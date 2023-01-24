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Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

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#Alexandra Daddario#Andrew Form#New Orleans
Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 16:04

Sadece filmlerde olur sanıyorsunuz değil mi? Güzel kadın ile yakışıklı erkek, şehrin bir caddesinde yürürken görürler birbirlerini ilk kez. Sadece bir bakış geleceklerini şekillendirmeye yeter. Hiç beklemedikleri bir aşka düşerler. İlk buluşma, ikinci buluşma derken birden evlenirler. Bütün bunlar özellikle 90'lı yıllara damgasını vuran romantik komedi filmlerinde olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama işin aslı hiç öyle değil. Bu durum, beklemediğiniz bir anda sizin de başınıza gelebilir. Tıpkı ünlü oyuncuya ve bir süre önce evlendiği kocasına olduğu gibi.

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KONUK OLDUĞU PROGRAMDA NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI
Çok sevimli bir törenle evlenen bu ünlü çift, benzerine gerçekten filmlerde rastlanacak bir şekilde birbirleriyle tanıştı. Aslında aynı sektörde çalıştıklarından başka koşullarda tanışmaları da mümkündü ama öyle olmadı. Hiç beklemedikleri bir anda büyük kentin bir caddesinde ilk kez gördüler birbirlerini. O çiftin "kız tarafı" o tanışmayı bir süre önce katıldığı bir programda bir kez daha anlattı.

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

BİR DÖNEME DAMGA VURAN ROMANTİK KOMEDİLER GİBİ: Ünlü oyuncu, kocasıyla tanışmalarını romantik komedi filmlerine benzetti.

Başına, böylesine bir aşk öyküsü gelen ünlü oyuncu, kocaman mavi gözleriyle tanınan Alexandra Daddario. 2017 yılında rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) True Dedective, Teksas Katliamı gibi yapımlarla tanınan Daddario, geçen yaz ünlüler dünyasında bile eşine çok rastlanmayan bir törenle Andrew Form ile hayatını birleştirdi. Güzel oyuncu, bir süre önce konuk olduğu Sundan Today adlı programda kocasıyla nasıl tanıştığını anlattı.

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Son dönemde Mayfair Witches adlı yapımla konuşulan Alexandra Daddario, kocasıyla ilk kez göz göze geldiği anı, tanışmalarını ve evliliklerini özellikle de ilk buluşmalarını Sleepless in Seattle (Sevginin Bağladıkları) When Harry Met Sally (Harry Sally'le Tanışınca) You've Got Mail (Mesajınız Var) gibi 1990'lara damga vuran Nora Ephron imzalı romantik komedi filmlerine benzetti. Aslına bakılırsa birazdan Daddario'nun anlattıklarını okuyunca büyük olasılıkla siz de öyle düşüneceksiniz. Film gibi bir aşk ve evlilik!

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

SOKAKTA YÜRÜRKEN GÖZ GÖZE GELDİLER: İşte o andan sonra da her şey çok hızlı gelişti ve evliliğe uzandı.
Daddario konuk olduğu programda, kocası AndreW Form ile tanışma öyküsüne değindi. Kamera karşısına geçtiği White Lotus'un yıldızı Daddario'ya göre kocasıyla tanışması tamamen büyük bir şansın eseri. Anlattığına göre olaylar şöyle gelişti... Alexandra Daddario, New York'ta bir arkadaşının evinde kalıyordu. O sırada Covid 19 kısıtlamaları henüz tam olarak bitmemişti.

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Güzel oyuncu da arada sırada yürüyüşe çıkıp vakit geçiriyordu. İşte yürüyüşlerinden birinde New York'un en kalabalık caddelerinden birinde yürürken Andrew Form'u gördü. Normalde çok kalabalık olan cadde kısıtlamalar yüzünden çok sakindi. Bu yüzden Daddario ile Form'un birbirlerini görmeleri de kolay oldu bu yüzden. Birden göz göze geldiler. Andrew Form, bu genç ve güzel kadına gülümsedi, genç kadın da ona güldü. Sonra Form, ona birlikte bir akşam yemeğine çıkmayı teklif etti. Daddario da kabul etti.

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

YURT DIŞINA GİTTİ, AMA SÖZ VERDİĞİ GİBİ DÖNDÜ
Fakat bir sorun vardı. Form, bir iş için Avrupa'ya gidecekti. Yani buluşmaları ancak birkaç hafta sonra New York'a döndüğünde gerçekleşecekti. Nitekim öyle oldu. Form, geri dönünce ilk iş Alexandra Daddario'yu aradı. İkisi, Form'un kaldığı otelde buluşup bir akşam yemeği yediler ve sonra olaylar evliliğe kadar uzandı.

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Daddario, bu tanışmaın olağandışı olduğunu kabul etti. Çünkü günümüzde insanların böyle sokakta yürürken değil de internetteki bazı uygulamalar aracılığıyla tanıştıklarını anlattı. 

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

BULUŞTUKLARI YERDE KİMSE YOKTU: Oyuncunun anlattığına göre ilk buluşmada gittikleri restoranda onlardan başka neredeyse kimse yoktu. 

Daddario ve Andrew Form, büyük bir otelin restoranında buluştuklarında Covid 19 kısıtlamaları hala bitmemişti. O yüzden restoranda çok az kişi vardı. Dolayısıyla 36 yaşındaki Daddario iye 53 yaşındaki Andrew Form, kelimenin tam anlamıyla baş başa kaldılar. Aslında daha önce evlenmeyi planlasalar da bu amaçlarına geçen yılın haziran ayında ulaştılar. Çift, New Orleans'ta tam da tanışmalarını tamamlayacak bir şekilde rüya gibi bir törenle evlendi.

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Bu arada Andrew Form'un, bir başka oyuncu Jordana Brewster'ın eski eşi olduğunu hatırlatalım. Eski çiftin bu evlilikten 9 yaşında Julian ve 6 yaşında Rowan adında iki tane çocuğu var. Dolayısıyla Daddario, bu iki çocuğun da üvey annesi oldu. Bu durum güzel oyuncu için hiç de zor değil. Söylediğine göre üvey ya da biyolojik; anne olmak onun çocukluğundan beri yaşamak istediği bir duyguydu.

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

KARMAŞA İÇİNDE BANA DİNGİNLİK GETİRDİ
Alexandra Daddario, kocası Andrew Form'un, onu nasıl değiştirdiğini de şu sözlerle anlattı: " O bana bütün bu karmaşa içinde dinginliği getirdi. Umarım onun için de ben bunu başarabilmişimdir.

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Andrew Form sinema sektörüne yabancı bir isim değil. Aralarında Ninja Kaplumbağalar'ın da bulunduğu birçok filme yapımcı olarak imza atan Form, ilk evliliğini 2007 ile 2021 arasında Jordana Brewster ile yapmıştı.

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

ONLARIN NEW ORLEANS DÜĞÜNÜ GÜZELDİ AMA EVLİLİK UZUN SÜRMEDİ
Görsel olarak da çok renkli olan New Orleans düğünüyle hayatını birleştiren tek ünlü çift Alexandra Daddario ile Andrew Form değil. Gösteri dünyasının başka ünlüleri de böylesine özgün törenlerle hayatlarını birleştirdi. Bunlardan biri Beyonve Knowles'un kardeşi olan Solange, 2014 yılında Alan Ferguson ile New Orleans'ta hayatını birleştirdi. Fakat evlilikleri sadece beş yıl sürdü. Düğününde gelinlik giymeyen Solange ve kocası beyaz bisikletleriyle kentte tur atmıştı.

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

BRITNEY'İN KARDEŞİNİN RENKLİ DÜĞÜNÜ
Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn Spears 2014 yılında Jamie Watson ile evlendi. Onların da tören için seçtiği yer New Orleans oldu. Düğünden objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu

MÜZİKAL YILDIZI DA New Orleans'TA EVLENDİ
Glee adlı müzikalle tanınan Darren Criss ile Mia Swier de New Orleans'ta evlenen ünlülerden. Onların düğünü de renkli görüntülere sahne olmuştu.

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#Alexandra Daddario#Andrew Form#New Orleans

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