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Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

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#Oscar 2023#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri
Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 03:22

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenleen Oscar ödülleri bu yıl 95'inci kez gerçekleşti.

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En Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda törene Hollwood'un yıldızları akın etti. Heykelciğe değer görülen bazı yıldızlar teşekkür konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldular. Öyle ağladılar ki deyim yerindeyse gözlerinde yaş kalmadı. İşte 95'inci Oscar Ödülleri'nde kazananlar.

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi animasyon: Guillermo Del Toro Pinocchio 

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)
Altın Küre'de de aynı ödülü kazanan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamdı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatıratıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.

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Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once)

Uzun kariyeri boyunca ilk kez Oscar'a aday gösterilen ve ödülü kazanan Curtis, teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. 

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi uzun metrajlı belgesel: Navalny

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi canlı aksiyon: An Irish Goodbye

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Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı


En iyi görüntü yönetmeni: James Friend (All Quiet On The Western Front- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

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Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Whale (Balina)Adrien Morot Judy Chin, Anne Marie Bradley Sherron

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi kostüm tasarımı: Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

En iyi kısa belgesel: The Elephant Whisperers

En iyi kısa animasyon: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi prodüksiyon tasarımı ve set dekorasyonu: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En iyi kısa belgesel: The Elephant Whisperers

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

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En iyi kısa animasyon: Charlie Mackesy (solda) ve Matthew Freud. (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse) 

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi orijinal müzik: Volker Bertelman All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi görsel efekt: Avatar: The Way of Water

En iyi orijinal senaryo: Dan Kwan ve Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

En iyi uyarlama senaryo: Sarah Polley (Women Talking)

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi ses: Top Gun: Maverick

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

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En iyi orijinal şarkı: Naatu Naatu

Oscar ödülleri dağıtılıyor: Ağlaya ağlaya gözlerinde yaş kalmadı

En iyi kurgu: Paul Rogers (Everything Everywhere All at Once)

En iyi yönetmen: Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)

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#Oscar 2023#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri

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