YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu, hemÅŸire aÅŸkÄ±yla evlendi: AblasÄ± Ã§Ã¶pÃ§atanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:
ARTIK Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE ADI VE SOYADI AYNI!
BakalÄ±m kimmiÅŸ bu Ã¼nlÃ¼... O genÃ§ Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nem rol aldÄ±ÄŸÄ± Twilight (AlacakaranlÄ±k) serisiyle bir anda genÃ§ kÄ±zlarÄ±n sevgilisi haline gelen Taylor Lautner'dan baÅŸkasÄ± deÄŸil... 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, geÃ§en ayÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda kendisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan hemÅŸire Taylor Dome ile California'da, aÃ§Ä±k havada yapÄ±lan bir gÃ¼n batÄ±mÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu tÃ¶renin ardÄ±ndan her ikisi de artÄ±k aynÄ± adÄ± ve soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±r hale geldi.
LÃœKS BALAYI: SENÄ°NLE YAÅžAMAYA ALIÅžABÄ°LÄ°RÄ°M
Ä°ki Taylor Lautner, dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra Meksika'da Punta Mita'da lÃ¼ks bir tatil kÃ¶yÃ¼nde balayÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Taylor Lautner o sÄ±rada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±ndan oluÅŸan bir kolajÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. GenÃ§ oyuncunun paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Seninle bir hayata alÄ±ÅŸabilirim" sÃ¶zleri dikkat Ã§ekti.
BU AÅžK Ã–YKÃœSÃœNÃœN BENZERÄ° ANCAK FÄ°LMLERDE OLUR
Taylor Lautner ile Taylor Dome'un Ã¶ykÃ¼sÃ¼ aslÄ±nda benzerine filmlerde rastlanabilecek tÃ¼rden. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Lautner'Ä±n, deli gibi aÅŸÄ±k olduÄŸu ve kendisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan Ã§iÃ§eÄŸi burnunda eÅŸi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan deÄŸil. Ãœstelik onlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi de Lautner'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi. Gelin iki adaÅŸÄ±n bir Ã§Ã¶pÃ§atan aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸlayan ve evliliÄŸe uzanan bir aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne kÄ±saca bir bakalÄ±m.
'EVET DEMESÄ°NÄ° BEKLERKEN AÄžLAMAYA BAÅžLADI
Åžimdi mutlu Ã§iftin evlilik teklifine gelelim... Taylor Lautner Access Hollywood'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuyu da anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Taylor gÃ¶steriÅŸli bir evlenme teklifi istemediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ben Yemek piÅŸirmeyi severim. Sonra yemeÄŸimizi mutfakta yeriz. Evlilik teklifini de onun istediÄŸi gibi yaptÄ±m." Lautner uzun bir Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sonunda sevgilisi Taylor Dome'u Ã§iÃ§ek buketleri ve mumlarla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde evlilik teklif ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Lautner, sevgilisinin bu teklife uzun sÃ¼re yanÄ±t veremediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ aÄŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±: "AslÄ±nda 'evet' demesi beklenenden uzun sÃ¼rdÃ¼. O kadar Ã§ok aÄŸlÄ±yordu ki bana doÄŸru yÃ¼rÃ¼yemedi bile."
DÄ°ÅžÄ° TAYLOR, ERKEK TAYLOR: AlacakaranlÄ±k serisiyle tanÄ±nan Taylor Lautner, geçen yaz konuk olduÄŸu The Kelly Clarkson Show'da Taylor Dome ile aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±masÄ± konusunda ÅŸakacÄ± bir yorumda bulunmuÅŸtu. Lautner, evlendikten sonra hem kendisinin hem de niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n, tam olarak aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Lautner, bu konuda niÅŸanlÄ±sÄ± Taylor Dome ile konuÅŸtuklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ona "Gerçekten bu soyadÄ±yla ilgileniyor musun? Çünkü zaten ikimiz de aynÄ± ismi taÅŸÄ±yoruz. Yani iÅŸler gelecekte daha karmaÅŸÄ±k olacak" dediÄŸini belirtti. Sonra da ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k "Biz gerçekten de aynÄ± kiÅŸi olacaÄŸÄ±z" diye sözlerini sürdürdü. Taylor Lautner, niÅŸanlÄ±sÄ± Taylor Dome ile kendisinden söz eden insanlarÄ±n, onlarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmamak için "diÅŸi Taylor" ve "erkek Taylor" diye söz ettiklerini söyledi.
Â
GENÃ‡ KADRO BEÄžENÄ° TOPLADI
Setteki aÅŸklarÄ±nÄ± gerÃ§ek hayata da taÅŸÄ±yan ve olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±lan Pattinson ve Stewart'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Taylor Lautner, Nikki Reed, Ashley Green ve Jackson Rathbone da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Seride AlacakaranlÄ±k'Ä±n yanÄ± sÄ±ra AlacakaranlÄ±k Efsanesi: Yeni Ay, AlacakaranlÄ±k Efsanesi: Tutulma, AlacakaranlÄ±k Efsanesi: BÃ¶lÃ¼m 1 ve BÃ¶lÃ¼m 2 adlÄ± yapÄ±mlar yer alÄ±yordu.
Â
Â