden sonra uzun süre açıkta bırakılan Edinburgh Dükü unvanının Prens Edward'a geçtiği Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada "Kral 3. Charles, doğum gününde (10 Mart) kardeşi Edward'a Edinburgh Dükü unvanını vermekten memnunluk duyar" denildi. Bu kararla birlikte bundan böyle Edward Edinburgh Dükü, karısı Sophie de Edinburgh Düşesi olarak anılacak.

KENDİ UNVANI OĞLUNA GEÇTİŞ, KIZINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI

Bu değişiklik Edward ile Sophie'nin 15 yaşındaki oğlunu da etkiledi. Çiftin tek oğlu James, bugüne kadar babasının taşıdığı Wessex Kontu unvanını aldı. Fakat çiftin 19 yaşındaki kızı Louise'e herhangi bir yeni unvan geçmedi.

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Edinburgh Dükü unvanını Kraliçe'nin kocası Prens Philip, ölümüne kadar taşıdı.