Canı acıya acıya nişan yüzüğünü çıkardı

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'CAN YAKAN' NİŞAN YÜZÜĞÜ

Bu mutlu haberin üzerinden birkaç gün geçmişti ki bu kez iki farklı renkli taştan oluşan nişan yüzüğünü gözler önüne sermeye başladı. Görenlerin gözlerini kamaştıran bir yüzüktü aslına bakılırsa. Önünde diz çöküp kendisine o yüzüğü hediye eden sevdiğine göre o göz alıcı taşlar aslında "dikendi".

Eğer güzel yıldız o yüzüğü parmağından çıkarırsa canı yanacaktı. Belli ki o nişan yüzüğü hayat boyu değilse bile çok uzun yıllar parmaktan çıkmaması için tasarlanmıştı. Ama olmadı. Canının yanmasını göze alarak daha geçen yıl parmağına takılan o yüzüğü çıkarıp bir kenara koydu. Hatta bunun iyice hafızalara kazınmasını ister gibi ellerini ön plana çıkaracak şekilde fotoğraf bile çektirdi.

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KLİP ÇEKİMİNDE BAŞLAYAN AŞK

Bu özetlediğimiz olaylar ilk anda kulağa sanki çok eski çağlarda yaşanmış ve mutsuz sonla bitmiş bir aşk öyküsü gibi geliyor. Ama biraz önce de belirttiğimiz gibi bu öykünün yüzükle ilgili kısmı sadece bir yıl önce gerçekleşti. Bu anlattığımız olayların kahramanları, güzel oyuncu Megan Fox ile müzisyen Machine Gun Kelly...

Üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile evliyken Machine Gun Kelly'nin bir video klibinde oynayan Fox, kısacık zamanda ona gönlünü kaptırdı. Kendisinin anlattığına göre zaten kötü giden evliliğini de müzik dünyasında kısaca MGK olarak bilinen müzisyen için bitirme karara aldı. Fox ile Machine Gun Kelly, bir süre boyunca aşklarını sokaklarda, havaalanlarında aşklarını sergiledi. Geçen sene ocak ayında da nişanlandılar.

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YÜZÜĞÜ ÇIKARDIĞINI HERKESE GÖSTERMEK İSTEDİ

Fakat bir süredir aralarının iyi olmadığı iddiaları basında dolaşıyordu. Görünüşe göre bu söylentilerde gerçeklik payı yok değil. Çünkü 36 yaşındaki Megan Fox, daha iki gün önce Los Angeles'ta yapılan Oscar töreninin ardından düzenlenen Vanity Fair partisine katıldı. Her zamanki gibi iddialı giyinen Fox parmağından o ünlü nişan yüzüğünü çıkarmıştı. Üstelik bunu iyice göstermek ister gibi objektiflere poz verirken de ellerini dikkat çekecek şekilde ön plana çıkarıyordu.

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O partide ünlü bir firmanın göz alıcı mücevherlerini takan Megan Fox, partiye de nişanlısıyla değil arkadaşlarıyla katıldı. Tanıkların anlattığına göre Fox, Black Adam adlı yapımla tanınan Noah Centineo ile gayet samimi görüntüler sergledi. Bütün bunlar olup biterken de yanında menajeri Chuck James ile üç tane kız arkadaşı vardı. Grubu gören bir kişi Page Six'e o gece olanları anlatırken "Megan vaktinin büyük bir bölümünü Centineo ile konuşarak geçirdi. Sanki kanarya yemiş bir kediye benziyordu" diye konuştu. İşte o sırada Fox'un, kendisine Machine Gun Kelly tarafından verilen yüzüğün parmağında olmadığı da gözden kaçmadı.

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'PARMAĞINDAN ÇIKARIRSA CANI YANACAK' DEMİŞTİ

Geçen yıl Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin nişanlandığı ortaya çıktıktan sonra beyaz ve yeşil değerli taşları bir araya getiren o yüzün de uzun süre gündemde kalmıştı. Her bir taşının 300 bin dolar olduğu ileri sürülen nişan yüzüğünü Machine Gun Kelly, Stephen Webster ile birlikte tasarladı.

Stephen bu aşamayı şöyle anlatmıştı: "Yaratıcı süreç sırasında Machine Gun Kelly, kendi doğum taşının zümrüt, Megan Fox'un doğum taşının da elmas olduğunu ve ikisini birleştirmek istediğini anlattı. Ortaya çıkan yüzük her bir mücevheri tutan birbirine kenetlenmiş iki diken banttan oluşuyor. Bandın yapıldığı altının içine gömülü mıknatıslar da iki ayrı halkayı bir arada tutuyor. " Machine Gun Kelly, yüzükle ilgili olarak "Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa bu canını acıtacak. Çünkü aşk acıtır" demişti.

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ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

"2020 yılının temmuz ayında, bir banyan ağacının altına oturduk ve büyülü bir şeyler istedik... Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde yaşayacağımız acılardan habersizdik. İlişkimizin gerektirdiği fedakarlıklardan habersizdik. Ama aşk sarhoşuyduk. İşte o "aşk sarhoşluğu" bir yıldan biraz fazla bir süredir birlikte olan ünlü çifti, sonunda evliliğin eşiğine getirdi. İlk adım da atıldı. Güzel oyuncu, o mutlu haberi de Instagram hesabından duyurdu.

O dönemde bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan Megan Fox ve Machine Gun Kelly, nişanlandı. İlk evliliğini Brian Austin Green ile yapan üç çocuk annesi 35 yaşındaki Fox, Machine Gun Kelly'nin, önünde diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiği o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fox, bu teklifi birlikte gittikleri Porto Riko'da aldı.

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Fox mesajına "2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik." diyerek başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: "Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi."

Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu takipçilerine: "Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona "evet" dedim."

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'AŞK ORADA DURUYORDU'

Gelin Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin aşklarının nasıl başladığını bir hatırlayalım. Fox ile Machine Gun Kelly'nin tanışması, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde oldu. Zaten o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında ikisi de aradıkları aşkın "orada durduğunu" fark etmiş. Çift, birbirlerine nasıl aşık olduklarını GQ dergisine verdikleri bir röportajda anlatmıştı.

Machine Gun Kelly, "Biraz hafif olmalı, ama bir birbirimizle cehenneme de gidiyoruz" dedi. Kelly, Megan Fox ile ilişkisini "Bir Tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" diye tanımladı. Kelly sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun "en karanlık peri masalı" olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum."

'SANKİ ÇOK UZUN ZAMANDIR TANIYORDUM'

Megan Fox ise, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anlamış. Fox o dönemi şu sözlerle anlattı: "Aşka çok açıktım... Ama ruh eşimle bu şekilde karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim." Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilişkisi hakkında "Sanki bunca yıldır bizi ayrı tutan bütün engeller kalkmış ve sonunda yollarımız kesişmişti" dedi.



Megan Fox, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde Machine Gun Kelly ile sadece iki gün çalıştıklarını ancak onunla "büyülü" bir iletişim kurduklarını sözlerine ekledi. Fox, Kelly'nin gözlerine baktığı ilk anda aklından 'seni tanıyorum, seni çok uzun zamandır tanıyorum, seni çok farklı şekillerde, birçok farklı hayattan tanıyorum' diye düşündüğünü anlattı.

Machine Gun Kelly de Megan Fox ile ilişkisinin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini söyledi. Daha önce verdiği bir başka röportajda da ilk kez böyle aşık olduğunu anlatmıştı.

İLK EVLİLİĞİNİ KUMSALDA YAPMIŞTI

Megan Fox, ilk evliliğini Brian Austin Green ile yaptı. İki çocuğu olan çift; bir ara yollarını ayırmaya karar verdi. Fakat, Fox'un çiftin üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkınca evliliklerine bir şans daha verdiler. Fakat üçüncü bebek de aralarındaki ilişkiyi düzeltmedi. Brian Austin Green ile Megan Fox evliliklerini bitirdi. Çiftin, 9 yaşında Noah 7 yaşında Bodhi ve 5 yaşında Journey adında üç çocuğu bulunuyor. Machine Gun Kelly ise eski ilişkisinden 13 yaşında Casie adında Casie adında bir kız babası.