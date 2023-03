Ünlü modelden şaşırtan sözler: Kızım benim eski saçlarımı 'çaldı'

Haberin Devamı

'SAÇLARIMI GERİ İSTİYORUM'

Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen bu ünlü, yıllar içinde kendi saçlarının değiştiğini belirtip "kimse bana saçların da yaşlandığını söylemedi, kızım benim eski saçlarımı aldı. Onları geri istiyorum" dedi.

'KIZIM BENİM ESKİ SAÇLARIMI ÇALDI'

Elbette 1990'ların ünlü modeli Cindy Crawford, fiziksel olarak kendi gençliğinin kopyası olan ve moda alanında kariyer yapan kızı Kaia Gerber'i kıskanıyor olamaz, her ne kadar sözleri bazıları tarafından bu şekilde yorumluyor olsa da! 56 yaşındaki Crawford, 21 yaşındaki kızı Kaia'nın, kendisinin gençlik yıllarındaki gibi gür ve sağlıklı saçlara sahip olduğunu söyledi. "Kızım benim eski saçlarımı çaldı" diyen Crawford "Onları geri istediğini" sözlerine ekledi.

Crawford "Kızımın saçlarına bakıyorum ve fark ediyorum ki sağlıklı ve parlak görünüyor" diye konuştu. Sonra da yaşıtı olan hemcinslerini de ilgilendirecek başka bir ayrıntıya değindi: "Herkes size cildinizin yaşlanacağını söyler. Ama hiç kimse size saçınızın da yaşlanacağını söylemez. Crawford, herkesin saçının yaşlandıkça beşazlayacağını bildiğini belirtip "Ama dokusunun da değişeceğinden haberim yoktu" diye ekledi. Top model, saçların zaman içinde daha kırılgan hale geldiğini, daha fazla döküldüğünü ve cansız hale geldiğini vurguladı.

'KADINLARIN SAÇLARIYLA DUYGUSAL BAĞI VAR'

Kariyerinin parlak dönemlerinde en ünlü markaların tanıtım yüzü oldu Crawford. Giyim firmalarından kozmetik şirketlerine kadar birçok ürünün reklam kampanyalarında görev aldı. Son yıllarda ise "masanın" diğer tarafına geçti. Yani artık kendisine ait bi kozmetik markası var. Bu değişikliğin nedenini de şu sözlerle anlattı Crawford "Bir model olarak birçok defa bana bir markayı temsil etmem için para ödendi. Ama o sırada kendinize ait bir görüntünüz olmuyordu." Şimdi ise Crawford bu işte sadece sunucu olarak değil bir tür tasarımcı olarak da katkı veriyor. Şu sıralar da üzerinde çalıştığ ıbir saç bakım ürünü. Crawford'a göre bir kadının saçlarıyla duygusal ilişkisi cildiyle olduğundan çok daha derin.

HEP DIŞ GÖRÜNÜŞÜYLE İLGİLİ BASKI HİSSETTİ

İlk gençlik yıllarından bu yana modellik yapan Cindy Crawford, mesleği gereği dış görünüşüne özen gösterse de özel hayatında daha rahat olduğunu gizlemedi. Fakat yine de 'görünüm" baskısı hissettiğini söyledi. "Modellik ilginç, çünkü aniden diğer insanlar, sizin çekici olduğunuzu düşünür. Ama siz fotoğraf çekimine giden bütün o süreci bilirsiniz. O yüzden bazen insanların benim gerçek yüzümü gördüklerinde şaşıracaklarını düşünürdüm. Hatta kendim için bile... 'Bu gece Cindy Crawford mu olmalıyım yoksa sadece Cindy olabilir miyim?' diye düşündüğüm oldu. Çünkü saçımı ve makyajımı yapıp, Cindy Crawford olmak için iki saate ihtiyacım var" diye konuştu top model.

Kendi deyişiyle ne büyük bir şans ki kocası Rande Gerberonu olduğu gibi seviyor ve öyle görmek istiyor. Cindy Crawford, röportaj ve fotoğraf çekimi için yapılan hazırlıkların ardından eve gittiğinde kocasının kendisine neler söyleyeceğini de anlattı: "Bana gidip yüzümü yıkamamı ve beni makyajsız halimle görmek istediğini söyleyecek." Yine de söylediğine göre moda endüstrisinin bu konudaki baskısından tam olarak kurtulabilmiş değil. Özellikle de birileri kendisini "yaşlanmayan güzel" olarak tanımladığında. Zaten kendisi de bu tanımlamayı kabul etmiyor.

'NEDEN 25 YAŞINDA GİBİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞAYIM Kİ?'

Kadınlara yönelik bir kozmetik markasının kurucu ortaklarından olan Crawford bu konudaki görüşlerini de şöyle ifade ediyor: "Benim 'yaşlanmayan' bir kadın olduğum doğru değil. Yaş almak gerçekten zor. İçinde yaşadığımız, gençliğe takıntılı kültürü bir kenara bırakın. Bu yüzden kendi güzellik markamla diğer kadınlara anlatmak istediğim şeyi kendime de hatırlatıyorum. 25 yaşında değilim ki neden 25 yaşında gibi görünmeye çalışayım? Neden birinin beni 25 yaşındaymışım gibi görmesini isteyeyim ki? "

Crawford, aynaya baktığında gördüklerinden her zaman memnun olmasa da yine de edindiği hayat deneyimi açısından mutlu. Modellik yapmaya başladığı ilk dönemde kendisine "25 yaşına geldiğinde ne yapacağını" sorduğunu belirtti Crawford. "Çünkü bu konuda örnek alabileceğim kimse yoktu. Sonra aniden 26, 27, 30, 35 , 40 yaşlarında modellik yaptığımı fark ettim. Hatta 56 yaşında hâlâ modellik yapıyorum." Cindy Crawford, artık model olarak eskisi kadar sık çalışmadığını sözlerine ekledi ve "Hayatın farklı evrelerini kucaklamayı öğrendim. Ben evrim geçirdim, yaptığım işler de evrim geçirdi.

İLK EVLİLİĞİNİ RICHARD GERE İLE YAPTI: 1980'ler ve 90'ların en parlak modellerinden biri olan Crawford, ilk evliliğini yine o dönemde kariyerinin zirvesinde olan Richard Gere ile yaptı. 1991'de başlayan bu evlilik 1995'te sona erdi.

İKİNCİ EVLİLİĞİ, 1998'DEN BU YANA SÜRÜYOR: Crawford daha sonra 1998'de kendisi de eski bir model olan iş insanı Rande Gerber ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Presley ve Kaia da moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.





KOMŞU TARLADA ÇALIŞIRKEN KEŞFEDİLDİ

Birçok top model gibi Cindy Crawford'un da bir keşfedilme öyküsü var. Onun kaderini değiştirip bugünlere getiren gelişme, 1982 yılının yaz aylarında yaşandı. Crawford, komşu bir çiftlikte çalışırken, yerel bir haber fotoğrafçısı tarafından fark edildi ve görüntülendi. Bir yıl sonra da adı daha sonra Elite Model Look olarak değiştirilen Look of the Year adlı modellik yarışmasına katıldı. Bu yarışmanın ardından onu bugünlere taşıyacak olan kariyerine başladı.

Cindy Crawford, 1966 yılında ABD, Illinois'deki DeKalb'de dünyaya geldi. 1984 yılında liseyi bitirdikten sonra , Northwestern Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdi. Ama okula sadece bir yarı yıl devam etti. 16 yaşında modellik yapmaya başladı. 1986'da New York'a yerleşti. İşte ondan sonra da kariyerinde koşar adım ilerlemeye başladı. 1980'lerin sonunda TV dünyasına adım attı. 1995 yılında da ilk Sinema filmi Fair Game'de William Baldwin ile kamera karşısına geçti.

