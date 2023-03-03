Dedesinin bir tanesi Kral deÄŸil sadece bÃ¼yÃ¼kbaba

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KÃœÃ‡ÃœK OÄžLU ÅžÄ°KAYET ETTÄ° AMA...

KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry, Ã§ocukluÄŸunda, Ã¶zellikle annesi Diana Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde kendisine yeteri kadar sevgi ve ÅŸefkat gÃ¶stermediÄŸini sÃ¶ylese de belli ki Charles, torunlarÄ±na karÅŸÄ± pek Ã¶yle katÄ± deÄŸil. Bunun bir Ã¶rneÄŸini de annesi 2. Elizabeth hayattayken onun tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Ama orada da dikkatleri Ã§ektiÄŸi gibi Kral'Ä±n bÃ¼tÃ¼n torunlarÄ±na yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n pek aynÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemek zor.Â ÅžÃ¶yle bir bakalÄ±m bu konuya.

VÃœCUT DÄ°LÄ° UZMANLARI DEÄžERLENDÄ°RDÄ°

Kral Charles, iki oÄŸlu William ve Harry'den toplamda beÅŸ torun sahibi. BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens William ile eÅŸi Kate Middleton'Ä±n 9 yaÅŸÄ±nda George, 7 yaÅŸÄ±nda Charlotte ve 4 yaÅŸÄ±nda Louis adÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu var. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry ile Meghan Markle'Ä±n ise 3 yaÅŸÄ±nda Archie ve 1 yaÅŸÄ±nda Lilibet adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Harry ile Meghan'Ä±n oÄŸlu Archie, Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya geldi ama daha bebekken anne ve babasÄ± ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Lilibet ise ABD'de dÃ¼nyaya geldi. Aile Londra'dan uzakta California'da yaÅŸÄ±yor. Durum bÃ¶yle olunca aslÄ±nda Charles'in bu iki kÃ¼Ã§Ã¼k torunuyla Ã§ok iletiÅŸimi yok.

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Bunu hatÄ±rlattÄ±ktan sonra Kral Charles'Ä±n torunlarÄ±nÄ± niye sÃ¶z konusu ettiÄŸimize gelelim... Ailenin her ÅŸeyini mercek altÄ±na alan vÃ¼cut dili uzmanlarÄ± bu kez de Kral'Ä±n torunlarÄ±yla nasÄ±l bir iliÅŸkisini olduÄŸunu masaya yatÄ±rdÄ±. Bu konuda aile Ã¼yeleriyle ilgili baÅŸka deÄŸerlendirmeler de yapan vÃ¼cut dili uzmanÄ± Judi James, Express gazetesinin internet sitesine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

EN GÃ–ZDE TORUN LOUIS

James'in yorumuna gÃ¶re Charles, dÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n dedeler gibi gÃ¶remediÄŸi torunlarÄ±na yani Harry'nin Ã§ocuklarÄ±na bile dÃ¼ÅŸkÃ¼n. Ama bu beÅŸ torunu iÃ§inde kendisini hepsinden daha fazla etkileyen bir torunu var. Ãœstelik Charles, bunu kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸunda bile saklamÄ±yor. Hangi torun olduÄŸunu tahmin etmek de zor deÄŸil aslÄ±nda. VÃ¼cut dili uzmanÄ± Judi James'in yorumuna gÃ¶re bu torun: Kate ile William'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Prens Louis!

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Onun yorumuna gÃ¶re Louis, Charles'a kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'nin Ã§ocukluk zamanlarÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor. James'e gÃ¶re Charles'Ä±n, torunu Louis'yi kendisine daha yakÄ±n bulmasÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli nedenleri var. Elbette oÄŸlunun Ã§ocuÄŸu ve ailenin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayan kiÅŸilerden biri. Ama minik prensin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ismin yani "Louis'nin" dedesi Charles iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nemi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aynÄ± ismi genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda akÄ±l hocasÄ± olan ve Ã§ok yakÄ±n bir iletiÅŸim iÃ§inde bulunduÄŸu Louis Mountbatten'Ä±n ismiyle aynÄ±. Lord Moutbatten, IRA'nÄ±n suikasti sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Charles'Ä±n uzun sÃ¼ren bÃ¼yÃ¼k bir depresyona girdiÄŸi biliniyor.

CHARLES'A KÃœÃ‡ÃœK OÄžLU HARRY'YÄ° HATIRLATIYOR

AyrÄ±ca Judi James'e gÃ¶re Louis, bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸleri George ve Charlotte'un kendisinin yaÅŸÄ±ndaki hallerinden Ã§ok farklÄ± bir portre Ã§iziyor. Ã–zgÃ¼r ruhlu, oyuncu ve haÅŸarÄ± Louis, Charles'a, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'yi hatÄ±rlatÄ±yor bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in 70'inci yÄ±l etkinlikleri kapsamÄ±nda Louis, sergilediÄŸi yerinde duramaz tavÄ±rlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k babaannesinden bile rol Ã§almÄ±ÅŸtÄ±.

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O kutlamalardan birinde minik Louis, bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸleriyle yan yana oturuyordu. Sonra kalkÄ±p dedesinin kucaÄŸÄ±na gitmek istemiÅŸti. Charles da torununu kucaÄŸÄ±na alÄ±p onunla birlikte tÃ¶reni izlemiÅŸti.

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Judi James'e gÃ¶re Charles, toplum karÅŸÄ±sÄ±nda duygularÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutuyor genellikle. Onun bÃ¶ylesine kalabalÄ±k, basÄ±na ve kamuoyuna aÃ§Ä±k etkinliklerde duygusal iletiÅŸimini gÃ¶sterdiÄŸi iki kiÅŸi var dikkat Ã§eken biri Louis. DiÄŸeri de yeÄŸeni Zara. Charles, kÄ±z kardeÅŸi Anne'in kÄ±zÄ± Zara ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da o henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼kken kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶stermekten Ã§ekinmiyordu. Åžimdi aynÄ± durum Louis iÃ§in geÃ§erli. James'e gÃ¶re Zada Tindall, dayÄ±sÄ± Charles ile birlikteyken her zaman rahat davranÄ±yordu. Bu eskiden de bÃ¶yleydi ÅŸimdi de bÃ¶yle. Genellikle kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda kendi aile Ã¼yeleriyle bile arasÄ±ndaki mesafeyi koruyan Charles ile Zara, kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda aralarÄ±ndaki samimiyeti gizleme gereÄŸi duymadÄ± hiÃ§. Bu durum Louis iÃ§in de geÃ§erli.

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KATE, KÄ°MÄ° ZAMAN GERÄ°LÄ°MÄ° YUMUÅžATMAK Ä°Ã‡Ä°N KÃœÃ‡ÃœK OÄžLUNA YÃ–NELÄ°YOR

Louis'nin ailesini ve konumunu tam olarak bilip bilmediÄŸi hakkÄ±nda kesin bir bilgimiz yok, Ã§Ã¼nkÃ¼ henÃ¼z 4 yaÅŸÄ±nda. AÄŸabeyi George ve ablasÄ± Charlotte Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan beri olgun tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. Anne- babalarÄ± ve dedeleriyle iletiÅŸimleri de bu ÅŸekilde. Ama 4 yaÅŸÄ±ndaki Louis iÃ§in dedesi Charles, bir kral deÄŸil sadece bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±. Yani tÄ±pkÄ± diÄŸer yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi...

Judi James'e gÃ¶re Louis ile bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Charles arasÄ±ndaki bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± fark eden annesi Kate de bu durumu kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Hatta James'e gÃ¶re zaman zaman Kate, kocasÄ± William ile babasÄ± Charles'Ä±n arasÄ±nda bir gerilim hissettiÄŸinde bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n olduÄŸunu bildiÄŸi Louis'yi ona doÄŸru yÃ¶nlendirip bu gerilimi de yumuÅŸatÄ±yor.

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