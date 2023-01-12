Dönüp dolaşıp kocamla balayı görüntülerimi ortaya çıkarıyorlar: Buna hasta oluyorum!

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BALAYI KASEDİ ÇALINDI VE SATIŞA SUNULDU

İşte bunlardan biri de bir maç izlemeye gittiğinde tesadüfen keşfedilen sonra da gösteri dünyasında kariyer basamaklarını neredeyse koşarak tırmanan Pamela Anderson. Bugün 55 yaşında, iki yetişkin çocuk annesi olan Anderson, eski eşlerinden biri olan Tommy Lee'nin katkısıyla ortaya çıkan sonra da çalınan balayı görüntüleri nedeniyle büyük bir skandalın kahramanı olmuştu. Her ne kadar bu olay 1996 yılında gerçekleşse de hala unutulmadı. Önce Pamela ile eski eşi Tomm Lee'nin öyküsü üzerine kurulu olan bir dizi şimdi de Pamela Anderson'ın hayatıyla ilgili bir belgesel nedeniyle eski defterler açıldı ve o olay yine gündeme geldi.

Pamela Anderson'ın gerçekten filmlere yaraşır hayatı bir dijital platform tarafından belgesel haline getirildi. Pamela: A Love Story (Pamela: Bir Aşk Öyküsü) adlı bu belgeselde, elbette seri halde gerçekleştirdiği evlilikleri ve boşanmaları kadar bu skandalı da bir kez daha mercek altına alındı. Her ne kadar daha önce söz konusu belgeseli izlemeyeceğini söylemiş olsa da Anderson yapımda, kameralar karşısına geçti ve hayatının bazı bölümlerini anlattı.

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'BU BENİ HASTA EDİYOR'

O sırada söz döndü dolaştı ve eski eşiyle birlikte çekilen balayı görüntülerine geldi.Bu konuda neler hissettiğini şu sözlerle anlattı Pamela Anderson: " Hayatta kalabilmek için o çalınan kasedi tamamen hafızamdan çıkarmıştım. Ama yeniden gündeme gelmesi beni hasta ediyor." Bu sözleriyle Anderson, gerçekten de o kasedi hem kendisi unutmak istediğini hem de herkesin sonsuza kadar hafızasından bilinmesini istediğini dile getirmiş oldu.

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Öyle bir hale gelmiş ki Anderson, tam 27 yıl önce yaşanmış bir olayın tekrar "ısıtılıp" malzeme olarak sunulması yüzünden geceleri rahat uyuyamaz hale gelmiş. Söz konusu görüntüler, Anderson ile eski eşi Tommy Lee'nin en özel anlarını içeriyordu. Sonra çalındı ve Rand Gauthier tarafından satışa sunuldu.

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CİNSELLİK SEMBOLÜ OLARAK NİTELENDİRİLDİM, HİÇ SAYGI GÖRMEDİM

Üstelik Anderson'ın artık tarihe gömmeye çalıştığı bu olay, bir değil iki kez farklı yapımlara konu oldu ve her seferinde de yeniden magazin basınının manşetlerine çıktı. Başrollerini Lily James ile Seth Rogen'in paylaştığı Pam And Tommy adlı yapımda neredeyse eski eşlerin hayatı üzerine kuruluydu. Elbette orada da Anderson'ı rahatsız eden bu konu tekrar açıldı. İşte o dönemde Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynak "Bu dizi, Pamela için çok acı verici oldu. Sadece onun için değil aynı zamanda onu sevenler içinde. Bu dizinin Pamela'nın izni olmadan çekilmiş olması gerçekten şoke edici" diye konuşmuştu.

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İşte o ilk yapımın ardından çekilen belgesel konusunda Pamela Anderson çok daha temkinli davrandı. Her ne kadar özel arşivini yapımcılara açmış olsa da belgeselin yapımını kendi kontrolü altında tuttu. Söz konusu belgeselde Anderson, insanların kendisine yaklaşımı konusunda sitemlerini de esirgemedi. Öyle ki kariyei boyunca bir seks sembolü olarak nitelendirildiğini ve bu yüzden insanlardan saygı görmediğini söyledi.

Belgesel için kendisiyle röportaj yapan Ruby Wax'ın "Ciddi bir oyuncu olmak ister miydiniz?" sorusuna da "Ben zaten ciddi bir oyuncuyum" diye yanıt verdi.

BELGESELDE ÖZEL HAYATI AĞIRLIKTA

Güzelliği baş döndüren gencecik bir kız olarak başladığı kariyerinin en parlak günlerini geride bırakan 55 yaşındaki Anderson'ın hayatı çok yakında bir dijital platformda seyirciyle buluşacak olan bir belgesele konu oldu.

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Pamela A Love Story (Pamela, Bir Aşk Öyküsü) adlı belgesel, çekimleri aşamasında da büyük gürültü koparmıştı. Söz konusu belgesel, Anderson'ın bir dönem çok hareketli olan özel hayatına odaklanıyor. Eski eşlerinden Tommy Lee ile birlikte çekilen ve onun tarafından internete sızdırılan yatak odası görüntüleri, sadece 12 gün evli kaldığı bir başka eski eşi Jon Peters, inşaat işçisi olan son eşi Kanadalı inşaatçı Dan Hayhurst ile neden ayrıldıkları gibi konular belgeselde ağırlıklı olarak yer alıyor.

KENDİSİ BELGESELİ İZLEMEYECEK: Tommy Lee ile evliliğinden iki yetişkin oğlu olan Pamela Anderson'ın hayatının dönüm noktalarını konu alan belgeselin yönetmenliğini Ryann White üstleniyor. Anderson çekimler sırasında bütün kişisel arşivini yapım ekibine açtı. Fakat buna rağmen, yıldızın bu belgeseli izlemek gibi bir niyeti yok Vogue dergisine söylediğine göre. Tek istediği insanların, kendi hayat hikayesinden bir esin kaynağı bulması ve izlerken iyi vakit geçirmesi.





ÇALKANTILI EVLİLİK

Belgeselde geniş yer verilen bölümlerden biri Anderson ile Tommy Lee'nin evliliği. İnişli- çıkışlı aşkları başka bir filme de konu olan Pamela Anderson ile 60 yaşındaki Tommy Lee'nin evliliklerinden şu anda 27 yaşında olan Brandon Thomas ve 25 yaşında olan Dylan Jagger adında iki tane erkek çocukları bulunuyor. Birbirleriyle mutlu olamayan ama öte yandan birbirlerinden kolayca ayrılamayan Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin ilişkisi gerçekten de filmlere ve dizilere konu olacak türden. Resmi olarak evlilikleri 1995 ile 1998 arasında sürse de Anderson ile Lee'nin yollarını kesin olarak ayırması da tıpkı ilişkileri gibi çalkantılı oldu.

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BİR AY İÇİNDE EVLENDİLER

Pamela Anderson'un yıldızı, yıllar önce ‘‘Sahil Güvenlik’’ dizisindeki cankurtaran kadın rolüyle parladı. Dünyanın birçok ülkesinde gösterilen bu dizi, kısa zamanda Anderson'a şöhret kapılarını açtı. Bu arada, Anderson müzisyen Tommy Lee ile tanıştı ve birbirlerine aşık oldular.Bir ay içinde evlenen sevgililer, hemen ilk çocuklarını yaptılar. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Her şey toz pembe giderken, birdenbire üzerlerine kara bulutlar indi. Hollywood da, Anderson-Lee cephesinden gelen haberlerle şoka uğradı.

PAM'İN YENİ SEVGİLİ BULMASINA DAYANAMADI: Tommy Lee, karısı Pamela'yı acımasızca dövüyordu. İlk zamanlar büyük olay olan bu dayaklar, gün geçtikçe önemini yitirdi. Gazeteler ve dergiler, Anderson'un yediği dayaklarla ilgilenmez oldular. Bu arada, Lee de sık sık başka kadınlarla görülmeye başlandı. Karı-koca, artık birbirlerinden tamamen kopmuşlardı.

Herşey, Pamela Anderson'un kendine başka bir sevgili bulmasıyla yön değiştirdi. Anderson, bir filmde birlikte rol aldığı genç bir oyuncuyla büyük aşk yaşamaya başlamıştı. Onun bu hali, kocasının kıskançlık krizlerine girmesine sebep oldu. Özellikle Anderson'un yeni sevgilisiyle Miami'de bir havuz başında çıplak güneşlenirken çekilen resimleri, kocası Tommy Lee'nin aklını başına getirdi. Ne gerekiyorsa yapan Lee, iki ay gibi bir süre içinde karısını eve döndürmeyi başardı.

HAMİLEYKEN BİLE ŞİDDET GÖRDÜ

Tabii ki yine mutlu günler başlamıştı. İlk evlendikleri günlerdeki gibi sorunsuz ve kavgasız bir evlilik yürütmeleri, sadece beş aylarını aldı. Ne yazık ki, Tommy Lee dayak atma alışkanlığından vazgeçmemişti. Bu arada ikinci çocuğuna hamile kalan Pamela, yine her gün dayak yemeye başladı. Bu durum, ancak ikinci çocuğun doğumuna kadar sürebildi. Anderson, oğlu iki aylık olunca eşyalarını toplayıp evi terketti. Ancak bir türlü boşanma gerçekleşmiyordu. Kocasını çok seven Anderson, onu boşamaya asla yanaşmadı.

'SENARYO' TEKRARLANDI

Bu arada, çocuklar da babalarını sık sık görüyorlardı. Sonraki iki yıl boyunca, ara sıra görüşen Anderson ve Lee, yine barışma kararı aldılar. Ne de olsa iki çocukları vardı ve onların mutlu bir aile ortamına sahip olmaları lazımdı. Yine birleşen çift, aynı senaryoyu tekrar ettiler. Bir müddet iyi giden ilişki, sonunda yine dayakla bitti. Ama bu seferki, Anderson'u hastanelik edecek kadar sıkı bir dayaktı. Ve genç yıldız, sonunda dayanamayıp polise gitti ve kocasından şikayetçi oldu. Önce boşandılar, sonrasında Tommy Lee yargılanıp hapise girdi.

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Rahat bir nefes alan Pamela Anderson, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşamaya başladı. Ancak, Tommy Lee, iyi hali ve tavırları göz önünde bulundurularak kısa zamanda hapisten çıktı. Tabii ki en iyi davranışlarını eski karısı ve çocuklarına sergiliyordu. Garip bir şekilde birbirlerinden kopamayan Lee ve Anderson, ara sıra buluşmaya başladılar. Sonunda da bu çalkantılı ilişkiyi daha fazla sürdüremeyip yollarını kesin olarak ayırdılar.

BALAYI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA SAÇILDI: Pamela Anderson'ın başıözel görüntülerinin internete sızdırılması yüzünden derde girdi. Önce Tommy Lee ile olan balayı görüntüleri internete yayıldı. Milyonlarca kişinin ulaştığı o görüntüler nedeniyle Anderson video dağıtım şirketi Internet Entertainment Group aleyhine dava açtı.

Pamela Anderson'ın eski eşi Tommy Lee yüzünden yaşadığı tek sıkıntı bu değildi. 2002 yılında dövme yaptırırken Lee ile aynı iğneyi kullandığı için Hepatit C kaptı. Tedavi olup iyileşmesi uzun zamanını aldı. Anderson; 2013 yılında sosyal medya hesabından iyileştiğini ve artık bir daha Hepatit C lafını duymak istemediğini duyurdu.

ARDI ARDINA EVLİLİKLER

Pamela Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.

İNŞAAT İŞÇİSİYE EVLİLİĞİNDE SKANDAL SON

Pamela Anderson pandemi sürecinde Kanadalı inşaat işçisi Dan Hayhurst ile sürrpriz bir evlilik yaptı. Fakat skandala dönüşen bu evlilik sadece 13 ay sürdü. Hayhurst ile memleketi olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında evlenmişti Pamela Anderson. Bu aşk ve evliliğin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söylemişti Anderson. "Artık köklerime dönme zamanı" diyerek de ABD, Malibu'daki evini satışa çıkarmıştı.

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Tommy Lee ile olan eski evliliğinden iki yetişkin erkek çocuğu bulunan Anderson, bu sürpriz evliliğiyle ilgili olarak "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında" dedi.Pamela Anderson, o dönemde Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Aşığım" diye konuştu. Yıldız, törende her ikisinin de ailelerinin hazır bulunduğunu da belirtti. Anderson, Kanada'nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada büyükanne ve büyükbabasından 25 yıl önce satın aldığı bir mülkte evlendiğini de ekledi.

'YUVA YIKAN KADIN' DAMGASI YEDİ

Dan Hayhurst ile yaptığı evliliğin ardından Pamela Anderson'ın, "yuva yıktığı" ileri sürüldü. Bu iddiaları ortaya atan kişi ise Dan Hayhurst'ün eski sevgilisi Carey. Carey beş yılldır birlikte yaşadığı eski sevgilisinin Pamela Anderson ile evlendiğini basından okuduğunu belirterek, ünlü yıldızı "yuvasını yıkmakla ve sevgilisini çalmakla" suçladı. Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın geçen yılın ilk dönemlerinde yakınlaşmaya başladıklarını söyledi.

İddiasına göre o sırada da Dan Hayhurst ile kendisinin ilişkisi sürüyordu ve hala birlikte yaşıyorlardı. Carey'in iddiasına göre Dan Hayhurst, geçen yılın temmuz ayında Pamela Anderson ile birlikte yaşamaya başladı. 42 yaşında olan ve soyadı açıklanmayan Carey, neden bu konu hakkında konuşmaya karar verdiğini de şöyle açıkladı: "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların beş yıldır süren iki çocuklu ilişkimin, Pamela ve Dan'in ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istedim." Carey'in ifadesine göre Dan Hayhurst, Carey'nin eski ilişkisinden olan çocuğuna da babalık yapıyordu.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON