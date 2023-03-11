Yıllarca gizlediği tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarım deliye döndü

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HİÇ BU KADAR SAMİMİ OLMAMIŞTI

Kariyerindeki 40 yılı aşkın süre boyunca yaşadıklarını; küçücük yaşta şöhrete ulaşmanın bedelini, kendisini konu alan bir belgeselde açık açık anlattı çünkü. Üstelik hiç olmadığı kadar samimi bir şekilde!

Hatta bunlar arasında daha gencecik bir yıldızken uğradığı taciz ve film setlerinde yaşadığı kötü deneyimler de vardı. Hayranları, ünlü yıldızın bu açık sözlülüğünden memnun olsa da onlarla aynı fikirde olmayan iki kişi var: Henüz ilk gençlik dönemlerini yaşayan kızları.

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Magazin gündemini yakından takip ediyorsanız, bu sözünü ettiğimiz kişinin Brooke Shields olduğunu çoktan anladınız. Daha çocuk yaşında, hem rol aldığı filmlerle hem de eşine az rastlanır güzelliğiyle şöhrete kavuşan 57 yaşındaki Shields, son birkaç aydır hakkında hazırlanan bir belgesel nedeniyle gündemde.

Sinema sanatının saygın etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen Sundance Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan Pretty Baby: Brooke Shields (Güzel Bebek: Brooke Shields) adlı bu belgeselde Shields, yaşadıklarını kendisini bile şaşırtan bir şekilde sansürsüz olarak anlatıyor. Yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği filmde güzel oyuncunun kamera karşısında yaptığı itiraflar herkesi şoke etti.

KIZLARI ÇILGINA DÖNMÜŞ

Ama anlattığına göre bu film, Shields'in iki kızı tarafından çok da hoş karşılanmadı. Kendi deyimiyle, 19 yaşındaki Francis Rowan ile 16 yaşındaki Grier Hammond, annelerinin anlattıkları nedeniyle çılgına döndü. Shields, bu itirafı People dergisine verdiği röportajda yaptı. Güzel oyuncu belgeselde yer verilen bazı olaylar hakkında önceden iki kızını bilgilendirmediğini ve bu yüzden onlarla sorun yaşadığını söyledi.

Shields "Biliyorsunuz, onlara birçok şey öğrettim. Ama belgeselde kızlarımın, hiçbir bilgi sahibi olmadığı ayrıntılar vardı. Bu yüzden onlarla sorun yaşadım. Çünkü anlattığım her şey ile ilgili olarak onları bilgilendirmemiştim" dedi. Brooke Shields, röportajda kızlarını, geçmiş hayatının hangi ayrıntıları konusunda önceden bilgilendirmediğini belirtmedi. Ancak Pretty Baby: Brooke Shields adlı belgeselde daha önce hiç anlatmadığı bir taciz olayına da değinmişti.

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MESLEĞİNE DÖNMEYE UĞRAŞIRKEN BEKLEMETİĞİ BİR OLAY YAŞADI

Shields'ın hayatını, meslek yaşamının önemli dönemeçlerini ve güzelliğinin, sektörde nasıl bir cinsellik sembolünü dönüştüğünü masaya yatıran belgesel, ilk kez Sundance Film Festivali'nde seyirci karşısına çıktı. İşte o belgeselde Shields, 20'li yaşlarının başındayken uğradığı tacizi ilk kez bu kadar ayrıntılı bir biçimde anlattı. Bu konudaki en çarpıcı ayrıntıya gelirsek... Oyuncunun, gözleri dolu dolu anlattığı o korkunç olayı gerçekleştiren kişi, tanıdığı ve dost bildiği birisi.

Brooke Shields, hayatının bu kötü hatırasını anlatırken sözlerine "Neler olduğunu ilk kez anlatıyorum" diyerek başladı. Ardından da ilk gençlik yıllarının en kötü tecrübesini kelimelere döktü. Shields'in söylediğine göre olay yaşandığında, oyuncu, ara verdiği kariyerine dönüş hazırlığındaydı. Daha küçük bir çocukken kamera karşısına geçen Shields, belgesele adını da veren Pretty Baby adlı filmde oynadığında 12 yaşındaydı. Sonra birkaç filmde daha kamera karşısına geçti ve eğitimini ön plana koydu. Princeton Üniversitesi'ne devam eden Shields, okulunu bitirdikten sonra tekrar kariyerine dönmeye karar verdi. İşte bu konudaki ilk girişimi onun için kelimenin tam anlamıyla şoke edici oldu.

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HENÜZ 20'Lİ YAŞLARINDAYDI

Brooke Shields'in belgeselde anlattığına göre o dönemde bir film çekiliyordu ve yapımcılar onu da göz önüne almışlardı. Sonra bir yönetmenle buluştu Shields. Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başındaydı ve bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşünüyordu. Shields o buluşmaya ilişkin olarak "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" diye konuştu. Ama ardından gelenler pek de öyle iyi bir insanın sergileyeceği türden davranışlar değil.

Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirdi. O yüzden de Shields, oradan çıkmanın yollarını kafasının içinde tartmaya başladı. Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyledi. O kişi ise ona, otele geri dönmelerini, ona oradan bir taksi çağıracağını söyledi.

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Bunun üzerine Shields, onunla birlikte oteldeki odasına gitti. Söylediğine göre de orada bir süre yalnız başına kaldı ve ne yapacağını bilemedi: " Telefona gitmek istemiyordum çünkü o benim telefonum değildi. Oturmak istemiyordum, çünkü orada kalmıyordum." Shields, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştı ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladı. O sırada tacizci kişi odaya girdi. İşte o an gerçekten korkunçtu anlattığına göre: "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu."

Adamın kendisine zor kullandığını, saldırdığını söyleyen Shields kendisinin ise donup kaldığını anlattı. Olup bitenleri güreşe tutuşmaya benzeten ünlü oyuncu o anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktuğunu, bu yüzden de adama karşılık veremediğini sözlerine ekledi. "Benim bir 'hayır' demem yeterli olmalıydı" yorumunu yapan Brooke Shields, o anda aklından geçen tek düşüncenin hayatta kalmak ve o odadan çıkmak olduğunu söyledi. Brooke Shields, tacizcisi kendisine saldırdığında sanki vücuduyla bütün bağı kopmuş gibi hissettiğini anlattı.

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İKİ KIZ ANNESİ

İlk evliliğini 1997 ile 1999 arasında dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yapan Brooke Shield o evlilikten çocuk dünyaya getirmedi. Güzel oyuncu daha sonra 2001 yılında Chris Henchy ile evlendi. Bu evlilikten çiftin Rowan Frances ve Grier Hammond adını verdikleri iki kızı dünyaya geldi. Rowan 19, Grier ise 16 yaşında.

Shields, iki yıl önce yine People dergisine verdiği röportajda kızlarını nasıl yetiştirdiği ve onlarla ilişkisi hakkında bazı ipuçları vermişti. Oyuncu kızı gibi genç insanlara bazı şeyler anlatılırken bu konuda kullanılan kelimelerin yani neyin nasıl söylendiğinin önemli olduğunu ifade etmişti. Bu konudaki yaklaşımını da şu sözlerle ifade etmişti o röportajda:" Bu bana 13 yaşındayken söylenmiş olsaydı kulağıma nasıl gelirdi diye düşünüyorum."

'SEN NİYE DİĞER ANNELER GİBİ YEMEK PİŞİRMİYORSUN?'Geçen yılın aralık ayında Rachel Ray'in sohbet programına konuk olan Brooke Shields, iki kızının zaman zaman kendisini eleştirdiğini de söylemişti: "Kızlarım bana 'Nasıl olur da yemek pişirmezsin? Diğer anneler yemek yapıyor' diye soruyor. Ben de onlara 'Bunun için üzgünüm. Siz izleyin diye Noel filmleri çekmekle meşgulüm' diye yanıt veriyorum."





ANNESİNİN ELBİSESİNİ GİYDİ

Shields'in kızlarından büyüğü olan Rowan artık bir yetişkin. Hatta onun liseden mezuniyet töreni için yaptığı seçimin kendisini ne kadar duygulandırdığını 2021 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne sermişti güzel oyuncu. Shields'in kızı Rowan, lise diplomasını aldığı törende, annesinin 1998 yılındaki Altın Küre ödül töreninde giydiği kırmızı elbiseyi tercih etti. Shields bu konuda ne kadar duygulandığını da bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Brooke Shields'ın, yapımcı Chris Henchy ile iki çocuklu mutlu bir evliliği var.