'Korku filmi' gibi gelip geçtiler

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GÖRENLERİN GÖZLERİNİ KANATTILAR

Fakat gelin görün ki bazı ünlülerin o heyecanlı hazırlıkları hafızalarda çok da iyi bir şekilde yer etmedi. Genç kuşağın moda deyimiyle görenlerin "gözlerini kanattı." Biz de törene sayılı saatler kala Oscar kırmızı halısının tarihe geçen en kötü kıyafetlerini derledik.

ÇOK KONUŞULDU AMA YANLIŞ NEDENLE!

Demi Moore, 1989 yılının Oscar töreninde bütün bakışları üzerinde topladı. Ama yanlış nedenle! Giysisinin; bisikletçi şortuyla vücut toparlayıcı karışımı alt parçası, iki renkli üst kısmı, pırıltılı kuyruğu ve iki renkli ayakkabıları, moda eleştirmenlerini çok memnun etmedi. Bu kombinasyonu gayet rüküş bulundu.

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KIZGINLIĞINDAN BÖYLE GİYİNMİŞ

Cher'in 1986'daki bu Oscar kıyafeti o yıl büyük bir sansasyon yaratmıştı. Büyük olasılıkla bunun nedeni, yıldızın ilerleyen yaşına rağmen bu kadar cesur bir kıyafet seçmesiydi. Ama yine de olmadı. Cher, daha sonra yaptığı bir röportajda öyle giyinmesinin nedeninin "kızgınlık" olduğunu anlatmıştı. Kime kızgın olduğuna gelirsek... The Mask adlı filmdeki rolüyle Oscar adayı olmayı bekliyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Sonra kendisinden gecede sunuculuk yapması istendiğinde de herkese "kim olduğunu göstermek için" böyle dikkat çekici giyinmeye karar verdiğini sözlerine ekledi. Ama yıllar sonra verdiği bir başka röportajda o kıyafet seçimini "aptalca" olarak nitelendirdi.

BALERİN ESİNTİLİ KIYAFET BEĞENİLMEDİ

Gelelim Geena Davis'in 1992 yılındaki balerin esintili kıyafetine. Elbisenin üst ve alt parçaları arasındaki uyumsuzluk, yine katlı ve iki renkli bir kuyruk... Hele o ayakkabıları ve eldivenleri! Moda eleştirmenlerine bakılırsa bu seçim "neresinden tutarsanız elinizde kalıyordu."

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Whoopi Goldberg'in 1993 Oscar törenindeki kıyafetine bir bakalım... Ya da bakmayalım.. Gayet pırıltılı, gayet renkli ama eleştirmenlerden pek iyi not alamadı.

GÖZ YORAN KIYAFET

Uma Thurman, 2004 yılındaki törende kırmızı halıya epey göz yoran bu kıyafetle katıldı. Sanki elbise dikiş yerlerinden ayrılıyormuş gibi görünüyordu. Asimetrik elbisenin kumaşında farklı farklı dokular vardı. Beline takılan mavi bir kemerle Thurman görünümünü tamamlamıştı... Ama onun bu görünümü çok da beğenilmedi.

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BULAŞIK ELDİVENİ GİYMİŞ

Lady Gaga'nın 2015 yılındaki törende giydiği bu kıyafetin aslında çok da çarpıcı çizgileri yoktu. Tam da Lady Gaga'nın tarzıydı. Ama o eldivenler! İşte onlar çok uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı eldivenler en çok bulaşık eldivenine benzetildi.

2020'deki Oscar töreninde en çok konuşulan kıyafetlerden biri Kristen Wiig'in bu kırmızı elbisesi oldu. Ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan bu kıyafet heyecan yarattı. Ama sosyal medya kullanıcıları Wiig'in elbisesini "lazanyaya" benzetti.

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BÜTÜN ZAMANLARIN EN KÖTÜSÜ DEYİNCE AKLA HEMEN O GELİYOR

İşte Oscar'ın en kötü elbiseleri denilince ilk akla gelen kıyafet... Björk'ün 2001 yılındaki törende giydiği elbisenin esin kaynağı kuğuydu... Kırmızı halıya adım atar atmaz bütün bakışları üzerinde topladı Björk. Meslektaşı Joan Rivers, ise bu seçimi yüzünden yıldızın tımarhaneye kapatılması gerektiğini savundu.