Efsane şarkıcı güldürdü: Filmde beni oynayacak kişi biraz büyük göğüslü olmalı!

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HAYATINI ANLATAN FİLM İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Durum böyle olunca sinema sektörü de buna kayıtsız kalmadı. Şimdi kapalı kapılar ardında harıl harıl bu ünlü şarkıcının hayatını konu alan bir filmin hazırlıkları sürüyor. Henüz plan tam olarak bitmiş olmasa bile bu konuda yoğun bir ön çalışma var. İşte ünlü şarkıcı da katıldığı bir sohbet programında bu konuda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. "Sizi beyazperdede canlandıracak oyuncunun nasıl görünmesini istersiniz?" sorusuna gülümseten bir yanıt verdi: "Elbette biraz büyük göğüslü olmalı."

İSTER DOĞAL İSTER SONRADAN YAPILMA AMA BÜYÜK GÖĞÜS ŞART: Ünlü şarkıcı, kendisini canlandıracak oyuncu için özel bir çalışma yapılacağını anlattı. Fakat gülerek "Elbette biraz büyük göğüslü olmalı" dedi.

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Hayatının beyazperdeye aktarılması planlanan bu oyuncu bir değil birkaç döneme sesiyle damga vuran ünlü şarkıcı Dolly Parton. Şu anda 77 yaşında olan Parton, CBS Mornings adlı programda Tony Dokoupil ve Nate Burleson'ın konuğu oldu. Programın sunucuları, Parton'a filmde onu canlandıracak olan oyuncunun kim olmasını istediğini sordu. Ünlü şarkıcı bu soruya "Bilmiyorum. Sanırım bu noktaya geldiğimiz zaman farklı insanlarla deneme çekimleri yapacağız. O zamanı beklemek zorundayız."

Parton'a yöneltilen sorulardan biri de hayatını yansıtacak olan filmde kendisini canlandıracak olan kadın oyuncuda hangi özellikler bulunmasını istediğiydi. Parton buna cevap verirken bir noktada iyi şakaya vurdu: " Benim ruhuma sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O ateş ve cesarete sahip olmalı. Ve elbette göğüsleri de biraz büyük olmalı. İster doğal, ister sonradan yapılmış olsun, oyuncunun büyük göğüsleri olmalı." Dolly Parton, bu sözleri söyledikten sonra kahkahalara boğuldu.

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ASLINDA BİR MÜZİKAL HAYAL EDİYORDU

Parton daha önce Mr. Nashville Talks with Larry Ferguson adlı şovda aslında hayatının bir Broadway müzikali olması için bazı görüşmeler yaptıklarını fakat Covid 19 pandemisi nedeniyle bu projenin rafa kaldırıldığını söylemişti. Elbette aklının bir köşesinde bu tür bikr müzikal olduğunu ama şimdilik bir uzun metrajlı film üzerine yoğunlaştığını açıkladı. Bu arada Dolly Parton, film için hayatının farklı dönemlerini canlandıracak üç farklı oyuncu bulunması gerektiğini de belirtti.

YÜRÜYEN SARAYINI KİRAYA VERİYOR

Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Dolly Parton, geçen yıl hem kendisi hem de kocası yaşlandığı için artık uzak turnelere çıkmama kararı aldığını açıklamıştı. Parton, bu nedenle "yürüyen saray" olarak nitelendirdiği turne otobüsünü de kiraya vereceğini söylemişti. Panton, Otobüs öylece duruyordu. Ben de faydalı bir şekilde değerlendirmek istedim" diyerek bu düşüncenin ortaya çıkışını anlattı.

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DUYGUSAL BAĞI VAR: Ünlü şarkıcı bu tur otobüsüyle duygusal bir bağı olduğunu itiraf etmişti.

Bir zamanlar turnelere çıktığında haftalarca yaşadığı ve zaman zaman Gypsy Wagon zaman zaman da Dolly Suit 1986 olarak andığı bu otobüsle ilgili çok güzel anıları olduğunu da sözlerine ekledi internet sitesi için kaleme aldığı yazıda Dolly Parton. Yazısında şu satırlara yer verdi ünlü şarkıcı: "Amerika'nın çeşitli yerlerinde evlerim var. Ama en sevdiğim yer bu otobüs. Çünkü bu şekilde o otobüsün tekerleklerinin döndüğünü hissedebiliyordum."

Birçok ünlünün otobüsüne konuk olduğunu, birçok ünlüyle birlikte turnelere çıktıklarını anlatan Dolly Parton, tekerlekli sarayına duyduğu sevgiyi ve ona olan duygusal bağını da ifade etti. Country müziğin yaşayan en büyük isimlerinden biri olan Dolly Parton, 1959 yılından beri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 76 yaşındaki şarkıcı kariyeri boyunca 42 kez Grammy Ödülü'ne aday gösterildi, tam 7 kez de kazandı. Parton bazı şarkılarını da bu otobüste yazdı.

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ARTIK EVİNE DAHA YAKIN OLMAK İSTİYOR: Parton anlattığına göre eskisi gibi uzun süre evinden uzaklaşmak yerine kocasıyla sakin bir hayat geçirmek istiyor.

Her ne kadar kariyeri boyunca tam 10 tane Grammy Ödülü kazanmış olsa da ünlü şarkıcı bundan böyle turneye çıkmayacağını açıkladı. Artık evinden uzaklaşmak istemediğini söyleyen Parton Pollstar adlı yayın kuruluşuna verdiği röportajda "Bazı özel şovlar yapabilirim. Belki hafta sonu süren festivallerde sahneye çıkabilirim. Ama artık bir büyük turneye çıkmak gibi bir niyetim yok" diye konuştu.

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Bu kararının altında yatan nedeni ise kocası Carl Thomas Dean ile sakin bir hayat sürme isteği. Bütün hayatı boyunca uzun turnelere çıktığını söyleyen Parton "Ama artık evime daha yakın olmak ve kocama vakit ayırmak istiyorum. Artık yaşlanıyoruz. Bu yüzden de haftalarca uzaklaşmak istemiyorum" dedi.