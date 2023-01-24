Ünlü şarkıcı genç yaşta ölmüştü: Bu dünyadan gitmeye hiç hazır değildi

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DOSTLARINA ÖYLE BİR MİRAS BIRAKTI Kİ!

Gerçekten de söylediğini yaptı ve direndi. Ama bir noktada gücü tükendi. 2021 yılının eylül ayında yani hastalığa yakalandığını duyurduktan neredeyse bir sene sonra annesi acı haberi duyurdu. Henüz 40 yaşını bile göremeyen ünlü şarkıcı hayata veda etmişti. Hayranları, takipçileri tabii ki hepsinden daha çok ailesi ve yakınları büyük bir yasa büründü. Ama görünüşe göre genç yaşında hayata veda eden ünlü şarkıcı, hayata veda etmeden önce sık sık görüştüğü yakınlarında asla silinmeyecek izler bıraktı. Hayatın ne kadar değerli olduğunu, insanın bu dünyada bir dakikasının bile garanti altında olmadığını, o yüzden her anın keyfinin çıkarılması gerektiğini anlattı onlara bu dünyadan göçmeden önce. Görünüşe göre de arkadaşları ondan kalan bu mirasın kıymetini biliyor...

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HASTALIKLA MÜCADELE EDERKEN BİR DE KİTAP YAZDI: Sarah Harding, hastalıkla mücadele ederken bir yandan da kitap yazdı.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü şarkıcı, Girls Aloud adlı müzik grubuyla ün kazanan Sarah Harding. 39 yaşında meme kanserinin çok saldırgan bir türüne yenilen Harding, 2021 yılında hayata veda etti. Ama o zamana kadar da hastalığıyla mücadele ederken bile bir kitap kaleme aldı ve bu dünyada kendisinden bir iz bıraktı. Diğer yandan Harding'in bıraktığı iz sadece o kitap değil. Bir zamanlar aynı sahneyi paylaştığı arkadaşlarına da hayatlarının sonuna kadar unutmayacakları bir ders verdi. İşte onu da Sarah Harding'in grup arkadaşı Cheryl Cole anlattı.

İngiliz Daily Mail gazetesine bir röportaj veren 39 yaşındaki Cole, yakın arkadaşının erken yaşta ölümünden sonra hayatın hiçbir anını hafife almaması gerektiğini öğrendiğini söyledi. Çoktan dağılan gruptan arkadaşları Nicola Roberts, Nadine Coyle ve Kimberley Walsh ile biraz daha yakınlaştıklarını da sözlerine ekledi.

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ONUNLA YAPTIĞIMIZ KONUŞMALAR HAYATA BAKIŞIMI DEĞİŞTİRDİ: Grup arkadaşı, Sarah hakkında yürek burkan sözler sarf etti.

Cheryl Cole şunları anlattı: "Sarah ölmeden önce aramızda çok konuştuk. Bütün bunlar da benim hayata farklı bir perspektiften bakmamı sağladı. Bunu hiç unutmayacağım." Cole'un genç yaşta hayata veda eden arkadaşı Sarah Harding ile ilgili olarak söylediği yürek burkan bir cümle daha vardı: "Sarah, henüz gitmeye hazır değildi." Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Cole "Tamam.. Ben hala buradayım. Hayatın bana verdiği hediye hala elimde, hayattayım. " Cole, yaşadığı sürece hep arkadaşıyla yaptığı konuşmaları düşüneceğini sözlerine ekledi.

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DAHA DERİN BİR SEVGİ VAR ARTIK

Cheryl Cole'un anlattığına göre Sarah Harding'in erken ölümü artık dağılmış olsa bile bir zamanlar birçok şey paylaştıkları grup arkadaşları arasında yeniden yakınlaşmaya sebep oldu. Bu kaybın ardından birbirlerine daha fazla saygı duyup daha fazla sevmeye başladıklarını anlattı Cheryl Cole. "Biz her zaman birbirimizi sevdik. Ama açıkçası bu farklı. Şimdi bu sevgide daha fazla derinlik var."

Her ne kadar Sarah Harding'in ölümünden sonra Girls Aloud grubunun üyeleri arasında bir yakınlaşma olsa da o eski günlerine geri dönmenin yani tekrar bir araya gelmenin planları dahilinde olmadığını sözlerine ekledi Cherly Cole. "Sarah'nın hastalığını öğrendikten sonra grubu tekrar toplamak gibi bir şeyi hiç konuşmadık, Sarah'nın bu dünyadan ayrılması bizi daha fazla yakınlaşırdı. Ama müzik anlamında değil, kadın olarak ve arkadaş olarak. Bu süreç içinde işle ilgili hiçbir şey konuşmadık" dedi Cole. Ayrıca Sarah Harding olmadan Girls Aloud grubunun tekrar bir araya gelmesinin çok anlamı olmayacağını sözlerine ekledi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU: Harding, hastalık haberini kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sarah Harding, meme kanserine yakalandığını 2020 yılının ağustos ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Geçen yılın mayıs ayında sosyal medyadan aniden kaybolan Harding daha sonra bunun nedenini açıklamıştı. Sarah Harding, Ağustas 2020'de kanserle savaştığını açıkladı. Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.Bir dönem Magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

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Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum."

Harding "Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi" diye yazdı. Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanı geldiğini düşündüm."

GERÇEK SARAH'YI ANLATMAK İSTEDİ: Harding, hastalıkla savaşı sırasında hayatının önemli dönemeçlerini anlatan bir kitap kaleme aldı.

Harding bu şekilde kendisini merak eden hayranlarına da teşekkür etme şansı bulduğunu anlattı. Sarah Harding "Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar" diye belirtti. Ardından da hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek hepsinin "birer kahraman" olduğunu belirtti.

Harding, hastalıkla mücadele ederken bir yandan da bir kitap kaleme aldı. Hayatının önemli dönemeçlerini anlatan kitabının duyurusunu da yine sosyal medya üzerinden yaptı şarkıcı. Amacının gerçek Sarah Harding'i anlatmak olduğunu" belirtti. Gösteri dünyasının bütün o pırıltısı içinde gerçek kişiliğinin kaybolduğunu belirten Harding "tek unutulanın o gerçek Sarah olduğunu vurguladı ve "Sizden bütün istediğim ona kulak vermeniz" diyerek paylaşımını bitirdi.

HAYATININ GERİ KALANININ KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTEDİ: Hastalığın bütün vücuduna yayıldığını daha önce açıklayan Harding kitabında, "geride ne kadar ömrü kaldığını hesaplamadan yaşamaya ve hayatının her anının keyfini çıkarmaya çalıştığını" yazdı. Ünlü şarkıcı, tedavinin sonuçlarına fazla odaklanmadığını, amacının hayatının geri kalanını mümkün olduğunca acısız ve rahat bir şekilde geçirmek olduğunu da ifade etti. Harding kitabında şu satırlara da yer verdi "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım. Ama şu an olaylara bakışım böyle."





ACI HABERİ ANNESİ DUYURDU: Harding'in hayatını kaybettiği haberini, 2021 yılının eylül ayında annesi duyurdu.

Bir dönem üyesi olduğu Girls Aloud adlı müzik grubuyla tanınan Harding'in savaşı kaybettiğini annesi Marie Hardman sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu acı haberi vermek için kızı Sarah'nın sosyal medya hesabını kullanan Marie Hardman ""Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi. Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir" diye yazdı.

Sarah Harding 'in Girl Aloud grubundaki arkadaşları da kendi sosyal medya sayfalarından, genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcı için duydukları üzüntüyü ifade etti. Grup arkadaşı Nicola Roberts mesajında "Kesinlikle yıkıldım ve bu günün geldiğini kabul edemiyorum. Kalbim ağrıyor ve bütün gün birlikte yaptığımız her şey aklımdan geçti" diye yazdı. Roberts "Bir parçam ya da bir parçamız artık burada değil. Ve bu acı verici, son derece acımasız" diye devam etti.

Girls Aloud grubunun diğer üyesi Nadine Coyle de sosyal medya paylaşımında çok üzgün olduğunu dile getirip "Bu kız hakkında ve onun benim için neler ifade ettiği hakkında kendimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Birçoğunuzun da böyle hissettiğini biliyorum" diye yazdı.