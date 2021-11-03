Salma Hayek unutmak istediği günleri anlattı: Seni çirkin görünmen için işe almadım!

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SAMİMİ AÇIKLAMALAR YAPTI

55 yaşındaki bir çocuk annesi Salma Hayek, filmin gösterime girdiği andan itibaren de ABD'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de galalarda kırmızı halıya çıkıyor. Eternals filmindeki Ajax rolüyle gündemde olan Hayek son olarak da The Guardian gazetesinden Hadley Freeman'a bir röportaj verdi.

BAŞLARDA BU KONUYA DEĞİNMEK İSTEMEDİ

Her ne kadar kendisi çok istemese de sohbet sırasında konu dönüp dolaşıp Hayek'in, çok sayıda Hollywood ünlüsü tarafından cinsel tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik iddialarına geldi. Geçmişte #metoo (ben de) hareketine destek veren ve Weinstein tarafından taciz edilmesine ilişkin bir makale kaleme alan Hayek, başlarda Freeman'ın bu konudaki sorularına yanıt vermek istemedi. Ama daha sonra Freeman, kendisinin de yapımcının tacizine uğradığını itiraf edince çok da hatırlamak istemediği geçmişine döndü.

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'ÖNCE KOMİK GÖRÜNDÜ AMA SONRA DEPRESYONA GİRDİM'

Hayek, her ne kadar kendisine bol bol ödül kazandırsa da yapımı tam 8 yıl süren Frida filminin çekimleri sırasında Weinstein ile yaşadıklarına değindi. Ünlü oyuncu o süreçte yaşadıklarını "karikatür gibiydi" sözleriyle tanımladı. Kendisine yöneltilen "Zorbalığın üstesinden gelmek için bütün yaşadıklarını normalleştirip normalleştirmediği" sorusuna "Olanların komik göründüğünü, ama sonra bu yüzden depresyona girdiğini" söyleyerek yanıt verdi.

'NEDEN TEK KAŞIN VE BIYIKLARIN VAR?'

Hayek, Weinstein ile yaşadığı bir olayı da anlattı: "Frida'nın yapımı sırasında beni arayıp 'Neden tek kaşın ve bıyıkların var? Seni çirkin görünmen için işe almadım' dedi. Ben de ona hiç Frida Kahlo'nun bir fotoğrafını görüp görmediğini sordum. Bir erkek Cyrano de Bergerac oynasa 'bu ne biçim burun? demezdi."

'KOLAY DEĞİL AMA MECBURSUN'

Weinstein'ın kendisine böyle davranan "ilk ya da son kişi" olmadığını söyleyen Hayek, bu kişilerle Hollywood'da mı yoksa genelde mi karşılaştığı sorusuna "Genel! Biz kızız! Cesur olmayı öğreniyoruz. Kolay değil ama mecbursun" diye cevap verdi. Ardından gelen hâlâ Hollywood'da çalışan, ona zorbalık yapmış veya taciz etmiş erkekler var mı sorusuna cevap olarak da şunları söyledi: "Eminim. Sistematikti. Ama güçlü yanlarımdan biri kin tutmamamdır. İnsanların değişebileceğine de inanıyorum... Kimseyi utandırmakla ilgilenmiyorum. Sadece son bulmasını istiyorum.”

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'ASLA ZAYIF GÖRÜNMEDİM'

Hayek; Weinstein'ın kendisine fiziksel olarak saldırmamasını da George Clooney, Roberto Rodriguez ve Quentin Tarantino ile yakın dost olmasına bağladı. Sonra da ekledi: "Ayrıca çok güçlüydüm, sadece hayır demekle kalmadım, ona karşı asla zayıf görünmedim, korksam da bunu göstermedim" dedi. Salma Hayek, korkusunu kontrol edebilmesini de çok evcil hayvana sahip olmasına bağladı.

MEKSİKA DİZİLERİNDEN HOLLYWOOD'A

Selma Hayek, 1966 yılında Meksika'da varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası bir petrol şirketinde yönetici, annesi opera şarkıcısıydı. 23 yaşında telenovela adı verilen Meksika dizilerinden birinde rol aldı. Meksika'da adını duyurduktan sonra da Hayek, Roberto Rodriguez'in yönettiği ve önemli rollerini Antonio Banderas'la paylaştığı Desperado filmiyle Hollywood'a adım attı.

Kısa bir süre sonra kendi yapım şirketini kurup Çirkin Betty adlı diziyle Frida Kahlo'nun yaşamını sinemaya taşıyan Frida filmini yaptı.

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KADIN HAKLARI VE HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTİ

Hayek aynı zamanda kadın hakları konusunda aktivist ünlülerden biri olarak da tanınıyor. Ünlü oyuncu bir hayvan sever olarak da biliniyor. Hayvan barınağı olarak kullandığı bir çiftlik satın alan Hayek, uzun bir süre, hayvanlarıyla birlikte bekar bir kadın olarak yaşayacağını düşünürken, kocası François Henri Pinault’la tanıştı. Çiftin 14 yaşında bir kızları var.