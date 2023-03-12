Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Korku filmi' gibi gelip geçtiler

Güncelleme Tarihi:

#OSCAR#Oscar Tarihinin En Kötü Kıyafetleri#En Kötü Oscar Kıyafetleri
Korku filmi gibi gelip geçtiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 22:33

Sinema dünyasının merakla beklenen gecesi geldi. 95'inci Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) Los Angeles'ta gerçekleşecek. Gecede dağıtılacak olan ödüller bir yana törenin en çok ilgi gören ayrıntısı ünlülerin kırmızı halı geçişi. Hollywood'un yıldızları aylar öncesinden başlayan hazırlıklarının sonucunu bu yıl gözler önüne serecek. Bu işin bir yanı.

Haberin Devamı

GÖRENLERİN GÖZLERİNİ KANATTILAR
Fakat gelin görün ki bazı ünlülerin o heyecanlı hazırlıkları hafızalarda çok da iyi bir şekilde yer etmedi. Genç kuşağın moda deyimiyle görenlerin "gözlerini kanattı." Biz de törene sayılı saatler kala Oscar kırmızı halısının tarihe geçen en kötü kıyafetlerini derledik.

Korku filmi gibi gelip geçtiler

ÇOK KONUŞULDU AMA YANLIŞ NEDENLE!
Demi Moore, 1989 yılının Oscar töreninde bütün bakışları üzerinde topladı. Ama yanlış nedenle! Giysisinin; bisikletçi şortuyla vücut toparlayıcı karışımı alt parçası, iki renkli üst kısmı, pırıltılı kuyruğu ve iki renkli ayakkabıları, moda eleştirmenlerini çok memnun etmedi. Bu kombinasyonu gayet rüküş bulundu.

Haberin Devamı

Korku filmi gibi gelip geçtiler

KIZGINLIĞINDAN BÖYLE GİYİNMİŞ
Cher'in 1986'daki bu Oscar kıyafeti o yıl büyük bir sansasyon yaratmıştı. Büyük olasılıkla bunun nedeni, yıldızın ilerleyen yaşına rağmen bu kadar cesur bir kıyafet seçmesiydi. Ama yine de olmadı. Cher, daha sonra yaptığı bir röportajda öyle giyinmesinin nedeninin "kızgınlık" olduğunu anlatmıştı. Kime kızgın olduğuna gelirsek... The Mask adlı filmdeki rolüyle Oscar adayı olmayı bekliyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Sonra kendisinden gecede sunuculuk yapması istendiğinde de herkese "kim olduğunu göstermek için" böyle dikkat çekici giyinmeye karar verdiğini sözlerine ekledi. Ama yıllar sonra verdiği bir başka röportajda o kıyafet seçimini "aptalca" olarak nitelendirdi.

Korku filmi gibi gelip geçtiler

BALERİN ESİNTİLİ KIYAFET BEĞENİLMEDİ
Gelelim Geena Davis'in 1992 yılındaki balerin esintili kıyafetine. Elbisenin üst ve alt parçaları arasındaki uyumsuzluk, yine katlı ve iki renkli bir kuyruk... Hele o ayakkabıları ve eldivenleri! Moda eleştirmenlerine bakılırsa bu seçim "neresinden tutarsanız elinizde kalıyordu."

Haberin Devamı

Korku filmi gibi gelip geçtiler


RENKLERİ GÜZEL AMA... 
Whoopi Goldberg'in 1993 Oscar törenindeki kıyafetine bir bakalım... Ya da bakmayalım.. Gayet pırıltılı, gayet renkli ama eleştirmenlerden pek iyi not alamadı.

Korku filmi gibi gelip geçtiler

GÖZ YORAN KIYAFET
Uma Thurman, 2004 yılındaki törende kırmızı halıya epey göz yoran bu kıyafetle katıldı. Sanki elbise dikiş yerlerinden ayrılıyormuş gibi görünüyordu. Asimetrik elbisenin kumaşında farklı farklı dokular vardı. Beline takılan mavi bir kemerle Thurman görünümünü tamamlamıştı... Ama onun bu görünümü çok da beğenilmedi.

Korku filmi gibi gelip geçtiler

Haberin Devamı

BULAŞIK ELDİVENİ GİYMİŞ
Lady Gaga'nın 2015 yılındaki törende giydiği bu kıyafetin aslında çok da çarpıcı çizgileri yoktu. Tam da Lady Gaga'nın tarzıydı. Ama o eldivenler! İşte onlar çok uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı eldivenler en çok bulaşık eldivenine benzetildi.

Korku filmi gibi gelip geçtiler


LAZANYAYA BENZETTİLER
2020'deki Oscar töreninde en çok konuşulan kıyafetlerden biri Kristen Wiig'in bu kırmızı elbisesi oldu. Ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan bu kıyafet heyecan yarattı. Ama sosyal medya kullanıcıları Wiig'in elbisesini "lazanyaya" benzetti.

Korku filmi gibi gelip geçtiler

Haberin Devamı

BÜTÜN ZAMANLARIN EN KÖTÜSÜ DEYİNCE AKLA HEMEN O GELİYOR
İşte Oscar'ın en kötü elbiseleri denilince ilk akla gelen kıyafet... Björk'ün 2001 yılındaki törende giydiği elbisenin esin kaynağı kuğuydu... Kırmızı halıya adım atar atmaz bütün bakışları üzerinde topladı Björk. Meslektaşı Joan Rivers, ise bu seçimi yüzünden yıldızın tımarhaneye kapatılması gerektiğini savundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#OSCAR#Oscar Tarihinin En Kötü Kıyafetleri#En Kötü Oscar Kıyafetleri

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin