GerÃ§eÄŸi ifÅŸa etmek iÃ§in neden yÄ±llarca beklediÄŸini anlattÄ±: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay deÄŸil

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GERÃ‡EK 66 YIL SONRA ORTAYA Ã‡IKTI

Aradan geÃ§en 66 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan artÄ±k hayatta olmayan yÄ±ldÄ±zÄ±n kardeÅŸi, ablasÄ±na gencecik yaÅŸÄ±nda taciz eden kiÅŸinin kimliÄŸini yazdÄ±ÄŸÄ± anÄ± kitabÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±. Her ne kadar Hollywood kulislerinde fÄ±sÄ±ltÄ±lar halinde dolaÅŸsa da o ismin bÃ¶yle aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ÅŸoke edici oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suÃ§lanan kiÅŸi sinema dÃ¼nyasÄ±na damga vuran efsane oyunculardan biriydi.

AÃ‡IKLAMAK Ä°Ã‡Ä°N NEDEN BU KADAR BEKLEDÄ°?

1981 yÄ±lÄ±nda, Ã¼zerindeki sÄ±r perdesi hala net olarak aydÄ±nlatÄ±lamayan bir ÅŸekilde hayata veda eden efsane oyuncu Natalie Wood'un kÄ±z kardeÅŸi Lana, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Little Sister (KÃ¼Ã§Ã¼k KÄ±z KardeÅŸ) adlÄ± anÄ± kitabÄ±nda onlarca yÄ±ldÄ±r saklanan o ismi aÃ§Ä±kladÄ±. Lana Wood'un iddiasÄ±na gÃ¶re kardeÅŸi Natalie'yi taciz eden o Ã¼nlÃ¼ isim, Michael Douglas'Ä±n babasÄ± Kirk Douglas'tÄ±. Lana Wood, kendisinin annesiyle birlikte kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde beklediÄŸi lÃ¼ks otelde yaÅŸanan taciz olayÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlattÄ±.Â Ä°smin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte Hollywood'un en karanlÄ±k sÄ±rlarÄ±ndan biri aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ olsa da kafalarda bir soru vardÄ±: " Madem Lana Wood bunu biliyordu, aÃ§Ä±klamak iÃ§in neden 66 yÄ±l geÃ§mesini bekledi." Bu arada olayÄ±n, 1955 yÄ±lÄ±nda Natalie Wood'un henÃ¼z ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde meydana geldiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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#METOO HAREKETÄ° GÃœÃ‡ VERDÄ°

Lana Wood, bu olayÄ± aÃ§Ä±klamak iÃ§in neden bunca yÄ±l beklediÄŸini de anlattÄ±. Amerikan Fox News'a konuÅŸan Lana Wood,Â taciz olayÄ± hakkÄ±nda Kirk Douglas'Ä±n geÃ§en yÄ±l 103 yaÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce konuÅŸmanÄ±n zor olduÄŸunu anlattÄ±. Wood, aradan yÄ±llar geÃ§mesine raÄŸmen hala Ã§ok merak edilen olayÄ±n Ã¼zerindeki sÄ±r perdesini kaldÄ±rmasÄ±nda da kendisine Hollywood'da taciz olaylarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve bÃ¼yÃ¼k bir dalga halinde yayÄ±lan #metoo (ben de) hareketinin bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â Lana Wood, "me too" hareketinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼cÃ¼n, 1955 yazÄ±nda Los Angeles'taki Chateau Marmont Otel'de meydana geldiÄŸi iddia edilen "sefil" hikayeyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir motivasyon kaynaÄŸÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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'CÄ°NSEL TACÄ°ZÄ° KABULLENMEK DE SÃ–YLEMEK DE KOLAY DEÄžÄ°L'

Lana Wood "Me too" hareketi sayesinde kadÄ±nlarÄ±n kendi hikayelerini anlatma konusunda bir gÃ¼Ã§ hissettiklerini belirtti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ama anlamanÄ±z gerekir ki bÃ¶yle bir ÅŸeyi daha Ã¶nce sÃ¶yleyebilmek o kadar da kolay deÄŸildi. Herhangi biri baÅŸka biri hakkÄ±nda bÃ¶yle bir ÅŸey anlattÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¶neltilen ilk sorular "Neden sÃ¶ylemek iÃ§in bu kadar bekledin?" ya da "Neden bunu ÅŸimdi sÃ¶ylÃ¼yorsun?" olur." Lana Wood "AyrÄ±ca cinsel taciz kabullenilmesi de Ã§ok zor bir olay. Bu korkunÃ§! Bu benim asla kabullenmek istediÄŸim bir durum deÄŸildi. Ama ablam hakkÄ±nda ortada dolaÅŸan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan Ã§ok sayÄ±da dedikodu vardÄ±" diye konuÅŸtu. Bu zamana kadar kendisine bu konuda Ã§ok soru sorulduÄŸunu da hatÄ±rlatan Lana Wood, aradan geÃ§en bunca yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ablasÄ± iÃ§in bunu yapmak istediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. "Benim yerimde ablam olsaydÄ± o da aynÄ±sÄ±nÄ± yapardÄ±" dedi.

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DOUGLAS 30'LARININ SONUNDA WOOD 17 YAÅžINDAYDI

Natalie Wood, 1955 yÄ±lÄ±nda annesinin Ã¶nerisiyle o dÃ¶nemde Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oyuncu olan Kirk Douglas ile buluÅŸtu. Taciz olayÄ± meydana geldiÄŸinde Kirk Douglas 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n sonunda Natalie Wood ise 17 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

'O GECE NE KADAR GÃœZEL GÃ–RÃœNDÃœÄžÃœNÃœ HATIRLIYORUM'

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce piyasaya Ã§Ä±kan Little Sister adlÄ± kitapta Lana Wood, o gece olanlarÄ± satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼. Lana Wood'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olay 1955 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz mevsiminde, Natalie Wood'un The Searchers (Ã‡Ã¶l AslanÄ±) filminde rol aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸti. Wood, o gecenin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ± kitabÄ±nda: " Annem ve ben Natalie'yi Chateau Marmont Oteli'nin giriÅŸinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda onun ne kadar gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlÄ±yorum."

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KIZININ KARÄ°YERÄ°NE KATKISI OLMASINI Ä°STÄ°YORDU

Lana Wood'un ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re annesi Maria Zaharenko, kÄ±zÄ±nÄ±n kariyerine katkÄ±da bulunabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in o dÃ¶nemde en parlak dÃ¶nemini yaÅŸayan Kirk Douglas ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme ayarlamÄ±ÅŸtÄ±. Wood'un kitapta yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re annesi Zaharenko, Douglas'Ä±n da yardÄ±mÄ±yla Natalie Wood'un Ã¶nÃ¼nde bÃ¼tÃ¼n kapÄ±larÄ±n ardÄ±na kadar aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yordu.

'ABLAMA KÃ–TÃœ BÄ°R ÅžEY OLMUÅžTU'

Olay meydana geldiÄŸi sÄ±rada kendisinin 8 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan Lana Wood'un yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ablasÄ± Natalie'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden dÃ¶nmesini annesiyle birlikte arabanÄ±n iÃ§inde beklediler. Aradan uzun bir sÃ¼re geÃ§tikten sonra Natalie Wood araca dÃ¶ndÃ¼ ve kapÄ±yÄ± Ã¶yle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kapattÄ± ki, kÃ¼Ã§Ã¼k Lana da daldÄ±ÄŸÄ± uykudan uyandÄ±. SonrasÄ±nÄ± da kitabÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Lana: "Berbat gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ã‡ok daÄŸÄ±nÄ±k ve Ã¼zgÃ¼ndÃ¼. Sonra da annemle fÄ±sÄ±ldaÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. GerÃ§ekte onlarÄ±n ne konuÅŸtuÄŸunu duyamÄ±yordum. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ablama kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey olmuÅŸtu."

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'CANIMI ACITTI LANA'

O gece olup biteni anlamak iÃ§in Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu anlatan Lana Wood, ablasÄ± Natalie'nin, Kirk Douglas'Ä±n suitinde olup bitenler hakkÄ±nda "o benim canÄ±mÄ± acÄ±ttÄ± Lana" dediÄŸini belirtti. Lana Wood, olayÄ±n ardÄ±ndan Douglas'Ä± tacizle suÃ§lamanÄ±n, Natalie Wood'un kariyerine zarar vereceÄŸi konusunda hemfikir olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

BAÅžKA BÄ°R Ä°DDÄ°A ORTAYA ATILMIÅžTI

Bir dÃ¶nem, Natalie Wood'un hayatÄ±nÄ± tam 4 yÄ±l araÅŸtÄ±ran yazar Suzanne Finstad, bu tecavÃ¼zÃ¼n 16 yaÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini; kiÅŸinin oyuncu Scott Marlowe olduÄŸunu ve Wood'un annesinin bunu Ã¶rtbas ettiÄŸini iddia etmiÅŸti.

'HER Ä°KÄ°SÄ° DE HUZUR Ä°Ã‡Ä°NDE UYUSUN'

Åžu anda 75 yaÅŸÄ±nda olan Lana Wood, kitabÄ±nda Douglas'Ä±n kendisini taciz ettiÄŸi iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirmemesi konusunda ablasÄ± Natalie'ye sÃ¶z verdiÄŸini anlattÄ±. Ancak 2020 yÄ±lÄ±nda Kirk Douglas'Ä±n 103 yaÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bu sÃ¶ylentiler yeniden alevlendi. Ã–lÃ¼mÃ¼ nedeniyle sosyal medyada gÃ¼ndem olan Douglas'Ä±n adÄ±yla birlikte Natalie Wood'un adÄ± da en Ã§ok konuÅŸulan konular arasÄ±na girdi. O dÃ¶nemde Douglas'Ä±n oÄŸlu Michael Douglas, olayla ilgili fazla yorum yapmayÄ±p "her ikisinin de edebi uykularÄ±nda huzurlu uyumasÄ±nÄ± dilediÄŸini" belirtmiÅŸti. Lana Wood aradan bunca zaman geÃ§tikten sonra bu konu hakkÄ±nda konuÅŸmayacaÄŸÄ±na dair verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ bozmasÄ±nÄ±n ablasÄ± Natalie tarafÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

AÄ°LESÄ° RUS GÃ–Ã‡MENÄ°

Rus gÃ¶Ã§meni bir ailenin kÄ±zÄ± olarak 1938'de ABD'de dÃ¼nyaya gelen oyuncunun gerÃ§ek adÄ± Natalia Nikolaevna Zaharenko. Onun oyunculuk kariyerine baÅŸlamasÄ±ndaki itici gÃ¼cÃ¼n annesi Maria Zaharenko olduÄŸunu sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz. Biyografi yazarÄ± Warren Harris'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re "Natalie Wood'un oyunculuk konusundaki tek eÄŸitimi annesinin kucaÄŸÄ±na oturup, Hollywood'un Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± filmleri izlemekten ibaretti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ annesi Maria, kendi ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± hayallerini Natalie aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

ANNESÄ°NÄ°N ZORUYLA OYUNCU OLDU

Annesi Maria'nÄ±n etkisiyle dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndan itibaren hayatÄ± Film stÃ¼dyolarÄ±nda geÃ§meye baÅŸladÄ±. AltÄ± yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde de artÄ±k adÄ± Natalia Nikolaevna Zaharenko deÄŸil Natalie Wood'du. Hollywood'a daha uygun bir isim! Annesinin zoruyla oyunculuk kariyerine baÅŸlayan Wood; Hollywood'da sekizinci filmini Ã§evirdiÄŸi sÄ±rada kendisinden 23 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Frank Sinatra ile iliÅŸkisiyle gÃ¼ndemdeydi. ArdÄ±ndan yÃ¶netmen Nicholas Ray, Raymond Burr ve hatta Elvis Presley ile iliÅŸkileri konuÅŸuldu.

AÅžK HAYATINI BÄ°LE ANNESÄ° YÃ–NLENDÄ°RDÄ°

Natalie Wood'un adÄ±nÄ± sinema tarihine yazdÄ±ran film ise John Ford'un yÃ¶nettiÄŸi BatÄ± YakasÄ±nÄ±n Hikayesi (West Side Story) oldu. Bu filmin ardÄ±ndan da Hollywood'da giderek yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. Natalie Wood, kariyerinde Ã¼n ve para kazandÄ±ysa da annesinin etkisinden uzun sÃ¼re kurtulamadÄ±. AÅŸk hayatÄ±nda bile.

ANNESÄ° EVLENMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEDÄ°

Asi GenÃ§lik (Rebel Without A Cause) filminde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± James Dean ile aÅŸk yaÅŸadÄ±. Bu aÅŸk onu derinden etkilese de annesi Dean ile evlenmesine engel oldu. Wood, daha sonra Warren Beatty, Denis Hopper, Steve McQueen gibi Ã¼nlÃ¼lerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼l maceralarÄ±yla da konuÅŸuldu hep. Natalie Wood, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Robert Wagnerâ€™e gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olduÄŸunu anlayÄ±nca, onunla ikinci kez evlendi.

Ã–LÃœMÃœNÃœN ÃœZERÄ°NDEKÄ° GÄ°ZEM HALA KALKMADI

Natalie Wood sadece yaÅŸamÄ±yla deÄŸil Ã¶lÃ¼mÃ¼yle de uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kaldÄ±. 28 KasÄ±m 1981 gÃ¼nÃ¼ eÅŸi Robert Wagner ve Christopher Walken ile beraber yatla denize aÃ§Ä±ldÄ±. 29 KasÄ±m'da sabah saat 8'de yetkililer sahile bir mil uzaklÄ±kta Wood'un cansÄ±z bedenini sudan Ã§Ä±kardÄ±. Otopsi raporunda, vÃ¼cudunda ve kollarÄ±nda morluklar olduÄŸu ve sol yanaÄŸÄ±nda bir aÅŸÄ±nmanÄ±n olduÄŸu, ancak yaralanmalarÄ±n nasÄ±l veya ne zaman meydana geldiÄŸine dair bir belirti olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

RUS GÃ–Ã‡MENÄ° YOKSUL BÄ°R AÄ°LENÄ°N OÄžLUYDU

Hollywood'un "hanedan ailelerinden biri" olarak nitelendirilen Douglas ailesinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Kirk Douglas. O da Rus gÃ¶Ã§meni bir ailenin oÄŸlu olarak ABD'de dÃ¼nyaya geldi. GerÃ§ek adÄ± Issur Danielovitch Demsky olan aktÃ¶r, daha sonra Kirk Douglas adÄ±yla kariyer yaptÄ±. Yoksul bir aileden gelen Douglas, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±nda deÄŸirmen iÅŸÃ§ilerine soÄŸuk yiyecekler satarak para kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. AltÄ± kÄ±z kardeÅŸi olan Douglas, bir sÃ¼re de gazete satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Fakat aklÄ±nda hep evinden ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± koÅŸullardan uzaklaÅŸmak vardÄ±. ParasÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen St. Lawrence Ãœniversitesi'nden burs oldu. Sonra da o parayÄ± geri Ã¶demek iÃ§in temizlikÃ§ilik ve bahÃ§Ä±vanlÄ±k yaptÄ±.

MICHAEL DOUGLAS'IN BABASI

Hollywood'un "hanedan ailelerinden biri" olarak nitelendirilen Douglas ailesinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Kirk Douglas. O da Rus gÃ¶Ã§meni bir ailenin oÄŸlu olarak ABD'de dÃ¼nyaya geldi. GerÃ§ek adÄ± Issur Danielovitch Demsky olan aktÃ¶r, daha sonra Kirk Douglas adÄ±yla kariyer yaptÄ±. Yoksul bir aileden gelen Douglas, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±nda deÄŸirmen iÅŸÃ§ilerine soÄŸuk yiyecekler satarak para kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. AltÄ± kÄ±z kardeÅŸi olan Douglas, bir sÃ¼re de gazete satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Fakat aklÄ±nda hep evinden ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± koÅŸullardan uzaklaÅŸmak vardÄ±. ParasÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen St. Lawrence Ãœniversitesi'nden burs oldu. Sonra da o parayÄ± geri Ã¶demek iÃ§in temizlikÃ§ilik ve bahÃ§Ä±vanlÄ±k yaptÄ±.