Çocukken 'tacize bile uğrasan sesini çıkarma' dediler

CEHENNEM GİBİ ÇOCUKLUK YILLARI

Artık çok gerilerde kalan çocukluk yıllarını anlatan bu sözler, günümüzün ünlü yıldızlarından birine ait. Kelimenin tam anlamıyla "bir cehenneme benzeyen" o dönemi de geçen bunca yılın ardından açıkça anlatıp değerlendiriyor yıldız.

BAŞKA AYRINTILARI DA ANLATTI

Geçen yıl piyasaya çıkan ve anılarını kaleme aldığı The Beauty of Living Twice adlı kitapta hem kendisinin hem de ablasının büyükbabaları tarafından taciz edildiğini itiraf eden Sharon Stone, bu kez de geçmişine dair başka bilinmeyenleri gözler önüne serdi.

'İYİ BİR KIZ OL, SESİNİ ÇIKARMA'

Rake Magazine'e konuşan 63 yaşındaki Stone, yazar Tom Chamberlein'e samimi açıklamalar yaptı. Rol aldığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, küçük bir çocukken kendisine, tacize bile uğrasa "iyi bir kız olup" sessiz kalması gerektiğinin söylendiğini anlattı. Yıldız, bu durumun sağlıklı olmadığını da sözlerine ekledi.

'AİLEM BENİM İTAATKAR OLMAMI BEKLERDİ'

Sharon Stone, çocukluk yıllarında ailesinin kendisinden itaatkar olmasını beklediğini de söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:" Mükemmel, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, her zaman her şeyi doğru bir şekilde yapan biri olmam bekleniyordu. Bunu bilmek çok sıkıcı. Sessiz ve bağımlı olmak, çeneni sürekli kapalı tutmak zorunda kalmak sağlıklı bir rol değil."

BABASI İNŞAAT MÜHENDİSİ OLMASINI BEKLİYORDU

Sharon Stone, Edinboro Üniversitesi'nde burslu olarak sürdürdüğü yaratıcı yazarlık eğitimini, model ve oyuncu olmak için yarıda bıraktığı dönemi de anlattı. IQ testlerinde yüksek sonuç aldığı için herkesin kendisinden beynini daha fazla kullanacağı bir meslek sahibi olmasını beklediğini anlattı Stone. Özellikle de babasının inşaat mühendisi olacağına inandığını söyledi.

Sharon Stone, çocukluk yıllarında kendisini kemeriyle dövdüğünü ileri sürdüğü babasının bu kararını duyunca ürktüğünü de kitabında belirtmişti. Sonra da ailesinin kazanabileceğinden daha çok para kazandığını eklemişti.

BÜYÜKBABASININ TACİSİNE UĞRAMIŞ

Geçen yıl piyasaya çıkan ve ayrıntıyla gündemin ilk sıralarına yerleşen The Beauty of Living Twice adlı kitapta, hem ablasının hem de kendisinin küçücük birer çocukken, büyükbabaları tarafından taciz edildiğini anlattı Stone. Yıldız, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.

'BÜYÜKANNEM KAPIYI KİLİTLERDİ'

Sharon Stone kitabında, büyükannesinin kendisiyle ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla birlikte bir odaya kilitlediğini, bunun ardından da büyükbabası Lawson'ın kendilerini taciz ettiğini satırlara döktü kitabında. Stone, büyükbabası öldüğü zaman neler hissettiğini de anlattı. Büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duyduğunu da belirtti.

ÜNLÜ FİLMİN YAPIMCILARINI DA SUÇLAMIŞTI

Sharon Stone, daha önce de kendisini şöhrete kavuşturan Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminin yapımcıları ve yönetmeniyle ilgili benzer şikayetlerde bulunmuştu. Hollywood'un ünlü yıldızlarından Sharon Stone, sektörde yaşadığı deneyimleri The Beauty of Living Twice adlı kitabında anlattı. Kısa bir süre önce 63 yaşına giren Stone, yapımcı Harvey Weinstein'ın kadınlara yönelik tacizlerine karşı Hollywood'da başlatılan #metoo hareketine de katıldı bu şekilde.

'GERÇEK HAYATTA DA BİRLİKTE OLMAMI İSTEDİ'

Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı. Ünlü oyuncu yapımcının bu konuda "kamera karşısında da ikisinin kimyalarının uyumlu görünmesi için bunu istiyorum" dediğini belirtti. Stone'un anlattığına göre bu ne karşılaştığı ilk tacizdi ne de sonuncusu. Bu teklifi reddettiğini belirten Stone, bir yönetmenin de kendisiyle özel bir yakınlık kurmak istediğini de ekledi. Bu teklife "hayır" dediği için de o yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini anlattı.

'YÖNETMENE TOKAT ATTIM'

Sharon Stone'un kitabından çarpıcı bir bölümde Vanity Fair dergisinde yer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokap attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.

Stone'un anlattığına göre avukatı, filmin bu şekliyle gösterilemeyeceğini ileri sürdü. Sonra da şöyle devam etti: "Marty, böyle elbisemin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söyledi. Bunun için filme, yetişkinlere yönelik olduğunu belirten bir uyarı konulabilirdi. Bunu yönetmen Paul Verhoeven'e anlattığımda ise böyle bir seçeneğim olmadığını söyledi." Temel İçgüdü'nün o ünlü sahnesiyle ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Yönetmen Verhoeven de Stone'un iddialarına karşılık onun yalan söylediğini belirterek "Her oyuncu kamera karşısında iç çamaşırını çıkarması istendiğinde sonradan ne göreceğini bilir" sözleriyle kendini savunmuştu.

BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Sinemanın bir dönemine damgasını vuran Temel içgüdü (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapım. Senaryosunu Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni ise Paul Verhoeven. Michael Douglas ile Sharon Stone'uh başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü üzerine kurulu. Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.

İKİNCİSİ DE ÇEKİLDİ

Gösterime girdiğinde izlenme rekorları kıran film, Sharon Stone'un da kariyerinden önemli bir dönemeç olmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra, 2006'da filmin devamı çekilmişti. O yapımda senaryo yine Eszterhas'ın kaleminden çıksa da bu kez yönetmenliğini Michael Caton Jones üstlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karşısına geçti.

10 Mart 1957'de ABD, Meadville'de dünyaya gelen Stone, 1975 yılında Saegertown Lisesi'nden mezun oldu. 16 yaşındayken de Edinboro Üniversitesi'ne kaydoldu. O dönemde aile bütçesine katkıda bulunmak için kasiyerlik yaptı. Liseden mezun olduğu yıl katıldığı Pennsylvania Güzellik Yarışması'nı kazanması ise onun hayatını değiştirdi. Önünde modellik ve reklam oyunculuğu yapabileceği yeni bir kapı açıldı. Model olarak kariyer yapabilmek için New Jersey'e yerleşti. Birçok ünlü markanın tanıtım yüzü oldu.Sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini ise Woody Alen imzalı Stardust Memories ile yaptı. Sonra ardından birçok film geldi. Fakat istediği şöhreti bulabilmesi için 30'lu yaşlarının ortasına kadar beklemesi gerekti. Arnold Schwarzenegger ile birlikte kamera karşısına geçtiği Total Recall filmiyle dikkat çekti. Sonra da asıl ün kazandığı Temel İçgüdü filmi geldi.

Stone, ünlü TV dizisi MacGyver’ın yapımcısı Michael Greenburg ile 1985 yılında evlendi; geçimsizlik nedeniyle 1987 yılında boşandı. İkinci evliliğini gazeteci Phil Bronstein ile yaptı. Bu evlilik 1998 ile 2004 arasında sürdü. Stone, Bronstein ile evliyken Roan Joseph adını verdikleri bir erkek çocuk evlat edindi. Daha sonra da Quinn Kelly ile Laird Vonne adında iki çocuk daha evla edindi.