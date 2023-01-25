Bir zamanlar güzelliği dillere destan bir oyuncu vardı: Şimdi onun yerini kızı aldı

Haberin Devamı

BİR DÖNEME DAMGA VURAN BÜYÜK BİR AŞKIN MEYVESİ

Nepo bebekler, ünlü anne ve babaların, tıpkı onlar gibi aynı kulvarda kariyer yapan çocukları. Örneklerine de en çok moda ve sinema dünyasında rastlanıyor. Bazılarının ailesi, soyadlarından hemen anlaşılıyor... Lily Rose Depp, Ireland Baldwin, Leni Klum gibi. Bazıları annelerinden daha az ünlü olan babalarının soyadlarını taşısa da kim oldukları çok iyi biliniyor.

Bugüne kadar genel olarak ABD'de yaşayan nepo bebekler gündemin ilk sıralarındaydı. Ama Avrupa'da da bunun örnekleri var. İşte bunlar arasında en çok öne çıkanlardan biri Deva Cassel. Sinema tutkunları soyadına bakarak onun hangi ünlü aktörün kızı olduğunu anladı zaten. Evet, Vincent Cassel. Görüntüsü ise annesinin gençlik yıllarını anımsatıyor: Monica Bellucci. Yani Deva, bir zamanlar yaşanan büyük bir aşkın meyvesi...

Haberin Devamı

KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ: Deva Cassell, ünlü anne ve babası nedeniyle küçüklüğünden beri kameralar karşısında.

1990 ile 2013 yılları arasında evli kalan Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in iki kızından büyük olanı Deva. Şu anda 18 yaşında olan Deva, zaten bu kadar ünlü bir çiftin kızı olduğu için kameralar karşısında büyüdü. Sonra da yine kamera karşısında bir meslek seçti. Henüz sinemaya adım atmamış olsa da Deva Cassel, tıpkı annesi Monica Bellucci'nin kariyerinin ilk yıllarındaki gibi modellik yapıyor. Bu konudaki en büyük destekçisi de 58 yaşındaki annesi Monica ile 56 yaşındaki babası Vincent. Her ne kadar artık evli olmasalar da çiftin kavgalı olmayan bir ilişkisi var. Özellikle de Deva'nın görev aldığı moda çekimlerinde onu hiç yalnız bırakmıyorlar. Hep onun yanındalar.

Gözden Kaçmasın Annem ve babam ünlü olmasaydı yüzüme bile bakmazlardı Haberi görüntüle

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in evliliğinden Deva dışında şu anda 12 yaşında olan Leonie adında bir kızı daha var. Daha küçük olduğu için durum böyle değil ama onu da birkaç sene sonra ablası gibi sinema ya da moda dünyasında görebiliriz. Yine küçük bir not, Vincent Cassel'in şu anda evli olduğu model Tina Kunakey'den de Amazonie adında üç yaşında bir kızı daha var.

Haberin Devamı

MODA HAFTASINA DAMGA VURANLARDAN BİRİ OLDU: Deva Cassell, Paris Moda Haftası'nda konuk olduğu defileye damga vurdu.

Deva Cassel'den söz etmemizin nedenine gelirsek... 18 yaşındaki Deva, Fransa'nın başkentinde devam eden Paris Moda Haftası'na konuk oldu. Sonra orada çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı. Siyah transparan elbisesi üzerine uzun siyah bir tunik giyen Deva, o görüntüsüyle annesi Monica Bellucci'nin gençlik yıllarındaki haline benzetildi. Onunla ilgili olarak annesinin geçmişte kalan yıllarını andıran bir başka ayrıntı da saç modeliydi. Tıpkı onun dünyaya geldiği 2004 yılında Paris Moda Haftası'nda kırmızı halıya çıkan Bellucci gibi saçlarının dalgalarını daha belirgin bir hale getirmişti.

Haberin Devamı

Vincent Cassel, 2018 yılında model Tina Kunakey ile evlendi. Çiftin, Amazonie adında bir kızı bulunuyor.

Deva Cassel özellikle son iki yıldır moda dünyasında arkasına annesinin de desteğini alarak emin adımlarla ilerliyor. Elbette anne ve babasından miras aldığı fiziksel özellikleri bu konuda en büyük yardımcısı. Arkasında da hep Monica Bellucci ve Vincent Cassell'in desteği var.

ONUN ARKASINDA DA ANNESİNİN DESTEĞİ VAR: Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford'un kızı Kaia da annesinin fırtınalar estirdiği podyumda kariyer yapıyor.

Haberin Devamı

Moda dünyasında tıpkı Deva gibi arkasında annesinin desteğini alarak emin adımlarla ilerleyen bir başka genç kuşak model daha var: Kaia Gerber. Babası eski bir model ve şimdinin başarılı iş insanlarından biri. Annesi ise Kaia'nın dış görünüşünde gizli. Çünkü genç kız, annesinin gençlik yıllarının bire bir kopyası gibi. Kaia Gerber her ne kadar annesinin ünlü soyadını kullanmasa da bir döneme damga vuran top model Cindy Crawford'un kızı. 21 yaşındaki genç kız anne ve babasının gösteri dünyasının tam içinde olmasının da avantajıyla kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı.

'KİMSE BİRİLERİNİN ÇOCUĞU UĞRUNA SANATINI KURBAN ETMEZ'

Günümüzün en ünlü "nepo bebeklerinden" biri olarak nitelendirilen Kaia Gerber, Elle dergisine verdiği röportajda bu konudan da söz etti. Ama onun bu konuya yaklaşımı biraz farklı. Önce yönetmenliğiniEmma Seligman'ın üstlendiği Bottoms adlı film için kamera karşısına geçti Kaia Gerber. İşte bu deneyimiyle ilgili olarak yine nepo bebekler konusuyla bağlantılı olarak konuştu: " Hiçbir sanatçı herhangi birinin çocuğu uğruna vizyonunu kurban etmez. Sanat böyle yapılmaz ve benim ilgilendiğim şey sanat."

Haberin Devamı

Kaia Gerber, moda dünyasındaki başarısında elbette anne ve babasının rol oynadığını kabul ediyor ama yeni başladığı oyunculuk kariyerinin tamamen kendi işi olduğunu savunuyor. Nepotizmin yani adam kayırmacılığın yaygın olduğunu kabul eden Kaia Gerber, yine de bu kadar çok etkili bir durum olsaydı örneklerinin daha fazla görülebileceğini sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu Haberi görüntüle

Genç model,"Sahip olduğum ayrıcalığı inkar etmeyeceğim. Ancak bana harika tavsiyeler verebilecek kişiler yanımda olduğu için de şanslıyım" diye konuştu. Annesi Cindy Crawford aracılığıyla tanıştığı muhteşem insanlarla çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyacağını da ifade etti genç model. Kaia Gerber o ropörtajda annesinin sürekli olarak yaptığı bir şakadan da söz etti: "Annem bana hep 'Eğer bir Chanel kampanyası için arayıp rezervasyon yaptırabiliyorsan bu senin için değil benim içindir' diye şaka yapar."

HEIDI KLUM'UN KIZI DA BİR ÖRNEK: Bir döneme damga vuran bir başka model Heidi Klum'un kızı Leni de tıpkı annesi gibi aynı alanda kariyer yapıyor.

Moda dünyası söz konusu olduğunda adam kayırmacılık anlamında çok konuşulanlardan biri de Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Leni Klum. 18 yaşındaki genç kız da moda alanında kariyer yapıyor ve onun da en büyük destekçisi annesi Heidi Klum.

Bir döneme damgasını vuran annesi sayesinde kariyer kapılarının açıldığı iddialarına o da Kaia Gerber'e benzer yanıt verdi. People dergisine konuşan genç kız Kariyerime başlamak için yardım aldım. Birçok insanın, hayata ve kariyerlerine benim sahip olduklarımla başlamayı hayal edeceklerini biliyorum" diye konuştu. Leni, son olarak geçen temmuz ayında Milano Moda Haftası'nda ünlü bir giyim firması için podyuma çıktı. Annesi Heidi Klum da seyirciler arasından gururla kızını izledi ve videoya çekti. Leni Klum, yine People dergisine konuştuğundaannesinin, kariyeri konusundaki yardımını yadsımadı ama "Artık kendi başıma çalışıyorum, yalnız seyahat ediyorum, okula gidiyorum. Annem ve ben, ikimiz de aynı mesleğe sevgi besliyoruz" dedi.

ANNE- BABALARININ İZLERİNDEN GİDENLER: Leni Klum, son dönemde anneleri ya da babalarıyla aynı mesleği seçen genç kuşağın temsilcilerinden biri. Tıpkı Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose, Uma Thurman ve Ethan Hawke'nin kızı Maya, Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber, Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Andie Mac Dowell'ın kızı Margaret Qualley gibi... Bu konudaki örnekler çoğaltılabiiir. Örneğin daha eski kuşaktan Gwyneth Paltrow'un babası Bruce bir yapımcıydı. Aynı zamanda annesi Blythe Danner da Hollywood'un bir döneminin tanınan yıldızlarından.