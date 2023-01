Madalyonun karanlık yüzü: Beni duş alırken izlemek istedi, film çekilsin diye katlandım

Haberin Devamı

KİM BİLİR KAÇ KİŞİ O ARKA SOKAKLARDA KAYBOLUP GİTTİ

Karanlık, hem de çok karanlık arka sokaklar bunlar. Kim bilir kaç kişi şöhret peşinde koşarken bu yollarda kaybolup gitti. İsimlerini film jeneriklerine altın harflerle yazdıranların bir çoğu da büyük bedeller ödeyerek o arka sokaklardan ışıltılı dünyaya çıktı. Sözü uzatmayalım, hemen konuya geçelim... Ünlüler dünyasında on yıllardır ardı arkası kesilmeyen taciz olaylarından söz ediyoruz. Çünkü ışıltılı, pırıltılı dünyada spot ışıklarının aydınlatmadığı yerlerde gerçekten trajik öyküler yaşanıyor. Bunların kahramanları kimi zaman pes edip hayatta kendilerine başka yollar buluyor. Bazıları da zorlukların üstesinden gelip ne pahasına olursa olsun hayal ettikleri şöhrete ve servete kavuşuyor.

NEREDEYSE 30 YILDIR SAKLADIĞI KORKUNÇ SIRRI AÇIKLADI

Sinema dünyasının taciz kurbanlarından biri geçen hafta sonu gündeme damgasını vurdu. O ünlü, çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerine kısa bir ara verdikten sonra tekrar kameralar karşısına geçen ve 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen hâlâ mesleğini başarıyla sürdüren Brooke Shields'ti. Bugün 57 yaşında olan Shields, 20'li yaşlarının başında yaşadığı ve 30 yılı aşkın süredir kendisine sakladığı bir olayı ilk kez itiraf etti.

Shields, hayatını ve kariyerini konu alan Prett Baby adlı belgeselde, iş görüşmesine gittiğini düşünürken nasıl tacize uğradığını ve oradan nasıl kurtulduğunu yıllar sonra itiraf etti. Söylediğine göre bu olayı böylesine ayrıntılı bir şekilde anlatmak için doğru zamanın gelmesini bekliyordu. Belgesel çekimlerinde de o doğru anın geldiğini hissedip anlattı.

AMA TEK ÖRNEK O DEĞİL

Ama kariyerinin başında bu tür korkunç bir tecrübe yaşayan tek kişi Brooke Shields değil. Hollywood sokaklarında yürürken elinizi sallasanız, bu tür olaylar yaşayan birilerine rastlarsınız. Üstelik bunların bazıları belki de hiç beklemeyeceğiniz çok ünlü yıldızlar. Ne yazık ki bu konuda cinsiyet ayrımı da yok. Her ne kadar ağırlıklı olarak kadın yıldızlar bu olayların kurbanı olsa da erkek ünlüler arasında daunutmak istediği ama ne yaparsa yapsın bir türlü hafızasından silemediği bu korkunç tecrübeyi yaşayanlar var.

Biz de Brooke Shields'ın anlattıklarından yola çıkarak bir "Hollywood'da taciz dosyası" açalım istedik. Bakalım hangi yıldızlar, kariyerlerinin başında aslında kendilerine bir dost eli uzandığını düşünürken karşılarındaki kişi onlarla ilgili nasıl bambaşka planlar kurmuş.

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMA ZAMANI

Şimdi biraz geriye gidelim. Çok değil birkaç yıl öncesine... Hatırlarsanız, Hollywood'un anlı şanlı yapımcılarından Harvey Weinstein hakkında 2017 yılında ilk suçlamalar gündeme düştü. Rose McGowan ve Ashley Judd, ünlü yapımcı tarafından taciz edildiklerini açıklayan ilk yıldızlardı. Onların anlattıkları gerçekten tüyler ürperticiydi. McGowan ve Judd'ın ileri sürdüğüne göre Weinstein, bu kadın oyunculara, kendisine masaj yapmalarını ve onu çıplak olarak izlemelerini istiyordu. Karşılığında da onlara şan ve şöhret vaad ediyordu. Sonradan ortaya çıktığına göre Weinstein bunu birçok kadın oyuncuya yapmıştı.

O ilk dönemde Weinstein sadece özür diledi ama sonradan olayın öyle sadece bir özürle geçiştirilemeyeceği ortaya çıktı. Zaten bu iki ünlünün ardından başına gelenleri itiraf edenler, kelimenin tam anlamıyla çorap söküğü gibi geldi. Hatta işin sonunda Weinstein, bütün saygınlığını, şöhretini kaybetti ve yaptıklarının bedelini ödemek üzere demir parmaklıklar ardına gönderildi. Bütün bunlar Hollywood'da giderek bir çığ gibi büyüyen ve etkisi hala süren #metoo hareketinin başlangıcıydı. Onun kurbanı olan kadın ünlüler birer birer itiraflarına başladı. Çünkü onlara göre 'artık zaman dolmuştu' ve gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyordu.

FANTEZİLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE UĞRAŞTI

Hollywood'da taciz gibi korkunç bir konu gündeme geldiğinde Harvey Weinstein'ın eline kimsenin su dökemeyeceği gün gibi ortaya çıktı. Bir zamanların nüfuzlu yapımcısı yüzünden yaşadığı kabusu ilk açık edenlerden biri Asia Argento oldu. İtalyan oyuncu ve yönetmen Asia Argento, New Yorker dergisine verdiği röportajda 1997 yılında Weinstein ile yaşadığı bir olayı anlattı.

Argento, Hotel Du Cap Eden Roc'ta Weinstein'ın yapım şirketi Miramax'ın verdiği bir partiye davetli olduğunu belirtip "Weinstein beni boş bir odaya götürdü ve kendisine masaj yapmamı istedi" diye konuştu. Asia Argento, bu teklifi kabul ettiğini ama işlerin ondan sonra beklemediği şekilde geliştiğini anlattı. Argento, Weinstein'ın kendisi üzerinde bazı fantezilerini gerçekleştirmeye başladığını ve bütün itirazlarına rağmen durmak bilmediğini sözlerine ekledi.

GÜÇLÜ KADIN ANGELINA BİLE...

Bugün baktığınız zaman kimse kendisine zarar veremeyecekmiş gibi görünen bir ünlü kadın Angelina Jolie. Kendisine ve çocuklarına hayatı zindan ettiğini ileri sürerek Brad Pitt gibi, kadınların gözbebeği bir eşi bile boşayabilecek kadar güçlü ve kararlı bir kadın. Ama o bile kariyerinin ilk döneminde, henüz 23 yaşındayken Weinstein'ın tacizine uğradığını itiraf etti #metoo hareketinin başlangıç döneminde.

Üstelik de Jolie, John Voight gibi tecrübeli bir oyuncunun kızı yani bu ışıltılı dünyanın tam ortasına doğup büyüdüğü halde böyle bir tuzağa düştü anlattığına göre. Jolie; o dönemde başına gelenleri ayrıntılı bir şekilde açıklamasa da "Gençliğimde benim de Harvey Weinstein ile kötü bir deneyimim oldu. Ondan sonra da onunda çalışmamayı tercih ettim. Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara yönelik böyle bir davranış kabul edilemez" dedi.

Tıpkı Jolie gibi Hollywood'un içine doğup büyüyen Gwyneth Paltrow da bu korkunç deneyimden payını aldığını itiraf etti. Bu arada Paltrow'un babası Bruce'un ünlü bir yapımcı, annesi Blythe Danner'ın da bir döneme damgasını vuran bir oyuncu olduğunu hatırlatalım. Sonra da dönelim, aslında Hollywood'un kurallarını bildiği halde yine de tacizden kurtulamayan Paltrow'un anlattıklarına... Paltrow gençlik yıllarında kariyerinin henüz başlarında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bana Weinstein ile otel odasında buluşmam söylenmişti. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşacağımı sanmıyordum. Çünkü beni oraya bir ajans yollamıştı" dedi.

Oyuncu, otel odasında buluştuklarında Weinstein'ın kendisine masaj yapmaya başladığını belirterek "Ona katılmamı söyledi" diye konuştu. Yapımcının bu isteğini reddettiğini söyleyen Paltrow ona "Benim Harvey amcam olduğunu sanıyordum" diye yanıt verdiğinisözlerine ekledi. Gwyneth Paltrow, Weinstein'ın "Aramızda olanları sakın kimseye anlatma" dediğini ancak kendisinin o dönem sevgilisi olan Brad Pitt'e yaşadıklarını anlattığını belirtti. Güzel oyuncu bu olup bitenlerden sonra "yıkılmış" hissettiğini de sözlerine ekledi.

TACİZE DİRENİNCE KARİYERİ TEPETAKLAK GİTTİ

Yaşananlardan ve itiraflardan anlaşıldığı üzere bu tür güçlü kişilerin elinde güçlü bir koz var. Yani hep söylenen "başarıya giden yol yönetmenle ya da yapımcıyla yakınlaşmaktan geçer" sözü bazı durumlarda çok da yanlış değil. Çünkü kendilerine yönelik tacizleri savuşturduktan sonra kariyerleri tepetaklak giden ünlüler de var. Bunu kendi itiraflarından biliyoruz. İşte bunlardan biri Mira Sorvino.Bu arada yeri gelmişken Sorvino'nun 1995 tarihli Mighty Aphrodite filmiyle yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı kazandığını hatırlatalım. Ama Sorvino'nun itiraflarına göre bu başarının faturasını da önceden ve çok ağır bir biçimde ödemiş oyuncu.

Sorvino, itiraflarında, yönetmenliğini Woody Allen'ın yaptığı filmin tanıtım çalışmaları sırasında Weinstein ile bir odada yalnız kaldığını ve onun omuzlarına masaj yapmaya başladığını anlattı. Sorvino, ünlü yapımcıya karşı çıktığını ve o günden sonra da kariyerinin tersine döndüğünü anlattı. Sorvino bir keresinde de Weinstein'ın, oturduğu eve zorla girmeye çalıştığını onu "Sevgilim yolda, buraya geliyor "diyerek durdurudğunu da anlattı. Yine küçük bir parantez... Sorvino da Hollywood'a yabancı bir isim değil, soyadının da çağrıştırdığı gibi ünlü karakter oyuncus Paul Sorvino'nun kızı. Yani herhangi bir Hollywood ünlüsünün çocuğu ya da yakını olmak da kimseyi bu korkunç tecrübe konusunda ayrıcalıklı kılmıyor.

FİLM UĞRUNA KATLANDIĞINI SÖYLEDİ

Şimdi gelelim bir başka oyuncuya ve onun #metoo hareketi sırasında yaptığı itiraflara. O da Hollywood'un A sınıfı denilen ünlülerinden biri. Meksika'da başladığı kariyerini ABD'de, sinemanın kalbinde sürdüren Salma Hayek. O da itiraflarına göre Harvey Weinstein'ın kurbanlarından biri. Bu konuda yıllarca suskun kalmasının nedeni de söylediğine göre en büyük hayalini gerçekleştirmek yani Frida filmini çekmek. Bu yüzden yıllarca ağzını kapalı tuttuğunu sonradan itiraf etti Hayek. Bu konuda daha sonra yaptığı açıklamada " Frida Kahlo’nun mirasını ve Meksika kültürünü onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein'e katlandım. Frida, benim için feminist bir ifadeydi ve çığlık atma şeklimdi. Weinstein’in bu çığlığı bastırmasına izin veremezdim" diye konuşmuştu ünlü oyuncu.

Hayek durdu, durdu sonunda başına gelenleri New York Times için kaleme aldığı bir makalede ayrıntıyarıyla anlattı. Harvey Weinstein benim de canavarımdı"diyen Hayek, ünlü yapımcının kendisini tehdit ettiğini de yazdı. Bir noktada Weinstein'ın kendisini "Seni öldüreceğim, yapamam sanma" diyerek tehdit ettiğini anlatan ünlü yıldız, "Onun gözünde ben kimse bile değildim, sadece bedendim" ifadelerini kullandı.

Weinstein'ın kendisini rol arkadaşı Ashley Judd ile çırılçıplak bir sahne çekmeyi kabul etmezse "Frida" filmini rafa kaldırmakla tehdit ettiğini anlatan Hayek makalesinde şunları yazdı: "Etrafımdakiler Harvey ile mazime dair bilgi sahibi olmadıkları için, o sabahki cebelleşmeme çok şaşırmışlardı. Buna bir başka kadınla çıplak olacağım için karşı çıkmamıştım. Onunla, Harvey Weinstein için çıplak kalacağım için karşı çıkmıştım. Fakat o zaman bunu onlara söyleyemedim.” Hayek'in itiraflarından biri de duyanların tüylerini ürpertecek türdendi: "Bir keresinde benden onunla birlikte duşa girmemi istedi Beni duş alırken izlemek istiyordu."

KURBANIN KİMLİĞİ BELLİ PEKİ YA TACİZCİ?

Biraz önce de vurguladığımız gibi sinema dünyasında şöhrete ulaşmanın bedeli kimi zaman gerçekten ağır olabiliyor. Herkes bir dönemin güçlü yapımcısı Weinstein'ın adını biliyor ama hiç gün yüzüne çıkmayan niceleri var. Kimi de başına gelenleri anlatsa bile buna sebep olan kişinin adını vermiyor. Bunlardan biri de Bond kızı olarak tanınan Naomie Harris. Geçen yıl, bir oyuncu seçimi sırasında başına gelenleri anlatmıştı Harris.

Mail On Sunday gazetesine konuşan Naomie Harris, o gün yaşananları "Çok ünlü bir erkek oyuncu elini, eteğime koyup beni taciz etti" diye anlattı. Harris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada şaşırtıcı olan şey oyuncu yönetmeninin ve yönetmenin de sette olmasıydı. Ama hiç kimse bir şey söylemedi. Çünkü beni taciz eden kişi çok çok ünlü biriydi." 45 yaşındaki Naomie Harris, başına gelen tek taciz olayının bu olduğunu belirterek sektörde yaşanan ve #metoo hareketiyle gün yüzüne çıkan yaygın taciz olaylarına bakarak "Bu yüzden kendimi şanslı hissettim" dedi.

EFSANE OYUNCUNUN ŞOKE EDEN SIRRI

Brooke Shields, kendisine kimin tacizde bulunduğunu açıklamadı yani isim vermedi. Harvey Weinstein'ın kurbanları, atılan ilk adımda sonra birbirlerine destek olmak için yıllar önce yaşadıklarını anlattılar. Ama her şey bu kadar sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü görünüşe göre tacizin Hollywood'daki tarihi çok çok eski. Üstelik o zamanlar böylesine cesur açıklamalara yol açan #metoo hareketi de yoktu. Yani olup bitenler tarihin tozlu sayfalarına karışıp gitti. Tabii ki kurbanlarının kalbinde ve hafızasında hiç silinmeyecek izler bırakarak.

Ama yine de bunların bazıları aradan geçen onlarca yıl sonra cesur bir adımla gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan biri de sinemanın bir dönemine damga vuran Kirk Douglas ile o dönemde gencecik bir oyuncu olan Natalie Wood arasında yaşananlar. Daha doğrusu, Wood'un uğradığı taciz. Henüz 43 yaşındayken şaibeli bir şekilde hayata veda eden Natalie Wood'un kız kardeşi Lana, ablasının Douglas'ın tacizine uğradığını yazdığı bir kitapta açıkladı. Bir başka deyişle Lana, kaleme aldığı Little Sister (Küçük Kız Kardeş) adlı anı kitabında tam 66 yıldır saklanan o ismi açıkladı.

TAM 66 YIL SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Lana Wood'un iddiasına göre kardeşi Natalie'yi taciz eden o ünlü isim, Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas'tı. Lana Wood, kendisinin annesiyle birlikte kapısının önünde beklediği lüks otelde yaşanan taciz olayını ayrıntılarıyla anlattı. İsmin ortaya çıkmasıyla birlikte Hollywood'un en karanlık sırlarından biri aydınlanmış olsa da kafalarda bir soru vardı: " Madem Lana Wood bunu biliyordu, açıklamak için neden 66 yıl geçmesini bekledi." Bu arada olayın, 1955 yılında Natalie Wood'un henüz şöhret basamaklarını hızlı adımlarla çıkmaya başladığı dönemde meydana geldiğini de hatırlatalım.

Lana Wood, bu olayı açıklamak için neden bunca yıl beklediğini de anlattı. Amerikan Fox News'a konuşan Lana Wood,taciz olayı hakkında Kirk Douglas'ın geçen yıl 103 yaşında ölümünden önce konuşmanın zor olduğunu anlattı. Wood, aradan yıllar geçmesine rağmen hala çok merak edilen olayın üzerindeki sır perdesini kaldırmasında da kendisine Hollywood'da taciz olaylarına karşı başlatılan ve büyük bir dalga halinde yayılan #metoo (ben de) hareketinin büyük güç verdiğini sözlerine ekledi. Lana Wood, "me too" hareketinin sağladığı gücün, 1955 yazında Los Angeles'taki Chateau Marmont Otel'de meydana geldiği iddia edilen "sefil" hikayeyi ortaya çıkarmak için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi. Ayrıca bu tür bir kötü tecrübeyi kabullenmenin de anlatmanın da o kadar kolay olmadığını ekledi.

DAHA 17 YAŞINDAYDI: Natalie Wood, 1955 yılında annesinin önerisiyle o dönemde çok güçlü bir oyuncu olan Kirk Douglas ile buluştu. Taciz olayı meydana geldiğinde Kirk Douglas 30'lu yaşlarının sonunda Natalie Wood ise 17 yaşındaydı. Lana Wood'un anlattığına göre olay 1955 yılının yaz mevsiminde, Natalie Wood'un The Searchers (Çöl Aslanı) filminde rol aldığı dönemde gerçekleşti. Wood, o gecenin başlangıcını şöyle anlattı kitabında: " Annem ve ben Natalie'yi Chateau Marmont Oteli'nin girişinde bıraktığımızda onun ne kadar güzel göründüğünü hatırlıyorum." Lana Wood'un ileri sürdüğüne göre annesi Maria Zaharenko, kızının kariyerine katkıda bulunabileceğini düşündüğü için o dönemde en parlak dönemini yaşayan Kirk Douglas ile bir görüşme ayarlamıştı. Wood'un kitapta yazdığına göre annesi Zaharenko, Douglas'ın da yardımıyla Natalie Wood'un önünde bütün kapıların ardına kadar açılacağına inanıyordu.

Olay meydana geldiği sırada kendisinin 8 yaşında olduğunu hatırlatan Lana Wood'un yazdığına göre ablası Natalie'nin görüşmeden dönmesini annesiyle birlikte arabanın içinde beklediler. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Natalie Wood araca döndü ve kapıyı öyle hızlı bir şekilde kapattı ki, küçük Lana da daldığı uykudan uyandı. Sonrasını da kitabında şöyle anlattı Lana: "Berbat görünüyordu. Çok dağınık ve üzgündü. Sonra da annemle fısıldaşmaya başladılar. Gerçekte onların ne konuştuğunu duyamıyordum. Görünüşe göre ablama kötü bir şey olmuştu."





TACİZE UĞRADI RUH SAĞLIĞI BOZULDU

Elbette tam da Natalie Wood'un kardeşi Lana'nın anlattığı gibi bir insanın tacize uğradığını kabullenmesi ve sonra bunu anlatması da hiç ama hiç kolay değil. Üstelik kimi zaman bu itirafın bedeli de ağır olabiliyor. Tıpkı Brendan Fraser'a olduğu gibi. Son dönemde kendisi için bir yeniden doğuş projesi olan The Whale (Balina) ile gündemde olan Fraser, 2000'li yıllarında başında tacize uğradığını birkaç yıl sonra itiraf etti. Üstelik onu taciz eden bir erkekti. Bu itirafının ardından da hem kariyeri hem hayatı tepetaklak gitmeye başladı Fraser'ın.

2003 yılında bir dergiye verdiği röportajda çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Anlattığına göre Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin eski başkanı Philip Berk tarafından tacize uğramıştı. Fraser, bu durumu o sırada evli olduğu Afton Smith'e anlattığını ama kamuoyuna açıklama yapmadığını da sözlerine ekledi. Fraser'ın kendisine yönelik bu taciz iddialarına Berk'ten gelen yanıt ise ilginçti. Philip Berk, aslında Fraser'a yönelik herhangi bir tacizde bulunmadığını, yanlış bir şey yapmadığını zaten bu konuda kendisine bir özür mektubu yazdığını açıkladı. Brendan Fraser'ın iddialarını da "tamamen uydurma" diye nitelendirdi.

Fraser, bu açıklamasının ardından özellikle de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen Altın Küre ödüllerinde "kara liste"ye alındığını savundu. Bütün bu olaylar Fraser'ın içine kapanmasına ve depresyona girmesine neden oldu.

BU ÜNLÜLER DE TACİZLE SUÇLANDI, KARİYERLERİ TERSİNE DÖNDÜ

Buraya kadar kurbanların anlattıklarına baktık. Ama tabii olay bu kadarla bitmiyor. Söyledik ya bu korkunç tavırları sergileyen tek kişi Weinstein değil diye. Birçok ünlü oyuncu da taciz iddialarıyla suçlandı ve hatta işlerini kaybetti. Bunlardan biri de Chris North. Sex and The City dizisiyle tanınan North, tam da bu dizinin devamı niteliğinde olan Just Like Us'ın çekimleri sırasında üç kadın tarafından tacizle suçlandı. 67 yaşındaki North için bundan sonra işler ters gitmeye başladı. Bir reklam anlaşması iptal edildi, birlikte çalıştığı ajansı da onu kapının önüne koydu. North bütün bu iddialardan henüz aklanmış değil.

GEÇMİŞİ KARANLIK AİLENİN OĞLU DA AYNI YOLDAN GİTTİ

Zengin ama geçmişi karanlık bir aileden gelen, oyunculuk kariyerinde başarıyla yükselen Armie Hammer için ortaya atılan iddialar ise diğerleri kadar alışıldık değil. Bir değil birkaç kadın onu hem tacizle hem de yamyamlık iddialarıyla suçladı. Eşinden boşanan Hammer, kariyerinden de uzaklaştı. Hollywood'daki geleceği ise belirsiz.





DURUŞMADAN DURUŞMAYA KOŞUYOR

Adı taciz iddialarıyla en çok gündeme gelen ünlülerden biri Kevin Spacey. Onu ilk suçlayan meslektaşı Anthony Rapp oldu. Henüz 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Fakat hakkındaki suçlamalar bununla sınırlı kalmadı. Spacey, bu iddiaların ardından rol aldığı House of Cards adlı dizinin kadrosundan da çıkarıldı. Spacey, kendini aklayacağını söyleyerek duruşmadan duruşmaya koşuyor.

ÜNLÜ OYUNCU BİLE SUÇLANDI

Birden çok kadın tarafından tacizle suçlanan ünlülerden biri de Dustin Hoffman. 2017 yılında gündeme gelen bu suçlamalardan birinde adını vermeyen bir kadın henüz 18 yaşına gelmediği 2014 yılında Hoffman'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Ünlü oyuncu bu iddiaları yalanladı. Daha sonra Hoffman'ın avukatı bu suçlamaların iftira niteliği taşıyan yalanlar olduğunu savundu.





CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR İDDİASI

Genç oyuncu Ansel Elgort, 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlandı. Bir genç kız, doğum günü öncesinde Elgort'un kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ileri sürdü.