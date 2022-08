Yamyamlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yolsuzluk... Armie Hammer'ın inanılmaz hayatı!

Haberin Devamı

Bir aile düşünün ki, Amerikan’ın kültürel ve siyasal hayatında etki sahibi olurken aynı zamanda rüşvet, taciz, cinayet, rüşvet, kaçakçılık olmak üzere bir dizi skandalla anılsın… Taciz, tecavüz ve yamyamlık suçlamalarıyla itham edilen Amerikan sinemasının en karizmatik aktörü Armie Hammer ile ailesinin işledikleri korkunç suçlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Üç bölümlük House of Hammer belgeseli, sadece Armie Hammer'ın geçmişine ışık tutmakla kalmıyor aynı zamanda Hammer ailesinin diğer üyelerinin karmaşık ilişkilerini ve işledikleri bir dizi ürkütücü suçu mercek altına alıyor.

The Man from U.N.C.L.E. ve Call Me By Your Name filminden de tanıdığımız Hammer'ın şöhreti ortaya atılan taciz, tecavüz, şiddet ve yamyamlık iddiaları yüzünden 2021 yılında bitme noktasına gelmişti. Hammer avukatı kanalıyla kendisine isnat edilen suçları reddetse de arkadaşı Robert Downey Jr.'ın da yardımıyla bir rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı.

‘ŞEYTANLA ANLAŞMA YAPANLAR ARASINDA ZİRVEDELER’

İddialar, Hammer’ın genellikle kendini yüzde 100 yamyam olarak tanımladığı ve cinsel fantezilerini paylaştığı yönünde. Hammer’ın eski kız arkadaşlarının yanı sıra halası ve petrol kralı Armand Hammer'ın torunu olan Casey Hammer’ın da ailenin suç geçmişine ilişkin sırları açığa çıkarttı.

Kan donduran iddiaları dile getiren ve “Anlattıklarımın milyon katını düşünün” diyen Casey Hammer, “Şeytanla anlaşma yapanlara inanıyorsanız Hammer ailesini zirvede görebilirsiniz. Hayatım boyunca ailemin beni kontrol etmesine izin verdim ama artık bunu durdurma zamanı geldi. Beni susturmalarına imkân vermeyeceğim” ifadelerini kullanıyor.

Dilerseniz, Hammer ailesinin Sovyetler Birliği ile kurduğu ilişkilerden İngiliz Kraliyet Ailesiyle yakınlaşmasına, illegal şirketlerden petrol krallığına uzanan yükseliş hikâyesine ve kan donduran suç geçmişine birlikte bakalım.

‘KAPANA KISILAN BİR KURT GİBİ KENDİ AYAĞIMI KEMİRDİM’

Armie Hammer (35) için 2021 tam anlamıyla felaketler yılıydı. Pandemi dönemini babası Michael, üvey annesi Misty, iki küçük çocuğu ve on yıllık eşi Elizabeth Chambers ile Cayman Adaları'ndaki lüks bir villada geçirmişti. Fakat 35 yaşındaki ünlü aktörün ansızın evi terk etmesi çiftin boşanmalarına yol açtı.

Hammer, geçen eylül ayında GQ dergisine verdiği demeçte, “Büyük kişilikler küçük alanlara sıkışıp kaldıklarında karmaşık ve yoğun duygulara hapsoluyorlar. Ben bu dönemi pek iyi idare edemedim. Dürüst olmak gerekirse, aklımı tamamen kaybetmeye çok yaklaşmıştım. Kapana kısılan bir kurt gibi kendi ayağımı kemirerek kopartmaya çalıştım.”

Kendisini kapana kısılan bir kurda benzeyen Hammer'ın bekar kaldıktan sonra kız arkadaşlarıyla yaşadıkları ise kariyerinin sonunu getirdi.

Boşanma davası medyada geniş yer bulurken, Hammer’ın sevgililerinden gelen kan donduran iddialar gündeme bomba gibi düştü. 35 yaşındaki aktörün ilişkilerinde tecavüz ve yamyamlığı benimsediği iddia edildi.

Bir anda Hollywood’un “Sosyopat aktörü”ne dönüşen Hammer'ın, Jennifer Lopez ile oynayacağı romantik komediden ve Paramount Pictures’ın kült filmi The Godfather’ın yapım hikayesini konu alan The Offer’ın kadrosundan çıkartıldığı duyuruldu.

BEŞ KUŞAKTIR SUÇLU ÜRETEN BİR AİLE

Hammer için tam hiçbir şey bundan daha kötü olamaz derken oyunculuk ajansı WME’de, 35 yaşındaki aktörle sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu karar, Hammer için Hollywood’un kapılarının kapandığının bir işaretiydi.

Sahne ışıklarının Hammer’a döndüğü o anda, gazeteci Edward Jay Epstein’ın 1996 yılında Armie’nin büyükbabası Armand Hammer’ın hayatını anlattığı, Dossier: The Secret History of Armand Hammer isimli biyografik kitabı akıllara geldi. Öyle ki, Hammer ailesinde böylesi skandallara imza atan tek kişi Armie Hammer değildi.

Hammer ailesinin beş kuşağı ürkütücü birçok suça bulaşmış, hüküm giymiş kişilerden oluşuyordu. Uyuşturucu, seks, taciz, tecavüz ve daha birçok korkunç eğilim aile tarihinin karanlık bir parçası haline gelmişti.

AİLE, SOVYETLER BİRLİĞİ ARASINDA MEKİK DOKUDU

Hammer ailesinin ilk skandalı Armie’nin Rusya’dan göçen büyük-büyük-büyükbabası Julius Hammer ile başlıyor. Odessa'dan Amerika’ya göç eden Yahudi bir doktor ve eczacı olan Julius Hammer aynı zamanda Amerika Sosyalist İşçi Partisi'nin (SLP) lideriydi. Hammer soyadını alırken de çekiç sembolünden esinlenmişti.

Ailenin ilk skandalına imza atan Julius, 1919 yılında Rus bir diplomatın karısı olan Marie Oganesoff’a başarısız bir kürtaj yapmış, operasyon esnasında gelişen komplikasyonlara müdahale etmemiş hastasının ölümüne neden olmuştu. Olayı araştıran mahkeme Julius’un “kasten öldürme suçu” işlediğine hükmetmiş, 3 ila 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırmıştı.

Bir Rus diplomatın eşini kasten öldürdüğü ileri sürülen Hammer ailesinin Rusya ile kurduğu ilişki bir hayli ilginçti. 3,5 yıl hapis yatan Julius, “Allied Drug and Chemical” adındaki ilaç şirketinin başına oğlunun geçmesini istedi.

BABASINI CEZAEVİNE YOLLAYAN ARMAND’IN KURDUĞU İMPARATORLUK

Bu olayı kitabında uzun uzadıya ele alan Epstein, kürtaj olayında Julius’un bir suçunun bulunmadığını, asıl suçlunun oğlu Armand olduğunu ileri sürmüştü. Ailenin geçmişini araştıran yazar, çoğu kaynağın aksine Julies’ın oğlunu korumak için suçu üstlendiğini belirtmişti.

Aktör Armie’nın büyük-büyük babası olan Armand, tam anlamıyla bir tüccardı. Sosyalist olmasa da Rus devrimini destekleyen Armand, Ruya’ya büyük oranda ilaç tedariki sağlamanın ötesinde patlak veren İç Savaşın yol açtığı kıtlığı da fırsata çevirdi.

Kıtlık nedeniyle zor durumda kalan Rusya'ya 1 milyon tondan fazla tahıl satarak aile servetini ikiye katlayan Armand, Sovyetler Birliğinde tanıştığı Rus şarkıcı Olga ile evlendi. Aktör Armie'nin büyükbabası olan Julian bu evlilikten doğdu.

ABD BAŞKANLARINDAN SOVYET LİDERLERE UZANAN İLİŞKİ AĞI

Sovyetler Birliğinden aldığı “özel teşvik primleri” sayesinde büyük bir sermayeyi elinde bulunduran Armand Hummer, 1956 yılında ABD’ye döndüğünde Los Angeles'a taşındı ve Olga’dan boşanarak Angela ile evlendi. İkinci kez boşanan Armand, servetine servet katacak zengin bir dul olan Frances Barrett Tolman ile üçüncü bir evlilik yaptı.

“Yürü ya kulum” misali sermayesini giriştiği her işte büyüten Armand, o dönem kâr getirmeyen bir petrol şirketi olan Occidental Petroleum’u satın aldı. Şirketin yeni petrol kuyuları bulması ile Hammer ailesinin serveti hızla büyüyordu.

Frances Barrett Tolman ile sosyeteye giren, geçmişini temizleyen Armand, Boeing 727'sinde Prens Charles, ABD Senatörü Al Gore, Reagan, George HW Bush ve daha birçok yüksek düzeydeki politikacıyla sohbet ediyordu. Sovyet lider Leonid Brejnev ile aynı kareye giriyor, yeri geldiğinde ise 1984 Olimpiyatları için Los Angeles'a gelen Çin Komünist Partisi liderlerinden özel isteklerde bulunuyordu.

Armand özellikle Prens Charles’la sıkı bir dostluk bağı geliştirmişti. Öyle ki, Prens Charles Hammer’ı Prens William’ın vaftiz babası yapmayı dahi düşündüğü ileri sürülür.

Hatta The New York Times'a göre, "muhtemelen", Watergate skandalının örtbas edilmesinde bile finansal olarak Nixon’a yardım eden yine Armand olmuştu. Bu destek nedeniyle soruşturma açılsa da Armand, George W. Bush tarafından affedilmişti.

‘BENDEN SON DERECE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ CİNSEL TALEPLERDE BULUNUYORDU’

1996 yılında gazeteci Edward Jay Epstein, adeta dünyanın zirvesinde oturan Armand’ın sayısız kez eşini aldattığını, birden fazla metresi olduğunu ortaya çıkartırken önemli bir detaya da değinmeden geçmiyor. İddialara göre Armand’da zamanında tıpkı torunu Armie’da olduğu gibi, birlikte olduğu kadınlardan küçük düşürücü cinsel taleplere boyun eğmelerini istiyordu.

Armand öldükten sonra metresi Martha Koffman, Armand ile ilgili Epstein’ın tüm sorularını yanıtladı. Armand’ın kendisine ve çocuklarına bakacağına söz verdiğini söyleyen Koffman'ın, vasiyette adını görmemesi de bu röportajın kabul edilme nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlişkileri boyunca Armand’ın kendisinden “son derece küçük düşürücü” cinsel taleplerde bulunduğunu ifade eden Koffman, karısına yakalanmamak için sürekli kılık değiştirmeye mecbur bırakıldığını açıklamış.

35 yaşındaki aktör Armie'nin halası Casey Hammer ise dedesinin yaptıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Yaptığı her şeyde kamuoyunu dikkate alıyordu. Düzenlediği partilerde arkadaşlarının önünde yanlış bir şey yapmamızı kesin olarak yasaklamıştı. Dışarıdan bakıldığında mükemmel bir aile görüntüsü vermemizi istiyordu. Ancak perdenin ardında babam Julian’ın, gelininin ve üç torununun kendisini görmek için randevu alması gerekiyordu.”





‘ÖZ BABAM TARAFINDAN CİNSEL TACİZE UĞRADIM’

Casey, Hammer ailesinin şirketleri büyümeye devam ederken dedesinin, oldukça zeki olan tek oğlu babası Julian’ı güvenilmez bulduğunu söylüyor. Casey, babası Julian'ın dedesi için çok fazla sorun yarattığına dikkat çekiyor.

Öyle ki, iddiaya göre Casey’in babası Julian’ın 1955 yılında 26 yaşına bastığı günün sabahında kumar borcu olduğu bir adamla Los Angeles’daki evinde kavga edip onu öldürdü. Ertesi gün tüm gazetelerde çarşaf çarşaf yayımlanan cinayet haberi sonrasında Armand, 50 bin dolara bir avukat tutarak Julian için nefsi müdafaa talebinde bulundu ve davanın üstü kapatıldı.

Fakat Julian’ın yaptıkları bununla da sınırlı kalmıyor; Julian’ın öz kızı Casey, 2015 yılında yayımladığı otobiyografisi Surviving My Birthright: The Authorized Version’da babasının cinsel tacizine uğradığını anlattı.

ARMİE’NİN ANNESİ KADERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cinsel istismar, sevgisizlik ve aşağılamalarla çevrelenen aile ilişkileri doğal olarak Armie Hammer’ın babası Michael’ı da derinden etkilemişti. Büyük bir imparatorluğun veliahttı olan Michael’de kendinden önceki üç kuşakta olduğu gibi Playboy olarak biliniyor; yoğun uyuşturucu, içki ve kumar bağımlılığı ile fazlaca gündeme geliyordu.

Bu hayat tarzı evleneceği Dru Mobley’i tanıdıktan sonra ise aniden durulmuştu.

dru hammer (@druhammer)'in paylaştığı bir gönderi

1985’de evlenen çiftin ilk çocukları Armie ise ertesi yıl dünyaya geldi.

Aileyi sarsan en büyük olay ise imparatorluğun başındaki dede Armand’ın 1990 yılında vefat etmesi oldu. Bu noktadan sonra aile ilişkileri tam anlamıyla arapsaçına döndü.

180 MİLYON DOLARLIK MİRAS KAVGASI

Dede Armand’ın sevgisiz ve aile bağlarına önem vermeyen biri olduğu biliniyordu. Öyle ki, ölüm döşeğinde dahi imparatorluğunu oğluna veya torunlarına bırakmamakta ısrarcıydı. Ona göre, oğlu Julian, şaşkın ve güvenilmez biriydi; torunu Michael ise şirketin geleceğinden çok gece hayatıyla ilgiliydi. Armand, 180 milyon dolarlık servetini gayri meşru çocuklarına ve hayır kurumlarına paylaştırmayı düşünüyordu. Fakat bunu vasiyete dökemeden hayatını kaybetti.

Armand, hayatını kaybettiği gün varisler arasında müthiş bir çekişme başladı. Armie’nin babası Michael haberi alır almaz malikânenin kapısında duran Rolls-Royce’ı alıp kaçtı.

Michael’in babası Julian ise her yerden çıkan gayrimeşru varislerin sayısını görünce kendi çocukları dahil olmak üzere herkesi ölümle tehdit etti; evin babasının üçüncü eşi Frances’in yeğenine devredileceğini öğrendiğinde ise evdeki eşyaların tamamını kamyona yüklemeye koyuldu.

Tam bir yağmayı andıran miras kavgasına Armand’ın kendilerine olan borçları tahsil etmek isteyen hayır kurumları ve evlilik dışı ilişkilerinden doğan çocukları da dahil oldu. Bunun üzerine itirazlar ve kavgalarla basının gündeminden inmeyen miras çekişmesi yargıya taşındı. 100 dava dosyasının bulunduğu miras kavgası 30 yıldır devam ediyor.

ARMİE’NİN BABASINDAN SEKS OYUNLARI

Armie Hammer da bu kavga dövüş içinde büyüdü. Altı yıl sonra babasını öldürmekle tehdit eden, halasına cinsel tacizde bulunan dedesi Julian’ın ölümünün ardından babası Michael ailesini alıp Karayipler’deki Cayman Adasına götürme kararı aldı. Aile burada, kavgadan ve türlü çekişmelerden uzak bir hayat yaşadı.

10 yıl aradan sonra Kaliforniya’ya dönen aile, skandallara rağmen sosyete tarafından bağrına basıldı. Michael, yeniden yıllarca uzak kaldığı çevredeydi.

Eski araba gösterilerine katılıyor, Santa Barbara polisine fayda sağlayan yardım etkinliklerinde düzenli olarak yer almaya devam ediyordu. Bu dönemde Armand Hammer Vakfı’na dahil olan Michael, vakıf üzerinden büyük meblağlı bağışlarda bulunmaya başlamıştı.

Michael'ın aşırılıklarını her dönemde eşi Dru Mobley dizginlemişti. Fakat Michael, Armand Hammer Vakfı’na dahil olduğunda eski alışkanlıklarına döndü. Santa Barbara’nın Carpinteria ilçesindeki Armand Hammer Vakfı merkezinde tuttuğu “seks tahtı” veya “yaramaz sandalye” hakkında ulu orta övünüyordu.

Koltuk üzerinde sarışın bir kadınla fotoğrafları çıkan Michael'ın, kadını bir kafesin içine hapsettiği görülüyordu. Armie’nin babasının seks oyunları, uyuşturucu ve alkol kullanımı gündemden düşmüyordu.

‘VÜCUDUNU HALKA AÇIK ŞEKİLDE KULLANMAMA İZİN VERECEKSİN’

Doğal olarak, bu kadar skandalla anılan bir ailede Armie de boş durmayacaktı. Armie, 2011 yılında esrar bulundurmaktan gözaltına alındı ama kefaletle serbest bırakıldı. Bir yıl öncesinde The Social Network filmiyle tanınmaya başlayan Armie, mavi gözleri ve dikkat çeken yüz hatlarıyla kötü aile şöhretini geride bırakmış, yeni sulara yelken açmıştı.

Kısa bir süre sonra Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Henry Cavill ve Johnny Depp ile aynı projelerde yer almaya başlayan ve ekonomik bağımsızlığını kazanan Armie’nin yıldızı kısa zamanda parladı.

Fakat, yıldızı parladıktan Armie de değişmeye başladı. Armie’nin eski kız arkadaşı Courtney Vucekovich “Başlangıçta her şey çok iyiydi; kendimi onun yanında çok iyi hissediyordum. Ama ilişki ilerleyince Armie’nin psikolojik ve fiziksel manipülasyonları başladı. Bana ürkütücü fantezilerinden söz eder hale gelmişti” ifadesini kullandı.

Armie’nin bir diğer kız arkadaşı Julia Morrison ise beraber oldukları dönemde 35 yaşındaki aktörün cinsel istismarın şiddetini her geçen gün artırdığını öne sürdü. Morrison, “Bana bir keresinde şöyle bir cümle kurdu: ‘Birinin bana olan sevgisini ve bağlılığını kanıtlamasının tek bir yolu var. Senin vücudunu istediğim yerde halka açık şekilde kullanmama izin vereceksin.’ Böyle fantezileri vardı” dedi.

'KABURGAMI KIRIP YEMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Armie Hammer ile ilgili ifşaların sayısın ise son bir yıldır hızla arttı. Hatta bu ifşaların içinde yamyamlık eğilimi özellikle dikkat çekici. Armie’nin ilişki yaşadığı Effie adlı genç kadın “Yamyamlık” iddialarını gündeme getiren ilk kişi olmuştu. Genç aktörün bir süre ilişki yaşadığı model Courtney Vucekovich de benzer iddialarda bulunmuştu.

34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek, “Benim kaburgalarımı kırıp yemek istediğini söylemişti. Aslında ilişkinin başlarında da benzer sözler sarf ediyordu” demişti.

Nesiller boyu devam eden şiddet ve istismar Armie ile devam ediyor. Öyle görülüyor ki, House of Hammer, tecavüz ve taciz suçlamalarının çok ötesinde buzdağının görünmeyen kısmını da açığa çıkartacağa benziyor.

Vanity Fair'da yayımlanan "The Fall of Armie Hammer: A Family Saga of Sex, Money, Drugs, and Betrayal" ve "Armie Hammer’s Alleged Victims Speak Out in House of Hammer Trailer" başlıklı yazılardan derlenmiştir.