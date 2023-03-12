Dünyanın en ünlü sağ bacağı… Angelina Jolie’nin unutulmaz Oscar elbisesiyle verdiği poz hâlâ dillerde

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Hatta öyle ki kimi törenlerde yaşanan ilginç anlar ve verilen çarpıcı fotoğraflar aradan geçen uzun yıllara rağmen hâlâ herkesin dilinde dolaşmaya devam ediyor. Geçen yıl, 94. Oscar Ödülleri sırasında Will Smith’in ödül sunucusu Chirs Rock’a attığı tokadı konuşmaya doyamadık desek haksız sayılmayız.

Üstelik bu akılalmaz olayın üzerinden sadece tek bir sene geçtiğini düşünürsek bu iki yıldızın televizyonlarının başında ve salonda töreni izleyenlere yaşattığı inanılmaz anlar daha uzun yıllar konuşulacağa benziyor. Zira 2012 yılının Oscar töreninde yaşanan ilginç anlar ve bu anların başrolünde yer alan Angelina Jolie’yi konuşmaya bile daha devam ediyoruz…

Bir zamanlar Hollywood'un en beğenilen çiftiydiler...

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O yıllarda Brad Pitt’le evli olan ve Hollywood’un parmakla gösterilen aşklarından birini yaşayan Angelina Jolie, güzelliği, rol aldığı filmler ve kırmızı halılarda içinde boy gösterdiği cesur kostümlerle de adından en çok söz ettiren oyunculardan biriydi.

Gerçi aradan geçen 10 yıl Anegelina’ya gençliğinden ve güzelliğinden pek bir şey kaybettirmedi. O hâlâ sinema sektörünün en güçlü kadınların biri ve attığı her adımdan giydiği her parça kıyafete kadar medyanın dilinde.

Jolie o gece hem çok doğal hem de şık görünmeyi başarmıştı

Ama hiç kimse 2012 yılının Oscar’larını ve törende Angelina Jolie sayesinde kopan fırtınayı unutamıyor. Törene yakışıklı kocası Brad Pitt’i koluna takarak siyah kadifeden bir Versace elbiseyle gelen ve saçlarını açık bırakarak omuzlarına dökülmesine izin veren Jolie kırmızı halıda belirdiğinde herkesin nefesini kesmişti.

Donatella Versace’nin imzasını taşıyan bu omuzları açık, göğüs dekoltesi hareketli ve upuzun yırtmaçlı elbise Angelina Jolie’ye çok yakışmıştı ve beyaz teninin üzerindeki bu siyah elbisenin yarattığı kontrast sayesinde tüm bakışlar bir anda ona çevrilmişti.

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Güzel yıldız kocasının kolunda kameralara gülümserken kimsenin fark etmediği detay gazeteciler Angelina Jolie’den tek başına poz vermesini istediğinde ortaya çıkacaktı: kırmızı halıda tek başına objektiflere dönen ve gülümseyerek poz veren Jolie bir anda sağ bacağını elbiseden dışarı çıkardı ve o meşhur uzun yırtmaç ortaya çıktı.

Bu pozu verirken sol elini beline koyarak hafifçe kaykılan Jolie hem elbisesinin iç gıcıklatıcı detayın açığa çıkarıyor hem de biçimli ve uzun bacağını ortaya çıkararak adeta profesyonel bir model gibi görünmeyi başarıyordu. Tüm kameralar ve fotoğraf makineleri bir anda ona dönmüş, herkes törene gelen diğer konukları unutarak Jolie’ye bakmaya başlamıştı.

Elbisenin tasarımcısı Donatella Versace, törenden yıllar sonra yaptığı bir açıklamada “Her elbise kâğıt üzerinde mükemmel görünebilir. Ama ne zaman ki bu elbiseyi doğru insanın üzerinde görürsünüz, işte o zaman gerçekten mükemmel olduğunu anlarsınız” diyerek tasarımının Jolie tarafından en iyi şekilde taşındığını kabul etmişti.

En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü kazanların sahnede Jolie'yi taklit etmesi herkesi kahkahaya boğdu

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Ancak bu elbiseyi ve pozu efsane haline getiren tek şey kırmızı halı pozları değildi. Jolie törenin hem davetlisi hem de kürsüye çıkarak ödül takdim edecek isimlerinden biriydi. Güzel yıldız En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü sunmak için sahneye çıkıp sunum konuşmasını yapmaya başladığında kırmızı halıda verdiği pozu tekrarladı.

Adayları ve kazanan isimleri saydığı sırada bir kez daha eli belinde ve sağ bacağı yırtmacının dışında olacak şekilde konuşmaya başladığında salondan da büyük bir uğultu yükseldi. Ama her şey bununla da bitmeyecekti. "The Descendants” filmiyle ödüle uzanan Alexander Payne, Nat Faxon ve Jim Rash, sahneye çıkıp ödüllerini aldıkları sırada üzerlerindeki smokinlerle Angelina Jolie’yi taklit ettiler ve onlar da sanki yırtmaçlı etekleri varmış gibi sağ bacaklarını uzatıp ellerini bellerine koydular.

Bütün gece eli belinde dolaşan Jolie için "Herhalde ertesi günü kolu tutulmuştur" şakaları yapıldı

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Bu anlar sosyal medyada paylaşılmaya başlayınca deyim yerindeyse kıyamet koptu. Video Twitter’da defalarca paylaşıldı, binlerce insan bu ilginç ve komik anla ilgili şakalar ve yorumlar yaptı. Hatta videoyu ilk paylaşan Twitter kullanıcıları bir anda binlerce takipçi kazandılar.

Yapılan yorumlar Angelina Jolie’nin bu kırmızı halı pozunu sahnede tekrarlamasını eleştirir nitelikteydi. Herkes bu davranışı yersiz bulmuş ve “Ne kadar güzel olduğunu ve bacaklarını zaten kırmızı halıda görmüştük” tarzı yorumlar yapmıştı. Ancak birçok kişi de Jolie’nin güzelliği ve kıyafetini üzerinde mankenlere taş çıkartır şekilde taşımasını takdir etmiş ve “Bizim de böyle güzel bacaklarımız olsaydı aynını yapardık” yazmıştı.

Angelina Jolie ve ona ikizi kadar benzeyen kızı Shiloh

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Bu meşhur elbise ve poz yıllardan beri “En iyi Oscar kırmızı halı görünümleri” listeleri yapılırken ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Jolie ise bu internet efsanesi haline gelen elbisesi ve duruşu için bakın ne söylüyor: “O gece için iki elbise arasında tercih yapmam gerekiyordu. Biri çok karmaşık ve rahatsız bir elbiseydi. Bense tercihimi rahat olan elbiseden yana kullandım. Ve bezen bir kıyafet içinde kendini rahat ve olduğun gibi doğal hissedersen böyle şeyler de oluverir işte.”