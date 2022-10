Ünlü oyuncunun yeniden doğuşu: Alkışlar dinmedi, yönetmenin omuzunda ağladı

Haberin Devamı

'BALİNA' İLE GERİ DÖNDÜ

Bu anlar, dün gece Londra Film Festivali'nde yaşandı. Sahnede mutluluk gözyaşlarına hakim olamayan kişi ise 53 yaşında mesleğinde yeniden doğan oyuncu Brendan Fraser'dan başkası değildi... Hollywood'da hızlı bir yükselişe geçtikten sonra uğradığı cinsel tacizi itiraf eden ve sonra da hem depresyona giren hem "kara liste"ye alınması nedeniyle kariyeri bitme noktasına gelen Fraser, başrolünü üstlendiği The Whale (Balina) adlı filmde ikinci kez dünyaya gözlerini açmış gibi oldu.

YİNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Brendan Fraser'ın, canlandıracağı karakter için bambaşka bir görünüme büründüğü The Whale adlı film, bu yıl Venedik Film Festivali'nde dakikalarca alkışlanmış ve aktör yine gözyaşlarını tutamamıştı. Londra Film Festivali'nde de durum değişmedi. Fraser yine sahnedeydi ve seyircinin alkış yağmuru yine dinmek bilmedi. Fraser bir ara başını yönetmen Aronofsky'nin omzuna koyup seyirciyi o şekilde selamladı. Fraser'ın o anlarını görüntüleyen bir seyirci de videosunu sosyal medya sayfasında paylaştı.

OBEZ BİR ADAMI OYNUYOR

Uzun süre Hollywood'un kara listesinde yer alan Fraser'ın yeniden eski pırıltılı günlerine döndüğü The Whale, Samuel D. Hunter'ın aynı adlı oyunundan uyarlandı. Senaryosunu da Hunter'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Darren Aronofsky oturuyor. Film, Brendan Fraser'ın canlandırdığı, tekerlekli sandalyeye mahkum, obez bir adamın geçirdiği değişimi gözler önüne seren psikolojik bir drama.

KALBİM SANKİ BOĞAZIMDA ATIYOR: Fraser, filmin Londra'daki gösteriminin ardından alkış yağmuru altında sahneye çıkıp seyirciyi selamladı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir seyirci ise daha sonra sosyal medyadan paylaşt. Seyirci paylaşımına "Venedik'te miyim? Brendan Fraser, usta işi performansı nedeniyle 5 dakika alkışlandı. Film boyunca seyirciyi avucunun içine almıştı. Kalbim sanki boğazımda atıyor" mesajını da ekledi.

ZİRVEDEN EN DİBE

Filmdeki performansıyla gerçekten de seyirciyi çok etkileyen ve kendisi de gözyaşlarına boğulan Brendan Fraser'ın bu yaşadıkları kelimenin tam anlamıyla bir yeniden doğuş öyküsü... En tepeden en dibe düşen oyuncunun tekrar eski başarısına kavuşmasının öyküsü bir başka deyişte.

UNUTULMAZ FİLM

Brendan Fraser, Hollywood'daki ilk önemli çıkışını 1991 tarihli Dogfight adl filmle yaptı. Bu filmde dönemin parlayan genç yıldızlarından River Phoenix de yer alıyordu. Bunun ardından yine Fraser için kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Encino Men geldi. Brendan Fraser bu filmde, yüzyıllar önce dondurulan ve sonra iki lise öğrencisi tarafından modern dünyaya döndürülen bir mağara adamını canlandırıyordu.

SETTE SAKATLANDI

Bu filmin başarısından sonra Fraser, George of the Jungle adlı film ile The Mummy (Mumya) adlı yapımlarda oynadı. Güçlü fiziği nedeniyle aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızı olan Brendan Fraser, The Mummy adlı filmin üçüncü bölümü çekilirken sakatlandı.

TACİZE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

2000'li yılların başında ise kariyerinde bir şeyler yolunda gitmemeye başladı. 2003 yılında bir dergiye verdiği röportajda çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Anlattığına göre Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin eski başkanı Philip Berk tarafından tacize uğramıştı. Fraser, bu durumu o sırada evli olduğu Afton Smith'e anlattığını ama kamuoyuna açıklama yapmadığını da sözlerine ekledi.

İDDİAYI YALANLADI: Fraser'ın kendisine yönelik bu taciz iddialarına Berk'ten gelen yanıt ise ilginçti. Philip Berk, aslında Fraser'a yönelik herhangi bir tacizde bulunmadığını, yanlış bir şey yapmadığını zaten bu konuda kendisine bir özür mektubu yazdığını açıkladı. Brendan Fraser'ın iddialarını da "tamamen uydurma" diye nitelendirdi.

KARA LİSTEYE ALINDI

Fraser, bu açıklamasının ardından özellikle de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen Altın Küre ödüllerinde "kara liste"ye alındığını savundu. Bütün bu olaylar Fraser'ın içine kapanmasına ve depresyona girmesine neden oldu. Bu kadarla da bitmedi..

NEREDEYSE ORTADAN KAYBOLDU

Brendan Fraser, 2008 yılında neredeyse "yok oldu." Artık önemli roller üstlenmiyordu. Bunun nedeni ise Hollywood'da yaygın olduğu gibi kötü alışkanlıkları değildi. Fraser, anlattığına göre kendini gittikçe değersiz hissetmeye ve daha az gurur duyacağı roller üstlenmeye başladı. Bu arada eşiyle evliliği de sarsıntıya girmişti. 2007 yılında karısı Afton Smith ile yollarını ayırdı. Bu boşanmayla Fraser, üç oğlundan da ayrılmış oldu. Eski eşine ayda 50 bin dolar çocuk yardımında bulunmak zorunda bırakıldı aktör. Fakat, 1990'lardaki parlak günlerinin geride kaldığını ve bu parayı ödemesinin mümkün olmadığını savundu.

'HASTA BİR ÇOCUK GİBİ HİSSETTİM... BOĞAZIMDA BİR YUMRU VARDI: Fraser, yaşadığı bu taciz olayından sonra kendisini nasıl hissettiğini yıllar sonra verdiği bir röportajda anlatmıştı: "Hasta hissettim. Kendimi hasta bir çocuk gibi hissettim. Sanki boğazımda bir yumru öardı ve ağlamak üzereymişim gibi hissediyordum."

TEHLİKE ÇANLARI

Aradan zaman geçti... 2016 yılına gelindiğinde Fraser, yeniden iyi yapımlarda kamera karşısına geçmeye başladı. Dominic West ve Ruth Wilson ile birlikte The Affair adlı yapımda rol aldı. Fakat bu yapımın tanıtımları sırasında yaptığı bir röportaj onun için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Kelimeleri toparlayamıyor, ağzının içinde yuvarlıyordu... Herkes onun depresyonda olduğundan şüphelendi. Fakat Fraser, röportajın yapılmasından dört gün önce annesinin kanserden vefat ettiğini söyledi. Hatta uzun süredir yasta olduğunu ve hiçbir röportaj vermediğini ekledi. Bu tuhaf durumdan iki yıl sonra Trust adlı diziyle kariyerini tekrar rayına oturtmuş gibi görünmeye başladı Brendan Fraser.

'DOĞRU KİŞİ' BRENDAN

Brendan Fraser rol aldığı The Whale adlı filmde, uzun süredir içinde dönüp durduğu çemberi kırmış gibi görünüyor. Filmin yönetmeni Darren Aronofsky, filmdeki başrol için doğru kişinin Brendan Fraser olduğunu söylemişti bir röportajında da.

