2022 onun zaferleriyle dolu: Yılın aşkı, yılın evliliği, yılın gelinlikleri... Hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınladı

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Gösteri dünyasının ünlüleri arasında yaşanan aşklar ve evlilikleri her zaman çok konuşulur, fotoğrafları magazin sayfalarını süsler, herkes bu aşkların ve evliliklerin arka planında yaşananları merak eder. 2022 yılına aşkı, evliliği ve bunların öncesinde/sonrasında yaşananlarla damga vuran isimse şüphesiz Jennifer Lopez, hayranlarının ona taktığı isimle JLo oldu. YILIN AŞKI, YILIN DÜĞÜNÜ, YILIN GELİNLİKLERİ: HEPSİ TEK BİR İSME AİT!

İkisi de gösteri dünyasında henüz yeni sayılabilecek yıldızlarken yolları kesişen ve büyük aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in aşkları o dönemde yarım kalmış; ikilinin evlenmesini bekleyen hayranları da büyük hayal kırıklığına uğramıştı. O günlerin üzerinden uzun yıllar geçti. İkisi de başkalarıyla evlendi, çocukları oldu. Lopez ve Affleck’in isimleri bu uzun yıllar boyunca giderek büyüdü; biri dünyanın en büyük birkaç şarkıcısından biri haline geldi, diğeri de Hollywood’un Oscar sahibi saygın oyuncularından biri oldu.

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Ama ne kariyerlerindeki başarılar ne de yaptıkları evlilikler onlar için bir şey değiştirmeyecekti. İlk kez aşk yaşayıp ayrıldıkları zaman bile birbirlerinden sürekli olarak söz eden ve hep aşklarını güzel bir şekilde yad eden ikili o günlerden tam 20 yıl sonra dünyayı bir kez daha şaşırtmayı başaracaktı. Nisan 2021'de, Lopez ve Affleck'in yeniden sevgili oldukları ortaya çıktı. Ve Lopez, o temmuzda yeniden alevlenen ilişkilerini kamuoyuna açıkladı. Çift zaten ayrılmalarından sonraki yıllarda, iletişim halinde kalmışlar ve basında birbirlerinden övgüyle söz etmişlerdi. Hem Affleck hem de Lopez, yeniden bir araya geldiklerinden beri birbirlerine ikinci bir şans hediye edildiğinden söz ettiler.

HER ŞEYİN BAŞLAMASINDAN 20 YIL SONRA...

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8 Nisan 2022'de Lopez, Ben Affleck’ten aldığı ilk evlilik teklifinden tam 20 yıl sonra ikinci nişanlarını duyurdu. 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta evlendiler. Ancak çift, bu sade törenle yetinmedi ve ertesi ay, aileleri ve arkadaşları için bir düğün kutlaması düzenlediler. JLo ve Ben Affleck’in düğün fotoğrafları, özel davete katılan konuklar ve elbette Jennifer Lopez’in giydiği gelinlikler 2022 yılının en çok merak edilenleri oldu. JLo, bu merakın farkında olmalı ki evlenmelerinden aylar sonra bile zaman zaman bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve hayranlarının ağzına küçük de olsa bal çalmaya devam etti.

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Ancak JLo belli ki 2022 yılının bombasını yıl bittikten sonraya saklamıştı. “2022 hayatımın gelmiş geçmiş en iyi yıllarından biriydi. Gelecek yılın neler getireceğini heyecanla bekliyorum” sözleriyle muhteşem düğününün bugüne kadar kimse tarafından görülmemiş en özel anlarının fotoğraflarını paylaşan Lopez, böylelikle hayranlarına da yeni yıl hediyesi vermiş oldu. Instagram'a yüklediği videoda JLo, yılın her ayından en özel anları bir arya getirip bir kolaj yapmıştı.

Yıldız şarkıcı 2022’nin ocak ayında Los Angeles'taki Sunset Bulvarı'nda romantik komedi filmi Marry Me'nin (Evlen Benimle) posterinin önünde görüldü. Aynı ay piyasaya sürdüğü JLO Beauty serisi için modellik yapmış ve Ben Affleck’i öperken fotoğraflanmıştı. Şubat ayında JLo, makyajsız ev haliyle Affleck’le evinde yemek yerken oldukça mutluydu. Mart ayında, ikili tatildeyken JLo kolunu Ben'e dolamış mutluluk pozları veriyordu. Aynı günlerde New York’ta bir çekimdeyken büyük aşkını öperken fotoğrafları çekilmişti. Nisan ayında yıldız, Ben Affleck’in ona evlenme teklif ederken verdiği yeşil elmas nişan yüzüğünü dünyayla paylaştı. Mayıs ayında Jennifer artık, aylar sonra Affleck ile evleneceği gün giyeceği gelinliğin çizimlerine bakmaya dalmıştı. Temmuzda Paris’te gelinlik provasına katılan JLo, o ay üzeri açık bir arabada duvağıyla poz verirken Las Vegas’taki düğününe gidiyordu. Ağustos ayında dostları ve özel davetlileri için bir düğün daha yaptılar. Çift yılın geri kalan aylarını kâh yine birlikte poz vererek kâh işleri için başka başka yerlerde bulunarak geçirdi. Ama başrolde hep büyük aşkları ve herkesin hâlâ dilinde olan düğünleri vardı. İKİ AYRI DÜĞÜNDE TOPLAM 5 GELİNLİK GİYMİŞ OLDU

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Jennifer Lopez geçirdiği muhteşem 2022 yılına son bir bakış atarken Instagram hesabından her ay için bir fotoğraf paylaştı. Ama elbette bu paylaşımın başrolünde düğünü ve giydiği üç farklı muhteşem gelinlik vardı. Yıldız şarkıcının paylaştığı fotoğraf albümünün adı 'Yeni Yılınız Kutlu Olsun, Yeni Başlıyorum, Bu Geceyi Bekliyorum ve Şimdi Bu Benim' hashtag'leriyle süslüydü. Çift, ağustos ayında Ben Affleck’in Georgia'daki 8.9 milyon dolarlık malikanesinde evlendi. Düğün için yapılan masraf da oldukça fazlaydı. Sadece Jennifer Lopez’in giydiği gelinliklerin toplam maliyetinin 3 milyon doları geçtiği söyleniyor.

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Lopez, düğününde Ralph Lauren marka kendisine özel dikilmiş bir gelinlikle ortaya çıktı. Tıpkı JLo gibi Ben Affleck de aynı marka bir smokin tercih etmiş, beyaz smokin ceketini siyah pantolon ve siyah papyonla tamamlamıştı. Çiftin önceki evliliklerinden olan toplam beş çocuğu da bu özel anlar için Ralph Lauren tarafından hazırlanan özel giysileri giydiler. Ancak hepsinin görünümleri Jennifer Lopez’in düğün ve sonrasındaki resepsiyon sırasında sırayla giydiği diğer gelinliklerin gölgesinde kaldı.

"O ELBİSEYİ YILLARCA SAKLAMIŞTIM"

O gece boyunca Ralph Lauren imzalı üç farklı gelinlik giyen Lopez bununla da yetinmemiş Las Vegas’taki törende eski bir filminde kullanılan Alexander McQueen imzalı bir elbise seçmiş, bir de ünlü modacı Zuhair Murad’ı koleksiyonundan özel bir gelinlik tercih etmişti. Alexander McQueen gelinliğinin ise çok özel bir anlamı olduğu sonradan ortaya çıkacaktı. “Bu elbise yıllardır bende ve onu giyebilmek için sakladım, sakladım ve en sonunda düğünümde giyiyorum” diyen JLo’nun bu elbiseye neden yıllardır sahip olduğu düğününde stilisti tarafından çekilen bir videoda ortaya çıktı.

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2004 yılında çekilen ve o dönem büyük aşk yaşayan Ben Affleck ve Jennifer Lopez’i bir araya getiren Babasının Kızı (Jersey Girl) filminde bu Alexander McQueen marka elbiseyi giyen JLo, aradan geçen onca yıla rağmen elbiseyi saklamış, belli ki bu giysiyi Ben Affleck’le olan bitmeyen aşkına nişane seçmişti. 20 yıl sonra muradına eren güzel yıldız aklına koyduğu şekilde bu elbiseyi düğününde giymeyi sonunda başaracaktı.

“Bütün hafta, işimiz Allah’a kaldı diyerek sakin ve kolay bir kesinlik hissettim. 20 Ağustos Cumartesi, saat 18.45’te ise güneş serbest kaldı ve arka bahçemizdeki derme çatma sunağın arkasında nehir boyunca dans eden küçük elmaslar gibi ışınlarını saçtı.”

HİÇ UYANMAK İSTENMEYEN RÜYA AMA BİR O KADAR DA GERÇEK

“Merdivenlerin en tepesinde göründüğümde ve Ben bana baktığında bu hem hiç uyanmak istemeyeceğim bir rüya hem de gerçek gibi göründü gözüme” diyen Lopez “Ayağım gelinliğime takılmasın diye çok uğraşıyordum. O anda buna odaklanmıştım ama merdivenlerden inip de Ben’in yanına vardığımda her şeyi unuttum ve dünyalar benim oldu” diyerek yılın, belki de ömrünün en mutlu anlarını anlatıyordu.

“O gün geçmişten kalan bütün yaralarımızı iyileştirdik ve omuzlarımızdan en büyük yük kalktı. Her şey planladığımız gibi olmamıştı. Daha da iyi olmuştu. Bu çemberi artık tamamladık.” sözleriyle hayatının aşkıyla nasıl evlendiğini ve ömrünün en mutlu gününü nasıl geçirdiği anlatan Jennifer Lopez, törenden önceki hafta her gün gün batımında yağmur yağdığını ve herkesin sıcaklık, gök gürültüsü ve şimşek olasılığı konusunda endişelendiğini anlatırken kendisinin de midesine kramplar girdiğini ama tüm bu endişelere rağmen düğünün harika geçeceğinden hep emin olduğunu açıkladı. DÜĞÜNÜN ZAMANLAMASI MÜKEMMELDİ

“Gerçek şu ki, herkesin hikayesi farklı ve hepimizin seyahat etmesi gereken yollarımız var. İki kişi aynı değildir. Ama bizim için bu mükemmel bir zamanlamaydı.” diyen Lopez, ilk birlikteliklerinin ve nişanlarının ardından yaklaşık 20 yıl sonra, Nisan 2021'de yeniden bir araya gelişlerini anlattı. JLo, ünlü şair Rainer Marie Rilke'nin, aşka hazır olmakla ve 'mutluluk ve sevgi vermenin onu almaktan daha keyifli hale gelmesi' ile ilgili ‘Genç Bir Şaire Mektuplar’ şiirinden ilham almıştı ve “İkimiz de daha önce evlendik ve artık çocuk değiliz. Şimdi, bu yaşımızda, yapacak en mantıklı şey buydu.” diyordu.

HERKESE BÖYLE BİR MUTLULUK DİLİYORUM“Yıllar önce, önümüzdeki yolun bu kadar çok labirentte gezinmek ve bu kadar çok sürprizle dolu olmasının, bunca şans ve zevk barındıracağı anlamına geleceğini bilmiyorduk” diye sözlerini bitirdi Jennifer Lopez. “Her şey hayatımızın en mükemmel anlarından biri olan bu günde doruğa ulaştı. Daha mutlu olamazdık. Hepinize aynı türden mutluluklar diliyorum... Zor kazanılan ve ondan önceki yolculuğu bile çok daha tatlı hale getiren türden.”

“Hiçbir şey bana daha doğru gelmedi ve sonunda, artık kaybı ve neşeyi anlayabildiğimiz ve hayat tarafından yeteri kadar sınandığımız bir anda birleştik. Bunu kabul etmek ya da günün aptalca önemsiz sıkıntılarının her değerli anı kucaklamanın önüne geçmesine izin vermek. Biz artık kendimizi hayatın uzun zamandır arzulanan döneminde bulduk. Hayatın bize gösterdiği her şeye, hatta sınavlarına ve sıkıntılarına bile şükran duymak. O gece gerçekten cennetti.”