'Çıplak sahnede oynamak istemiyorum' dedim, merhamet etmediler... Acemiliğimden faydalandılar

YARIM ASIR SONRA DAVA AÇTILAR

Gündemi takip edenler usta yönetmen Franco Zeffirelli'nin 1968 tarihli Romeo ve Juliet adlı filminden söz ettiğimizi anladı zaten. Filmin iki başrol oyuncusu Olivia Hussey ile Leonard Whiting o sırada reşit olmadıklarını belirterek, başta kendilerine böyle bir sahnede yer almayacaklarının söylenmesine rağmen Zeffirelli tarafından çekimin sonlarına doğru çıplak sahne için baskı altında kaldıklarını ileri sürdü. Mecburen o sahnelerde oynayan ikili, aradan geçen yarım asırlık bir sürecin ardından, yapım şirketi aleyhine tazminat davası açtı. Tabii bu duruma artık hayatta olmayan Zeffirelli'nin oğlu ve yönetmenin adını taşıyan vakfın başkanı Pippo Zeffirelli de 'madem tacize uğradınız niye bunca yıl konuşmadınız, hatta babamla başka filmler de çektiniz' diyerek tepki gösterdi. İki oyuncu, bu konuda konuşmadığı için bunu yapmalarının ardındaki neden henüz tam olarak belli değil. Fakat bir tür pişmanlık duymaları olası. Zaten dava dosyasında küçük yaşta baskı altında kalıp fiziksel ve ruhsal olarak yaralandıkları iddiası da yer alıyor.

ONLAR DA SONRADAN PİŞMAN OLDU

Bu yorum akıllara başka bazı ünlüleri de getirdi... Yani tıpkı Hussey ve Whiting gibi, kamera karşısına geçip çıplak sahnelerde ya da sevişme sahnelerinde oynayan, bazıları bu sayede ün kazanan ama sonra bundan pişmanlık duyan ünlüler bunlar. Gelin bunları bir hatırlayalım. Geçmişte cüretkar sahnelerde rol alan ünlüler neden sonradan pişman olmuş ve şimdi bu konuda ne düşünüyorlar.

'ÜNLÜ OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARDIM'

Aslına bakılırsa Kate Winslet, birçok filmde cüretkar sahneler için kamera karşısına geçti. Bunları da senaryo gerektirdiği için yaptığını defalarca söyledi. Ama anlattığına göre onun en çok pişman olduğu çıplak sahne, 1997 tarihli Titanik filmindeki o ünlü sahne. Yani Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Jack karakterinin, Winslet'ın canlandırdığı Rose karakterinin, kanepeye uzanıp üzerinde sadece iri siyah taşlı kolye varken resmini çizdiği o sahne. Kate Winslet o sahneden her zaman pişman olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, bu konuda o zamanlar genç olduğunu ve ünlü olmak için her şeyi yapmak istediğini ekledi. Değindiği başka bir ayrıntı da o sahnede kendini hiç rahat hissetmediği.

Kate Winslet, bundan iki yıl önce ise daha geniş boyutlu konuşmuş ve bundan böyle bu tür sahnelerde oynamayacağını ya da kısıtlamalar uygulayacağını söyledi. Üzerinde ısrarla durduğu bir başka konu bunun yaş almasıyla ilgisi olmadığı. Winslet, sık sık çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlattı. Ünlü oyuncu, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımını anlattı.

'SİZ ÖYKÜ ANLATMAK İÇİN YAPIYORSUNUZ,AMA O SAHNELER İNTERNETE DÜŞÜYOR'

Aslında kariyeri boyunca çok fazla çıplak sahnede oynamayanlardan biri Natalie Portman. Fakat, yıllar önce Wes Anderson'ın yönettiği Hotel Chevalier adlı filmde bu kuralını bozmuştu. Bu arada o filmdeki rol arkadaşının Jason Schwartzman olduğunu hatırlatalım. Portman, o filmde tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçtiği sahnelerden pişmanlık duyduğunu söyledi. Ama anlattığına göre bunun nedeni çıplak olması ya da o sahnelerde kendini rahatsız hissetmesi değil.

Çünkü Portman, senaryo gerektiriyorsa bu tür sahnelerde oynamakta bir sakınca görmüyor. Bu tür sahnelerden çekinmesinin asıl nedeni söz konusu görüntülerin bazı yetişkin sitelerine yansımış olması. Bu konudaki fikirlerini şöyle anlatıt Natalie Portman "Siz bir hikayenin bir parçası olarak bir şeyler yapıyorsunuz. Ama sonra onun da bir parçası alınıp bazı yetişkin sitelerine konuluyor. İşte bu beni gerçekten kızdırıyor."

Çıplak sahnelerde rahatsızlık duyanların sadece kadın yıldızlar olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Erkek meslektaşları da bazen bu konuda pişmanlık hissediyor. İşte bunlardan biri de rol aldığı Twilight serisiyle tanınan Taylor Lautner. Bu seri sayesinde ün kazanan ve özellikle de karın ve kol kaslarıyla dikkat çeken Lautner yine de sahip olduğu bu fiziksel özellikleri sergilediği için pişman olduğunu saklamadı.

Lautner filmdekirolüne hazırlanırken bu görüntüye kavuşmakiçin çok çalıştığını söyledi. Ama sonra da şunları sözlerine ekledi. " Yine de sadece bir vücuttan ibaret biri olarak görülmek istemiyorum. Eğer seçme şansım olsaydı filmde tişörtümü asla çıkarmazdım. Ama onunda gerçekçi olmadığını düşündüm."

'GEREK YOKTU AMA MECBUR KALDIM'

Yılların oyuncusu Mary Louise Parke'ı bilenler bilir... Kamera karşısında hiç de utangaç bir oyuncu değildir Parker. Senaryo neyi gerektirirse onu yapar. Fakat onun da kariyerinde bir pişmanlık öyküsü var O da Weeds dizisinden.

Mary Louise Parker, dizinin dördüncü sezonunun bir sahnesinde, bir küvetin içinde çıplak olarak kamera karşısına geçti. Bunun da oyuncunun hafızasında olumsuz hatıraları var. Aslında Parker o sahnede çıplak olması gerekmediğini düşünmüş. Fakat yapımcılar kendisini bu sahne için "kışkırtmış". Mary Louise Parker daha sonra o sahne hakkında şunları söyledi: " O sahnede çıplak olmam gerektiğini düşünmüyordum. Bunun için yönetmenle de tartıştım. O sahnenin internete sızacağını biliyordum. O sahneyi çekmem olmayı dilerdim" diye konuştu.

'BİR GÜN ONLARI ÇOCUKLARINIZIN DA GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ'

Çektiği çüretkar sahnelerden pişman olanlardan biri de Pamela Anderson.. Üstelik kariyeri tamamen bu tema üzerine kurulu olsa da. Anderson, kamera karşısında, üzerindeki giysileri çıkardığı her andan pişmanlık duyduğunu saklamadı. Sonradan fark ettiğine göre onun bu tercihi çocuklarına her zaman kötü gözle bakılmasına ve annelerinin yaptıklarınedeniyle onların da zorbalığa uğramasına yol açtı.

Hakkında hazırlanan bir belgeselde de gençlik yıllarında yaptıklarından pişman olduğunu belirten Anderson 'O pozları verirken bir gün çocuklarınızın da bunları göreceğini düşünmüyorsunuz" dedi.

'BEDENİMİ TEŞHİR ETTİN' DEDİ VE YÖNETMENE TOKAT ATTI

Sharon Stone da kendisinin sinemanın unutulmazları arasında yer almasını sağlayan Temel İçgüdü filminin en ünlü sahnesinden büyük pişmanlık duyduğunu itiraf etti yıllar sonra. Üzerinde beyaz elbise ve elinde tütün ürünüyle bir sandalyede oturduğu sahneyi, sinema perdesinde görünce şoke olduğunu gizlemedi Stone. Çünkü bedeninin bazı özel paçalarının o sahnede görünmeyeceğini düşünmüş. Ama öyle olmadı.

Yönetmen Paul Verhoeen'in o sahnede iç çamaşırı giymesini istememesine rağmen yine de bu düşüncedeymiş. Filmi arkadaşlarıyla birlikte sinema salonunda izlerken de bedeninin teşhir edildiğini düşünmüş Stone. Zaten gösterimden sonra da Veerhoeven'in sinemadaki locasına gidip ona bir tokat attığını söylemişti güzel oyuncu.

'YÖNETMEN ÜSTÜMÜ HAVLU İLE ÖRTTÜ'

Tecrübeli oyuncu Nicole Kidman'ın da buna benzer kötü bir anısı var. Alexander Skarsgaard ile birlikte cüretkar sahneler için kamera karşısına geçtiği Big Little Lies'i çok da iyi bir tecrübe olarak hatırlamıyor Kidman.

Bu konuda anlattıklarına bir bakalım "O sahneden sonra ayağa kalkamadım. Yönetmen Jean Marc geldi ve her sahnenin çekiminden sonra üzerime bir havlu örttü. Kendimi tamamen aşağılanmış ve yıkılmış hissettim. İçte içe kızgındım"

'GENÇLİĞMİDEN FAYDALANDILAR, BANA MERHAMET ETMEDİLER'

Taht Oyunları (Game of Thrones) serisinde çok sayıda sevişme sahnesinde rol alan Emilia Clarke'ın da tüm bunlarla ilgili hoş anıları anıları yok hafızasında. Zaten sık sık katıldığı programlarda ya da verdiği röportajlarda bu konuya değiniyor güzel oyuncu. Söylediğine göre Clarke bütün o sahnelerden nefret ediyordu.

O döneme dair anlattıklarında Clake, drama okulundan yeni mezun olduğunu ve yapımcıların da onun bu tecrübesizliğinden faydalandığını ileri sürdü. Her ne kadar artık bu tür sahneler yapmak istemediğini söylese de iddiasına göre yapımcılar çıplak sahneler konusunda ona merhamet göstermediler ve baskı yaptılar. Bu da anlattığına göredepresyon ve kendine güvensizlik döneminden geçmesine neden oldu.

O SAHNELERDEN NEFRET EDİYOR

Burada söz konusu olan oyuncuların hepsinden daha tecrübeli olan bir yıldıza gelelim şimdi de: Helen Mirren. Sonradan durum değişse de o da kariyerinin ilk dönemlerinde birçok çıplak sahnede kamera karşısına geçti. Mirren, 2006 yılında verdiği bir röportajda insanlar tam tersini düşünüyor olsa da bu tür çıplak sahnelerde kendini asla rahat hissetmediğini söyledi.

Hatta daha da ileri gidip kamera karısına geçtiği çıplak sahnelerden nefret ettiğini belirtti. Helen Mirren, o dönemde yani kariyerinin ilk yılarında gergin bir insan olduğu izlenimini vermemek için çıplak sahneleri kabul ettiğini anlattı.

'O FİLM HİÇ ÇEKİLMEMELİYDİ'

Aslına bakılırsa Broose Shields kariyerinin ilk döneminde rol aldığı The Blue Lagoon adlı filmle büyük bir çıkış gerçekleştirdi. 1980 tarihli filmde oynadığında Shields, henüz 14 yaşındaydı. Ona kendisi de o dönemde çok genç olan Christopher Atkins'in eşlik ettiği film, ıssız bir adaya düşen iki gencin, çocukluktan çıkıp ergenliğe geçişini anlatıyordu. Yani doğal olarak senaryoda bol bol çıplak sahne vardı.

Her ne kadar şöhretinin büyük bir bölümünü bu filme borçlu olsa da Shields, şimdi farklı görüşlere sahip bu konuda. 58 yaşında bir yetişkin ve iki çocuk annesi olarak olayı değerlendiren Shields "Aslında bu filmin asla çekilmemesi gerektiğini " bir röportajında söylemişti. Hatta bu konuda daha da ileri gidip "Bir daha asla böyle bir film yapılmamalı. Çocuklarsahilde çıplak bir şekilde koşuyor. Şimdi bunu yapamazdım" dedi.Shields, filmin çekimleri sırasında hayvanlara eziyet edildiğini de hatırlayıp bunu da eleştirdi.