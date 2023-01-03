Yeni evli arkadaşlarını hiç yalnız bırakmıyor! Yeni yıla birlikte girmişlerdi: Meğer ortak dövme de yaptırmışlar

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SELENA GOMEZ ADETA YENİ EVLENEN ARKADAŞLARININ EVİNE YERLEŞMİŞ GİBİ!

Bu son zamanlarda ayyuka çıkan yakınlaşma o kadar çok dikkat çekti ki, Selena Gomez kendisi bile çıkıp “Artık onlara çift deneyeceksiniz, bize artık üçlü diyeceksiniz” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu üçlü yeni evlenen Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti ve Selena Gomez’den oluşuyor. Nicola Peltz ve Selena Gomez’in arkadaşlığı son zamanlarda çok ilerleyince Gomez adeta yeni evli çiftin bir parçası haline geldi ve nereye gitseler onların peşinden gitti; bir yerlere gitmedilerse de üçlü Beckham ve Peltz’in evinde bir araya geldi.

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Yeni yılı en sevdikleriyle birlikte tropik bir kaçamak tatilinde kutlayan Selena Gomez, o anların en özel fotoğraflarının da Instagram hesabından paylaştı. Yeni yılı en yakınları ve en sevdikleriyle tropikal bir kaçamakta kutladı. Artık ayrılmaz bir üçlü haline geldikleri Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz ile kucaklaştıkları, yatta çekilmiş bir fotoğrafını “Sonsuza kadar onların +1’iyim” yazarak paylaşan Gomez ve dostları yılbaşı gecesini Los Cabos, Meksika'ya yaptıkları bir gezide kutladılar.

İKİZ ELBİSELER, ORTAK DÖVMELER VE BİRLİKTE ÇIKILAN TATİLLER

Kutlama fotoğraflarını paylaşan Gomez ve Nicola Peltz’in gecede bir örnek bir kokteyl elbisesi seçtikleri görülüyordu. Bir örnek derken konuya açıklık getirelim: Selena Gomez ve 27 yaşındaki Peltz, birer gümüş payetli Valentino mini elbisesi giymişlerdi. Yani ikisinin de üzerinde aynı elbise vardı. Ama birbirlerinin en yakın arkadaşı olduklarını göstermenin yolları bununla sınırlı kalmadı.

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Anlaşılan iki genç kadın bunu daha da ileriye götürmek istemiş ve dövme de yaptırmışlardı. Gomez’in paylaştığı fotoğrafta ikisinin de kolunda ‘angel’ yani ‘melek’ yazdığı görüldü. Aynı büyüklükteki dövmeler aynı yazı fontuyla kollarına kazınmıştı. İki kadın birbirlerine olan bağlılıklarını ömür boyu bedenlerinde taşımaya karar vermişti. Peltz'in bu gönderilerin altına yazdığı yorumu ise “Seni sonsuza kadar seviyorum meleğim!!!” oldu. "SENİ SONSUZA KADAR SEVİYORUM MELEĞİM!"

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SELENA GOMEZ, yeni yıldan önceki en önemli tatil olan Şükran Günü’nü de yeni evli Beckham'larla geçirmişti. Bu özel gecede de birlikte olan üç arkadaş diğer davetlilerle birlikte İngilizlere mahsus özel bir yemek olan ve dünyada da pek sevilen ‘fish and chips’ yani balık ve patates kızartması pişirmişti. Bu özel günleri hep birlikte kutlayan bir de üzerine dövme yaptıran arkadaşların haberinden sonra gözler bu kez Brooklyn Beckham’a döndü.

David ve Victoria Beckham'ın yaklaşık 70'i Peltz'e adanmış yaklaşık 100 dövmesi olan en büyük oğlu Brooklyn’in de yolculuk sırasında bir 'melek' dövmesi yaptırıp yaptırmadığına dair bir haber yok. Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğünü, araya giren koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli yapılmış ve Covid-19 tüm dünyada büyük bir ekonomik krize neden olmuşken bu düğüne 3,5 milyon dolar harcanması eleştiri konusu olmuştu. BROOKLYN BECKHAM DA KARISI İÇİN DÖVMELER YAPTIRMIŞTI

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Ama her şey düğünle de bitmedi tabii. Brooklyn Beckham bir dergiye verdiği röportajda kendisinin hayattaki önceliğinin eşi Nicola olduğunu belirtmişti. Sonra da sözlerini 'Onu üzgün görmeye dayanamam' diye tamamlamıştı. Genç adam karısına verdiği değeri kanıtlamanın bir başka yolunu daha bulmuş; dövmelerle kapladığı vücuduna sürekli karısıyla ilgili şeyler kazıtmıştı.

Bay ve Bayan Beckham evlendikten sonra birbirlerinin soyadlarını da aldı. Yani artık karısının tam Nicola Anne Peltz Beckham olmuşken Brooklyn Beckham da artık Brooklyn Beckham Peltz olmuştu. Özelikle annesi Victoria Beckham’ın bu duruma kızgın olduğu konuşulurken Brooklyn bunu hiç önemsemiyor.

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O ARTIK SADECE Nicola Peltz'İN KOCASI

Ve Instagram hesabına yazdığı kadarıyla kendisini zaten Nicola'nın kocası olarak tanımlıyor. Beckham’ların en büyük oğlunun elinin üzerine 'Married' yani 'evli' yazan bir dövme yaptırdığı, bununla yetinmeyip göğsüne de karısının soyadı olan Peltz yazan başka bir dövme daha eklediği biliniyor.