Para içinde yüzüyorlar ama öyle bir kalp ağrıları var ki!

DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE AİLESİNDEN UZAKLAŞTI

Bu, kısaca anlatmaya çalıştığımız ünlü ve zengin çift, Victoria ve David Beckham'dan başkası değil. Gerçekten de dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir hayatları var. Ama siz bir de onlara sorun! Çünkü servetlerinin bile yok edemediği büyük bir kalp kırıklığı yaşıyor çift. Aslında onların da bazı konularda ayrıcalıklı olmadığının bir göstergesi bu durum. En büyük oğulları, ilk göz ağrıları Brooklyn Beckham, evlendikten sonra bütün dünyanın gözleri önünde ailesinden uzaklaştı. İçine doğup büyüdüğü, hatta o ünlü soyadı sayesinde bugünkü konumuna geldiği ailesine sırt çevirdi.

SADECE UZAKTAN, NE KADAR ÖZLEDİKLERİNİ SÖYLEYEBİLİYORLAR

Anne ve babası, Victoria ve David Beckham ise her ne kadar özel hayatlarının sınırlarını yıllardır kalın çizgilerle çiziyor olsalar da bu kez durum farklı. Geçen yılın nisan ayında Nicola Anne Peltz Beckham ile evlendirdikleri oğulları Brooklyn'in bu yaptığının kendilerini ne kadar üzdüğünü gizleme gereği bile duymuyorlar. Elbette bütün hissettiklerini dışa vurmuyorlar ama bazen sosyal medya paylaşımlarında bu konuda mesajlar göndermekten de geri durmuyorlar. Bunun son örneğini de geçtiğimiz Noel ve yeni yıldagözler önüne serdi ünlü çift.

'SİZİ SEVİYORUZ VE ÖZLÜYORUZ'

İlk adım Victoria Beckham'dan geldi... Dört çocuk annesi 48 yaşındaki Beckham, kocası David ile diğer üç çocuğu Cruz, Romeo ve Harper'ın bir şömine önünde üzerlerinde bir örnek pijamalarla çekilen bir pozlarını paylaştı. Victoria Beckham "Baba, Beckham aile geleneğini sürdürüyor" mesajının hemen ardından oğlu Brooklyn ve gelini Nicola Peltz Beckham'ı da etiketleyerek "Sizi seviyoruz ve özlüyoruz" diye yazdı.

Ardından da benzer bir adımı David Beckham attı.O da önceki yıllarda çekilen bir aile fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı ve"Beckham ailesinden mutlu yıllar" yazıp Brooklyn ve Nicola'ya onları sevdiklerini ve özlediklerini belirten bir mesajla seslendi. Bu durum da her ne kadar düğünden sonra karısı Nicola'nın ailesiyle daha fazla yakınlaşsa da Beckham çiftinin her anne ve baba gibi oğulları için kalplerinde her zaman bir yer olduğunu gözler önüne serdi.

'SİZ SADECE SEVGİNİZİ VE DESTEĞİNİZİ VERMEK ZORUNDASINIZ'

Bütün bunlar bir yana Victoria Beckham, kutlama sezonundan önce konuk olduğu Armchair Expert adlı podcast yayınında çocuklarına olan yaklaşımını ifade etmişti. Beckham o programda bir ebeveyn olarak tüm çocuklarına her zaman sevgi duyduğunu ve onları desteklediğini anlattı.

Victoria Beckham, konuğu olduğu Dax Shepard'a " Bir ebeveyn olarak her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Onların mutlu, çalışkan ve iyi insanlar olmasını istiyorsunuz" dedikten sonra şunları ekledi: "Ama biliyorsunuz ki çocuklar da ne yapmak zorundalarsa onu yapmaya mecburar. Siz sadece onlar için orada olmak ve sevginizi, desteğinizi vermek zorundasınız."

DÜĞÜN BİTTİ, GERİLİM BAŞLADI

23 yaşındaki Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Peltz, geçen yılın nisan ayında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Gelinin babasının Florida'daki malikanesinde yapılan düğünden sonra ise Brooklyn, kendi ailesinden uzaklaşıp eşinin ailesine yakınlaştı.

Victoria Beckham ile gelini arasında bazı sorunlar olduğu iddiaları da basına yansıdı. Bunlardan birine göre, müzikten sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham, Nicola'nın gelinliğini hazırlayacaktı. Fakat düğün yaklaştıkça bu gelişme olmadı. Sonunda Victoria, gelinini arayıp gelinliğini dikemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Nicola da ünlü bir modacının kapısını çaldı.

Bir başka iddiaya göre de Victoria Beckham, düğün töreninde oğlu Brooklyn ile Nicola'nın dans etmeyi planladığı şarkıyı "ele geçirdi." Yani o şarkıda oğluyla kendisi dans etti.

GENÇLER, SELENA GOMEZ İLE TATİLE ÇIKTI

Her ne olduysa oldu nisan ayındaki o gösterişli törenin ardından Brooklyn ve Nicola ile David ve Victoria cephesinde bir gerilim yaşanmaya başladı. Düğünden önce Beckham ailesinin kızı gibi olan Nicola da Brooklyn de uzaklaştı. Brooklyn, eşinin ailesiyle yakınlaştı. Öyle ki genç çift, Noel ve yeni yıl tatilini de Selena Gomez ile birlikte geçirdi.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, INSTAGRAM