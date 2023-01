Yıllar önce filminde oynattığın o çocuk, şimdi ödülüne sarılıp sevinçten ağlıyor

Haberin Devamı

DUYGUSAL ANLAR

Ödüllerin açıklanması sırasında bazı duygusal anlar da yaşandı. Bunlardan birinin kahramanı Everything Everywhere All at Once ile sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Ke Huy Quan oldu. Oyuncu, ödülünü aldıktan sonra duygu dolu bir teşekkür konuşması yaptı. Onu en çok heyecanlandıran da yönetmen Steven Spielberg'ün de salonda olmasıydı. Bunun nedenine gelirsek...

KARİYERİNE ÇOCUK OYUNCU OLARAK BAŞLAMIŞTI

Şu anda 51 yaşında olan Key Nu Quan ilk oyunculuk deneyimini 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde yaptı. Yönetmenliğini Steven Spielberg'in üstendiği filmde Harrison Ford ile birlikte kamera karşısına geçti Quan.Aradan geçen bunca zamana ve kariyerinde bu kadar ilerlemesine rağmen de o günleri hiç unutmadı.

'NEREDEN GELDİĞİMİ HİÇ UNUTMADIM'

Ke Huy Quan, Altın Küre'sini aldıktan sonra yaptığı konuşmaya: "Nereden geldiğimi ve bana ilk fırsatı veren kişiyi de unutmadan büyüdüm" diye sözlerine başladı. Sonra da şunları söyledi: "Bu gece Steven Spielberg'i burada gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkürler Steven! Kariyerime bir çocuk oyuncu olarak Indiana Jones And The Temple Of Doom ile başladım, büyüdükçe de bu role seçildiğim için kendimi çok şanslı hissettim. Acaba bu sadece şans mıydı diye merak etmeye başladım." Key Hu Quan, kendisine ödül kazandıran Everything Everywhere All At Once alı yapımda Waymond Wang adlı karakteri canlandırıyor.

Ke Huy Quan'ın sinema kariyerine başlaması kadar hayat öyküsü de ilginç aslında. 1971 yılında Vietnam'ın Saygon kentinde dünyaya geldi Quan. Tam sekiz tane kardeşi vardı. 1978 yılında aile ikiye bölünerek Vietnam'ı terk etti. Babası, Ke Huy ve dört kardeşi Hong Kong'da bir mülteci kampına ulaştılar. Annesi ve diğer üç kardeşi ise Malezya'ya gitti. Tüm aile bir yıl sonra ABD'ye göç etti.

12 YAŞINDA INDIANA JONES FİLMİNE SEÇİLDİ

Ke Huy Quan öğrenimine California'da başladı. 12 yaşına geldiğinde ise hayatına yön veren o gelişme yaşandı. Steven Spielberg'in yönettiği Indiana Jones and the Temple of Doom'da Short Round karakterini canlandırması için seçildi. Ondan sonra da kariyerini sinemada sürdürmeye başladı.

Heyecanlı konuşmasıyla geceye damgasını vuran Ke Huy Quan'ın öyküsünü kısaca anlattıktan sonra geçelim Altın Küre gecesinden ellerinde bir heykelcikle evlerine dönenlere. İşte 80'incİ Altın Küre Ödülleri'nde en iyiler:

Sinema dalında en iyi yönetmen: Steven Spielberg (The Fabelmans)

Müzikal ya da komedi en iyi kadın oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)



Mini dizi ya da TV filmidalında en iyi erkek oyuncu: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

TV serisi drama dalında en iyi kadın oyuncu performansı: Zendaya (Euphoria)

TV dizisi drama dalındaen iyi erkek oyuncu: Kevin Costner (Yellowstone)



Müzikal ya da komedi dalında en iyi TV dizisi: Abbott Elementary

TV dizisi müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

TV dizisi müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Mini dizi veya TV filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Mini dizi veya TV filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Paul Walter Hauser (Black Bird)



En iyi orijinal şarkı: Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj



Müzikal ya da komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Mini dizi veya TV filmi dalında en iyi kadın oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout)

Mini dizi veya TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu: Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

En iyi animasyon film: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Drama dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Austin Butler (Elvis)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett (Tár)

En iyi orijinal film müziği: Justin Hurwitz (Babylon)

Yabancı dilde en iyi film: Argentina, 1985 (Arjantin)

Sinema dalında en iyi senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

En iyi mini dizi: White Lotus

En iyi TV dizisi (Drama): House of Dragon

En iyi film (Drama Dalında): The Fabelmans- Steven Spielberg

En iyi film (Müzikal ya da komedi dalında): The Banshees of Inisherin