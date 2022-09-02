Tacizle ve yamyamlÄ±kla suÃ§lanan Ã¼nlÃ¼ oyuncunun halasÄ±: HiÃ§ ÅŸoke olmadÄ±m, bu Ã¶ÄŸrenilmiÅŸ bir davranÄ±ÅŸ

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TÃœYLER ÃœRPERTEN Ä°DDÄ°ALAR

Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler bir yana uzun boyu, dÃ¼zgÃ¼n yÃ¼z hatlarÄ±yla son dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncularÄ±ndan biri olan Armie Hammer, geÃ§en yÄ±l hayranlarÄ±nÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke etti. Ã–nce Ã§ocukluk aÅŸkÄ± olan, iki Ã§ocuÄŸunun annesi eÅŸi Elizabeth ile boÅŸanacaklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Daha bunun ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± geÃ§meden bu kez de Hammer hakkÄ±nda taciz iddialarÄ± ardÄ± ardÄ±na gelmeye baÅŸladÄ±. Ãœstelik bu taciz iddialarÄ± yamyamlÄ±k gibi tÃ¼yler Ã¼rperten ayrÄ±ntÄ±larÄ± da iÃ§eriyordu.

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BÃ¼tÃ¼n bunlar tanÄ±klarÄ±n da ifadeleriyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a, Hammer'Ä±n parlak kariyeri bir anda gÃ¶lgelenmeye baÅŸladÄ±. OynadÄ±ÄŸÄ± filmlerin kadrolarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. O da Ã§areyi Hollywood'dan uzaklaÅŸmakta buldu. Son olarak bir otel zincirinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve devre mÃ¼lk sattÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¼ndeme geldi.

HAYRANLARI Ã‡OK ÅžAÅžIRDI AMA...

Hem Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± hem de baÅŸarÄ±lÄ± bir oyuncunun bu yaÅŸadÄ±klarÄ±, aslÄ±nda Hollywood'da Ã¶zellikle son dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±kanlara bakÄ±lÄ±rsa Ã§ok da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildi. Ama yine de onun "bebek yÃ¼zÃ¼ne" aldanan, uzun sÃ¼redir devam eden mutlu evliliÄŸini bilen, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla ailesinin geÃ§miÅŸinden de habersiz olan birÃ§ok hayranÄ± bu Ã¶ÄŸrendikleri yÃ¼zÃ¼nden ÅŸoka girdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Hammer, baÅŸarÄ±lÄ± bir oyuncunun yanÄ± sÄ±ra iki Ã§ocuÄŸuyla ve eÅŸiyle iyi bir aile babasÄ± portresi Ã§iziyordu. Ama bu iddialarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmayan bir kiÅŸi vardÄ±: Armie Hammer'Ä±n halasÄ± Casey Hammer!

KUÅžAKLAR BOYUNCA UZANAN KARANLIK AÄ°LE TARÄ°HÄ°

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisi de sÃ¶z konusu Hammer ailesinde doÄŸup bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼ ve ailesinin geÃ§miÅŸini Ã§ok iyi biliyordu. Ãœstelik de Hammer ailesinin kuÅŸaklar boyunca geriye doÄŸru uzanan karanlÄ±k tarihini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren House of Hammer adlÄ± belgeselin de ekibinde yer alÄ±yor ve dudak uÃ§uklatan tanÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yordu.

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NESÄ°LDEN NESÄ°LE GEÇEN BÄ°R DAVRANIÅž: Konuyla ilgili olarak The Daily Beast'e konuÅŸan Casey Hammer, yeÄŸeni Armie ile ilgili geçen yÄ±l ortaya çÄ±kan taciz ve yamyamlÄ±k iddialarÄ±na hiç ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bütün bu olup biteni "nesilden nesile geçen bir davranÄ±ÅŸ modeli" olarak tanÄ±mladÄ±.

'BÄ°R SABAH UYANIP CANAVARA DÃ–NÃœÅžMEZSÄ°NÄ°Z'

Casey Hammer rÃ¶portajda Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sarf etti. Kendisinin de aile iÃ§inde Ã¶z babasÄ±nÄ±n istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Bu bir yaÅŸam tarzÄ±" diye konuÅŸtu. Casey Hammer, bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bir sabah uyanÄ±p, bir canavara dÃ¶nÃ¼ÅŸmezsiniz. Bu Ã¶ÄŸrenilmiÅŸ bir davranÄ±ÅŸ."

'BAÅžKA BÄ°R HAMMER ERKEÄžÄ° VE ONUN HAKKINDA SÃ–YLENENLER'

HalasÄ± Casey, Armie Hammer ile ilgili cinsel taciz ve yamyamlÄ±k iddialarÄ± ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda neler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p hissettiÄŸini de saklamadÄ±: " Ä°ddialar ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda 'yine baÅŸlÄ±yoruz' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. BaÅŸka bir Hammer erkeÄŸi ve onlar hakkÄ±nda sÃ¶ylenenler."

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AÄ°LENÄ°N KARANLIK SIRLARI ORTAYA DÃ–KÃœLÃœYOR

Casey Hammer'Ä±n bu rÃ¶portajÄ± verme nedenine gelirsek... Bunun nedeni kendisinin de katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Ã§ok yakÄ±nda izleyiciyle buluÅŸmaya hazÄ±rlanan bir belgesel. House of Hammer (Hammer Evi) adlÄ± bu belgesel, Ã§ok varlÄ±klÄ± Hammer ailesinin erkeklerinin, kuÅŸaklar boyunca karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± taciz, tecavÃ¼z, uyuÅŸturucu olaylarÄ±nÄ± konu alÄ±yor.

BABASININ TACÄ°ZÄ°NE UÄžRAMIÅž

Gelelim Armie Hammer'Ä±n halasÄ± Casey'nin yeÄŸeni hakkÄ±ndaki taciz iddialarÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rmama nedenine... AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o da aile iÃ§inde tacize uÄŸradÄ±. Ãœstelik bunu yapan da canÄ±ndan, kanÄ±ndan olduÄŸu babasÄ±ydÄ±. Belgeselde Ã§ok daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde anlatÄ±lÄ±yor ama Armie Hammer'Ä±n iÃ§ine doÄŸduÄŸu aile iÅŸte bÃ¶yle birbirinden uzak, birbirlerine sevgi duymayan hatta kendi kanÄ±ndan insanlara tacizden bile Ã§ekinmeyen bir aileydi. Bu durum Casey'in sÃ¶ylediÄŸi gibi "Ã¶ÄŸrenilmiÅŸ davranÄ±ÅŸ" olarak kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa geÃ§ti.

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ZENGÄ°N BÄ°R AÄ°LENÄ°N OÄžLU: Tam adÄ± Armand Douglas Hammer olan Armie Hammer, 1986'da Los Angeles'ta dünyaya geldi. Ä°ÅŸ insanÄ± Michael Armand Hammer'Ä±n oÄŸlu ve petrol zengini Armand Hammer'Ä±n torunu. 1 metre 96 santimetre boyuyla da dikkat çeken Armie Hammer 2006'da Flicka ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ± oyunculuk karilerini The Social Network, J. Edgar, Mirror Mirror, Maskeli Süvari, Beni AdÄ±nla ÇaÄŸÄ±r, Hotel Mumbai gibi filmlerle sürdürdü. Bu sinema filmlerinin yanÄ± sÄ±ra Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ±, Gossip Girl gibi dizilerde de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Son olarak adÄ±nÄ±n yine bir aÅŸk söylentisine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Lily James ile birlikte Alfred Hitchcock'un aynÄ± adlÄ± filminin uyarlamasÄ± olan Rebecca adlÄ± filmde rol almÄ±ÅŸtÄ±.

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Armie Hammer iÃ§in "sonun baÅŸlangÄ±cÄ±" ilk olarak eÅŸi Elizabeth ile ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± duyurduklarÄ±nda geldi. Bu aÃ§Ä±klama 2020 yÄ±lÄ±nda her ikisinin de sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden geldi. Ã–ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±ndan beri birlikte olan Hammer ve Elizabeth Chambers, "13 yÄ±l en iyi arkadaÅŸ, ruh eÅŸi, partner ve ebeveyn olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri birlikteliklerini bitirme kararÄ± verdiklerini" duyurmuÅŸlardÄ±. Herkesin mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne inandÄ±ÄŸÄ± Ã§iftten gelen bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z devam ederken Hammer ile ilgili baÅŸka iddialar ortaya atÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

'ELIZABETH BÃœTÃœN BUNLARDAN BEZDÄ°'

Elizabeth Chambers'Ä±n yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ± basÄ±na, Armie Hammer'Ä±n Ã§ok sayÄ±da kadÄ±na cinsel iÃ§erikli mesajlar gÃ¶nderdiÄŸini ve onlarla fantezilerini gerÃ§ekleÅŸtirmek istediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. AktÃ¶rÃ¼n tecavÃ¼z iÃ§ereni de dahil birÃ§ok fantezisini, Instagram Ã¼zerinden direkt mesajlarla bu kadÄ±nlara anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi. ArkadaÅŸÄ±, bu kadÄ±nlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n Elizabeth Chambers'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun da anlatÄ±lanlarÄ± duyunca bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. Chambers'Ä±n bÃ¼tÃ¼n bunlardan bezdiÄŸi de arkadaÅŸÄ±nÄ±n iddialarÄ± arasÄ±nda.

TECAVÃœZ Ä°DDÄ°ALARI 2021 YILINDA SOSYAL MEDYADAN YAYILMAYA BAÅžLADI

2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±nda da Armie Hammer ile ilgili taciz iddialarÄ± sosyal medyada yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda bir pazar akÅŸamÄ± Twitter'da paylaÅŸÄ±lan bir mesajda Hammer'Ä±n, bir Instagram sayfasÄ± Ã¼zerinden Ã§eÅŸitli kadÄ±nlara yazdÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len mesajlar sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda, yani Hammer ile Chambers'Ä±n evliliÄŸinin "mutlu" bir ÅŸekilde devam ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bir dÃ¶nemde bazÄ±larÄ± da 2020 yÄ±lÄ±nda kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SENÄ° YEMEK Ä°STÄ°YORUM: Armie Hammer hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda en çarpÄ±cÄ± olanlardan biri de bir kadÄ±na gönderdiÄŸi "Seni Yemek istiyorum" diye baÅŸlayan ve yamyam olduÄŸunu yazdÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±ydÄ±. Bu mesajÄ± alan kadÄ±nÄ±n travma geçirdiÄŸi ve psikolojik tedavi gördüÄŸü de öne sürüldü.

'MARQUIS DE SADE Ä°LE AKÅžAM YEMEÄžÄ° YEMEK Ä°STERDÄ°M'

Bu arada Hammer'Ä±n 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda bir dijital platforma verdiÄŸi rÃ¶portaj da bu iddialarÄ±n ardÄ±ndan yeniden gÃ¼ndeme geldi. Hammer, o rÃ¶portajda kendisine yÃ¶neltilen "Hangi tarihi kiÅŸilikle akÅŸam yemeÄŸi Yemek isterdiniz?" sorusuna Marquis de Sade diyerek yanÄ±t vermiÅŸti. Tam adÄ± Donatien Alphonse FranÃ§ois le Marquis de Sade olan FransÄ±z aristokrat ve felsefe yazarÄ±, sert iÃ§erikli erotik yazÄ±larÄ±yla biliniyordu. 29 yÄ±lÄ±nÄ± hapishanede, 13 yÄ±lÄ±nÄ± akÄ±l hastanesinde geÃ§irdi.

GENÃ‡ KADINDAN TÃœYLER ÃœRPERTEN Ä°DDÄ°ALAR

AdÄ±nÄ± Effie olarak belirten 24 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda Armie Hammer'Ä±n kendisine tecavÃ¼z ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. AÃ§Ä±klamayÄ± tanÄ±nmÄ±ÅŸ kadÄ±n haklarÄ± avukatÄ± Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaÅŸÄ±ndayken Facebook Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Effie "Ona hemen aÅŸÄ±k oldum" derken, iliÅŸki ilerledikÃ§e Hammer'Ä±n "kendisi Ã¼zerinde manipÃ¼lasyon taktikleri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti. Effife, "GiddikÃ§e ÅŸiddet dolu bir tutum takÄ±nÄ±rken, ona olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÄ±namak iÃ§in en sonunda sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ± aÅŸtÄ±" dedi. KadÄ±n ayrÄ±ca, Hammer'Ä± "psikolojik, duygusal ve cinsel ÅŸiddet" uygulamakla suÃ§larken, 24 Nisan 2017'de tecaviÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavÃ¼z etti, kafamÄ± tekrar tekrar duvara vurup, yÃ¼zÃ¼mÃ¼ yaraladÄ±. Bu arada kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m aam bana izin vermedi. Beni Ã¶ldÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Sonra bana ne olduÄŸuna aldÄ±rmadan Ã§ekip, gitti. Tamamen ÅŸoke olmuÅŸtum ve sevdiÄŸim birinin bana bunu yaptÄ±ÄŸÄ±na inanamÄ±yordum" dedi. Effie iddia ettiÄŸi tecavÃ¼z olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, intiharÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha Ã¶nce konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "bÃ¼yÃ¼k bir suÃ§luluk duyduÄŸunu" belirtti. Armie Hammer ise bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± reddetti.

YAMYAMLIK Ä°DDÄ°ALARI

Armie Hammer, Effie adlÄ± genÃ§ kadÄ±nÄ±n iddialarÄ±ndan birkaÃ§ ay Ã¶nce "yamyamlÄ±k" iddialarÄ±yla gÃ¼ndemdeydi. GeÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, kÄ±sa bir sÃ¼re iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± model Courtney Vucekovich, oyuncu hakkÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan sÃ¶zler sarf etti. GeÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda Hammer ile iliÅŸki yaÅŸayan 34 yaÅŸÄ±ndaki Vucekovich, Hammer'Ä±n cinsel iÃ§erikli fantezilerini kendisine de anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bana kaburgalarÄ±mÄ± kÄ±rÄ±p mangal yapmak ve Yemek istediÄŸini sÃ¶yledi" dedi. GenÃ§ kadÄ±n, Hammer'Ä±n, iliÅŸkilerinin Ã§ok erken evresinde bu sÃ¶zleri sarf ettiÄŸini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'Ä±n Ã§eÅŸitli kadÄ±nlara "kanlarÄ±nÄ± iÃ§mek istediÄŸini" belirttiÄŸi mesajlarÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±.

BENZER Ä°DDÄ°A BAÅžKA BÄ°R ESKÄ° SEVGÄ°SÄ°NDEN DE GELDÄ°: Armie Hammer, kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸarÄ±ÄŸÄ± Paige Lorenze tarafÄ±ndan da ÅŸiddet uygulamakla suçlandÄ±. Ä°liÅŸkileri sÄ±rasÄ±nda Lorenze'nin annesiyle de tanÄ±ÅŸtÄ± Hammer. Pagie Lorenzo daha sonra bir dergiye verdiÄŸi röportajda Hammer ile iliÅŸkisi sÄ±rasÄ±nda, aktörün kendisine doktora gidip kaburgasÄ±nÄ± aldÄ±rmasÄ± çünkü onlarÄ± yemek istediÄŸini söylediÄŸini iddia etti.

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BÄ°R SÃœREDÄ°R CAYMAN ADALARI'NDA YAÅžIYOR

Armie Hammer uzun sÃ¼redir Hollywood'un pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n uzaÄŸÄ±nda, Cayman adalarÄ±nda. GeÃ§en temmuz ayÄ±nda hakkÄ±nda devre mÃ¼lk satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair haberler basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ondan Ã¶nce de bir tatil tesisinde kapÄ± gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

AVUKATI Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI

Armie Hammer'Ä±n geÃ§en temmuz ayÄ±nda gizlice Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. 29 Haziran'da Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Hammer, bir Ã§ifte 10 yÄ±llÄ±k bir devre mÃ¼lkÃ¼ 21 bin dolara satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Hammer'Ä±n avukatÄ± ise aktÃ¶rle ilgili bu iddialarÄ± yalanladÄ±.

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