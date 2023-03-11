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Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti!

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#Grace Van Dien#Stranger Things#Hollywood Tacizleri
Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 12:04

Gösteri dünyasında, özellikle sinema sektöründe taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Çok değil, daha birkaç yıl önce Hollywood'un en nüfuzlu yapımcılarından Harvey Weinstein'ın, yaptıklarının bedelini kariyeriyle ödemesi bile bu konuya bir nokta konulmasını sağlamadı görünüşe göre. Çünkü özellikle genç yıldız adaylarının ya da yıldızların bu konudaki şikayetleri bitmedi. Bunun son örneklerinden biri de kısa bir süre önce yaşandı.

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YILLAR BOYUNCA SUSKUN KALMADI
Henüz 20'li yaşlarını süren ve geleceğin parlak yıldızlarından biri olarak nitelendirilen güzel oyuncu, son oynadığı filmlerden birinde yapımcının tacizine uğradığı gerekçesiyle mesleğine küstü ve geri çekilmeye karar verdi.

Üstelik kendisinden önce birçok meslektaşının yaptığı gibi yılarca suskun kalmak yerine yaşadıklarını anlattı. Ama bir ayrıntıyı atlamadı: Kendisine taciz eden yapımcının adını ve o olayların hangi filmin setinde yaşandığını "kendine sakladı."

Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti

AĞIR TACİZE UĞRADI, MESLEĞİNE ARA VERDİ
Hollywood'da bir türlü önüne geçilemeyen bu korkunç olayın hangi oyuncunun dünyasını kararttığına gelirsek... Rol aldığı Stranger Things adlı yapımla adını duyuran Grace Van Dien bu genç oyuncu. 26 yaşındaki Van Dien, son rol aldığı filmlerden birinin yapımcısı tarafından "ağır tacize" uğradığını bu yüzden de kariyerine ara vermeyi tercih ettiğini söyledi.

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Grace Van Dien, her ne kadar bu kötü tecrübe yüzünden setlerden uzaklaşma kararı almış olsa da kendini ifade etmek için son dönemin gözde sosyal medya araçlarından biri olan Twitch'e yöneldi. Zaten bu açıklamayı da bu platformda yaptı. Adını vermediği filmin setinde yaşadığı tacizi takipçileriyle paylaştı.

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Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti

'YATAK ODASINDA ONLARA KATILMAMI TEKLİF ETTİ'
Grace Van Dien, başına gelenleri şöyle anlattı: "Filmin yapımcısı, kendisiyle birlikte olması için bir genç kızla anlaşmıştı. Sonra o kızın benimle konuşmasını istedi ve yatak odası maceralarında onlara katılıp üç kişi olmamızı önerdi. Yani o adam benim patronumdu. Söylediğini yapmadım ve ağladım. Çok üzgündüm."

Van Dien, bu olayın hangi filmin setinde yaşandığını açıkça söylemedi. Sadece " rol aldığım son filmlerin birindeydi" demekle yetindi. Söylediğine göre daha güvende hissettiği için de yükselişe geçen bu sosyal medya platformunda yayın yapmaya karar verdi. Bunun ruh sağlığı için daha iyi olduğunu ekledi.

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ARTIK BANA TACİZDE BULUNACAK BİR PATRONUM YOK: Grace Van Dien bu konuda şunları anlattı: "İnsanlar bana bu tür yayınların ruh sağlığım için neden daha iyi olduğunu soruyor. İşte şöyle: Evimde oturuyorum ve bana cinsel tacizde bulunacak bir patronum yok. İşte bu yüzden ruh sağlığım için böylesi daha iyi."

Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti

'O ÇEKİMDE ÇOK AĞLADIK'
Genç oyuncu, film setinde kendisine yapılan bu ahlaksız teklifle ilgili olarak menajerini bilgilendirdiğini söyledi. Başına gelenleri anlattığında rol arkadaşının da kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi. Van Dien, o anları da şöyle anlattı: "Rol arkadaşım yanıma geldi ve 'Doğru mu duydum?' diye sordu. Ben de ona 'Evet' dedim. Sonra bana birlikte bir yürüyüşe çıkmayı isteyip istemediğimi sordu. O çekimde çok ağladık."

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KONTROL KENDİSİNDE OLACAK
Grace Van Dien işte bu yüzden bu sosyal medya platformuna yoğunlaştığını belirtti. Genç oyuncu "Umarım bu benim gelecek planlarımı kötü etkilemez. Ama ben burada mutluyum. Kendi projelerimi geliştiriyorum ve birinin onları finanse etmeyi arzu etmesini diliyorum" diye konuştu.

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Aldığı ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küsen genç oyuncu, bu şekilde kontrolü elinde tutacağını ve asla oyuncularından kendisiyle birlikte olmalarını istemeyeceğini sözlerine ekledi.

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AİLEDEN OYUNCU 
Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım... Grace Van Dien, aslında sektörün içine doğmuş bir isim. Babası Casper Van Dien ve annesi Carrie Mitchum da oyuncu. Büyük olasılıkla Van Dien'in annesinin soyadı, sinema tutkunlarına tanıdık geldi ve bir Hollywood efsanesini hatırlattı. Evet, doğru! Çünkü Carrie Mitchum, Robert Mitchum'ın torunu.

Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü: Beni kız arkadaşıyla birlikte yatak odasına davet etti

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SHARON TATE'İ CANLANDIRDI: Grace Van Dien, 2018 tarihli bir projede talihsiz yıldız Sharon Tate'i canlandırdı.
Genç yıldız, en çok Stranger Things'te canlandırdığı Chrissy Cunningham karakteriyle tanınıyor. Bunun yanı sıra 2018 yılında da Charlie Says adlı yapımda yönetme Roman Polanski'nin, 9 aylık hamileyken bir katliama kurban giden karısı Sharon Tate'i canlandırmıştı.

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Grace'in babası Casper Van Dien de tanınmış bir oyuncu. 

 

 

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#Grace Van Dien#Stranger Things#Hollywood Tacizleri

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