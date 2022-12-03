YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu, hemÅŸire aÅŸkÄ±yla evlendi: AblasÄ± Ã§Ã¶pÃ§atanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±

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ARTIK Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE ADI VE SOYADI AYNI!

BakalÄ±m kimmiÅŸ bu Ã¼nlÃ¼... O genÃ§ Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nem rol aldÄ±ÄŸÄ± Twilight (AlacakaranlÄ±k) serisiyle bir anda genÃ§ kÄ±zlarÄ±n sevgilisi haline gelen Taylor Lautner'dan baÅŸkasÄ± deÄŸil... 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, geÃ§en ayÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda kendisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan hemÅŸire Taylor Dome ile California'da, aÃ§Ä±k havada yapÄ±lan bir gÃ¼n batÄ±mÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu tÃ¶renin ardÄ±ndan her ikisi de artÄ±k aynÄ± adÄ± ve soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±r hale geldi.

LÃœKS BALAYI: SENÄ°NLE YAÅžAMAYA ALIÅžABÄ°LÄ°RÄ°M

Ä°ki Taylor Lautner, dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra Meksika'da Punta Mita'da lÃ¼ks bir tatil kÃ¶yÃ¼nde balayÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Taylor Lautner o sÄ±rada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±ndan oluÅŸan bir kolajÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. GenÃ§ oyuncunun paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Seninle bir hayata alÄ±ÅŸabilirim" sÃ¶zleri dikkat Ã§ekti.

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BU AÅžK Ã–YKÃœSÃœNÃœN BENZERÄ° ANCAK FÄ°LMLERDE OLUR

Taylor Lautner ile Taylor Dome'un Ã¶ykÃ¼sÃ¼ aslÄ±nda benzerine filmlerde rastlanabilecek tÃ¼rden. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Lautner'Ä±n, deli gibi aÅŸÄ±k olduÄŸu ve kendisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan Ã§iÃ§eÄŸi burnunda eÅŸi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan deÄŸil. Ãœstelik onlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi de Lautner'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi. Gelin iki adaÅŸÄ±n bir Ã§Ã¶pÃ§atan aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸlayan ve evliliÄŸe uzanan bir aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne kÄ±saca bir bakalÄ±m.

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Lautner ve Dome, ilk olarak 2918 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. GenÃ§ Ã§ift, aynÄ± yÄ±l flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Taylor Lautner ve Taylor Dome, aÅŸklarÄ±nÄ± gÃ¶zlerden saklamayÄ±p Instagram hesaplarÄ±nda birlikte olduklarÄ±nÄ± resmen duyurdular. Ã‡ift, 2021 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. YakÄ±nda da evlenmeye hazÄ±rlanÄ±yorlar.

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Åžimdi gelelim iki Taylor'Ä±n yani Taylor Lautner ve Taylor Dome'un iliÅŸkisinin baÅŸlangÄ±cÄ±na. Ä°kiliyi Taylor Lautner'Ä±n kardeÅŸi Makena Moore tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Tam o sÄ±rada Taylor Lautner da kariyerine biraz ara verip hem ailesine hem de sevdiklerine biraz daha fazla zaman ayÄ±rmayÄ± planlÄ±yordu. Ä°ÅŸte "Ã§Ã¶pÃ§atanlÄ±k" yapan kardeÅŸi sayesinde hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada Taylor Dome'un, Taylor Lautner'Ä±n kardeÅŸi Makena Moore'un yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Lautner bu konuda People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu: " KardeÅŸim Makena bizi tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Beni aradÄ± ve dedi ki: "Gelecekteki eÅŸini buldum. Bu kÄ±zla tanÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±n."

Taylor Lautner'Ä±n kendisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan niÅŸanlÄ±sÄ± Taylor Dome, genÃ§ aktÃ¶rÃ¼ Ã¼ne kavuÅŸturan Twilight (AlacakaranlÄ±k) serisinin de sÄ±kÄ± bir takipÃ§isi. Fakat gerÃ§ekte bu seride hayran olduÄŸu kiÅŸinin Taylor Lautner deÄŸil Edward Cullen karakterini canlandÄ±ran Robert Pattinson olduÄŸunu da hiÃ§ saklamamÄ±ÅŸ.

'EVET DEMESÄ°NÄ° BEKLERKEN AÄžLAMAYA BAÅžLADI

Åžimdi mutlu Ã§iftin evlilik teklifine gelelim... Taylor Lautner Access Hollywood'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuyu da anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Taylor gÃ¶steriÅŸli bir evlenme teklifi istemediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ben Yemek piÅŸirmeyi severim. Sonra yemeÄŸimizi mutfakta yeriz. Evlilik teklifini de onun istediÄŸi gibi yaptÄ±m." Lautner uzun bir Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sonunda sevgilisi Taylor Dome'u Ã§iÃ§ek buketleri ve mumlarla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde evlilik teklif ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Lautner, sevgilisinin bu teklife uzun sÃ¼re yanÄ±t veremediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ aÄŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±: "AslÄ±nda 'evet' demesi beklenenden uzun sÃ¼rdÃ¼. O kadar Ã§ok aÄŸlÄ±yordu ki bana doÄŸru yÃ¼rÃ¼yemedi bile."

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Taylor Lautner ve Taylor Dome, niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±nda duygusal mesajlar eÅŸliÄŸinde duyurdu. Lautner "bÃ¼tÃ¼n hayallerinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini" belirtti. Taylor Dome da "HayatÄ±mÄ±n geri kalanÄ±nÄ± seninle geÃ§irmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum" diye yazdÄ±.

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DÄ°ÅžÄ° TAYLOR, ERKEK TAYLOR: AlacakaranlÄ±k serisiyle tanÄ±nan Taylor Lautner, geçen yaz konuk olduÄŸu The Kelly Clarkson Show'da Taylor Dome ile aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±masÄ± konusunda ÅŸakacÄ± bir yorumda bulunmuÅŸtu. Lautner, evlendikten sonra hem kendisinin hem de niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n, tam olarak aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Lautner, bu konuda niÅŸanlÄ±sÄ± Taylor Dome ile konuÅŸtuklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ona "Gerçekten bu soyadÄ±yla ilgileniyor musun? Çünkü zaten ikimiz de aynÄ± ismi taÅŸÄ±yoruz. Yani iÅŸler gelecekte daha karmaÅŸÄ±k olacak" dediÄŸini belirtti. Sonra da ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k "Biz gerçekten de aynÄ± kiÅŸi olacaÄŸÄ±z" diye sözlerini sürdürdü. Taylor Lautner, niÅŸanlÄ±sÄ± Taylor Dome ile kendisinden söz eden insanlarÄ±n, onlarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmamak için "diÅŸi Taylor" ve "erkek Taylor" diye söz ettiklerini söyledi.

Åžimdi gelelim genÃ§ kuÅŸak sinema seyircisinin gÃ¶zdelerinden Taylor Lautner'Ä±n kalbini Ã§alan bu genÃ§ kadÄ±nÄ±n kim olduÄŸuna. Taylor Dome , bir hemÅŸire. Yani niÅŸanlÄ±sÄ± Lautner gibi Hollywood dÃ¼nyasÄ±ndan deÄŸil. Hatta Dome'un eÄŸitimini tamamlayÄ±p bir hemÅŸire olmasÄ±nda Lautner'Ä±n da bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± var. EÄŸitiminin bir noktasÄ±nda tam her ÅŸeyden vazgeÃ§mek Ã¼zereyken Lautner'Ä±n desteÄŸiyle yoluna devam etti. Dome, aynÄ± zamanda ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda da bir aktivist. Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± alanÄ±nda destek saÄŸlamak amacÄ±yla bir de internet sitesi kurdu.

Bir dÃ¶nem sinema salonlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p geÃ§iren AlacakaranlÄ±k (Twilight) serisi Stephenie Meyer'Ä±n 2005'te kaleme aldÄ±ÄŸÄ± aynÄ± adlÄ± romandan uyarlandÄ±. YÃ¶netmenliÄŸini Catherine Hardwick'in Ã¼stlendiÄŸi filmin Ã¶nemli rollerinde Robert Pattinson ile Kristen Stewart yer alÄ±yordu.

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GENÃ‡ KADRO BEÄžENÄ° TOPLADI

Setteki aÅŸklarÄ±nÄ± gerÃ§ek hayata da taÅŸÄ±yan ve olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±lan Pattinson ve Stewart'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Taylor Lautner, Nikki Reed, Ashley Green ve Jackson Rathbone da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Seride AlacakaranlÄ±k'Ä±n yanÄ± sÄ±ra AlacakaranlÄ±k Efsanesi: Yeni Ay, AlacakaranlÄ±k Efsanesi: Tutulma, AlacakaranlÄ±k Efsanesi: BÃ¶lÃ¼m 1 ve BÃ¶lÃ¼m 2 adlÄ± yapÄ±mlar yer alÄ±yordu.

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