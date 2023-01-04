Yıllar sonra gelen taciz davası: 'Çıplak sahne yok' diye kandırdılar...

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SİNEMA DÜNYASININ KARANLIK YÜZÜ

İşte şimdi neredeyse yarım asır önce yaşanan böylesine korkunç bir olay ortaya çıktı. O dönemde 18 yaşında bile olmayan iki başrol oyuncusu, 1968 yılında oynadıkları filmde alenen tacize uğradıklarını ileri sürüp dünyanın en ünlü yapım şirketlerinden birine dava açtı. Gelin, sinema dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seren bu olaya biraz daha yakından bakalım.

O GÜNLERDE 18 YAŞINA BİLE GELMEMİŞLERDİ

Bugün her ikisi de 70'li yaşlarında olan Olivia Hussey ve Leonard Whiting, usta yönetmen Franco Zeffirelli'nin imzasını taşıyan Romeo ve Juliet adlı filmde rol aldıklarında ikisi de 18 yaşına henüz gelmemişti. İddialarına göre her ikisine de filmde açık sahneler olmadığı söylendi. O zamanlar kariyerlerinin henüz başında gencecik oyuncular olan Hussey ve Whiting, çekimler sırasında ise bunun tam tersi bir durumda karşılaştılar.

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Şimdi aradan geçen 55 yılın ardından her ikisi de "cinsel tacize uğrayıp üstelik bir de dolandırıldıkları iddiasıyla" Paramount şirketine dava açtı. Hussey ve Whiting, uğradıkları zarar nedeniyle 500 milyon dolar tazminat talep ediyor. Paramount şirketi ise bu iddialar karşısında şu anda sessizliğini bozmuyor.

FİLM, İKİ DALDA OSCAR KAZANDI: Romeo ve Juliet, William Shakespeare'in aynı adlı eserinden esin kaynağını alıyor. Zeffirelli'nin yönettiği 1968 tarihli bu yorum, döneminde birçok dalda Oscar adayı olmuş, en iyi görüntü yönetimi ve en iyi kostüm tasarımı dallarında da heykelciğe değer görülmüştü.





ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK ACI ÇEKTİKLERİNİ İLERİ SÜRDÜLER

Olivia Hussey ve Leonard Whiting'in dava dosyasında yer alan iddialara göre çekimlerden önce kendilerine senaryo gereği çıplak görünecekleri sahnelerde oynamayacakları söylendi. Onlara başta söz verilene göre bu tür sahneler için ten renginde özel kostümler giyeceklerdi. Fakat ileri sürdüklerine göre yönetmen Franco Zeffirelli, çekimlerin sonlarına doğru,Hussey ve Whiting'e, özel kostüm değil sadece vücut makyajının yapılacağı bir sahne çekilmesi gerektiğini söyledi. Aksi taktirde sahnenin yeteri kadar başarılı olmayacağını belirtti.

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Romeo ve Juliet adlı filmde kamera karşısına geçtiklerinde Olivia Hussey 15, Leonard Whiting 16 yaşındaydı. Dava dosyasında bunları hatırlatan iki oyuncu "zihinsel ve fiziksel olarak acı çektiklerin" ve önlerine çıkan diğer iş fırsatlarını kaçırdıklarını ileri sürdü.

'SETTE KORUNUYOR OLMALARI GEREKİRDİ'

Hussey ve Whiting'in menajerleri Tony Morinozzi, her iki oyuncunun de henüz çok genç oldukları bir sırada yönetmen Zeffirelli tarafından yanıltıldıklarını ileri sürdü. Morinozzi, Variety'ye verdiği demeçte o dönemde iki oyuncuya anlatılanlarla yaşananların çok farklı olduğunu ileri sürdü. Morinozzi "Franco'ya güvendiler. 16 yaşında iki oyuncu olarak, korunmaları gerekirdi" dedi. Menajer, o dönemde #metoo hareketi diye bir şeyin var olmadığını da sözlerine ekledi.

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USTA BİR SİNEMA VE OPERA YÖNETMENİ

Bu arada birçok unutulmaz filme imzasını atan Franco Zeffirelli'nin 2019 yılında, 96 yaşında hayata veda ettiğini hatırlatalım. Bu arada birçok unutulmaz filme imzasını atan Franco Zeffirelli'nin 2019 yılında hayata veda ettiğini hatırlatalım. Yıllar sonra taciz davasına konu olan Romeo ve Juliet, Zeffirelli'nin en ünlü yapıtlarından biri. Bunun yanı sıra La Traviata, Hamlet, Elizabeth Taylor'ın rol aldığı Hırçın Kız sayılabilir. Zeffirelli sinemanın yanı sıra çok iyi bir opera yönetmeni olarak da biliniyor.

Franco Zeffirelli, Romeo ve Juliet'in setinde genç oyuncularıyla birlikte.

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YÖNETMEN, GENÇ OYUNCULARINA ÇIPLAK SAHNELER İÇİN YALVARDI İDDİASI

Yeri gelmişken davalık olan Romeo ve Juliet filmiyle ilgili bir başka ayrıntıya da değinelim. Aslında filmdeki çıplak sahneler o dönemde de tartışma yaratmıştı. Özellikle de Olivia Hussey'in 15 yaşında olması. Hatta Hussey'in kendi çıplak sahnelerini perdede görmemesi için galaya katılımının yasaklanması da bir şehir efsanesine dönüştü. Fakat Hussey ile Whiting'in bazı galalara katıldığı çekilen fotoğraflardan da görülüyor. Filmin tartışmalı sahneleriyle ilgili başka bir iddia daha var. Ona göre de Franco Zeffirelli, çekim takviminin sonlarına doğru iki genç oyuncusuna, sadece vücut makyajıyla yani çıplak olarak kamera karşısına geçmeleri için yalvardı. Bu "yalvarma" kısmının ne kadar doğru olduğu ise bilinmiyor.

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#Metoo hareketinin etkisiyle sinema sektöründe 18 yaşından küçük oyunculara ayrı bir özen gösterilmesine karar verildi. California'daki çocuklara yönelik istismar davalarında zaman aşımı süresi de 2020 yılında eyalet yasasında yapılan bir değişiklikle geçici olarak askıya alındı. Hussey ve Whiting'in davası da bu tür davaların son teslim süreci olan 31 Aralık'tan hemen önce geldi.





'BU YAPTIKLARININ BEDELİNİ BİLEMEYECEK KADAR NAİF ÇOCUKLARDI'

Olivia Hussey ve Leonard Whiting'in avukatı Solomon Gresen, Variety'ye yaptığı açıklamada iki oyuncunun, film çekildiği sırada "çok genç ve naif çocuklar olduğunu ve bu yaptıklarının kendilerini nasıl etkileyeceğini bilmediklerini" savundu. Gresen'in açıklamasında şu satırlar da yer aldı: " Aniden, beklemedikleri bir şekilde ünlü oldular. Buna ek olarak bu durumla nasıl başa çıkacaklarını da bilmiyorlardı.

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Filmde Juliet'i canlandıran Olivia Hussey , yıllar sonra bu konuda yaptığı bir açıklamada bu karakteri canlandırmaktan mutlu olduğunu ama basının kendisine yaklaşımının yorucu olduğunu söylemişti. Filmdeki rol arkadaşı Leonard Whiting ise kariyerini anavatanı İngiltere'de sürdürüyor.

SEVİŞME SAHNELERİ İÇİN 18 YAŞINA GİRMESİNİ BEKLEDİLER

Sinema sektöründe tacizler bitmiyor ama bütün film setleri de Romeo ve Juliet'te olduğu gibi değil kuşkusuz. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de 2009 yılında çekilen The Reader (Okuyucu) adlı filmin çekimleri sırasında yaşandı. Yönetmenliğini Stephen Daldry'in üstlendiği filmde, senaryo gereği Kate Winslet'ın rol arkadaşı David Kross ile yakınlaştığı sahnelerde oynaması gerekiyordu. Fakat Kross'un 18 yaşına girmesine az bir zaman kalmıştı. Bu sahnelerin çekimi için Kross7un yaşını doldurması beklendi.