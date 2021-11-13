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Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti!

#Dakota Johnson#Tippi Hedren#Tippi Hedren
Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

Gün geçmiyor ki Hollywood'dan geçmişe ya da günümüze dair bir taciz haberi gelmesin. Bir başka deyişle 2017 yılında başlayan #metoo (ben de) adı verilen hareket sayesinde "sinema dünyasının başkentinde" kapalı kapılar ardında yaşanan hiçbir taciz olayı artık bir sır olarak tarihin tozlu sayfalarına karışmıyor. 

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ARTIK KİMSE TACİZE SUSKUN KALMAYACAK
2017'de başlayan "me too" dalgasının etkileri hala sürüyor. Bunlara yeni bir halka daha eklendi. Sinemanın efsane filmlerinden birinin başrolünde yer alan oyuncunun, yine aynı derecede şöhreti olan yönetmene yönelttiği "beni taciz etti" iddiası bu kez de torunu tarafından gündeme taşındı. Uzun sözün kısası, görünüşe göre Hollywood yıldızları aradan zaman geçse de artık suskun kalmama konusunda kararlı. 

Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

'ONUNLA BİRLİKTE OLMADIĞI İÇİN KARİYERİNİ MAHVETTİ'
Sinema tarihinin unutulmayan kadın yıldızlarından Tippi Hedren'in torunu Dakota Johnson, anneannesinin korku filmlerinin unutulmaz yönetmeni Alfred Hitchcock tarafından tacize uğradığını ve onun yüzünden kariyerinin yıkıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

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EFSANE OYUNCUNUN TORUNU
Bir dönem ülkemizde de gösterilen Miami Vice dizinin yıldızı Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan 32 yaşındaki Dakota Johnson, The Hollywood Reporter'ın "Award Chatter" adlı podcast yayınına konuk oldu. The Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu) adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren Johnson, anneannesinin yıllar önce başına gelenleri hatırlattı.

Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

'HER ŞEYE RAĞMEN BENİ CESARETLENDİRDİ'
Hitchcock'un yönettiği Kuşler (The Birds) filmiyle sinema tarihinin unutulmazları arasına giren anneannesi Tippi Hedren'in kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini söyledi Dakota Johnson. Üstelik de sinema endüstrisi içinde sıkça yaşanan taciz ve suiistimal olaylarına rağmen.

Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

'HITCHCOCK, YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTULMADI'
Anneannesi Tippi Hedren'in her zaman gerçekten dürüst ve kararlı bir duruş sergiledİğini anlatan Dakota Johnson "Alfred Hitchcock, kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" diye konuştu.

Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

'HAYAL BİLE ETMEK İSTEMEZSİNİZ'
Dakota Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor, çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz."

Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

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'ARABANIN ARKA KOLTUĞUNA İTİP ÖPMEYE ÇALIŞTI'
Tippi Hedren, sinema tarihine "gerilim filmlerinin büyük ustası" olarak adı yazılan İngiliz yönetmen Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra ortaya atmıştı. Anılarını anlattığı kitabında konuya yer vererek yönetmenin Kuşlar filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini yazmıştı. Hedren, Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğuna iterek öpmeye çalıştığını yazmıştı anılarında. Sonra da neler hissettiğini "Korkunç bir andı" diyerek anlatmıştı. Hedren, bu konudan kimseye söz etmediğini çünkü 1960'lı yıllarda "cinsel taciz" ifadesinin var olmadığını da belirtmişti.

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Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

'KORKUNÇ BİR ANDI'
Hedren, şöhreti yakaladığı Kuşlar filminin çekimi sırasındaki olayla ilgili olarak A Memoir adlı kitabında hadise ile ilgili yazısında, “Limuzini ile otele dönerken habersizce üzerime abandı ve beni öpmeye çalıştı, izin vermedim, ama korkunçtu. Bu bir tacizdi, çirkindi, bundan daha fazla şoke edici bir şey olamazdı” ifadelerini kullandı. Hitchcock’u geri çevirdiğini ve araçtan indiğini kaydeden Amerikalı yıldız, ancak bu reddinin başka roller almasını engellediğini dile getirdi.

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Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

'DİKKATE ALINMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM'
Olayı yarım asrı aşkın gizlemesine gerekçe olarak da, o dönemlerde Hitchcock’un Universal Film Stüdyosu için çok daha önemli bir isim olduğunu kendisinin ise sadece şanslı, küçük bir sarışın model olduğunu dolayısı ile dikkate alınmayacağını bildiği için gerek duymadığını kaydetti.

Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

HITCHCOCK'UN GÖZDESİ 'SOĞUK SARIŞIN'
1930 doğumlu olan Tippi Hedren oyuncu ve eski model. Bir Alfred Hitchcock klasiği olan 1963 tarihli Kuşlar filmindeki Melanie Daniels rolü ile ünlenen Hedren, bir yıl sonra da yine Hitchcock'un Marnie filminde oynadı. Oyuncu Melanie Griffith'in annesidir ve kızıyla birlikte altı sinema filminde yer almıştır. Tippi Hedren, Kim Novak ve Eva Marie Saint, Joan Fontaine, Grace Kelly ve Janet Leigh gibi Alfred Hitchcock'un filmlerinde öne çıkan "soğuk sarışın" kadın yıldızlardan biri olarak hafızalarda yer etti.

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Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

GERİLİM FİLMLERİNİN USTASI
Alfred Joseph Hitchcock 1899 ile 1980 arasında yaşayan Birleşik Krallık doğumlu Amerikalı gerilim filmleri yönetmeni. Londra'da dünyaya gelen ve mühendislik eğitimi gören Hitchcock; Psycho, North by Northwest, Vertigo, Rear Window ve The Birds gibi klasikleşmiş filmleriyle tanınır. Tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir. Gerilim ve cinayet filmleri ustasının 70'e yakın filme imzasını attı. 

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Genç oyuncu anneannesinin başına gelenleri anlattı: Onunla birlikte olmadığı için yönetmen kariyerini mahvetti

 "ME TOO" HAREKETİ NEDİR?
Me Too hareketi, çok çeşitli yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir hareket. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017’de sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapımcı Harvey Weinstein'a karşı cinsel taciz iddialarıyla devam etti. Amerikalı sosyal aktivist Tarana Burke, 2006 yılının başlarında "Me Too" etiketini kullanmaya başladı ve ifade daha sonra 2017 yılında Twitter'da Amerikalı aktris Alyssa Milano tarafından popülerleştirildi. Milano, cinsel taciz mağdurlarını tweet'lemeye teşvik etti ve ‘Ben de’ (#MeToo) başlığıyla, başlarına gelen cinsel saldırı ve istismar deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Ardından harekete destek Amerikalı ünlüler Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Salma Hayek, Nicole Kidman ve Uma Thurman’dan geldi

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#Dakota Johnson#Tippi Hedren#Tippi Hedren

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